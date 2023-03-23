Парламент Швеції схвалив передачу танків Leopard 2 Україні

Шведський Риксдаг – парламент – у четвер схвалив пропозицію уряду країни про передання Україні нового пакета військової допомоги, який містить самохідні артилерійські установки Archer і танки Leopard 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Відповідно до ухваленого парламентом рішення, уряд Швеції може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на загальну суму 6,2 мільярда крон (554 мільйона євро). Йдеться зокрема про танки Leopard 2, САУ Archer та легку протитанкову зброю Robot 57.

Як зазначили у парламенті, уряд йде на такий крок бо підтримка України відповідає національним інтересам Швеції.

Крім того, уряду Швеції дозволили ухвалити рішення про продаж 14 артилерійських установок типу Archer Великій Британії, яка раніше передала Україні свої AS90.

Для фінансування цієї пропозиції асигнування на Збройні сили Швеції протягом 2023 року будуть збільшені на 730 мільйонів шведських крон, а на період до 2028-го, за оцінками уряду країни, витрати мають сягнути 6,1 мільярда крон.

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