Зеленський у зверненні до Європейської ради назвав п’ять основних небезпек затягування війни

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки регіонами України з вагону потяга звернувся до Європейської ради і відзначив п’ять ключових небезпек, які, на його думку, затягують війну в нашій країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Перше. Не можна затягувати передачу нашим воїнам зброї, яка може захистити українців від терору. Передусім далекобійної зброї.

Другий приклад. Я вдячний за рішення щодо МіГів для України: це вагомо посилить захист нашого неба. Але ми потребуємо сучасніших літаків.

Третє. Жодного навіть натяку на затягування санкційних рішень бути не може. Тим більше не може бути й розмивання санкцій, і особливо під маніпулятивним прикриттям продовольчої безпеки. Сильні санкції – це безпека, ослаблення санкцій – це запрошення до нових криз.

Четвертий приклад. Ми давно говоримо про організацію Саміту формули миру. Усі ми чудово розуміємо, що в наявних умовах багато лідерів, на жаль, не зможуть приїхати в Україну. Можемо організувати саміт в одній зі світових столиць – в одній із європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть.

І п’яте. Критично важливо, щоб не було затягування в зближенні України та Євросоюзу. Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства в Євросоюзі. Така ж готовність потрібна і з боку кожного лідера Європи", - сказав Зеленський.

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