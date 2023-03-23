Зеленский в обращении к Европейскому совету назвал пять основных опасностей затягивания войны

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки по регионам Украины из вагона поезда обратился к Европейскому совету и отметил пять ключевых опасностей, которые, по его мнению, затягивают войну в нашей стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.

"Первое. Нельзя затягивать передачу нашим воинам оружия, которое может защитить украинцев от террора. Прежде всего, дальнобойного оружия.

Второй пример. Я благодарен за решение относительно МиГов для Украины: это весомо усилит защиту нашего неба. Но мы нуждаемся в более современных самолетах.

Третье. Никакого даже намека на затягивание санкционных решений быть не может. Тем более не может быть и размывания санкций и особенно под манипулятивным прикрытием продовольственной безопасности. Сильные санкции – это безопасность, ослабление санкций – это приглашение к новым кризисам.

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Четвертый пример. Мы давно говорим об организации саммита формулы мира. Все мы прекрасно понимаем, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину. Можем организовать саммит в одной из мировых столиц – одной из европейских столиц. Разве это не придаст глобальную силу Европе? Точно прибавит.

И пятое. Критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров по членству в Евросоюзе. Такая же готовность нужна и со стороны каждого лидера Европы", - сказал Зеленский.