Росію не можна зупинити нічим іншим, окрім нашої перемоги, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 392 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"На Донбасі, на Харківщині, усюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного – нашої перемоги. І ми її забезпечимо – українську перемогу. В усіх районах сходу нашої держави, де є український прапор, є і надія. Це відчувається.
Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій нашій землі, від Донецька до кордону. Ми обовʼязково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах... Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київщину... Усі удари Росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь.
Росія програє цю війну. Немає у світі субʼєкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі вже це розуміють. І кожен російський вбивця повинен розуміти: ордер на арешт – це найкраще, що може з ним статися", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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А ще якби на його місці був би якийсь дурачок (с)
Тільки не "вашої". З ким ти і вся дєрьмаківська шобла - ви вже показали не раз. І як би ви не намагалися виконати "оманські угоди", але Україна, ЗСУ і волонтери, патріоти переможуть. Всупереч вашим намаганням. А потім і ваша черга настане... Все має свою ціну. І ваше "царювання" також. Настане час платити по ракунках і відбрехатися навряд чи вийде.
треба у владу більше друзів
треба більше красти
лиш так ми переможемо парашу
Группа депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект закона об ограничении использования патриотической темы в коммерции. Законопроект 9128 инициировали депутаты от Евросолидарности, среди которых Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Николай Княжицкий и другие.
Як він базікав на прес-конференції я теж щось зробив для перемоги, я президент...
Х**о 2, шкоди наробив більше ніж допомоги, одне те що випустив вагнеровців, разминував перешийок, так розброював армию три роки, тягне на воєнний трибунал! ✊
Як тобі кінець епохи бідності від красави?