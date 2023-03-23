УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8922 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
4 618 5

Парламент Швеції схвалив передачу танків Leopard 2 Україні

швеція

Шведський Риксдаг – парламент – у четвер схвалив пропозицію уряду країни про передання Україні нового пакета військової допомоги, який містить самохідні артилерійські установки Archer і танки Leopard 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Відповідно до ухваленого парламентом рішення, уряд Швеції може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на загальну суму 6,2 мільярда крон (554 мільйона євро). Йдеться зокрема про танки Leopard 2, САУ Archer та легку протитанкову зброю Robot 57.

Як зазначили у парламенті, уряд йде на такий крок бо підтримка України відповідає національним інтересам Швеції. 

Крім того, уряду Швеції дозволили ухвалити рішення про продаж 14 артилерійських установок типу Archer Великій Британії, яка раніше передала Україні свої AS90.

Для фінансування цієї пропозиції асигнування на Збройні сили Швеції протягом 2023 року будуть збільшені на 730 мільйонів шведських крон, а на період до 2028-го, за оцінками уряду країни, витрати мають сягнути 6,1 мільярда крон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО

Україна (5884) Швеція (953) допомога і підтримка (1160) Leopard (139)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шведам респект за підтримку України...
показати весь коментар
23.03.2023 20:10 Відповісти
Арчер це імбо арта ...А ще Стрв низька пт могла б себе показати
показати весь коментар
23.03.2023 21:12 Відповісти
Дякуємо !
показати весь коментар
23.03.2023 22:15 Відповісти
Tusen tack
показати весь коментар
23.03.2023 22:25 Відповісти
Помнят Ивана Степановича!
показати весь коментар
23.03.2023 23:01 Відповісти
 
 