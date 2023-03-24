У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. КАРТА
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Була загроза атаки ворожих дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
"Київщина! Загроза атаки ворожих дронів!", - йшлося у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
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показати весь коментар24.03.2023 01:18 Відповісти Мені подобається 0
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