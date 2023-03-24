В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. КАРТА

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Была угроза атаки вражеских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов!", - говорилось в сообщении Киевской областной военной администрации.

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