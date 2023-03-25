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Си Цзиньпин проигнорировал предложение Байдена поговорить по телефону, - Reuters

байден,сі,цзіньпін

Глава КНР Си Цзиньпин проигнорировал предложение президента США Джо Байдена о телефонном разговоре.

Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Агентство напоминает, что 5 недель назад после того, как военные США сбили над Штатами китайский воздушный шар, президент Джо Байден заявил, что намерен обсудить этот вопрос с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Несмотря на усилия американских дипломатов, говорят источники, китайцы демонстрируют мало интереса к возможности такого звонка, который мог бы стать (для Байдена и Си. - Ред) первым после встречи на саммите G20 на Бали в ноябре прошлого года", - говорится в публикации.

На этой неделе Си посетил Москву, где он и президент Владимир Путин выступили с критикой в адрес Соединенных Штатов.

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Ситуацию осложняет также "транзитная" остановка в США на пути в Латинскую Америку президента Тайваня Цай Ин Вэнь на следующей неделе, которая, по предварительным данным, может встретиться со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

В прошлом месяце после инцидента с воздушным шаром госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главным дипломатом Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, но это не уменьшило напряжения.

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Автор: 

Байден Джо (2789) Китай (2959) США (26583) Си Цзиньпин (281)


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Топ комментарии
+30
Перенести кілька високотехнологічних заводів з китаю і сі буде писати в твітері і посилати смс з проханням не забирати інші заводи.
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25.03.2023 13:02
+19
Якщо комусь набити пику, він диівним чином починає скидатись на китайозу. Чому так?
"Как інтєрєсно мір устроєн!"

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25.03.2023 13:02
+18
Сі Цзіньпін Іде лісом
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25.03.2023 12:59
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Гординя найбільший гріх.
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25.03.2023 12:58 Ответить
Воно обідєлось.
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25.03.2023 12:59 Ответить
БОЛВАНЧИК ЖЕЛТООГЛАЗЫЙ ИГРУШКА...
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25.03.2023 13:35 Ответить
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25.03.2023 13:39 Ответить
Воно Си встало в упор потому что ставят личного холуя в собачью позицию всем миром,вспоминается апрель прошлого года когда просочилась информация что в случае быстрого захвата Украины все области плодородные и весь урожай 2022 будут пуйлом отданы китайцам в качестве благодарности за поддержку оркостана,тогда считали что это ипсо сейчас вырисовывается другая ситуация ( получается правда ).
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25.03.2023 13:49 Ответить
Воно показує, що подорожчало після анексії рашки. Якщо ви думаєте, що він літав в очі карлика заглянути, то помиляєтесь. Імператор літав розпорядитись новим надбанням і пояснити вассалу, що він вже не цар.
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25.03.2023 17:36 Ответить
Сі Цзіньпін Іде лісом
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25.03.2023 12:59 Ответить
А як з рекламою перемовин з Зеленським ?
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25.03.2023 13:00 Ответить
Якщо комусь набити пику, він диівним чином починає скидатись на китайозу. Чому так?
"Как інтєрєсно мір устроєн!"

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25.03.2023 13:02 Ответить
гени....гени...шарікових...
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25.03.2023 13:14 Ответить
Перенести кілька високотехнологічних заводів з китаю і сі буде писати в твітері і посилати смс з проханням не забирати інші заводи.
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25.03.2023 13:02 Ответить
Це треба було зробити ще вчора. Чи не запізнилися.
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25.03.2023 13:40 Ответить
Это Байден делать не будет только потому, что это предлагал Трамп
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25.03.2023 16:42 Ответить
Це уже робиться. Зокрема, TSMC будує два заводи в США. План побудови - 2025 рік.
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25.03.2023 18:55 Ответить
Where the US are you from?
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25.03.2023 13:04 Ответить
ШО-ШО ?
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25.03.2023 13:09 Ответить
Just curious.
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25.03.2023 13:17 Ответить
А почему на английском,если вы прекрасно знаете украинску,just curious🤣🤣🤣
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25.03.2023 17:49 Ответить
Порожнє місце президент Америки? !

Кацапка-гамериканка, ти геть ********* зі своїм трампоном та його сектою.
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25.03.2023 23:11 Ответить
Дайте Сі перепочити , він там трохи теритої набув , хай спочатку собі ради дасть а вже потім поговорить
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25.03.2023 13:04 Ответить
пранкерів боїться.

якщо серйозно то нереально багато ресурсів, життів та нервів витрачається на дурнуваті розшаркування дипльоматів замість говорити коротко, ясно і по ділу - ХТО НЕ З НАМИ ТОЙ ПРОТИ НАС.
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25.03.2023 13:06 Ответить
Розмова Діда з китайозой: Альо, ето сі?
Да.
*** сасі.... ахахахаа
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25.03.2023 13:07 Ответить
Про сбитые китайские кульки все уже давно забыли.
Статья ни о чём.
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25.03.2023 13:10 Ответить
Так Китай хоче миру. Не з Байденом , не с Зеленським не хоче розмовляти. Тільки з пуйлом.
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25.03.2023 13:12 Ответить
Спочатку потрібно обкласти санкціями ,скажімо групу Алі,- очі китайоз зразу округляться!
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25.03.2023 13:12 Ответить
Напевно через це і Сі трохи притих на фоні того ж розгляду постачання озброєння кацпапам, поки що.
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25.03.2023 13:15 Ответить
Отличный ход . Если будет доказано ,что вирус с Китая ,
то Китай получит от многих стран миллиардные иски .
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25.03.2023 16:59 Ответить
Китайцы не понимают что ли что Америка это цивилизация, прогресс, а парашенция вечная отсталость?
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25.03.2023 13:16 Ответить
Після зустрічі з кремлівським педофілом,відчуваю що вузькоглаза комуняцька погань щось муте
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25.03.2023 13:16 Ответить
Узкоглазая желтая тварь еще ответит)
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25.03.2023 13:17 Ответить
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25.03.2023 13:18 Ответить
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25.03.2023 13:19 Ответить
Вирішили повернути красиві споконвічні російські назви!
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25.03.2023 13:22 Ответить
Так
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25.03.2023 13:26 Ответить
Россию послали на Хуавэй.
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25.03.2023 14:24 Ответить
Ямператор всєя русні
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25.03.2023 14:29 Ответить
После каждого нового ******* этой обезьяны Штаты должны уменьшать товарооборот с ними на 10%. Вот и всё.
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25.03.2023 13:20 Ответить
якщо б озвучили тему розмови..наприклад "..чи здатен китайський кажан переносити віруси Sars-cov2" думаю таваріщ Сі погодився б поговорити..
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25.03.2023 13:21 Ответить
Нахріна було тим бабуїнам з РФ і КНР давати технології 30 років не забравши ядерну бомбу?Самі породили ці гнійники а тепер ради дати не можуть...
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25.03.2023 13:21 Ответить
Як надали, так і відберуть. В першу чергу прикриють авіапромисловість Китаю і електроніку. Будуть китайці плички стругати і циновки плести.
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25.03.2023 18:09 Ответить
Якесь манірне дівча а не старший по Піднебесній 🤔
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25.03.2023 13:22 Ответить
Заблокує 50% єкспорта вузькооким воно після цього на пейджер Байдену дозвониться
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25.03.2023 13:22 Ответить
Не бажає дзінь-дзінь від Байдена?
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25.03.2023 13:25 Ответить
Америка таке відношення комуняцької китайози навряд чи проковтне.. просто прискорить давно уже зроблені висновки - валити тих комуняк у минуле. Японія, Південна Корея, Австралія + можливо ще Індія - така коаліція виглядає досить потужно проти тих комуняк. і всі ці країни стоять разом із США.
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25.03.2023 13:26 Ответить
‼️китайська преса не позначила візит «державним» (а лише звичайним, пересічним, без очікування якихось серйозних результатів) - так він і минув. Путін не отримав нічого, крім розпоряджень завершувати цю ганьбу і підлаштовуватись під вимоги, правила і вигоду Китаю.

Росія, фактично, отримала підлеглий статус щодо держави, котра сама не так щоб була серед головних міжнародних гравців.

І ще про війну - чому для Сі Путін виглядає безперспективним ідіотом. Для нас і НАТО Путін очевидно ідіот, бо попри всю свою прагматичну поведінку до того все ж вліз у війну з нами, ризикнув напасти. І це стало початком кінця. А для Сі Путін виглядає ідіотом, бо не використав жодного з безлічі шансів тихо вийти з шалено невигідної ситуації із заявою «Росія перемогла» (як Китай і В'єтнам 1979: Китай відповз, обидві сторони для внутрішньої аудиторії заявили про перемогу, Китай перекрив величезні витрати ціною швидкого відступу і правильної агітаційної кампанії для китайців).

Приводів завершити кампанію Путін мав за рік безліч. Можливості вбити в голови росіян версію «Росія перемогла, ми досягли всього чого хотіли» є й досі. Втрати Росії на економічному, соціальному фронті, в геополітиці астрономічні і довготривалі, якщо не остаточні, назавжди. І при тому Путін продовжує вперто лізти на кактус. Не маючи детального плану і конкретних задач хоча би на наступних років 20.

Сі і Китай в цілому такого зрозуміти не можуть, для них це абсурдно. Тому Путіна вони щиро зневажають як непродуманого невдаху - що й продемонстрували і продовжать демонструвати. А ми ретельно за цим спостерігатимем.( Олексій Голубуцький)
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25.03.2023 13:28 Ответить
О, китайоза відшиває Байдена, а тут боневтік напрошується на розмову
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25.03.2023 13:38 Ответить
синь ******* и *****, решили, им равных в мире нет
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25.03.2023 13:43 Ответить
Закрыть заводы и фабрики. Обложить санкциями мразоту желтомордую комуняцкую. Их за одну корону уничтожить надо.
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25.03.2023 13:48 Ответить
Пазл склався - ресурси рашки тепер у кармані кетаю, ближній схід, африка та частина південної америки теж з кетаєм. То на#уя кетаю про щось говорити з байденом? Тим більше з нашим клованом?
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25.03.2023 13:49 Ответить
Ти диви...косоокі щось з себе корчать....
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25.03.2023 13:49 Ответить
Дамочка, вы определитесь на чьей вы стороне. А то тухлым запахло.
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25.03.2023 22:24 Ответить
Афганскую армию уж как ни накачивали Сша оружием и техникой, а побежали как тряпки от бородатых дикарей с автоматами.
Китай никогда не был воином, их имели все и вся. Их сила в ассимиляции и растворении в себе завоевателей. Но внешние войны они проигрывали, потому как духом слабы. А вы фанат Китая? Может и рашку уважаете?
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25.03.2023 22:53 Ответить
Ничего в той статье нет. Есть только цифры. Да, клепают корабли, танки и самолеты...все уступает а качестве американской технике. Но не это важное...самое главное, что у Китая нет опыта ведения масштабных военных операций, в отличие от Сша. К тому же китайцы очень кучно и компактно проживают вдоль побережья, очень удобная цель в случае чего. Не пишите больше про китайскую угрозу. Её нет на самом деле. Запад запретил китайскому капиталу покупать свои активы, экспансии нет. А культурной экспансии и нет и не было никогда. Вы же не воспринимаете серьезно китайский кинематограф или их песни.
Они одиночки, всегда такими были. Цивилизация в цивилизации. И несмотря на свой гонор, они мягкие, всегда такими были.
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25.03.2023 23:06 Ответить
"Ціль національної стратегіі полягає в досягненні великого відродження китьайської націі до 2049 року" Вот это ключевое! Почему у них нет друзей и нет союзников. Они на всех смотрят свысока, хотя еще вчера бегали грязные и голодные. Все страны, которые их окружают, ко всем китай имеет претензии. Но как экономический противовес Сша - Китай, это хорошо. Это конкуренция.
Просто вы поймите, у Китая нет глобальной идеи, им нечем подкупить другие нации. У запада есть демократия, есть свободная реализация. У Китая этого нет.
Но я думаю, я вам это пишу как в стенку. У вас уже в голове забито что китай великий))
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26.03.2023 09:23 Ответить
Десь я таке вже бачив. США кормили одних "нажкаміБуша" а тепер у відповідь обпльовуються.
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25.03.2023 14:03 Ответить
А ха ха , ну після ракет рашкі впавших на Польщу, як вони перетворилися на одну і Українську , після Румунії, , після беспелотніка у ЧМ . Можливо і послати байдена , далі він скаже , що начебто і не хотів с Сі говорити . Лівакі у владі, це горе Державі кітаєц та рускій, розуміє тільки добру піздюліну
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25.03.2023 14:07 Ответить
Китай вже виказує зневагу до США, що не припустимо. Треба ставити китайоз на місце, бо знахабніли, коли побачили, що відповідь США на агрессію паРаші занадто обережна (що розцінюється авторитарними режимами, як боягузство), і тепер бикують. Якщо США не зможе довести свій статус альфи, його займе Китай. Вони тільки цього й прагнуть.
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25.03.2023 14:22 Ответить
Это какой-то позор.
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25.03.2023 14:27 Ответить
Эти тоже края потеряли. Пора кончать с друзьями педофилов.
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25.03.2023 14:52 Ответить
Було великою помилкою країн Заходу вкладати великі кошти і відкривати високотехнологічні підприємства в тоталітарному Китаї в 90 х та нульових роках ,в що це вилилось всі побачили ,Не важко у'явити який був би Китай без тієї підтримки.
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25.03.2023 14:57 Ответить
И тут Цзиньпиня понесло...
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25.03.2023 15:34 Ответить
Ну скажем так. Это скорей плевок в сторону Штатов, а не наоборот.
Не уважают, понимаешь....
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25.03.2023 16:01 Ответить
Дуже багато чого вирішується в можливій розмові Байдена та Сі на фронті розв'язаної касапами війни з Україною.
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25.03.2023 16:20 Ответить
Становится грустно и страшно от того, что мировой политический истеблишмент стал таким мелким и бедным , эпоха великих политиков и государственных деятелей, к сожалению, ушла в прошлое.

Неужели руководители европейских государств и Америки до сих пор так не поняли, что Китай, это то же самое исчадие ада, что и путинская россия, а возможно ещё и хуже, учитывая количество этих хунвейбинов?

Санкции против Китая будут неизбежны, как восход солнца, так может быть нужно начинать их запускать уже сегодня, а самим срочно подготовиться к полному отключению Китая от мировой экономики?
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25.03.2023 17:50 Ответить
Закономерный итог. Обоссался с воздушным шариком (хотя тут скорее специально продемонстрировал слабость) - никто с тобой говорить не будет. Если бы нанес парочку ракетных ударов по любому китайскому кораблю, обвинив его в управлении этим воздушным шаром (без доказательств, просто так), то сразу бы с тобой говорили и говорили.

Притом это не первая трусость от США. Они и 2 года назад боялись, и год назад боялись сразу поставить сам самолеты и начать подготовку пилотов, и сейчас боятся. Но еще раз, их трусость скорее как стратегически обоснованное решение. Им прямо сейчас выгодна агрессия от Китая против Тайваня как можно раньше. Они давят на тайванскую электронику (тесно связанную с ЕС в том числе), чтобы они эвакуировались в США. Теряя в международной репутации за счет трусости, получают ощутимые перспективы и станут одни раз в 5 сильнее, чем весь ЕС вместе взятый.
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25.03.2023 18:35 Ответить
Червонодупе комуняцьке сцикло, засцяло навіть говорити, миротворець фуєв.
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25.03.2023 23:05 Ответить
чучело китайское цену себе набивает...
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26.03.2023 00:09 Ответить
 
 