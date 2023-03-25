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Новини
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Сі Цзіньпін проігнорував пропозицію Байдена поговорити по телефону, - Reuters

байден,сі,цзіньпін

Голова КНР Сі Цзіньпін проігнорував пропозицію президента США Джо Байдена про телефонну розмову.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство нагадує, що 5 тижнів тому після того, як військові США збили над Штатами китайську повітряну кулю, президент Джо Байден заявив, що планує обговорити це питання з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"Попри зусилля американських дипломатів, кажуть джерела, китайці демонструють небагато інтересу до можливості такого дзвінка, який міг би стати (для Байдена та Сі. - Ред) першим після зустрічі на саміті G20 на Балі в листопаді минулого року", - йдеться в публікації.

Читайте: Захід об’єднався значно в більших масштабах, ніж Росія та Китай, - Байден

Натомість цього тижня Сі здійснив візит до Москви, де він і президент Володимир Путін виступили з критикою на адресу Сполучених Штатів.

Ситуацію ускладнює також "транзитна" зупинка в США на шляху до Латинської Америки президента Тайваню Цай Ін Вень наступного тижня, яка, за попередніми даними, може зустрітися зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Також читайте: Якщо ми хочемо миру в Україні, то Байден повинен зустрітися із Сі Цзіньпінем та обговорити "спільний мирний план", - прем’єр Люксембургу Беттель

Минулого місяця після інциденту з повітряною кулею держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з головним дипломатом Китаю Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки, але це не зменшило напруги.

Автор: 

Байден Джо (2887) Китай (4575) США (22737) Сі Цзіньпін (314)


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Топ коментарі
+30
Перенести кілька високотехнологічних заводів з китаю і сі буде писати в твітері і посилати смс з проханням не забирати інші заводи.
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25.03.2023 13:02
+19
Якщо комусь набити пику, він диівним чином починає скидатись на китайозу. Чому так?
"Как інтєрєсно мір устроєн!"

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25.03.2023 13:02
+18
Сі Цзіньпін Іде лісом
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25.03.2023 12:59
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25.03.2023 12:58 Відповісти
Воно обідєлось.
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25.03.2023 12:59 Відповісти
БОЛВАНЧИК ЖЕЛТООГЛАЗЫЙ ИГРУШКА...
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25.03.2023 13:35 Відповісти
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25.03.2023 13:39 Відповісти
Воно Си встало в упор потому что ставят личного холуя в собачью позицию всем миром,вспоминается апрель прошлого года когда просочилась информация что в случае быстрого захвата Украины все области плодородные и весь урожай 2022 будут пуйлом отданы китайцам в качестве благодарности за поддержку оркостана,тогда считали что это ипсо сейчас вырисовывается другая ситуация ( получается правда ).
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25.03.2023 13:49 Відповісти
Воно показує, що подорожчало після анексії рашки. Якщо ви думаєте, що він літав в очі карлика заглянути, то помиляєтесь. Імператор літав розпорядитись новим надбанням і пояснити вассалу, що він вже не цар.
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25.03.2023 17:36 Відповісти
Сі Цзіньпін Іде лісом
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25.03.2023 12:59 Відповісти
А як з рекламою перемовин з Зеленським ?
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25.03.2023 13:00 Відповісти
Якщо комусь набити пику, він диівним чином починає скидатись на китайозу. Чому так?
"Как інтєрєсно мір устроєн!"

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25.03.2023 13:02 Відповісти
гени....гени...шарікових...
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25.03.2023 13:14 Відповісти
Перенести кілька високотехнологічних заводів з китаю і сі буде писати в твітері і посилати смс з проханням не забирати інші заводи.
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25.03.2023 13:02 Відповісти
Це треба було зробити ще вчора. Чи не запізнилися.
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25.03.2023 13:40 Відповісти
Это Байден делать не будет только потому, что это предлагал Трамп
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25.03.2023 16:42 Відповісти
Це уже робиться. Зокрема, TSMC будує два заводи в США. План побудови - 2025 рік.
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25.03.2023 18:55 Відповісти
Where the US are you from?
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25.03.2023 13:04 Відповісти
ШО-ШО ?
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25.03.2023 13:09 Відповісти
Just curious.
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25.03.2023 13:17 Відповісти
А почему на английском,если вы прекрасно знаете украинску,just curious🤣🤣🤣
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25.03.2023 17:49 Відповісти
Порожнє місце президент Америки? !

Кацапка-гамериканка, ти геть ********* зі своїм трампоном та його сектою.
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25.03.2023 23:11 Відповісти
Дайте Сі перепочити , він там трохи теритої набув , хай спочатку собі ради дасть а вже потім поговорить
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25.03.2023 13:04 Відповісти
пранкерів боїться.

якщо серйозно то нереально багато ресурсів, життів та нервів витрачається на дурнуваті розшаркування дипльоматів замість говорити коротко, ясно і по ділу - ХТО НЕ З НАМИ ТОЙ ПРОТИ НАС.
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25.03.2023 13:06 Відповісти
Розмова Діда з китайозой: Альо, ето сі?
Да.
*** сасі.... ахахахаа
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25.03.2023 13:07 Відповісти
Про сбитые китайские кульки все уже давно забыли.
Статья ни о чём.
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25.03.2023 13:10 Відповісти
Так Китай хоче миру. Не з Байденом , не с Зеленським не хоче розмовляти. Тільки з пуйлом.
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25.03.2023 13:12 Відповісти
Спочатку потрібно обкласти санкціями ,скажімо групу Алі,- очі китайоз зразу округляться!
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25.03.2023 13:12 Відповісти
Напевно через це і Сі трохи притих на фоні того ж розгляду постачання озброєння кацпапам, поки що.
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25.03.2023 13:15 Відповісти
Отличный ход . Если будет доказано ,что вирус с Китая ,
то Китай получит от многих стран миллиардные иски .
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25.03.2023 16:59 Відповісти
Китайцы не понимают что ли что Америка это цивилизация, прогресс, а парашенция вечная отсталость?
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25.03.2023 13:16 Відповісти
Після зустрічі з кремлівським педофілом,відчуваю що вузькоглаза комуняцька погань щось муте
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25.03.2023 13:16 Відповісти
Узкоглазая желтая тварь еще ответит)
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25.03.2023 13:17 Відповісти
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25.03.2023 13:18 Відповісти
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25.03.2023 13:19 Відповісти
Вирішили повернути красиві споконвічні російські назви!
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25.03.2023 13:22 Відповісти
Так
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25.03.2023 13:26 Відповісти
Россию послали на Хуавэй.
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25.03.2023 14:24 Відповісти
Ямператор всєя русні
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25.03.2023 14:29 Відповісти
После каждого нового ******* этой обезьяны Штаты должны уменьшать товарооборот с ними на 10%. Вот и всё.
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25.03.2023 13:20 Відповісти
якщо б озвучили тему розмови..наприклад "..чи здатен китайський кажан переносити віруси Sars-cov2" думаю таваріщ Сі погодився б поговорити..
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25.03.2023 13:21 Відповісти
Нахріна було тим бабуїнам з РФ і КНР давати технології 30 років не забравши ядерну бомбу?Самі породили ці гнійники а тепер ради дати не можуть...
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25.03.2023 13:21 Відповісти
Як надали, так і відберуть. В першу чергу прикриють авіапромисловість Китаю і електроніку. Будуть китайці плички стругати і циновки плести.
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25.03.2023 18:09 Відповісти
Якесь манірне дівча а не старший по Піднебесній 🤔
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25.03.2023 13:22 Відповісти
Заблокує 50% єкспорта вузькооким воно після цього на пейджер Байдену дозвониться
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25.03.2023 13:22 Відповісти
Не бажає дзінь-дзінь від Байдена?
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25.03.2023 13:25 Відповісти
Америка таке відношення комуняцької китайози навряд чи проковтне.. просто прискорить давно уже зроблені висновки - валити тих комуняк у минуле. Японія, Південна Корея, Австралія + можливо ще Індія - така коаліція виглядає досить потужно проти тих комуняк. і всі ці країни стоять разом із США.
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25.03.2023 13:26 Відповісти
‼️китайська преса не позначила візит «державним» (а лише звичайним, пересічним, без очікування якихось серйозних результатів) - так він і минув. Путін не отримав нічого, крім розпоряджень завершувати цю ганьбу і підлаштовуватись під вимоги, правила і вигоду Китаю.

Росія, фактично, отримала підлеглий статус щодо держави, котра сама не так щоб була серед головних міжнародних гравців.

І ще про війну - чому для Сі Путін виглядає безперспективним ідіотом. Для нас і НАТО Путін очевидно ідіот, бо попри всю свою прагматичну поведінку до того все ж вліз у війну з нами, ризикнув напасти. І це стало початком кінця. А для Сі Путін виглядає ідіотом, бо не використав жодного з безлічі шансів тихо вийти з шалено невигідної ситуації із заявою «Росія перемогла» (як Китай і В'єтнам 1979: Китай відповз, обидві сторони для внутрішньої аудиторії заявили про перемогу, Китай перекрив величезні витрати ціною швидкого відступу і правильної агітаційної кампанії для китайців).

Приводів завершити кампанію Путін мав за рік безліч. Можливості вбити в голови росіян версію «Росія перемогла, ми досягли всього чого хотіли» є й досі. Втрати Росії на економічному, соціальному фронті, в геополітиці астрономічні і довготривалі, якщо не остаточні, назавжди. І при тому Путін продовжує вперто лізти на кактус. Не маючи детального плану і конкретних задач хоча би на наступних років 20.

Сі і Китай в цілому такого зрозуміти не можуть, для них це абсурдно. Тому Путіна вони щиро зневажають як непродуманого невдаху - що й продемонстрували і продовжать демонструвати. А ми ретельно за цим спостерігатимем.( Олексій Голубуцький)
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25.03.2023 13:28 Відповісти
О, китайоза відшиває Байдена, а тут боневтік напрошується на розмову
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25.03.2023 13:38 Відповісти
синь ******* и *****, решили, им равных в мире нет
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25.03.2023 13:43 Відповісти
Закрыть заводы и фабрики. Обложить санкциями мразоту желтомордую комуняцкую. Их за одну корону уничтожить надо.
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25.03.2023 13:48 Відповісти
Пазл склався - ресурси рашки тепер у кармані кетаю, ближній схід, африка та частина південної америки теж з кетаєм. То на#уя кетаю про щось говорити з байденом? Тим більше з нашим клованом?
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25.03.2023 13:49 Відповісти
Ти диви...косоокі щось з себе корчать....
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25.03.2023 13:49 Відповісти
Дамочка, вы определитесь на чьей вы стороне. А то тухлым запахло.
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25.03.2023 22:24 Відповісти
Афганскую армию уж как ни накачивали Сша оружием и техникой, а побежали как тряпки от бородатых дикарей с автоматами.
Китай никогда не был воином, их имели все и вся. Их сила в ассимиляции и растворении в себе завоевателей. Но внешние войны они проигрывали, потому как духом слабы. А вы фанат Китая? Может и рашку уважаете?
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25.03.2023 22:53 Відповісти
Ничего в той статье нет. Есть только цифры. Да, клепают корабли, танки и самолеты...все уступает а качестве американской технике. Но не это важное...самое главное, что у Китая нет опыта ведения масштабных военных операций, в отличие от Сша. К тому же китайцы очень кучно и компактно проживают вдоль побережья, очень удобная цель в случае чего. Не пишите больше про китайскую угрозу. Её нет на самом деле. Запад запретил китайскому капиталу покупать свои активы, экспансии нет. А культурной экспансии и нет и не было никогда. Вы же не воспринимаете серьезно китайский кинематограф или их песни.
Они одиночки, всегда такими были. Цивилизация в цивилизации. И несмотря на свой гонор, они мягкие, всегда такими были.
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25.03.2023 23:06 Відповісти
"Ціль національної стратегіі полягає в досягненні великого відродження китьайської націі до 2049 року" Вот это ключевое! Почему у них нет друзей и нет союзников. Они на всех смотрят свысока, хотя еще вчера бегали грязные и голодные. Все страны, которые их окружают, ко всем китай имеет претензии. Но как экономический противовес Сша - Китай, это хорошо. Это конкуренция.
Просто вы поймите, у Китая нет глобальной идеи, им нечем подкупить другие нации. У запада есть демократия, есть свободная реализация. У Китая этого нет.
Но я думаю, я вам это пишу как в стенку. У вас уже в голове забито что китай великий))
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26.03.2023 09:23 Відповісти
Десь я таке вже бачив. США кормили одних "нажкаміБуша" а тепер у відповідь обпльовуються.
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25.03.2023 14:03 Відповісти
А ха ха , ну після ракет рашкі впавших на Польщу, як вони перетворилися на одну і Українську , після Румунії, , після беспелотніка у ЧМ . Можливо і послати байдена , далі він скаже , що начебто і не хотів с Сі говорити . Лівакі у владі, це горе Державі кітаєц та рускій, розуміє тільки добру піздюліну
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25.03.2023 14:07 Відповісти
Китай вже виказує зневагу до США, що не припустимо. Треба ставити китайоз на місце, бо знахабніли, коли побачили, що відповідь США на агрессію паРаші занадто обережна (що розцінюється авторитарними режимами, як боягузство), і тепер бикують. Якщо США не зможе довести свій статус альфи, його займе Китай. Вони тільки цього й прагнуть.
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25.03.2023 14:22 Відповісти
Это какой-то позор.
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25.03.2023 14:27 Відповісти
Эти тоже края потеряли. Пора кончать с друзьями педофилов.
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25.03.2023 14:52 Відповісти
Було великою помилкою країн Заходу вкладати великі кошти і відкривати високотехнологічні підприємства в тоталітарному Китаї в 90 х та нульових роках ,в що це вилилось всі побачили ,Не важко у'явити який був би Китай без тієї підтримки.
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25.03.2023 14:57 Відповісти
И тут Цзиньпиня понесло...
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25.03.2023 15:34 Відповісти
Ну скажем так. Это скорей плевок в сторону Штатов, а не наоборот.
Не уважают, понимаешь....
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25.03.2023 16:01 Відповісти
Дуже багато чого вирішується в можливій розмові Байдена та Сі на фронті розв'язаної касапами війни з Україною.
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25.03.2023 16:20 Відповісти
Становится грустно и страшно от того, что мировой политический истеблишмент стал таким мелким и бедным , эпоха великих политиков и государственных деятелей, к сожалению, ушла в прошлое.

Неужели руководители европейских государств и Америки до сих пор так не поняли, что Китай, это то же самое исчадие ада, что и путинская россия, а возможно ещё и хуже, учитывая количество этих хунвейбинов?

Санкции против Китая будут неизбежны, как восход солнца, так может быть нужно начинать их запускать уже сегодня, а самим срочно подготовиться к полному отключению Китая от мировой экономики?
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25.03.2023 17:50 Відповісти
Закономерный итог. Обоссался с воздушным шариком (хотя тут скорее специально продемонстрировал слабость) - никто с тобой говорить не будет. Если бы нанес парочку ракетных ударов по любому китайскому кораблю, обвинив его в управлении этим воздушным шаром (без доказательств, просто так), то сразу бы с тобой говорили и говорили.

Притом это не первая трусость от США. Они и 2 года назад боялись, и год назад боялись сразу поставить сам самолеты и начать подготовку пилотов, и сейчас боятся. Но еще раз, их трусость скорее как стратегически обоснованное решение. Им прямо сейчас выгодна агрессия от Китая против Тайваня как можно раньше. Они давят на тайванскую электронику (тесно связанную с ЕС в том числе), чтобы они эвакуировались в США. Теряя в международной репутации за счет трусости, получают ощутимые перспективы и станут одни раз в 5 сильнее, чем весь ЕС вместе взятый.
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25.03.2023 18:35 Відповісти
Червонодупе комуняцьке сцикло, засцяло навіть говорити, миротворець фуєв.
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25.03.2023 23:05 Відповісти
чучело китайское цену себе набивает...
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26.03.2023 00:09 Відповісти
 
 