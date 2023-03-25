ЗСУ не можуть почати контрнаступ через нестачу озброєння, - Зеленський
Президент України наголосив, що на цей час ЗСУ не мають достатньої кількості боєприпасів, важкої техніки та винищувачів, щоб йти у наступ.
Про це заявив глава держави в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
Зеленський зазначив, армія РФ за день використовує втричі більше снарядів, ніж Сили оборони.
"Ми ще не можемо почати. Ми не можемо їх відправити", - сказав президент.
Видання зауважило, що президент Зеленський попросив Японію про військову допомогу. Він наголосив, що покладає на неї великі надії, як на країну-очільницю "Великої сімки".
"Якщо у вас є політична воля, ви можете знайти спосіб нам допомогти. Ми у стані війни й не можемо чекати",– наголосив президент.
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Ніяк.
Не за квартального Кловуна воюють.
І зброю США дають не Ослу.
Зєля, ти зі своїми дермаками-арахнідами-татаровими все зробили для обвалу оборони України, суки депутанські.. а тепер ото ниєте, блді
Я не виправдовую, але ... Гірше, що він це показав на сцені у Юрмалі.
Якби кому щось не подобалось.
У нас противники діючого часто репетують:"Він не мій президент, я за нього не голосував".
Ніколи тобі не подякую бо немає за що, бо ти "побачило мир в очах ****" і закликало українців на шашлики, а не будувати ешоловану оборону з мінними полями вздовж кордону із терорестичним агресивним сусідом!
Чому не озброював армію???
"Х.нуть всі кошти на "Велике крадівництво", щоб потім "війна все спише", а потім знову "Велике крадівництво" на відбудові"..
"Мир в глазах путина" форевер!