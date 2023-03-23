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Новости Война
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Зеленский в обращении к Европейскому совету назвал пять основных опасностей затягивания войны

зеленський

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки по регионам Украины из вагона поезда обратился к Европейскому совету и отметил пять ключевых опасностей, которые, по его мнению, затягивают войну в нашей стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.

"Первое. Нельзя затягивать передачу нашим воинам оружия, которое может защитить украинцев от террора. Прежде всего, дальнобойного оружия.

Второй пример. Я благодарен за решение относительно МиГов для Украины: это весомо усилит защиту нашего неба. Но мы нуждаемся в более современных самолетах.

Третье. Никакого даже намека на затягивание санкционных решений быть не может. Тем более не может быть и размывания санкций и особенно под манипулятивным прикрытием продовольственной безопасности. Сильные санкции – это безопасность, ослабление санкций – это приглашение к новым кризисам.

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Четвертый пример. Мы давно говорим об организации саммита формулы мира. Все мы прекрасно понимаем, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину. Можем организовать саммит в одной из мировых столиц – одной из европейских столиц. Разве это не придаст глобальную силу Европе? Точно прибавит.

И пятое. Критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров по членству в Евросоюзе. Такая же готовность нужна и со стороны каждого лидера Европы", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Евросоюз (17063)


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Топ комментарии
+23
я не могу это комментировать,меня лично рвёт на части только при одном его ввиде. Да бл не нужно было сдавать территорию,чтоб не затягивалась война. Нужно было укреплять оборону страны ,а .издить деньги. Теперь он запад обвиняет в затягивание .Ну как это убожество назвать? Тыздець подкрался незаметно.
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23.03.2023 21:43
+21
Досить трьох.
1. Корупція.
2. Некомпетентність.
3. Поступова узурпація влади.
І все це завдяки війні. Бо в мирний час вже б протестами угамували.
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23.03.2023 21:40
+14
6. я просрав все що передав мені порох, і заморозив виготовлення української зброї
чого робити було не можна, і що привело до таких результатів
тому прошу підтримати всі 6 пунктів...
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23.03.2023 21:46
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Гм. Таке відчуття, що воює Європа.
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23.03.2023 21:39 Ответить
Досить трьох.
1. Корупція.
2. Некомпетентність.
3. Поступова узурпація влади.
І все це завдяки війні. Бо в мирний час вже б протестами угамували.
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23.03.2023 21:40 Ответить
За природною скромністю не сказав, що найбільша небезпека це він сам.
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23.03.2023 21:40 Ответить
І тут Єрмака пронесло...
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23.03.2023 21:41 Ответить
я не могу это комментировать,меня лично рвёт на части только при одном его ввиде. Да бл не нужно было сдавать территорию,чтоб не затягивалась война. Нужно было укреплять оборону страны ,а .издить деньги. Теперь он запад обвиняет в затягивание .Ну как это убожество назвать? Тыздець подкрался незаметно.
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23.03.2023 21:43 Ответить
для того щоб почати переговори про "зближення" - всткп до Євросоюзу - потрібно виконати умови для вступу. І оцінювати, як виконанні ті умови - не вам, зелені уроди... бо ви всі поголовно брехуни.
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23.03.2023 21:44 Ответить
Віина прискорила наш вступ до ЄС і НАТО -- даваите зброю .
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23.03.2023 21:45 Ответить
6. я просрав все що передав мені порох, і заморозив виготовлення української зброї
чого робити було не можна, і що привело до таких результатів
тому прошу підтримати всі 6 пунктів...
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23.03.2023 21:46 Ответить
Ну да ему нужно хоть шось ,хоть членство до ЕС. Вова да не изберут тебя второй раз ,даже можешь не тратить силы и нервы наши. Я лично не знаю таких людей,чтоб поддерживали тебя.Ты уже наделал столько ,что не разгрести некому. Я за Чаплыгу буду голосовать,а остальные не знаю.
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23.03.2023 21:50 Ответить
чаплыга клоун медведчукчи...як и ты.
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23.03.2023 21:57 Ответить
я правильно понимаю вас,что при клоуне Чыплыге Медвейчук кум Путина,Лёвочкин и ОПЗЖ расцвело до небывалых масштабов? Да?
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23.03.2023 22:00 Ответить
ты правильно понимаешь...
твоя чаплыга не вылазила из телеканалов опзжопии.
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23.03.2023 22:02 Ответить
Какие вопросы к Чаплыге у вас ,когда он не имел власти? Конкретно факт. Если телеканалы опзжшные о которых вы говорите, расцвели при майданной власти, как вы можете это пояснить? Ладно каналы, они принадлежат олигархам, и каждый глупыш облизывает своего олигарха, в отличии от меня, как кум Путина после событий 2013 года мог залезть в Раду на пять лет без возникновения не каких вопросов к нему? Вы можете объяснить?
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23.03.2023 22:12 Ответить
ты реально враг?твоя чаплыгв дрыстала постоянно на украина.ру
и не только...
https://www.chesno.org/politician/27059/
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23.03.2023 22:19 Ответить
те кто говорит правду ,это враг, я правильно понимаю твою логику? А те кто врёт, то кто по вашему? Герои? Почему Медвейчуку с начала 2014 года по 2019 года не было никаких вопросов не у кого? Те кто не задавал куму путина вопросы кто по вашему враги страны или герои?
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23.03.2023 22:23 Ответить
я заморывся ватоцефалам шось доказывать..мамку свою спроси.
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23.03.2023 22:26 Ответить
та ты просто заблукав...
сердце твоё тока толик шарий успокоит...
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23.03.2023 23:04 Ответить
А ви поцікавтесь скільки вийшли з Криму воєнних, СБУ, міліції, суддів Поцікавтеся чи було чим захищатися? Спитайте себе Чи готові ви були в 2014 році стріляти в свого сусіда по під'їзду Тоді вже про здачу і про кров можна розмовляти А ті що вийшли з Крыма з прапором і техніку вивели і літаки великі молодці
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24.03.2023 08:53 Ответить
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23.03.2023 21:56 Ответить
Ще забув добавити -"а ми крали і будемо красти''.
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23.03.2023 21:57 Ответить
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23.03.2023 22:02 Ответить
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23.03.2023 23:41 Ответить
Іньшим казати що треба робити то можна.....
Володимир Зеленський ЗАБЕЗПЕЧ АВТО Захисників, щоб волонтери не збирали БО НЕ ТРЕБА, Є ДОСТАТНЬО!!!
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24.03.2023 03:12 Ответить
о, ботоферма рашиста подоляка вже кацапів наймає аби вилизували дупу клоуну.
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24.03.2023 07:05 Ответить
А я назву 5 основних причин затягування війни в Україні:
1.Асфальт і заморозка ракетних і решти військових програм Боневтіком.
2.Влада моральних уродів і малоросів, які зовсім не розбираються в політиці і нарід 73%, які їх обожнюють.
3.Корупція найвищого гатунку, тут і свинарчуки, крурчуки і мародери всіх рівнів.
4.Диктатура зелених мух, які підкорили медіа, всі органи влади.
5.Делитанти і малороси при владі, з мізками ворів та мародерів.
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24.03.2023 06:30 Ответить
ЗЕлений ГАНДОН наживається на війні і на крові українців.
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24.03.2023 07:02 Ответить
Цей дебіл своє відеозвернення ще не робив у туалеті потяга. Краще б **** втік, аби щодня не чути його гундос.
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24.03.2023 07:04 Ответить
 
 