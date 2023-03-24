В МИД Китая избегают ответа на вопрос о переговорах Си Цзиньпина с Зеленским
Китай относительно "украинского вопроса" поддерживает коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами.
Об этом сегодня во время брифинга заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Китай относительно "украинского вопроса" поддерживает коммуникацию со всеми (заинтересованными. – Ред.) сторонами", - сказала Мао, отвечая на вопросы по переговорам главы КНР Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским.
В то же время она отметила, что "относительно к конкретному вопросу (встречи лидеров Украины и Китая. – Ред.), нам нечего добавить".
Топ комментарии
+15 Максім ХОЙ #398010
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+12 Саша Пончик
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+11 акаб акабіч
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Це образа для них. Тому все зрозуміло. Але китайці - люди освічені і тактовні, тому не будуть репетувати як одне недолуге: "Ми нє будєм ломітся в двєрі, гдє нас нє ждут" (чи якось так).
З іншого боку: якщо ти позиціонуєш себе як миротворця, то повинен вести розмову з обома сторонами. Якщо такого немає, то це вже не "уміротворєніє" сторін, а просто гра на публіку і досягнення своїх інтересів, як і було зрозуміло з самого початку.
- Русские учат китайский, сэр.
не може признатися що він союзник фашистів