В МИД Китая избегают ответа на вопрос о переговорах Си Цзиньпина с Зеленским

Китай относительно "украинского вопроса" поддерживает коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами.

Об этом сегодня во время брифинга заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай относительно "украинского вопроса" поддерживает коммуникацию со всеми (заинтересованными. – Ред.) сторонами", - сказала Мао, отвечая на вопросы по переговорам главы КНР Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским.

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В то же время она отметила, что "относительно к конкретному вопросу (встречи лидеров Украины и Китая. – Ред.), нам нечего добавить".