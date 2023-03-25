ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки вооружения, - Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что в настоящее время у ВСУ нет достаточного количества боеприпасов, тяжелой техники и истребителей, чтобы идти в наступление.

Об этом заявил глава государства в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Зеленский отметил, что армия РФ за день использует втрое больше снарядов, чем Силы обороны.

"Мы еще не можем начать. Мы не можем их отправить", - сказал президент.

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Издание отметило, что президент Зеленский попросил Японию о военной помощи. Он подчеркнул, что возлагает на нее большие надежды, как на страну-главу "Большой семерки".

"Если у вас есть политическая воля, вы можете найти способ нам помочь. Мы в состоянии войны и не можем ждать",– подчеркнул президент.