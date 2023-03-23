Зеленський у зверненні до Європейської ради назвав п’ять основних небезпек затягування війни
Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки регіонами України з вагону потяга звернувся до Європейської ради і відзначив п’ять ключових небезпек, які, на його думку, затягують війну в нашій країні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.
"Перше. Не можна затягувати передачу нашим воїнам зброї, яка може захистити українців від терору. Передусім далекобійної зброї.
Другий приклад. Я вдячний за рішення щодо МіГів для України: це вагомо посилить захист нашого неба. Але ми потребуємо сучасніших літаків.
Третє. Жодного навіть натяку на затягування санкційних рішень бути не може. Тим більше не може бути й розмивання санкцій, і особливо під маніпулятивним прикриттям продовольчої безпеки. Сильні санкції – це безпека, ослаблення санкцій – це запрошення до нових криз.
Четвертий приклад. Ми давно говоримо про організацію Саміту формули миру. Усі ми чудово розуміємо, що в наявних умовах багато лідерів, на жаль, не зможуть приїхати в Україну. Можемо організувати саміт в одній зі світових столиць – в одній із європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть.
І п’яте. Критично важливо, щоб не було затягування в зближенні України та Євросоюзу. Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства в Євросоюзі. Така ж готовність потрібна і з боку кожного лідера Європи", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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1. Корупція.
2. Некомпетентність.
3. Поступова узурпація влади.
І все це завдяки війні. Бо в мирний час вже б протестами угамували.
чого робити було не можна, і що привело до таких результатів
тому прошу підтримати всі 6 пунктів...
твоя чаплыга не вылазила из телеканалов опзжопии.
и не только...
https://www.chesno.org/politician/27059/
сердце твоё тока толик шарий успокоит...
Володимир Зеленський ЗАБЕЗПЕЧ АВТО Захисників, щоб волонтери не збирали БО НЕ ТРЕБА, Є ДОСТАТНЬО!!!
1.Асфальт і заморозка ракетних і решти військових програм Боневтіком.
2.Влада моральних уродів і малоросів, які зовсім не розбираються в політиці і нарід 73%, які їх обожнюють.
3.Корупція найвищого гатунку, тут і свинарчуки, крурчуки і мародери всіх рівнів.
4.Диктатура зелених мух, які підкорили медіа, всі органи влади.
5.Делитанти і малороси при владі, з мізками ворів та мародерів.