Оман предложил Украине создать на своей территории зерновой хаб
Султанат Оман предлагает Украине создать на своей территории зерновой или зерново-продовольственный хаб для бесперебойных поставок украинского зерна в страны Африканского рога.
Об этом сообщил специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время моего визита (в начале марта – ред.) Оман предложил Украине серьезно рассмотреть вопрос создания на территории Султаната украинского зернового или зерново-продовольственного хаба. Оманская сторона также сказала, что в случае его создания Украина могла бы быть абсолютно спокойной по поводу регулярных поставок нашего зерна у страны Африканского рога", - сказал Субх.
Он добавил, что Украина может получить доступ к одному из самых современных логистических хабов, который функционирует по сути в Индийском океане. Кроме того, Оман имеет отличные политические отношения с такими странами, как Танзания, Кения, Сомали, Уганда, Руанда, Эфиопия.
"Все это было очень предметно обсуждено", – проинформировал спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке.
По его словам, идея создания украинских зерновых хабов уже прорабатывается и вышла на уровень согласования технических деталей реализации, в том числе и финансовой составляющей.
"Сейчас предложение Омана добавилось к тому перечню стран, которые мы могли бы рассматривать. Наша цель – обеспечить продовольственную безопасность Африки. Преимущества Омана – там прекрасная инфраструктура, развитый флот, понятная прозрачная банковская система и налоговые правила. Поэтому Оман выглядит привлекательно, поэтому он тоже мог бы рассматриваться украинскими ведомствами как одна из возможных локаций для зернового хаба", - отметил дипломат.
Вместе с тем, Египет, например, узнав о планах Украины, также проявил заинтересованность в обсуждении возможности создания подобного логистического центра на своей территории, проинформировал Субх.
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Мало того що Україна вивозить свое зерно під час війни,
так вона ще повинна наповнювати зерном чужій схорон посередника!?!!!!
Оце так « пропозиція»!!!
Вони зовсім українців дурними вважають?
Чи дуже корумпованими
Підписувати угоду знов поїде найвеличніше або САМ дєрьмак. І, зовсім випадково, там, в Омані, опиниться Патрушев, який буде теж щось "підписувати"...
До речі, а де обіцяні 3,5 роки тому "мільярди інвестицій" з Оману?
внизу статья Експорт зерна: його продають за безцінь та не повертають гроші в країну, - ЗМІ
А тут вже буде по повній в оман зерно та там же гроші в банки омана лафа оце грабануть вже до кінця
Так Оман же.
А какая разница?
Пішли вони...
Ти бач які хитросракі- український хаб, тобто уся логистика та ризики до хабу лягають на плечі України( і це в умовах війни). Панове, хочете жерти українське зерно-welcom to Ukraine , купуйте на умовах FAS чи FOB (Incoterms) і утворюйте які хочите и де хочите свої хаби