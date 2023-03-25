Оман запропонував Україні створити на своїй території зерновий хаб

Султанат Оман пропонує Україні створити на своїй території зерновий або зерново-продовольчий хаб для безперебійних поставок українського зерна у країни Африканського рогу.

Про це повідомив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час мого візиту (на початку березня – ред.) Оман запропонував Україні серйозно розглянути питання створення на території Султанату українського зернового або зерново-продовольчого хабу. Оманська сторона також сказала, що в разі його створення Україна могла б бути абсолютно спокійною щодо регулярних поставок нашого зерна у країни Африканського рогу", - сказав Субх.

Він додав, що Україна може отримати доступ до одного з найсучасніших логістичних хабів, який функціонує, по суті, в Індійському океані. Окрім того, Оман має чудові політичні відносини з такими країнами, як Танзанія, Кенія, Сомалі, Уганда, Руанда, Ефіопія.

"Все це було дуже предметно обговорено", - поінформував спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки.

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За його словами, ідея створення українських зернових хабів уже опрацьовується і наразі вийшла на рівень узгодження технічних деталей реалізації, зокрема й фінансової складової.

"Зараз пропозиція Оману додалася до того переліку країн, які ми могли б розглядати. Наша мета – забезпечити продовольчу безпеку Африки. Переваги Оману – там є прекрасна інфраструктура, розвинутий флот, зрозуміла прозора банківська система і податкові правила. Тож Оман виглядає привабливо, тому він теж міг би розглядатися українськими відомствами як одна з можливих локацій для зернового хабу", - зазначив дипломат.

Разом з тим Єгипет, наприклад, дізнавшись про плани України, також виявив зацікавленість в обговоренні можливості створення подібного логістичного центру на своїй території, поінформував Субх.

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