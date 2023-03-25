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Новини Агресія Росії проти України
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ЗСУ не можуть почати контрнаступ через нестачу озброєння, - Зеленський

зеленський

Президент України наголосив, що на цей час ЗСУ не мають достатньої кількості боєприпасів, важкої техніки та винищувачів, щоб йти у наступ.

Про це заявив глава держави в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Зеленський зазначив, армія РФ за день використовує втричі більше снарядів, ніж Сили оборони.

"Ми ще не можемо почати. ​​Ми не можемо їх відправити", - сказав президент.

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Видання зауважило, що президент Зеленський попросив Японію про військову допомогу. Він наголосив, що покладає на неї великі надії, як на країну-очільницю "Великої сімки".

"Якщо у вас є політична воля, ви можете знайти спосіб нам допомогти. Ми у стані війни й не можемо чекати",– наголосив президент.

Автор: 

боєприпаси (2267) Зеленський Володимир (23790) зброя (7457) наступ (230)


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Топ коментарі
+106
Доріг то в нас багато... От я собі думаю, як би цапи заходили в лютому 2022, якби в нас було достатньо озброєння, як планували Порох і Турчинов. Чи далеко вони зайшли би і чи намагались взагалі.
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25.03.2023 09:47
+77
Тобто через Зеленського
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25.03.2023 09:46
+70
Нужно было уже осенью когда рашсолдаты стояли у границы и США предупреждали о нападении-нужно было осенью накопать 3 линии обороны на юге,севере и востоке. И заминировать все мосты и эстакады и обьездные поля. И тогда не нужно было-бы сейчас с огромными потерями отвоевывать свою землю. Там где были такие укрепления-Рашка не может уже 9 лет их взять. Марьинка находящаяся в 5 км от Донецка и которую русские фашисты не могут 9 лет взять-преекрасная иллюстрация.
Спасибо Зеленым ослам и предателям и 74% тупого нарида который привел их к власти
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25.03.2023 10:00
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Сторінка 4 з 4
Я тут давеча с друзьями стекломоя перепил и мне в голову пришла такая мысль- если договорняк был,то старый КГБист путя имеет или аудио,или видео материалы разговора зе с петрушевым....А раз так,то в критический для себя любимого момент он может опубликовать эти записи,и тогда малым не покажется никому,кто сейчас у корыта....Ладно,друзья зовут похмелятся...
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25.03.2023 15:05 Відповісти
Я палитуру пил не раз- из-за нее ослеп на глаз,мозги мои она давно проела...(с)
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25.03.2023 16:04 Відповісти
То нехай би і виклали відео. Як це відіб'ється на військах чи на ситуацію на фронті?
Ніяк.
Не за квартального Кловуна воюють.
І зброю США дають не Ослу.
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25.03.2023 15:46 Відповісти
Ти дурень,чи прикидаешся??? Яка буде ерекцiя ЗСУ i ,народу,якщо на теоретичних плiвках або вiдео з Оману випливе договорняк? ...но после стекломоя и не такое может примерещиться.... хотя....все впереди.....
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25.03.2023 16:09 Відповісти
Яка? Всі покидають зброю і підуть здаватись? Чи ти може просто дурень?
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25.03.2023 16:22 Відповісти
Може і так. Помирати за амбіцвї зелених вже ніхто не хоче.
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25.03.2023 17:00 Відповісти
Звільнення України і наших людей з окупації це амбіції зелених?
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25.03.2023 18:01 Відповісти
На людей їм точно чхати. А обіцянки про визволення- чистий популізм.
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25.03.2023 19:01 Відповісти
Якщо путін захопить Україну, то більшість людей просто знищать. Так що або перемога, або винищення. Хтось може втече. Рабів звісно вбивати не будуть, які готові підлизувати дупу рашистам після срання, але частину вивезуть все одно. А Кравченко цей або йолопень, або на зарплаті у рашистів. Така собі деморалізуюча діяльність.
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27.03.2023 01:55 Відповісти
Ти думаєш японці не знають хто такий Зеленський і як він потрапив у владу?
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25.03.2023 15:48 Відповісти
Розбирай собака кончена асфальт!
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25.03.2023 15:58 Відповісти
"просто добавь воды".. тобто асфальту..
Зєля, ти зі своїми дермаками-арахнідами-татаровими все зробили для обвалу оборони України, суки депутанські.. а тепер ото ниєте, блді
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25.03.2023 16:20 Відповісти
Вова, расскажи миру, что Украина, как героиня немецких фильмов, может принять быстро и много, и со всех сторон. Ну как тогда, помнишь? Вот сейчас самое время повторить.
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25.03.2023 16:25 Відповісти
Нажаль ... То була інтермедія де він зображав "когось іншого". Політична сатира не заборонена.

Я не виправдовую, але ... Гірше, що він це показав на сцені у Юрмалі.
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26.03.2023 21:16 Відповісти
А шо ти *** робило три роки?
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25.03.2023 16:47 Відповісти
хотів у тебе те саме зазвідати) але своєчасно побачив прапор заробітчан...))
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26.03.2023 15:52 Відповісти
і народився у Італії українцем?)
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26.03.2023 18:32 Відповісти
те що ви при Кравчуку з голоду померали я не знав і навіть не чув, знаю тільки що дружини ваші повиїзджали старим італійцям дупи мити та смоктати аби в Україні хати до неба будувати та лікуватися від різноманітних хвороб які через геніталії переходять, якщо це все через той голод тоді усе яснозрозуміло...
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27.03.2023 12:48 Відповісти
Генерал Муженко з 24, 02, 22 був вже в Генштабі і допомагав зупинити рашистів. Вже у квітні, по приказу зеленого гемороя йього було з відти усунено. Питання генерала по Підню та Гостомелю - і чому керівництво Генштабу не проводило КШМ на тих напрямках наступу рашистів, котри ще при ньому спрогнозували - https://www.5.ua/ru/rehyoni/heneral-muzhenko-u-menia-est-vopros-pochemu-vrah-tak-bistro-zashel-na-iuh-y-chto-proyzoshlo-v-hostomele-302007.html https://www.5.ua/ru/rehyoni/heneral-muzhenko-u-menia-est-vopros-pochemu-vrah-tak-bistro-zashel-na-iuh-y-chto-proyzoshlo-v-hostomele-302007.html

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25.03.2023 17:00 Відповісти
...зрозумів, Затичка, а я Топ Ган Ось і познайомилися
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26.03.2023 17:20 Відповісти
Мене міг би спитати людина заеєрестрована у 14 році. І я можливо йьму відповів. Але шлімазелу з двухденною реестрацією - тільки одне- Кісіен мерієн тухес. І передай дерьмаку теж саме.
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26.03.2023 16:19 Відповісти
Піду служити в український МОСАД. Шоб таких як ти просто, спокіно, А ?
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26.03.2023 17:08 Відповісти
А что можно доверить Зеленскому и ко? Кто топит сейчас за зеленского тот враг украины.
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26.03.2023 21:50 Відповісти
У генерала Муженки,порохобот-соєвик,ще 2014 року у ЗСУ кликуха-Вітя Катафалк....
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26.03.2023 18:19 Відповісти
Про це тобі вбитий брат Єрмака розповів?
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26.03.2023 19:32 Відповісти
Юрчик, от так чесно, як говорить моя знаьома поклавши руку на клітор, ти хоть мка розбереш? Чи у тебе 5 відкосів, або айкосів. Да і хрен з тобою ,яка різниця.
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26.03.2023 22:19 Відповісти
А ти зеля, закидай ворожих москалів асфальтом і шашликами
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25.03.2023 17:52 Відповісти
І хто в цьому винуватй? Великий будівничий? Мабуть настав час обміняти асфальт на бєприпаси.
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25.03.2023 18:48 Відповісти
А може того... когось обміняти не оце все добро. Світ так тащиться, боневтік же та і по обкладинках журналів засвітився. Може хтось і схоче мати такий експонат...
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26.03.2023 11:30 Відповісти
От дивлюся на всі ці дописи в коментарях і думаю :"А толку з того? Він їх не читає, а якщо і якийсь і прочитає, то має все глибоко в дупі. Чи варто все це писати і неруватись? Мабуть ні."
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25.03.2023 18:55 Відповісти
Весьма тупо. Ну вы же читаете, а раз такое написали - та еще и "нервуєтесь" почему то за вашего президента "Чи варто все це писати і неруватись?" - мабуть да.
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26.03.2023 09:46 Відповісти
какая разница
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26.03.2023 10:37 Відповісти
Та ні. Мій президент - Джо Байден. Я не нервуюсь. Це моє звернення до тих у кого Зеленський президнт.
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26.03.2023 18:17 Відповісти
Джо Байден - президент США, а не Ваш Президент. Зе* - Президент України.
Якби кому щось не подобалось.
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26.03.2023 21:19 Відповісти
Макс, я ж в Америці з 1990-го. Як то Байден не мій президент?
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26.03.2023 23:34 Відповісти
Джо Байден - президент США, а не Ваш Президент. Не треба його приватизовувати.
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27.03.2023 00:03 Відповісти
Піди в американські мас-медіа. Всі кажуть "our/my President" так само , як і Президент говорить "My people" , де фактично ми не є його рабами, але такі вирази прийняті в Америці. Вчи матеріальну частину англійських політичних виразів.
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27.03.2023 04:48 Відповісти
вибачай ... нічого особистого ...
У нас противники діючого часто репетують:"Він не мій президент, я за нього не голосував".
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27.03.2023 05:12 Відповісти
Кого обрали того обрали. Значить інші кандидати не змогли переконати народ, що вони кращі. Подібна ситуація зараз у Штатах. Трамп програв Байдену і зараз усі про-трампістські кричать, що Байден не їх президент. До-речі це маніпуляції кацапії. Я пам'ятю вибори в Штатах з 1990-року і НІКОЛИ НІКОЛИ програвша сторона не кричала, що вигравший вибори президент не їхній президент. Тільки коли Трамп програв, тоді ця тематика появилась в Америці. Ну ви самі знаєте за кого тягнув Трамп , не важко здогадатись що ці "вуха тирчать" з кацапії.
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27.03.2023 05:44 Відповісти
Те, кого волнует судьба Украины, пишут о том что можно сделать в такой ситуации. Все иные комментарии - это не про Украину. Форум давно превратился в помойку ...
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26.03.2023 20:57 Відповісти
Хто тобі заважав до 24го робити оборонні замовлення на українські зброярні заводи? Чому завод по виготовленню бєприпасів працював до 24го тільки раз на тиждень і навіть продавали за кордон бо мінооброні не потрібні були ті ж самі воги-17, 30мм до бетерів і т.д.?
Ніколи тобі не подякую бо немає за що, бо ти "побачило мир в очах ****" і закликало українців на шашлики, а не будувати ешоловану оборону з мінними полями вздовж кордону із терорестичним агресивним сусідом!
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25.03.2023 20:34 Відповісти
Тому шо воно отаке,я маю на увазі зелений геморой - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs

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26.03.2023 16:24 Відповісти
ну это мы понимаем, что надо было что-то создавать и меньше воровать. а у них другое мышление. было бы чем наступать, не хватало бы на яйца по 17. надо ж понимать бл
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25.03.2023 20:41 Відповісти
Ну так яйца, яблокі, сколько дєнєгг пєрєдалі пєрєкупам Єрмака а?
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25.03.2023 20:50 Відповісти
Вони нас трупами, а ми їх асфальтом і яйцями по 17 грн. Яблука по 51 грн. це важка артилерія.
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25.03.2023 21:07 Відповісти
...ще можна шампурами з урановими наконечниками пронизувати їх бронетехніку часів Сталіна.
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26.03.2023 10:35 Відповісти
Чому ти цьому радієш?
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25.03.2023 22:31 Відповісти
Ну а що тут сказати? Щоб ситуація розрулилась, вона повинна дійти до повного маразму і абсурду. Поки натовп голодних не буде з вилами по Хрещатику бігать і дійсно робить шашлик з тих, хто попався під руку, нічого не буде. Молодці, дали системі пендаля. Зробили їх разом! Красавчики.
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26.03.2023 11:19 Відповісти
Більше будувати доріг і жарити шашлички, а ще злодіїв у владу приймати і все буде ТІП-ТОП. Орки злякаються і втечуть. Ну ще можна всіх послів замінити на сексологів.
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26.03.2023 10:32 Відповісти
Вова, а хто винен, що немає зброї? бюджет на 2022 рік передбачав продажу надлишків нашої зброї на мільярди. В 2021 році заводи оборонного комплексу працювали 1 день на тиждень. Як тут не напасти на таких тупих придурків? ага, якщо ми виділимо більше грошей на армію, то менше побудуємо доріг. Це сказано за лічені дні до Бучі.
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26.03.2023 10:40 Відповісти
У 2021 була зайва. ВРУ дозволила продавати. Дозвіл не скасовано. Хто дасть...?
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26.03.2023 11:22 Відповісти
Де ти, с_ка був, з 19-го, по 21-й роки???

Чому не озброював армію???
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26.03.2023 11:22 Відповісти
В одному слові ви букву пропустили...
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26.03.2023 11:31 Відповісти
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26.03.2023 12:13 Відповісти
Шашлики зі свинини...
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26.03.2023 14:08 Відповісти
то кошерна
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26.03.2023 18:52 Відповісти
Оце саме ті тварюки котри зробили все шоб моськовити вбивали укриїнців і наших дітей. Шоб вам, ***** оті шашлики через дупу виходили, разом з шампурами.
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26.03.2023 16:28 Відповісти
Схема парняги:
"Х.нуть всі кошти на "Велике крадівництво", щоб потім "війна все спише", а потім знову "Велике крадівництво" на відбудові"..
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26.03.2023 12:42 Відповісти
Три роки перед війною були витрачені на "велике крадівництво". А тепер цей ублюдок питає де техніка, де ********** та чому ми не в НАТО.
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26.03.2023 13:17 Відповісти
він ще й знахабнів до того що питає у всіх чому ми досі не в НАТО та ЄС...
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26.03.2023 18:24 Відповісти
А зачем наступать?
"Мир в глазах путина" форевер!
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26.03.2023 13:19 Відповісти
Оман підпирає
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26.03.2023 13:40 Відповісти
Як це недолуге задовбало!
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26.03.2023 16:11 Відповісти
Так....цікаво....Нас заколисували кілька місяців якимось грандіозним наступом,який викине русню з України,а тепер стали з"їзджати...Тобто ніхто жодних наступів не планував? Нам просто морочили голову?
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26.03.2023 18:21 Відповісти
...я не хотів це писати, але тут так всіх порвало, що змушений... народ, а ніхто з вас раптом.... не подумав? а подумав, то вирішив, що таке потрібно казати?
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26.03.2023 18:38 Відповісти
по факту Оман набирає своїх обрисів. Тобто контрнаступу не буде бо нічого немає крім ябулук в 10 разів дорожче оптових закупівель, щось Захід передавав але де воно - ХЗ. На горизонті позиційна війна і Мінськ-3 (скорше Стамбул-1) з заморожуванням війни і втратою територій. Арестович, Буданов, Данілов, Кулеба - вбийтесь об стіну
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26.03.2023 21:03 Відповісти
не панікуйте ... буде, буде наступ ...
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26.03.2023 21:22 Відповісти
причому тут панікуйте? звичайно буде, головне зараз відбудова та одержати і поділити гроші від Заходу
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26.03.2023 21:29 Відповісти
зараз відбудова та одержати і поділити гроші від Заходу - зараз відбудова тільки на звільнених територіях. Гроші від Заходу зараз ідуть на латання дірок.
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27.03.2023 00:05 Відповісти
Та вы шо? Яке контрнаступление?? Не дай бог ЗСУ победят рашку, як ЗЕдерьмаку потом в глаза ***** заглядывать??!!. Прекращение войны это верная смерть ЗЕдерьмакового режима. Да и ещё не все ,,Слуги урода" прибарахлиться успели, не всех ещё прапраправнуков обеспечили
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26.03.2023 23:14 Відповісти
А що ти падло зелене три роки робив????
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12.04.2023 15:44 Відповісти
----- Вкид щодо витоку надсекретної інформації з Пентагону США--- це і була прилюдія перед відмовою у проведенні КОНТРНАСТУПУ ...Чомусь це так очікувано --все звернуть на погоду. А тим більше. шо розпиляти штучні дощі раша навчилася іще у 90 роках... Девіз : -- Хто заволодіє кліматом-- той і підкорить Світ ! А як же постулат вождя світового пролетаріату Володі Леніна : --- Промедление-- смерти подобно !!! Або нашого прислів*я : куй залізяку поки гаряча... ( А втім : -- Жираф " великий "-- йому видніше ! ) Думаю причина в іншому : НЕ хочуть псувати лілі ПУТІНУ передсвятковий настрій " ПОБЕДОБЕССИЯ ! " ЯК НЕ як а була спільна перемога над фашизмом СРСР і антигітлеровської каоліції під орудою США !?
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12.04.2023 18:00 Відповісти
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