Оман запропонував Україні створити на своїй території зерновий хаб
Султанат Оман пропонує Україні створити на своїй території зерновий або зерново-продовольчий хаб для безперебійних поставок українського зерна у країни Африканського рогу.
Про це повідомив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час мого візиту (на початку березня – ред.) Оман запропонував Україні серйозно розглянути питання створення на території Султанату українського зернового або зерново-продовольчого хабу. Оманська сторона також сказала, що в разі його створення Україна могла б бути абсолютно спокійною щодо регулярних поставок нашого зерна у країни Африканського рогу", - сказав Субх.
Він додав, що Україна може отримати доступ до одного з найсучасніших логістичних хабів, який функціонує, по суті, в Індійському океані. Окрім того, Оман має чудові політичні відносини з такими країнами, як Танзанія, Кенія, Сомалі, Уганда, Руанда, Ефіопія.
"Все це було дуже предметно обговорено", - поінформував спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки.
За його словами, ідея створення українських зернових хабів уже опрацьовується і наразі вийшла на рівень узгодження технічних деталей реалізації, зокрема й фінансової складової.
"Зараз пропозиція Оману додалася до того переліку країн, які ми могли б розглядати. Наша мета – забезпечити продовольчу безпеку Африки. Переваги Оману – там є прекрасна інфраструктура, розвинутий флот, зрозуміла прозора банківська система і податкові правила. Тож Оман виглядає привабливо, тому він теж міг би розглядатися українськими відомствами як одна з можливих локацій для зернового хабу", - зазначив дипломат.
Разом з тим Єгипет, наприклад, дізнавшись про плани України, також виявив зацікавленість в обговоренні можливості створення подібного логістичного центру на своїй території, поінформував Субх.
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Мало того що Україна вивозить свое зерно під час війни,
так вона ще повинна наповнювати зерном чужій схорон посередника!?!!!!
Оце так « пропозиція»!!!
Вони зовсім українців дурними вважають?
Чи дуже корумпованими
Підписувати угоду знов поїде найвеличніше або САМ дєрьмак. І, зовсім випадково, там, в Омані, опиниться Патрушев, який буде теж щось "підписувати"...
До речі, а де обіцяні 3,5 роки тому "мільярди інвестицій" з Оману?
внизу статья Експорт зерна: його продають за безцінь та не повертають гроші в країну, - ЗМІ
А тут вже буде по повній в оман зерно та там же гроші в банки омана лафа оце грабануть вже до кінця
Так Оман же.
А какая разница?
Пішли вони...
Ти бач які хитросракі- український хаб, тобто уся логистика та ризики до хабу лягають на плечі України( і це в умовах війни). Панове, хочете жерти українське зерно-welcom to Ukraine , купуйте на умовах FAS чи FOB (Incoterms) і утворюйте які хочите и де хочите свої хаби