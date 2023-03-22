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Новини Відео Війна
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Росію не можна зупинити нічим іншим, окрім нашої перемоги, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 392 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донбасі, на Харківщині, усюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного – нашої перемоги. І ми її забезпечимо – українську перемогу. В усіх районах сходу нашої держави, де є український прапор, є і надія. Це відчувається.

Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій нашій землі, від Донецька до кордону. Ми обовʼязково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах... Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київщину... Усі удари Росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь.

Росія програє цю війну. Немає у світі субʼєкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі вже це розуміють. І кожен російський вбивця повинен розуміти: ордер на арешт – це найкраще, що може з ним статися", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський про обстріл Запоріжжя: Ракета влучила в багатоповерховий будинок, треба швидше перемогти російський терор

Автор: 

Зеленський Володимир (23810)


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Топ коментарі
+30
Іди у сраку, Віслюк. І краще прямо зараз.
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22.03.2023 20:11
+29
І саме тому перед війною треба було вкладати мільярди у дороги, щоб була скатертью дарога для кривавих окупантів.
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22.03.2023 20:11
+19
де дерьмака подів?
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22.03.2023 20:13
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Іди у сраку, Віслюк. І краще прямо зараз.
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22.03.2023 20:11 Відповісти
ахаха,и что опять то не так?что вам ***** то мало все,когда же вы говнюки нажретесь то уже,га?
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22.03.2023 20:57 Відповісти
Все не так. Віслюк - суцільне "не так". Працює ротом чужими текстами. Як і в кварталі. Гидко дивитися на те чєпушило шашличне, яке стоїть на трупах сотень тисяч українців
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22.03.2023 21:27 Відповісти
Та жери свої шашлики, не відволікайся. Насолоджуйся кінцем епохи бідності і брехні. Хуженєстало, правда?
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23.03.2023 02:04 Відповісти
зачем мне твои шашлики дура,какой бідності і брехні,ты там принимаеш что то забористое?
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23.03.2023 12:57 Відповісти
І саме тому перед війною треба було вкладати мільярди у дороги, щоб була скатертью дарога для кривавих окупантів.
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22.03.2023 20:11 Відповісти
Так, він це зробив перед війною, а сьогодні в той момент, коли потрібно готувати війська до контрнаступу, забрав доплати, щоб вони звільнілися і косили? Дійсно, говорить так гарно і так ніби патріотично, а робить навпаки і все чомусь проти ЗСУ.
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22.03.2023 21:13 Відповісти
Це Ви про Баканова, який допомагав завозити нафтопродукти медведчуку контрабандою разом з суркісом і шуфричем? Це про Володю Брневтіка Тамбувшого, при якому медведчук портрапив в раду, стпав мільярдером, а його журналісти добре працюють на телемарафоні?
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23.03.2023 06:17 Відповісти
де дерьмака подів?
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22.03.2023 20:13 Відповісти
А друг детства Баканов где?
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22.03.2023 21:02 Відповісти
А як же оманські перемовини ?
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22.03.2023 20:15 Відповісти
Мені здається, що оманські перемовини були саме про те, що московія обіцяла не нападати, а Зеля обіцяв не зміцнювати українську армію. Саме тому Зе кинувся у велике будівництві і свято вірив, що московія не нападе. Саме тому Зе прийняв закон для себе про заборону перемовин з московією, був шокований "коварним" нападом і назвав пляшивого як таким, який не дотримує обіцянок. Но то моє припущення.
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22.03.2023 20:50 Відповісти
я теж так думаю, тому він стрибав по саунах кацапських олігархів у 2014 році

А ще якби на його місці був би якийсь дурачок (с)
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22.03.2023 21:05 Відповісти
Не трынди. Отвечать за удары по нашим городам - надо ударами по российским городам. Все остальное это фигня. А на такое ты никогда не пойдешь.
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22.03.2023 20:15 Відповісти
я только за,но есть одно но и ты прекрасно знаеш какое так что нехер триндеть
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22.03.2023 20:58 Відповісти
Чому ж ти тварина зелена нічого не зробила для війська?Чому і зараз продовжуєш грабувати військовий бюджет?Як тобі можна вірити?
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22.03.2023 20:16 Відповісти
Як ти чмошнику такий герой , то візьми зброю і йди повоюй !!!!
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22.03.2023 20:17 Відповісти
Розказують одне, а роблять протилежне. запроданці кислобздіїв.
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22.03.2023 20:17 Відповісти
Підкажіть, хто в курсі: якщо до 2024 року військовий стан не скасують і, відповідно, чергові вибори президента України будуть відтермінованими, то цей чорт до наступних виборів буде залишатися в статусі президента чи виконуючого обов"язки президента?
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22.03.2023 20:18 Відповісти
цей чорт буде президентом другий раз..секта адептів *******, дуже велика.
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22.03.2023 20:22 Відповісти
сплюньте... але є велика вірогідність того що ви будете праві.
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22.03.2023 22:12 Відповісти
Подивився я б на моральний дух чорноморського флоту **********, ватастополя і кримнашців, та взагалі всієї zетнаволочі, якби замість доріг, було вироблено декілька десятків протикорабельних ракет та одразу після навали потоплено увесь їх флот. Захід у цьому питанні міг також допомогти з перших днів війни, бо кримнаш разом з чорноморським флотом ********** це нерозривні скрепи. А може зараз не пізно все це зробити....
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22.03.2023 20:22 Відповісти
а чому замість доріг? а дороги нам не потрібні? снаряди до фронту як возити, якщо нема доріг? треба все! і дороги і ракети!
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22.03.2023 20:26 Відповісти
Всьому є свій час, зараз як возять по роздовбаним війною..
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22.03.2023 20:30 Відповісти
роздовбані лише на сході. а треба перевезти через усю Україну, від західного кордону, до східного. я знаю, що відбувається з вантажними авто, якщо вони возять вантажі по розбитим дорогам. тому, повірте, без доріг, нам би ВЖЕ не було чим їх возити
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22.03.2023 20:32 Відповісти
Ще раз повторюю, всьому свій час. Легше всього вкрасти гроші на великому будівництві доріг, чим і займалися.
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22.03.2023 20:36 Відповісти
легше всього вкрасти на військовому майні. там такі гроші списуються, що дорогам навіть і не снилося. тому краще б помовчали ви, щоби не ганьбитися. дороги тому й роблять в першу чергу у всьому цивілізованному світі, бо дороги це логістика, це постачання, це найважливіші стратегічні об'єкти. а снаряди можна й від союзників привезти, якщо є по чому везти.
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22.03.2023 20:43 Відповісти
Поганьби ***********, де ще при совкє автотранспорт робили з колесами великого діаметру, бо бездоріжжя. А в нас яку військову техніку готувалися перебрасувати по новим дорогам, ту якої не було, чи **********, коротше пшик.
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22.03.2023 20:47 Відповісти
я тобі що, про військову техніку говорю? чим ти снаряди до фронту будеш возити? БеТеРами? чи танками? клоун
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22.03.2023 20:49 Відповісти
Схоже ти адепт тої бригади клоунів, що збиралися на шашлики та крали гроші перед самою війною на дорогах, нехтуючи військовими.
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22.03.2023 20:56 Відповісти
схоже, ти адепт тих баранів, які не розуміють, що для війни потрібно все: і дороги, і снаряди. і в першу чергу - дороги! бо склади зі снарядами можна розбити декількома іскандерами чи калібрами. і що ти тоді верещав би? якби ці 10 млрд вклали в ракети, які були б знищені на складах в перші ж дні війни. і не було б в тебе ні доріг, ні снарядів. і цілував би вже кацапські чоботи. клоун
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22.03.2023 21:00 Відповісти
Иди нах.р миролюбець без оборони.
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22.03.2023 21:04 Відповісти
нічособі ще одно недорозвинене,в реальність випало,а що доріг не було,а тепер поясни як так вийшло що дороги будувались іменно на напрямках наступу русні,а не в тилу?
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22.03.2023 22:13 Відповісти
так, доріг не було, дорозвинене. наприклад, дорога від Кривого Рогу до Дніпра складалась з таких ям, що там безліч машин залишали свої колеса. з 2021 року ця дорога нічим не поступається німецьким автобанам. а тепер скажи, дорозвинене, дорога Кривий Ріг - Дніпро використовується для наступу русні? чи вона може зараз використовується нашими військовими? звідки ви барани беретесь?
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22.03.2023 22:27 Відповісти
ой ***** і як там та "дарога" зеледебіле,бо у мене "дорога" під табличкою янелоха протягла півроку і це до вторгнення .зиму не пережила,люби бубу далі,а тпере спробуй пояснити як то у твого ідолка км дороги став втричі дорожчий,при купівлі у бульборейху бітуму,клоун весело їздити по дорозі з якою годували **************? а так як в бульборейху нафти немає то і самого *****,а тепер як справжнє зебілятко давай скавчи що Захід вигодував *****
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22.03.2023 22:31 Відповісти
ти не відповіло на мої питання. я не буду відповідати на твої
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22.03.2023 22:34 Відповісти
Гадаю, зараз нашу зброю накопичують. Дійде справа і до неї. Згодом. Зараз зарано.
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22.03.2023 20:53 Відповісти
Війну легше загасити на самому початку, бажаєш миру готуйся до війни.
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22.03.2023 20:58 Відповісти
приведи приклад війни, в якій агрессор не зумів пройти жодного кілометру вглибину наступу! та зараз якщо пару кацапських частин рушать з Калінінграду на Берлін, то зненацька захоплять півГерманії, поки німці будуть соплі жувати і занепокоюватися. там теж виявиться, що леопардів находу менше половини, бо німці вкладали всі бабки в автобани, а не в ремонт леопардів.
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22.03.2023 22:33 Відповісти
Німці під захистом НАТО, а в нас повинен був бути диференційований підхід. Все.
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22.03.2023 22:49 Відповісти
Польща теж під захистом НАТО, але коли прилетіла ракета С-300 з території Білорусі, НАТО звернуло все на ПВО України і вмило руки.
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22.03.2023 22:51 Відповісти
Чого не продовжують, з моменту створення НАТО, конфлікту з ним не було у рабсії. Просто сцить рабсійській рейх.
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22.03.2023 23:00 Відповісти
та звичайно сцить! але провокація в них вдалась. і висновки вони для себе зробили. і чим далі, тим більше нагліють
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22.03.2023 23:02 Відповісти
А якже заглянути ''вочко'', чи ''сайдьомся па срєдінє''? Напевне це гра, для ''свідків найвеличнішого''.
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22.03.2023 20:24 Відповісти
а як же "проста перестать стрелять"?? ****** тільки тепер це зрозумів,тисячами життів українців.
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22.03.2023 20:24 Відповісти
"...державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного - нашої перемоги..." Джерело:

Тільки не "вашої". З ким ти і вся дєрьмаківська шобла - ви вже показали не раз. І як би ви не намагалися виконати "оманські угоди", але Україна, ЗСУ і волонтери, патріоти переможуть. Всупереч вашим намаганням. А потім і ваша черга настане... Все має свою ціну. І ваше "царювання" також. Настане час платити по ракунках і відбрехатися навряд чи вийде.
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22.03.2023 20:25 Відповісти
невже воно таки зрозуміло... чи його винудили зрозуміти?
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22.03.2023 20:27 Відповісти
Я не знаю, де були зйомки, хоча я тут піддержує Президента, але, коли я на своєму сраному хуавейку пишу селфі, то в мене картінка якась ясніша. А там просто Він і стіни не зрозуміло де, хоча мабудь у мене хуавей дєрьмовий, щось не відцентралює. Я без смішок це написав.
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22.03.2023 20:27 Відповісти
ничем кроме -как заглянуть в глаза
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22.03.2023 20:29 Відповісти
переведу на українську мову
треба у владу більше друзів
треба більше красти
лиш так ми переможемо парашу
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22.03.2023 20:33 Відповісти
Депутаты хотят запретить комбучу "Героическая Буча", пиво "Герої не вмирають", семена редиса "Азовсталь" и т.п.

Группа депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект закона об ограничении использования патриотической темы в коммерции. Законопроект 9128 инициировали депутаты от Евросолидарности, среди которых Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Николай Княжицкий и другие.
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22.03.2023 20:33 Відповісти
барыги на крови
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22.03.2023 20:58 Відповісти
кто сказал?так может на годовщину голодомора праздник и веселье устраивать а на холокост пляски у костра ?смерть и страдания не могут быть ничем иным кроме смерти и страданий а изнасилование детей -не может вызывать никаких другий смыслов даже после -переосмысления ,как бы это не хотелось барыгам на крови
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22.03.2023 21:20 Відповісти
Народ України та об'єднані збройні сили все зроблять, не турбуйся уклонист.
Як він базікав на прес-конференції я теж щось зробив для перемоги, я президент...
Х**о 2, шкоди наробив більше ніж допомоги, одне те що випустив вагнеровців, разминував перешийок, так розброював армию три роки, тягне на воєнний трибунал! ✊
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22.03.2023 20:34 Відповісти
Зараз в Україні перемагає лише корупція, яка досягла небачених маштабів. Жодної допомоги Заходу не вистачить, коли її розкрадають вагонами, а гроші мільйонами. Поки така ситуація буде тривати - ні перемога, ні вступ до ЄС та НАТО нам не світять.
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22.03.2023 20:37 Відповісти
Конченая мразота
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22.03.2023 20:40 Відповісти
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22.03.2023 20:44 Відповісти
"наша перемога " за "зе лідором" ,це збудовані дороги для 3 и денної окупації і намісництво гауляйтера України з рук куйла ,самому "був би втік" .Ось їхня перемога над Україною і її народом ,котру вони планували з куйлом разом, і небез того.щоб не виношували подібну куйнюв своїз юдиних макітрах по цей день.Оманські срібняки потрібно відробляти ,а прикривати свою личину зрадників, можна і набором патріотичних слів
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22.03.2023 20:47 Відповісти
Перемоги над корупцією
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22.03.2023 20:50 Відповісти
З Зелею неякої не буде !
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22.03.2023 21:29 Відповісти
поки твоя гнусава ватна пика, разом з твоєю антидержавною шоблою, буде при владі, наша Перемога над москалотою буде "не на часі"... Всі успіхи в цій війні лише завдяки ЗСУ, добровольцям, волонтерам та громадянам, але всупереч владі зе-мародерів з ОПи.
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22.03.2023 20:56 Відповісти
Зеля не бажає починати наступ бо тримається оманських перемовин, але триндить про це з задоволенням, бо це піар.
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22.03.2023 21:28 Відповісти
Я думав асфальтом можна зупинити.
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22.03.2023 21:52 Відповісти
Русское Государство иди за своим кораблем.
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22.03.2023 22:03 Відповісти
Мене вже нудить від цтого гнудосика
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22.03.2023 22:11 Відповісти
Йди жри шашлики, убоге створіння.
Як тобі кінець епохи бідності від красави?
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23.03.2023 02:02 Відповісти
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22.03.2023 23:03 Відповісти
Чи може хтось з зебілів сказати, оці відосікі від зеленої хриплої жаби - це вже піар на крові, чи ще ні?
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23.03.2023 02:07 Відповісти
Обана! А как же величайшее изречение (или изречение величайшего) по поводу в куда-нибудь заглядывания?
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23.03.2023 07:06 Відповісти
Дуже дорого виходить "прозріння". Хоча Президент країни за Конституцією повинен би був усвідомлювати всі існуючи небезпеки для країни, яку він очолює. Всі інструменти для реальної оцінки стану подій у нього є. Тому все ці "не думали", "не хотіли паніки", "не підозрювали"- дуже дорогі відмазки, якими прикривають або дурість, або зрадницькі наміри.
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23.03.2023 08:02 Відповісти
 
 