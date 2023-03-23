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Новини Війна
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Зеленський у зверненні до Європейської ради назвав п’ять основних небезпек затягування війни

зеленський

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки регіонами України з вагону потяга звернувся до Європейської ради і відзначив п’ять ключових небезпек, які, на його думку, затягують війну в нашій країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Перше. Не можна затягувати передачу нашим воїнам зброї, яка може захистити українців від терору. Передусім далекобійної зброї.

Другий приклад. Я вдячний за рішення щодо МіГів для України: це вагомо посилить захист нашого неба. Але ми потребуємо сучасніших літаків.

Третє. Жодного навіть натяку на затягування санкційних рішень бути не може. Тим більше не може бути й розмивання санкцій, і особливо під маніпулятивним прикриттям продовольчої безпеки. Сильні санкції – це безпека, ослаблення санкцій – це запрошення до нових криз.

Четвертий приклад. Ми давно говоримо про організацію Саміту формули миру. Усі ми чудово розуміємо, що в наявних умовах багато лідерів, на жаль, не зможуть приїхати в Україну. Можемо організувати саміт в одній зі світових столиць – в одній із європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть.

І п’яте. Критично важливо, щоб не було затягування в зближенні України та Євросоюзу. Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства в Євросоюзі. Така ж готовність потрібна і з боку кожного лідера Європи", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Євросоюз (13391)


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Топ коментарі
+23
я не могу это комментировать,меня лично рвёт на части только при одном его ввиде. Да бл не нужно было сдавать территорию,чтоб не затягивалась война. Нужно было укреплять оборону страны ,а .издить деньги. Теперь он запад обвиняет в затягивание .Ну как это убожество назвать? Тыздець подкрался незаметно.
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23.03.2023 21:43
+21
Досить трьох.
1. Корупція.
2. Некомпетентність.
3. Поступова узурпація влади.
І все це завдяки війні. Бо в мирний час вже б протестами угамували.
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23.03.2023 21:40
+14
6. я просрав все що передав мені порох, і заморозив виготовлення української зброї
чого робити було не можна, і що привело до таких результатів
тому прошу підтримати всі 6 пунктів...
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23.03.2023 21:46
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Гм. Таке відчуття, що воює Європа.
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23.03.2023 21:39 Відповісти
Досить трьох.
1. Корупція.
2. Некомпетентність.
3. Поступова узурпація влади.
І все це завдяки війні. Бо в мирний час вже б протестами угамували.
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23.03.2023 21:40 Відповісти
За природною скромністю не сказав, що найбільша небезпека це він сам.
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23.03.2023 21:40 Відповісти
І тут Єрмака пронесло...
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23.03.2023 21:41 Відповісти
я не могу это комментировать,меня лично рвёт на части только при одном его ввиде. Да бл не нужно было сдавать территорию,чтоб не затягивалась война. Нужно было укреплять оборону страны ,а .издить деньги. Теперь он запад обвиняет в затягивание .Ну как это убожество назвать? Тыздець подкрался незаметно.
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23.03.2023 21:43 Відповісти
для того щоб почати переговори про "зближення" - всткп до Євросоюзу - потрібно виконати умови для вступу. І оцінювати, як виконанні ті умови - не вам, зелені уроди... бо ви всі поголовно брехуни.
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23.03.2023 21:44 Відповісти
Віина прискорила наш вступ до ЄС і НАТО -- даваите зброю .
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23.03.2023 21:45 Відповісти
6. я просрав все що передав мені порох, і заморозив виготовлення української зброї
чого робити було не можна, і що привело до таких результатів
тому прошу підтримати всі 6 пунктів...
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23.03.2023 21:46 Відповісти
Ну да ему нужно хоть шось ,хоть членство до ЕС. Вова да не изберут тебя второй раз ,даже можешь не тратить силы и нервы наши. Я лично не знаю таких людей,чтоб поддерживали тебя.Ты уже наделал столько ,что не разгрести некому. Я за Чаплыгу буду голосовать,а остальные не знаю.
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23.03.2023 21:50 Відповісти
чаплыга клоун медведчукчи...як и ты.
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23.03.2023 21:57 Відповісти
я правильно понимаю вас,что при клоуне Чыплыге Медвейчук кум Путина,Лёвочкин и ОПЗЖ расцвело до небывалых масштабов? Да?
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23.03.2023 22:00 Відповісти
ты правильно понимаешь...
твоя чаплыга не вылазила из телеканалов опзжопии.
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23.03.2023 22:02 Відповісти
Какие вопросы к Чаплыге у вас ,когда он не имел власти? Конкретно факт. Если телеканалы опзжшные о которых вы говорите, расцвели при майданной власти, как вы можете это пояснить? Ладно каналы, они принадлежат олигархам, и каждый глупыш облизывает своего олигарха, в отличии от меня, как кум Путина после событий 2013 года мог залезть в Раду на пять лет без возникновения не каких вопросов к нему? Вы можете объяснить?
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23.03.2023 22:12 Відповісти
ты реально враг?твоя чаплыгв дрыстала постоянно на украина.ру
и не только...
https://www.chesno.org/politician/27059/
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23.03.2023 22:19 Відповісти
те кто говорит правду ,это враг, я правильно понимаю твою логику? А те кто врёт, то кто по вашему? Герои? Почему Медвейчуку с начала 2014 года по 2019 года не было никаких вопросов не у кого? Те кто не задавал куму путина вопросы кто по вашему враги страны или герои?
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23.03.2023 22:23 Відповісти
я заморывся ватоцефалам шось доказывать..мамку свою спроси.
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23.03.2023 22:26 Відповісти
та ты просто заблукав...
сердце твоё тока толик шарий успокоит...
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23.03.2023 23:04 Відповісти
А ви поцікавтесь скільки вийшли з Криму воєнних, СБУ, міліції, суддів Поцікавтеся чи було чим захищатися? Спитайте себе Чи готові ви були в 2014 році стріляти в свого сусіда по під'їзду Тоді вже про здачу і про кров можна розмовляти А ті що вийшли з Крыма з прапором і техніку вивели і літаки великі молодці
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24.03.2023 08:53 Відповісти
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23.03.2023 21:56 Відповісти
Ще забув добавити -"а ми крали і будемо красти''.
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23.03.2023 21:57 Відповісти
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23.03.2023 22:02 Відповісти
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23.03.2023 23:41 Відповісти
Іньшим казати що треба робити то можна.....
Володимир Зеленський ЗАБЕЗПЕЧ АВТО Захисників, щоб волонтери не збирали БО НЕ ТРЕБА, Є ДОСТАТНЬО!!!
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24.03.2023 03:12 Відповісти
о, ботоферма рашиста подоляка вже кацапів наймає аби вилизували дупу клоуну.
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24.03.2023 07:05 Відповісти
А я назву 5 основних причин затягування війни в Україні:
1.Асфальт і заморозка ракетних і решти військових програм Боневтіком.
2.Влада моральних уродів і малоросів, які зовсім не розбираються в політиці і нарід 73%, які їх обожнюють.
3.Корупція найвищого гатунку, тут і свинарчуки, крурчуки і мародери всіх рівнів.
4.Диктатура зелених мух, які підкорили медіа, всі органи влади.
5.Делитанти і малороси при владі, з мізками ворів та мародерів.
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24.03.2023 06:30 Відповісти
ЗЕлений ГАНДОН наживається на війні і на крові українців.
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24.03.2023 07:02 Відповісти
Цей дебіл своє відеозвернення ще не робив у туалеті потяга. Краще б **** втік, аби щодня не чути його гундос.
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24.03.2023 07:04 Відповісти
 
 