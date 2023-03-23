Зеленский в обращении к Европейскому совету назвал пять основных опасностей затягивания войны
Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки по регионам Украины из вагона поезда обратился к Европейскому совету и отметил пять ключевых опасностей, которые, по его мнению, затягивают войну в нашей стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.
"Первое. Нельзя затягивать передачу нашим воинам оружия, которое может защитить украинцев от террора. Прежде всего, дальнобойного оружия.
Второй пример. Я благодарен за решение относительно МиГов для Украины: это весомо усилит защиту нашего неба. Но мы нуждаемся в более современных самолетах.
Третье. Никакого даже намека на затягивание санкционных решений быть не может. Тем более не может быть и размывания санкций и особенно под манипулятивным прикрытием продовольственной безопасности. Сильные санкции – это безопасность, ослабление санкций – это приглашение к новым кризисам.
Четвертый пример. Мы давно говорим об организации саммита формулы мира. Все мы прекрасно понимаем, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину. Можем организовать саммит в одной из мировых столиц – одной из европейских столиц. Разве это не придаст глобальную силу Европе? Точно прибавит.
И пятое. Критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров по членству в Евросоюзе. Такая же готовность нужна и со стороны каждого лидера Европы", - сказал Зеленский.
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1. Корупція.
2. Некомпетентність.
3. Поступова узурпація влади.
І все це завдяки війні. Бо в мирний час вже б протестами угамували.
чого робити було не можна, і що привело до таких результатів
тому прошу підтримати всі 6 пунктів...
твоя чаплыга не вылазила из телеканалов опзжопии.
и не только...
https://www.chesno.org/politician/27059/
сердце твоё тока толик шарий успокоит...
Володимир Зеленський ЗАБЕЗПЕЧ АВТО Захисників, щоб волонтери не збирали БО НЕ ТРЕБА, Є ДОСТАТНЬО!!!
1.Асфальт і заморозка ракетних і решти військових програм Боневтіком.
2.Влада моральних уродів і малоросів, які зовсім не розбираються в політиці і нарід 73%, які їх обожнюють.
3.Корупція найвищого гатунку, тут і свинарчуки, крурчуки і мародери всіх рівнів.
4.Диктатура зелених мух, які підкорили медіа, всі органи влади.
5.Делитанти і малороси при владі, з мізками ворів та мародерів.