Россию нельзя остановить ничем иным, кроме нашей победы, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 392-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"На Донбассе, на Харьковщине, всюду, куда пришло российское зло, очевидно, что государство-террориста нельзя остановить ничем другим, кроме одного – нашей победы. И мы ее обеспечим – украинскую победу. Во всех районах востока нашего государства, где есть украинский флаг, есть и надежда. Это чувствуется.
Мы сделаем все, чтобы сине-желтые цвета продолжили свое освободительное движение, чтобы вернули нормальную жизнь всей нашей земле, от Донецка до границы. Мы обязательно ответим оккупанту на каждый удар по нашим городам... Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевщину... Все удары России получат как военный, так и политический и юридический ответ.
Россия проигрывает эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. Все это уже понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест – это лучшее, что может с ним произойти", - сказал Зеленский.
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А ще якби на його місці був би якийсь дурачок (с)
Тільки не "вашої". З ким ти і вся дєрьмаківська шобла - ви вже показали не раз. І як би ви не намагалися виконати "оманські угоди", але Україна, ЗСУ і волонтери, патріоти переможуть. Всупереч вашим намаганням. А потім і ваша черга настане... Все має свою ціну. І ваше "царювання" також. Настане час платити по ракунках і відбрехатися навряд чи вийде.
треба у владу більше друзів
треба більше красти
лиш так ми переможемо парашу
Группа депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект закона об ограничении использования патриотической темы в коммерции. Законопроект 9128 инициировали депутаты от Евросолидарности, среди которых Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Николай Княжицкий и другие.
Як він базікав на прес-конференції я теж щось зробив для перемоги, я президент...
Х**о 2, шкоди наробив більше ніж допомоги, одне те що випустив вагнеровців, разминував перешийок, так розброював армию три роки, тягне на воєнний трибунал! ✊
Як тобі кінець епохи бідності від красави?