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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. КАРТА

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Була загроза атаки ворожих дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу 01

"Київщина! Загроза атаки ворожих дронів!", - йшлося у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі 22 березня у Києві та області оголосили повітряну тривогу через атаку безпілотників

Автор: 

Київ (19448) повітряна тривога (914)


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24.03.2023 01:18 Відповісти
 
 