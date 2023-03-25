Сі Цзіньпін проігнорував пропозицію Байдена поговорити по телефону, - Reuters

Голова КНР Сі Цзіньпін проігнорував пропозицію президента США Джо Байдена про телефонну розмову.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство нагадує, що 5 тижнів тому після того, як військові США збили над Штатами китайську повітряну кулю, президент Джо Байден заявив, що планує обговорити це питання з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"Попри зусилля американських дипломатів, кажуть джерела, китайці демонструють небагато інтересу до можливості такого дзвінка, який міг би стати (для Байдена та Сі. - Ред) першим після зустрічі на саміті G20 на Балі в листопаді минулого року", - йдеться в публікації.

Читайте: Захід об’єднався значно в більших масштабах, ніж Росія та Китай, - Байден

Натомість цього тижня Сі здійснив візит до Москви, де він і президент Володимир Путін виступили з критикою на адресу Сполучених Штатів.

Ситуацію ускладнює також "транзитна" зупинка в США на шляху до Латинської Америки президента Тайваню Цай Ін Вень наступного тижня, яка, за попередніми даними, може зустрітися зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Також читайте: Якщо ми хочемо миру в Україні, то Байден повинен зустрітися із Сі Цзіньпінем та обговорити "спільний мирний план", - прем’єр Люксембургу Беттель

Минулого місяця після інциденту з повітряною кулею держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з головним дипломатом Китаю Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки, але це не зменшило напруги.