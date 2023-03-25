УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9509 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 652 32

Оман запропонував Україні створити на своїй території зерновий хаб

хаб,зерновий

Султанат Оман пропонує Україні створити на своїй території зерновий або зерново-продовольчий хаб для безперебійних поставок українського зерна у країни Африканського рогу.

Про це повідомив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час мого візиту (на початку березня – ред.) Оман запропонував Україні серйозно розглянути питання створення на території Султанату українського зернового або зерново-продовольчого хабу. Оманська сторона також сказала, що в разі його створення Україна могла б бути абсолютно спокійною щодо регулярних поставок нашого зерна у країни Африканського рогу", - сказав Субх.

Він додав, що Україна може отримати доступ до одного з найсучасніших логістичних хабів, який функціонує, по суті, в Індійському океані. Окрім того, Оман має чудові політичні відносини з такими країнами, як Танзанія, Кенія, Сомалі, Уганда, Руанда, Ефіопія.

"Все це було дуже предметно обговорено", - поінформував спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та G7 підтримують ідею розширення зернової угоди до Миколаєва, - Брінк

За його словами, ідея створення українських зернових хабів уже опрацьовується і наразі вийшла на рівень узгодження технічних деталей реалізації, зокрема й фінансової складової.

"Зараз пропозиція Оману додалася до того переліку країн, які ми могли б розглядати. Наша мета – забезпечити продовольчу безпеку Африки. Переваги Оману – там є прекрасна інфраструктура, розвинутий флот, зрозуміла прозора банківська система і податкові правила. Тож Оман виглядає привабливо, тому він теж міг би розглядатися українськими відомствами як одна з можливих локацій для зернового хабу", - зазначив дипломат.

Разом з тим Єгипет, наприклад, дізнавшись про плани України, також виявив зацікавленість в обговоренні можливості створення подібного логістичного центру на своїй території, поінформував Субх.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експорт зерна: його продають за безцінь та не повертають гроші в країну, - ЗМІ

Автор: 

зерно (3119) Україна (5884) зернові (1236) Оман (80)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Оман???
Підписувати угоду знов поїде найвеличніше або САМ дєрьмак. І, зовсім випадково, там, в Омані, опиниться Патрушев, який буде теж щось "підписувати"...

До речі, а де обіцяні 3,5 роки тому "мільярди інвестицій" з Оману?
показати весь коментар
25.03.2023 12:23
+25
зараз вилізе завгосп і скаже ось це ми й обговюрювали в 2020ому, а ви не вірили
показати весь коментар
25.03.2023 12:23
+15
показати весь коментар
25.03.2023 12:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оманський хаб. Звучить не дуже)
показати весь коментар
25.03.2023 12:22 Відповісти
Ага, ага.

Мало того що Україна вивозить свое зерно під час війни,

так вона ще повинна наповнювати зерном чужій схорон посередника!?!!!!

Оце так « пропозиція»!!!

Вони зовсім українців дурними вважають?

Чи дуже корумпованими
показати весь коментар
25.03.2023 15:07 Відповісти
зараз вилізе завгосп і скаже ось це ми й обговюрювали в 2020ому, а ви не вірили
показати весь коментар
25.03.2023 12:23 Відповісти
Выкапывайте султана, пусть опять "в переговорах участвует".
показати весь коментар
25.03.2023 13:36 Відповісти
Оман???
Підписувати угоду знов поїде найвеличніше або САМ дєрьмак. І, зовсім випадково, там, в Омані, опиниться Патрушев, який буде теж щось "підписувати"...

До речі, а де обіцяні 3,5 роки тому "мільярди інвестицій" з Оману?
показати весь коментар
25.03.2023 12:23 Відповісти
Опередили) Только прочитал заглавие, сразу же эта мысль пришла.
показати весь коментар
25.03.2023 13:03 Відповісти
О Оман снова в деле
внизу статья Експорт зерна: його продають за безцінь та не повертають гроші в країну, - ЗМІ
А тут вже буде по повній в оман зерно та там же гроші в банки омана лафа оце грабануть вже до кінця
показати весь коментар
25.03.2023 12:24 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2023 12:26 Відповісти
Вгадайте розрахунок на чий приїзд з України на "перерізати стрічечку" робиться друзями Оману?
показати весь коментар
25.03.2023 12:28 Відповісти
Це що, черговий ''оманський договорняк''? Хтось і після першого договорняку не відсидів, а тут ще один підсовують!
показати весь коментар
25.03.2023 12:28 Відповісти
зЕленский отдіхающи в амане ввел украіну в аману падпісав с некм патрубком оманскії соглашенія. а патом гр. еЛДАК. І ГРАЖДАНКА ПО ЕГО КОМУНАЛКЕ ПАНЄЄЄЄЄЄЄЄ верєщук размініровал лічно какойта ******* чонгар. еще скажитє спасіба панє васілєвской-смаглючінє дє она уверяла людєй шо всьо за ***** шо напалі кацли і всьо будет квартал
показати весь коментар
25.03.2023 12:28 Відповісти
Ребрендінг Оману
показати весь коментар
25.03.2023 12:29 Відповісти
Нам вже досить оманського порно хабу
показати весь коментар
25.03.2023 12:29 Відповісти
В Омані буде створено хаб на базі вілли Патрушева.
показати весь коментар
25.03.2023 12:30 Відповісти
щось не пригадую в черзі бажаючих дати українцям зброю оман.
показати весь коментар
25.03.2023 12:39 Відповісти
мені цікаво чим буде розраховуватись Сомалі ,Уганда , Руанда за українське зерно ? Оман не хоче створити хаб по постачанню зброї для України ?
показати весь коментар
25.03.2023 12:42 Відповісти
при слові Оман напрягся зелений паяц
показати весь коментар
25.03.2023 12:44 Відповісти
Московія для цього позичила гроші Оману.
показати весь коментар
25.03.2023 12:45 Відповісти
Це і є оманські інвестиції які обіцяв Янелох Оманський?
показати весь коментар
25.03.2023 12:45 Відповісти
ти не віриш найвеличнішому?)
показати весь коментар
25.03.2023 16:38 Відповісти
Цей брехун і мені обіцяв смартфон та так і не дав. Тріпло.
показати весь коментар
25.03.2023 18:06 Відповісти

показати весь коментар
25.03.2023 12:46 Відповісти
Омен 2.Фільм жахів.
Так Оман же.
А какая разница?
показати весь коментар
25.03.2023 12:48 Відповісти
Да хоть завтра: Оман разминирует Чёрное море, даст свои крейсера для охраны и вперёд.
показати весь коментар
25.03.2023 13:03 Відповісти
Ох, це солодке слово Оман! Правда ж, пане зеленський?
показати весь коментар
25.03.2023 13:09 Відповісти
Дайте нам зерно і ні слова про агресора.
Пішли вони...
показати весь коментар
25.03.2023 13:13 Відповісти
Вас уже ******* с цім зерном ,та продовжують , далі найобувати . .Зерно, це властивість всього народу України, а не купки людей, до 100 осіб.
показати весь коментар
25.03.2023 13:37 Відповісти
Власність
показати весь коментар
25.03.2023 18:38 Відповісти
За його словами, ідея створення українських зернових хабів уже опрацьовується і наразі вийшла на рівень узгодження технічних деталей реалізації, зокрема й фінансової складової. Джерело:
Ти бач які хитросракі- український хаб, тобто уся логистика та ризики до хабу лягають на плечі України( і це в умовах війни). Панове, хочете жерти українське зерно-welcom to Ukraine , купуйте на умовах FAS чи FOB (Incoterms) і утворюйте які хочите и де хочите свої хаби
показати весь коментар
25.03.2023 13:50 Відповісти
Опача, Оман всплыл. Как это не странно, но логистически очень даже удачное место, но что-то мне подсказывает, Иран начнет бомбить Оман.
показати весь коментар
25.03.2023 15:11 Відповісти
 
 