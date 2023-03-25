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Новости Агрессия России против Украины
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Оман предложил Украине создать на своей территории зерновой хаб

хаб,зерновий

Султанат Оман предлагает Украине создать на своей территории зерновой или зерново-продовольственный хаб для бесперебойных поставок украинского зерна в страны Африканского рога.

Об этом сообщил специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время моего визита (в начале марта – ред.) Оман предложил Украине серьезно рассмотреть вопрос создания на территории Султаната украинского зернового или зерново-продовольственного хаба. Оманская сторона также сказала, что в случае его создания Украина могла бы быть абсолютно спокойной по поводу регулярных поставок нашего зерна у страны Африканского рога", - сказал Субх.

Он добавил, что Украина может получить доступ к одному из самых современных логистических хабов, который функционирует по сути в Индийском океане. Кроме того, Оман имеет отличные политические отношения с такими странами, как Танзания, Кения, Сомали, Уганда, Руанда, Эфиопия.

"Все это было очень предметно обсуждено", – проинформировал спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспорт зерна: его продают за бесценок и не возвращают деньги в страну, - СМИ

По его словам, идея создания украинских зерновых хабов уже прорабатывается и вышла на уровень согласования технических деталей реализации, в том числе и финансовой составляющей.

"Сейчас предложение Омана добавилось к тому перечню стран, которые мы могли бы рассматривать. Наша цель – обеспечить продовольственную безопасность Африки. Преимущества Омана – там прекрасная инфраструктура, развитый флот, понятная прозрачная банковская система и налоговые правила. Поэтому Оман выглядит привлекательно, поэтому он тоже мог бы рассматриваться украинскими ведомствами как одна из возможных локаций для зернового хаба", - отметил дипломат.

Вместе с тем, Египет, например, узнав о планах Украины, также проявил заинтересованность в обсуждении возможности создания подобного логистического центра на своей территории, проинформировал Субх.

Также читайте: Украина рассчитывает собрать в этом году 45 млн тонн урожая, - Шмыгаль

зерно (1070) Украина (44936) зерновые (99) Оман (64)


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Топ комментарии
+28
Оман???
Підписувати угоду знов поїде найвеличніше або САМ дєрьмак. І, зовсім випадково, там, в Омані, опиниться Патрушев, який буде теж щось "підписувати"...

До речі, а де обіцяні 3,5 роки тому "мільярди інвестицій" з Оману?
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25.03.2023 12:23
+25
зараз вилізе завгосп і скаже ось це ми й обговюрювали в 2020ому, а ви не вірили
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25.03.2023 12:23
+15
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25.03.2023 12:26
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Оманський хаб. Звучить не дуже)
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25.03.2023 12:22 Ответить
Ага, ага.

Мало того що Україна вивозить свое зерно під час війни,

так вона ще повинна наповнювати зерном чужій схорон посередника!?!!!!

Оце так « пропозиція»!!!

Вони зовсім українців дурними вважають?

Чи дуже корумпованими
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25.03.2023 15:07 Ответить
зараз вилізе завгосп і скаже ось це ми й обговюрювали в 2020ому, а ви не вірили
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25.03.2023 12:23 Ответить
Выкапывайте султана, пусть опять "в переговорах участвует".
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25.03.2023 13:36 Ответить
Оман???
Підписувати угоду знов поїде найвеличніше або САМ дєрьмак. І, зовсім випадково, там, в Омані, опиниться Патрушев, який буде теж щось "підписувати"...

До речі, а де обіцяні 3,5 роки тому "мільярди інвестицій" з Оману?
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25.03.2023 12:23 Ответить
Опередили) Только прочитал заглавие, сразу же эта мысль пришла.
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25.03.2023 13:03 Ответить
О Оман снова в деле
внизу статья Експорт зерна: його продають за безцінь та не повертають гроші в країну, - ЗМІ
А тут вже буде по повній в оман зерно та там же гроші в банки омана лафа оце грабануть вже до кінця
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25.03.2023 12:24 Ответить
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25.03.2023 12:26 Ответить
Вгадайте розрахунок на чий приїзд з України на "перерізати стрічечку" робиться друзями Оману?
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25.03.2023 12:28 Ответить
Це що, черговий ''оманський договорняк''? Хтось і після першого договорняку не відсидів, а тут ще один підсовують!
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25.03.2023 12:28 Ответить
зЕленский отдіхающи в амане ввел украіну в аману падпісав с некм патрубком оманскії соглашенія. а патом гр. еЛДАК. І ГРАЖДАНКА ПО ЕГО КОМУНАЛКЕ ПАНЄЄЄЄЄЄЄЄ верєщук размініровал лічно какойта ******* чонгар. еще скажитє спасіба панє васілєвской-смаглючінє дє она уверяла людєй шо всьо за ***** шо напалі кацли і всьо будет квартал
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25.03.2023 12:28 Ответить
Ребрендінг Оману
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25.03.2023 12:29 Ответить
Нам вже досить оманського порно хабу
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25.03.2023 12:29 Ответить
В Омані буде створено хаб на базі вілли Патрушева.
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25.03.2023 12:30 Ответить
щось не пригадую в черзі бажаючих дати українцям зброю оман.
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25.03.2023 12:39 Ответить
мені цікаво чим буде розраховуватись Сомалі ,Уганда , Руанда за українське зерно ? Оман не хоче створити хаб по постачанню зброї для України ?
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25.03.2023 12:42 Ответить
при слові Оман напрягся зелений паяц
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25.03.2023 12:44 Ответить
Московія для цього позичила гроші Оману.
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25.03.2023 12:45 Ответить
Це і є оманські інвестиції які обіцяв Янелох Оманський?
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25.03.2023 12:45 Ответить
ти не віриш найвеличнішому?)
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25.03.2023 16:38 Ответить
Цей брехун і мені обіцяв смартфон та так і не дав. Тріпло.
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25.03.2023 18:06 Ответить

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25.03.2023 12:46 Ответить
Омен 2.Фільм жахів.
Так Оман же.
А какая разница?
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25.03.2023 12:48 Ответить
Да хоть завтра: Оман разминирует Чёрное море, даст свои крейсера для охраны и вперёд.
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25.03.2023 13:03 Ответить
Ох, це солодке слово Оман! Правда ж, пане зеленський?
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25.03.2023 13:09 Ответить
Дайте нам зерно і ні слова про агресора.
Пішли вони...
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25.03.2023 13:13 Ответить
Вас уже ******* с цім зерном ,та продовжують , далі найобувати . .Зерно, це властивість всього народу України, а не купки людей, до 100 осіб.
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25.03.2023 13:37 Ответить
Власність
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25.03.2023 18:38 Ответить
За його словами, ідея створення українських зернових хабів уже опрацьовується і наразі вийшла на рівень узгодження технічних деталей реалізації, зокрема й фінансової складової. Джерело:
Ти бач які хитросракі- український хаб, тобто уся логистика та ризики до хабу лягають на плечі України( і це в умовах війни). Панове, хочете жерти українське зерно-welcom to Ukraine , купуйте на умовах FAS чи FOB (Incoterms) і утворюйте які хочите и де хочите свої хаби
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25.03.2023 13:50 Ответить
Опача, Оман всплыл. Как это не странно, но логистически очень даже удачное место, но что-то мне подсказывает, Иран начнет бомбить Оман.
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25.03.2023 15:11 Ответить
 
 