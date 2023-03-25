Си Цзиньпин проигнорировал предложение Байдена поговорить по телефону, - Reuters
Глава КНР Си Цзиньпин проигнорировал предложение президента США Джо Байдена о телефонном разговоре.
Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Агентство напоминает, что 5 недель назад после того, как военные США сбили над Штатами китайский воздушный шар, президент Джо Байден заявил, что намерен обсудить этот вопрос с китайским лидером Си Цзиньпином.
"Несмотря на усилия американских дипломатов, говорят источники, китайцы демонстрируют мало интереса к возможности такого звонка, который мог бы стать (для Байдена и Си. - Ред) первым после встречи на саммите G20 на Бали в ноябре прошлого года", - говорится в публикации.
На этой неделе Си посетил Москву, где он и президент Владимир Путин выступили с критикой в адрес Соединенных Штатов.
Ситуацию осложняет также "транзитная" остановка в США на пути в Латинскую Америку президента Тайваня Цай Ин Вэнь на следующей неделе, которая, по предварительным данным, может встретиться со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.
В прошлом месяце после инцидента с воздушным шаром госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главным дипломатом Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, но это не уменьшило напряжения.
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"Как інтєрєсно мір устроєн!"
Кацапка-гамериканка, ти геть ********* зі своїм трампоном та його сектою.
якщо серйозно то нереально багато ресурсів, життів та нервів витрачається на дурнуваті розшаркування дипльоматів замість говорити коротко, ясно і по ділу - ХТО НЕ З НАМИ ТОЙ ПРОТИ НАС.
Да.
*** сасі.... ахахахаа
Статья ни о чём.
то Китай получит от многих стран миллиардные иски .
Росія, фактично, отримала підлеглий статус щодо держави, котра сама не так щоб була серед головних міжнародних гравців.
І ще про війну - чому для Сі Путін виглядає безперспективним ідіотом. Для нас і НАТО Путін очевидно ідіот, бо попри всю свою прагматичну поведінку до того все ж вліз у війну з нами, ризикнув напасти. І це стало початком кінця. А для Сі Путін виглядає ідіотом, бо не використав жодного з безлічі шансів тихо вийти з шалено невигідної ситуації із заявою «Росія перемогла» (як Китай і В'єтнам 1979: Китай відповз, обидві сторони для внутрішньої аудиторії заявили про перемогу, Китай перекрив величезні витрати ціною швидкого відступу і правильної агітаційної кампанії для китайців).
Приводів завершити кампанію Путін мав за рік безліч. Можливості вбити в голови росіян версію «Росія перемогла, ми досягли всього чого хотіли» є й досі. Втрати Росії на економічному, соціальному фронті, в геополітиці астрономічні і довготривалі, якщо не остаточні, назавжди. І при тому Путін продовжує вперто лізти на кактус. Не маючи детального плану і конкретних задач хоча би на наступних років 20.
Сі і Китай в цілому такого зрозуміти не можуть, для них це абсурдно. Тому Путіна вони щиро зневажають як непродуманого невдаху - що й продемонстрували і продовжать демонструвати. А ми ретельно за цим спостерігатимем.( Олексій Голубуцький)
Китай никогда не был воином, их имели все и вся. Их сила в ассимиляции и растворении в себе завоевателей. Но внешние войны они проигрывали, потому как духом слабы. А вы фанат Китая? Может и рашку уважаете?
Они одиночки, всегда такими были. Цивилизация в цивилизации. И несмотря на свой гонор, они мягкие, всегда такими были.
Просто вы поймите, у Китая нет глобальной идеи, им нечем подкупить другие нации. У запада есть демократия, есть свободная реализация. У Китая этого нет.
Но я думаю, я вам это пишу как в стенку. У вас уже в голове забито что китай великий))
Не уважают, понимаешь....
Неужели руководители европейских государств и Америки до сих пор так не поняли, что Китай, это то же самое исчадие ада, что и путинская россия, а возможно ещё и хуже, учитывая количество этих хунвейбинов?
Санкции против Китая будут неизбежны, как восход солнца, так может быть нужно начинать их запускать уже сегодня, а самим срочно подготовиться к полному отключению Китая от мировой экономики?
Притом это не первая трусость от США. Они и 2 года назад боялись, и год назад боялись сразу поставить сам самолеты и начать подготовку пилотов, и сейчас боятся. Но еще раз, их трусость скорее как стратегически обоснованное решение. Им прямо сейчас выгодна агрессия от Китая против Тайваня как можно раньше. Они давят на тайванскую электронику (тесно связанную с ЕС в том числе), чтобы они эвакуировались в США. Теряя в международной репутации за счет трусости, получают ощутимые перспективы и станут одни раз в 5 сильнее, чем весь ЕС вместе взятый.