В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. КАРТА
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Была угроза атаки вражеских дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов!", - говорилось в сообщении Киевской областной военной администрации.
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показать весь комментарий24.03.2023 01:18 Ответить Мне нравится 0
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