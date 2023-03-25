ЗСУ не можуть почати контрнаступ через нестачу озброєння, - Зеленський

Президент України наголосив, що на цей час ЗСУ не мають достатньої кількості боєприпасів, важкої техніки та винищувачів, щоб йти у наступ.

Про це заявив глава держави в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Зеленський зазначив, армія РФ за день використовує втричі більше снарядів, ніж Сили оборони.

"Ми ще не можемо почати. ​​Ми не можемо їх відправити", - сказав президент.

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Видання зауважило, що президент Зеленський попросив Японію про військову допомогу. Він наголосив, що покладає на неї великі надії, як на країну-очільницю "Великої сімки".

"Якщо у вас є політична воля, ви можете знайти спосіб нам допомогти. Ми у стані війни й не можемо чекати",– наголосив президент.