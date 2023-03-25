Си Цзиньпин проигнорировал предложение Байдена поговорить по телефону, - Reuters

Глава КНР Си Цзиньпин проигнорировал предложение президента США Джо Байдена о телефонном разговоре.

Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Агентство напоминает, что 5 недель назад после того, как военные США сбили над Штатами китайский воздушный шар, президент Джо Байден заявил, что намерен обсудить этот вопрос с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Несмотря на усилия американских дипломатов, говорят источники, китайцы демонстрируют мало интереса к возможности такого звонка, который мог бы стать (для Байдена и Си. - Ред) первым после встречи на саммите G20 на Бали в ноябре прошлого года", - говорится в публикации.

На этой неделе Си посетил Москву, где он и президент Владимир Путин выступили с критикой в адрес Соединенных Штатов.

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Ситуацию осложняет также "транзитная" остановка в США на пути в Латинскую Америку президента Тайваня Цай Ин Вэнь на следующей неделе, которая, по предварительным данным, может встретиться со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

В прошлом месяце после инцидента с воздушным шаром госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главным дипломатом Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, но это не уменьшило напряжения.

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