РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11200 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 950 86

Россию нельзя остановить ничем иным, кроме нашей победы, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 392-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На Донбассе, на Харьковщине, всюду, куда пришло российское зло, очевидно, что государство-террориста нельзя остановить ничем другим, кроме одного – нашей победы. И мы ее обеспечим – украинскую победу. Во всех районах востока нашего государства, где есть украинский флаг, есть и надежда. Это чувствуется.

Мы сделаем все, чтобы сине-желтые цвета продолжили свое освободительное движение, чтобы вернули нормальную жизнь всей нашей земле, от Донецка до границы. Мы обязательно ответим оккупанту на каждый удар по нашим городам... Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевщину... Все удары России получат как военный, так и политический и юридический ответ.

Россия проигрывает эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. Все это уже понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест – это лучшее, что может с ним произойти", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский об обстреле Запорожье: Ракета попала в многоэтажный дом, надо быстрее победить российский террор

Автор: 

Зеленский Владимир (20343)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Іди у сраку, Віслюк. І краще прямо зараз.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:11
+29
І саме тому перед війною треба було вкладати мільярди у дороги, щоб була скатертью дарога для кривавих окупантів.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:11
+19
де дерьмака подів?
показать весь комментарий
22.03.2023 20:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іди у сраку, Віслюк. І краще прямо зараз.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:11 Ответить
ахаха,и что опять то не так?что вам ***** то мало все,когда же вы говнюки нажретесь то уже,га?
показать весь комментарий
22.03.2023 20:57 Ответить
Все не так. Віслюк - суцільне "не так". Працює ротом чужими текстами. Як і в кварталі. Гидко дивитися на те чєпушило шашличне, яке стоїть на трупах сотень тисяч українців
показать весь комментарий
22.03.2023 21:27 Ответить
Та жери свої шашлики, не відволікайся. Насолоджуйся кінцем епохи бідності і брехні. Хуженєстало, правда?
показать весь комментарий
23.03.2023 02:04 Ответить
зачем мне твои шашлики дура,какой бідності і брехні,ты там принимаеш что то забористое?
показать весь комментарий
23.03.2023 12:57 Ответить
І саме тому перед війною треба було вкладати мільярди у дороги, щоб була скатертью дарога для кривавих окупантів.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:11 Ответить
Так, він це зробив перед війною, а сьогодні в той момент, коли потрібно готувати війська до контрнаступу, забрав доплати, щоб вони звільнілися і косили? Дійсно, говорить так гарно і так ніби патріотично, а робить навпаки і все чомусь проти ЗСУ.
показать весь комментарий
22.03.2023 21:13 Ответить
Це Ви про Баканова, який допомагав завозити нафтопродукти медведчуку контрабандою разом з суркісом і шуфричем? Це про Володю Брневтіка Тамбувшого, при якому медведчук портрапив в раду, стпав мільярдером, а його журналісти добре працюють на телемарафоні?
показать весь комментарий
23.03.2023 06:17 Ответить
де дерьмака подів?
показать весь комментарий
22.03.2023 20:13 Ответить
А друг детства Баканов где?
показать весь комментарий
22.03.2023 21:02 Ответить
А як же оманські перемовини ?
показать весь комментарий
22.03.2023 20:15 Ответить
Мені здається, що оманські перемовини були саме про те, що московія обіцяла не нападати, а Зеля обіцяв не зміцнювати українську армію. Саме тому Зе кинувся у велике будівництві і свято вірив, що московія не нападе. Саме тому Зе прийняв закон для себе про заборону перемовин з московією, був шокований "коварним" нападом і назвав пляшивого як таким, який не дотримує обіцянок. Но то моє припущення.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:50 Ответить
я теж так думаю, тому він стрибав по саунах кацапських олігархів у 2014 році

А ще якби на його місці був би якийсь дурачок (с)
показать весь комментарий
22.03.2023 21:05 Ответить
Не трынди. Отвечать за удары по нашим городам - надо ударами по российским городам. Все остальное это фигня. А на такое ты никогда не пойдешь.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:15 Ответить
я только за,но есть одно но и ты прекрасно знаеш какое так что нехер триндеть
показать весь комментарий
22.03.2023 20:58 Ответить
Чому ж ти тварина зелена нічого не зробила для війська?Чому і зараз продовжуєш грабувати військовий бюджет?Як тобі можна вірити?
показать весь комментарий
22.03.2023 20:16 Ответить
Як ти чмошнику такий герой , то візьми зброю і йди повоюй !!!!
показать весь комментарий
22.03.2023 20:17 Ответить
Розказують одне, а роблять протилежне. запроданці кислобздіїв.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:17 Ответить
Підкажіть, хто в курсі: якщо до 2024 року військовий стан не скасують і, відповідно, чергові вибори президента України будуть відтермінованими, то цей чорт до наступних виборів буде залишатися в статусі президента чи виконуючого обов"язки президента?
показать весь комментарий
22.03.2023 20:18 Ответить
цей чорт буде президентом другий раз..секта адептів *******, дуже велика.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:22 Ответить
сплюньте... але є велика вірогідність того що ви будете праві.
показать весь комментарий
22.03.2023 22:12 Ответить
Подивився я б на моральний дух чорноморського флоту **********, ватастополя і кримнашців, та взагалі всієї zетнаволочі, якби замість доріг, було вироблено декілька десятків протикорабельних ракет та одразу після навали потоплено увесь їх флот. Захід у цьому питанні міг також допомогти з перших днів війни, бо кримнаш разом з чорноморським флотом ********** це нерозривні скрепи. А може зараз не пізно все це зробити....
показать весь комментарий
22.03.2023 20:22 Ответить
а чому замість доріг? а дороги нам не потрібні? снаряди до фронту як возити, якщо нема доріг? треба все! і дороги і ракети!
показать весь комментарий
22.03.2023 20:26 Ответить
Всьому є свій час, зараз як возять по роздовбаним війною..
показать весь комментарий
22.03.2023 20:30 Ответить
роздовбані лише на сході. а треба перевезти через усю Україну, від західного кордону, до східного. я знаю, що відбувається з вантажними авто, якщо вони возять вантажі по розбитим дорогам. тому, повірте, без доріг, нам би ВЖЕ не було чим їх возити
показать весь комментарий
22.03.2023 20:32 Ответить
Ще раз повторюю, всьому свій час. Легше всього вкрасти гроші на великому будівництві доріг, чим і займалися.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:36 Ответить
легше всього вкрасти на військовому майні. там такі гроші списуються, що дорогам навіть і не снилося. тому краще б помовчали ви, щоби не ганьбитися. дороги тому й роблять в першу чергу у всьому цивілізованному світі, бо дороги це логістика, це постачання, це найважливіші стратегічні об'єкти. а снаряди можна й від союзників привезти, якщо є по чому везти.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:43 Ответить
Поганьби ***********, де ще при совкє автотранспорт робили з колесами великого діаметру, бо бездоріжжя. А в нас яку військову техніку готувалися перебрасувати по новим дорогам, ту якої не було, чи **********, коротше пшик.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:47 Ответить
я тобі що, про військову техніку говорю? чим ти снаряди до фронту будеш возити? БеТеРами? чи танками? клоун
показать весь комментарий
22.03.2023 20:49 Ответить
Схоже ти адепт тої бригади клоунів, що збиралися на шашлики та крали гроші перед самою війною на дорогах, нехтуючи військовими.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:56 Ответить
схоже, ти адепт тих баранів, які не розуміють, що для війни потрібно все: і дороги, і снаряди. і в першу чергу - дороги! бо склади зі снарядами можна розбити декількома іскандерами чи калібрами. і що ти тоді верещав би? якби ці 10 млрд вклали в ракети, які були б знищені на складах в перші ж дні війни. і не було б в тебе ні доріг, ні снарядів. і цілував би вже кацапські чоботи. клоун
показать весь комментарий
22.03.2023 21:00 Ответить
Иди нах.р миролюбець без оборони.
показать весь комментарий
22.03.2023 21:04 Ответить
нічособі ще одно недорозвинене,в реальність випало,а що доріг не було,а тепер поясни як так вийшло що дороги будувались іменно на напрямках наступу русні,а не в тилу?
показать весь комментарий
22.03.2023 22:13 Ответить
так, доріг не було, дорозвинене. наприклад, дорога від Кривого Рогу до Дніпра складалась з таких ям, що там безліч машин залишали свої колеса. з 2021 року ця дорога нічим не поступається німецьким автобанам. а тепер скажи, дорозвинене, дорога Кривий Ріг - Дніпро використовується для наступу русні? чи вона може зараз використовується нашими військовими? звідки ви барани беретесь?
показать весь комментарий
22.03.2023 22:27 Ответить
ой ***** і як там та "дарога" зеледебіле,бо у мене "дорога" під табличкою янелоха протягла півроку і це до вторгнення .зиму не пережила,люби бубу далі,а тпере спробуй пояснити як то у твого ідолка км дороги став втричі дорожчий,при купівлі у бульборейху бітуму,клоун весело їздити по дорозі з якою годували **************? а так як в бульборейху нафти немає то і самого *****,а тепер як справжнє зебілятко давай скавчи що Захід вигодував *****
показать весь комментарий
22.03.2023 22:31 Ответить
ти не відповіло на мої питання. я не буду відповідати на твої
показать весь комментарий
22.03.2023 22:34 Ответить
Гадаю, зараз нашу зброю накопичують. Дійде справа і до неї. Згодом. Зараз зарано.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:53 Ответить
Війну легше загасити на самому початку, бажаєш миру готуйся до війни.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:58 Ответить
приведи приклад війни, в якій агрессор не зумів пройти жодного кілометру вглибину наступу! та зараз якщо пару кацапських частин рушать з Калінінграду на Берлін, то зненацька захоплять півГерманії, поки німці будуть соплі жувати і занепокоюватися. там теж виявиться, що леопардів находу менше половини, бо німці вкладали всі бабки в автобани, а не в ремонт леопардів.
показать весь комментарий
22.03.2023 22:33 Ответить
Німці під захистом НАТО, а в нас повинен був бути диференційований підхід. Все.
показать весь комментарий
22.03.2023 22:49 Ответить
Польща теж під захистом НАТО, але коли прилетіла ракета С-300 з території Білорусі, НАТО звернуло все на ПВО України і вмило руки.
показать весь комментарий
22.03.2023 22:51 Ответить
Чого не продовжують, з моменту створення НАТО, конфлікту з ним не було у рабсії. Просто сцить рабсійській рейх.
показать весь комментарий
22.03.2023 23:00 Ответить
та звичайно сцить! але провокація в них вдалась. і висновки вони для себе зробили. і чим далі, тим більше нагліють
показать весь комментарий
22.03.2023 23:02 Ответить
А якже заглянути ''вочко'', чи ''сайдьомся па срєдінє''? Напевне це гра, для ''свідків найвеличнішого''.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:24 Ответить
а як же "проста перестать стрелять"?? ****** тільки тепер це зрозумів,тисячами життів українців.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:24 Ответить
"...державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного - нашої перемоги..." Джерело:

Тільки не "вашої". З ким ти і вся дєрьмаківська шобла - ви вже показали не раз. І як би ви не намагалися виконати "оманські угоди", але Україна, ЗСУ і волонтери, патріоти переможуть. Всупереч вашим намаганням. А потім і ваша черга настане... Все має свою ціну. І ваше "царювання" також. Настане час платити по ракунках і відбрехатися навряд чи вийде.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:25 Ответить
невже воно таки зрозуміло... чи його винудили зрозуміти?
показать весь комментарий
22.03.2023 20:27 Ответить
Я не знаю, де були зйомки, хоча я тут піддержує Президента, але, коли я на своєму сраному хуавейку пишу селфі, то в мене картінка якась ясніша. А там просто Він і стіни не зрозуміло де, хоча мабудь у мене хуавей дєрьмовий, щось не відцентралює. Я без смішок це написав.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:27 Ответить
ничем кроме -как заглянуть в глаза
показать весь комментарий
22.03.2023 20:29 Ответить
переведу на українську мову
треба у владу більше друзів
треба більше красти
лиш так ми переможемо парашу
показать весь комментарий
22.03.2023 20:33 Ответить
Депутаты хотят запретить комбучу "Героическая Буча", пиво "Герої не вмирають", семена редиса "Азовсталь" и т.п.

Группа депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект закона об ограничении использования патриотической темы в коммерции. Законопроект 9128 инициировали депутаты от Евросолидарности, среди которых Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Николай Княжицкий и другие.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:33 Ответить
барыги на крови
показать весь комментарий
22.03.2023 20:58 Ответить
кто сказал?так может на годовщину голодомора праздник и веселье устраивать а на холокост пляски у костра ?смерть и страдания не могут быть ничем иным кроме смерти и страданий а изнасилование детей -не может вызывать никаких другий смыслов даже после -переосмысления ,как бы это не хотелось барыгам на крови
показать весь комментарий
22.03.2023 21:20 Ответить
Народ України та об'єднані збройні сили все зроблять, не турбуйся уклонист.
Як він базікав на прес-конференції я теж щось зробив для перемоги, я президент...
Х**о 2, шкоди наробив більше ніж допомоги, одне те що випустив вагнеровців, разминував перешийок, так розброював армию три роки, тягне на воєнний трибунал! ✊
показать весь комментарий
22.03.2023 20:34 Ответить
Зараз в Україні перемагає лише корупція, яка досягла небачених маштабів. Жодної допомоги Заходу не вистачить, коли її розкрадають вагонами, а гроші мільйонами. Поки така ситуація буде тривати - ні перемога, ні вступ до ЄС та НАТО нам не світять.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:37 Ответить
Конченая мразота
показать весь комментарий
22.03.2023 20:40 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2023 20:44 Ответить
"наша перемога " за "зе лідором" ,це збудовані дороги для 3 и денної окупації і намісництво гауляйтера України з рук куйла ,самому "був би втік" .Ось їхня перемога над Україною і її народом ,котру вони планували з куйлом разом, і небез того.щоб не виношували подібну куйнюв своїз юдиних макітрах по цей день.Оманські срібняки потрібно відробляти ,а прикривати свою личину зрадників, можна і набором патріотичних слів
показать весь комментарий
22.03.2023 20:47 Ответить
Перемоги над корупцією
показать весь комментарий
22.03.2023 20:50 Ответить
З Зелею неякої не буде !
показать весь комментарий
22.03.2023 21:29 Ответить
поки твоя гнусава ватна пика, разом з твоєю антидержавною шоблою, буде при владі, наша Перемога над москалотою буде "не на часі"... Всі успіхи в цій війні лише завдяки ЗСУ, добровольцям, волонтерам та громадянам, але всупереч владі зе-мародерів з ОПи.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:56 Ответить
Зеля не бажає починати наступ бо тримається оманських перемовин, але триндить про це з задоволенням, бо це піар.
показать весь комментарий
22.03.2023 21:28 Ответить
Я думав асфальтом можна зупинити.
показать весь комментарий
22.03.2023 21:52 Ответить
Русское Государство иди за своим кораблем.
показать весь комментарий
22.03.2023 22:03 Ответить
Мене вже нудить від цтого гнудосика
показать весь комментарий
22.03.2023 22:11 Ответить
Йди жри шашлики, убоге створіння.
Як тобі кінець епохи бідності від красави?
показать весь комментарий
23.03.2023 02:02 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2023 23:03 Ответить
Чи може хтось з зебілів сказати, оці відосікі від зеленої хриплої жаби - це вже піар на крові, чи ще ні?
показать весь комментарий
23.03.2023 02:07 Ответить
Обана! А как же величайшее изречение (или изречение величайшего) по поводу в куда-нибудь заглядывания?
показать весь комментарий
23.03.2023 07:06 Ответить
Дуже дорого виходить "прозріння". Хоча Президент країни за Конституцією повинен би був усвідомлювати всі існуючи небезпеки для країни, яку він очолює. Всі інструменти для реальної оцінки стану подій у нього є. Тому все ці "не думали", "не хотіли паніки", "не підозрювали"- дуже дорогі відмазки, якими прикривають або дурість, або зрадницькі наміри.
показать весь комментарий
23.03.2023 08:02 Ответить
 
 