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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. КАРТА

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Была угроза атаки вражеских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу 01

"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов!", - говорилось в сообщении Киевской областной военной администрации.

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Киев (25481) воздушная тревога (776)


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24.03.2023 01:18 Ответить
 
 