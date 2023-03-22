Росію не можна зупинити нічим іншим, окрім нашої перемоги, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 392 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донбасі, на Харківщині, усюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного – нашої перемоги. І ми її забезпечимо – українську перемогу. В усіх районах сходу нашої держави, де є український прапор, є і надія. Це відчувається.

Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій нашій землі, від Донецька до кордону. Ми обовʼязково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах... Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київщину... Усі удари Росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь.

Росія програє цю війну. Немає у світі субʼєкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі вже це розуміють. І кожен російський вбивця повинен розуміти: ордер на арешт – це найкраще, що може з ним статися", - сказав Зеленський.

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