Россию нельзя остановить ничем иным, кроме нашей победы, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 392-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На Донбассе, на Харьковщине, всюду, куда пришло российское зло, очевидно, что государство-террориста нельзя остановить ничем другим, кроме одного – нашей победы. И мы ее обеспечим – украинскую победу. Во всех районах востока нашего государства, где есть украинский флаг, есть и надежда. Это чувствуется.

Мы сделаем все, чтобы сине-желтые цвета продолжили свое освободительное движение, чтобы вернули нормальную жизнь всей нашей земле, от Донецка до границы. Мы обязательно ответим оккупанту на каждый удар по нашим городам... Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевщину... Все удары России получат как военный, так и политический и юридический ответ.

Россия проигрывает эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. Все это уже понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест – это лучшее, что может с ним произойти", - сказал Зеленский.

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