ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки вооружения, - Зеленский
Президент Украины подчеркнул, что в настоящее время у ВСУ нет достаточного количества боеприпасов, тяжелой техники и истребителей, чтобы идти в наступление.
Об этом заявил глава государства в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
Зеленский отметил, что армия РФ за день использует втрое больше снарядов, чем Силы обороны.
"Мы еще не можем начать. Мы не можем их отправить", - сказал президент.
Издание отметило, что президент Зеленский попросил Японию о военной помощи. Он подчеркнул, что возлагает на нее большие надежды, как на страну-главу "Большой семерки".
"Если у вас есть политическая воля, вы можете найти способ нам помочь. Мы в состоянии войны и не можем ждать",– подчеркнул президент.
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Ніяк.
Не за квартального Кловуна воюють.
І зброю США дають не Ослу.
Зєля, ти зі своїми дермаками-арахнідами-татаровими все зробили для обвалу оборони України, суки депутанські.. а тепер ото ниєте, блді
Я не виправдовую, але ... Гірше, що він це показав на сцені у Юрмалі.
Якби кому щось не подобалось.
У нас противники діючого часто репетують:"Він не мій президент, я за нього не голосував".
Ніколи тобі не подякую бо немає за що, бо ти "побачило мир в очах ****" і закликало українців на шашлики, а не будувати ешоловану оборону з мінними полями вздовж кордону із терорестичним агресивним сусідом!
Чому не озброював армію???
"Х.нуть всі кошти на "Велике крадівництво", щоб потім "війна все спише", а потім знову "Велике крадівництво" на відбудові"..
"Мир в глазах путина" форевер!