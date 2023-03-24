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Новости Война
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В МИД Китая избегают ответа на вопрос о переговорах Си Цзиньпина с Зеленским

китай

Китай относительно "украинского вопроса" поддерживает коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами.

Об этом сегодня во время брифинга заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай относительно "украинского вопроса" поддерживает коммуникацию со всеми (заинтересованными. – Ред.) сторонами", - сказала Мао, отвечая на вопросы по переговорам главы КНР Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским.

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В то же время она отметила, что "относительно к конкретному вопросу (встречи лидеров Украины и Китая. – Ред.), нам нечего добавить".

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) переговоры (4929) Си Цзиньпин (281)


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Топ комментарии
+15
- Бэрримор, что там за писк на болотах?
- Русские учат китайский, сэр.
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24.03.2023 18:23
+12
Сенаторка просто хоче відсосати.
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24.03.2023 18:19
+11
кацапська шл..дра
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24.03.2023 18:23
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Твоя - моя - не розуміє з февраля...
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24.03.2023 18:08 Ответить
Сенаторка парламенту Румунії Діана Шошоаке https://patrioty.org.ua/politic/zazikhnula-na-bukovynu-ta-zmiinyi-u-rli-poiasnyly-shcho-stoit-za-skandalnoiu-zaiavoiu-senatorky-rumunii-i-chomu-v-hru-rf-problemy-460037.html запропонувала анексувати частину територій України.
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24.03.2023 18:17 Ответить
Сенаторка просто хоче відсосати.
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24.03.2023 18:19 Ответить
кацапська шл..дра
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24.03.2023 18:23 Ответить
Шендеровіч, Арестовіч... о, Анексовіч!
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24.03.2023 18:35 Ответить
кнр-ПНХ!
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24.03.2023 18:09 Ответить
зрозуміло, пітушня комуняцька, ми вам не уйгури, разом з Тайванем порвемо вас на британський прапор. собаки азіатські
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24.03.2023 18:10 Ответить
Більше 2 років у нас немає посла в Китаї
Це образа для них. Тому все зрозуміло. Але китайці - люди освічені і тактовні, тому не будуть репетувати як одне недолуге: "Ми нє будєм ломітся в двєрі, гдє нас нє ждут" (чи якось так).

З іншого боку: якщо ти позиціонуєш себе як миротворця, то повинен вести розмову з обома сторонами. Якщо такого немає, то це вже не "уміротворєніє" сторін, а просто гра на публіку і досягнення своїх інтересів, як і було зрозуміло з самого початку.
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24.03.2023 18:17 Ответить
ара хамію туда пожизненно
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24.03.2023 19:08 Ответить
Косоокі тварюки бавляться в дурня.
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24.03.2023 18:18 Ответить
Прикидаються шлангом .
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24.03.2023 18:21 Ответить
гофрованим
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24.03.2023 22:32 Ответить
- Бэрримор, что там за писк на болотах?
- Русские учат китайский, сэр.
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24.03.2023 18:23 Ответить
цікаво як виглядало питання, може мова була про фізичну зустріч...
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24.03.2023 18:40 Ответить
китайоза засцяв,
не може признатися що він союзник фашистів
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24.03.2023 18:40 Ответить
Хороші були часи!

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24.03.2023 18:40 Ответить
Сі хоче сікати в два унітази одночасно? Так не буває...
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24.03.2023 18:56 Ответить
Якщо хтось каже "українське питання", то варто відразу таких миротворців накуй посилати.
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24.03.2023 18:59 Ответить
Краще зразу стріляти на звук.
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24.03.2023 19:54 Ответить
ну "на нет и суда нет"
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24.03.2023 19:15 Ответить
Хитрых уже все раскусили.
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24.03.2023 19:18 Ответить
 
 