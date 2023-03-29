Украина выставит на приватизацию конфискованные у россиян ТРЦ Ocean Plaza и Николаевский глиноземный
Фонд государственного имущества выставит на приватизацию Николаевский глиноземный завод и ТРЦ Ocean Plaza, конфискованные у российских олигархов Олега Дерипаски и Аркадия Ротенберга.
Об этом глава фонда Рустем Умеров сказал в интервью Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, фонд планирует продать все активы, которые конфискует у российских олигархов по закону о санкциях, и сделать это максимально быстро.
"ФГИУ уже передали активы беглого президента Виктора Януковича и российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, а также Демуринский ГОК, принадлежавший российскому бизнесмену Михаилу Шелкову. Демуринский ГОК готовим выставлять на приватизацию. По другим активам еще ведем работу по принятию в управление", – рассказал он.
Николаевский глиноземный завод, который до войны оценивали в $1 млрд, могут выставить на продажу еще до конца года – во втором-третьем кварталах.
"Завод сейчас не работает, будем искать выход, как сделать так, чтобы он заработал. <...> К моменту объявления аукциона Фонд будет действовать так же как и на Демуринском ГОКе. Там для того, чтобы запустить предприятие, нужно было 40 млн грн. Мы посмотрели на существующие активы и решили выставить существующую продукцию, которая сохранилась на ГОКе, на Prozorro. И за эти средства запустили предприятие и выплатили заработные платы", - сказал Умеров.
Аукцион по продаже ТРЦ Ocean Plaza также состоится без задержек, уверен Умеров.
"Мы заинтересованы выставить его на аукцион как можно скорее. Предварительно нужно провести юридический, технический и финансовый аудит. По срокам сродни Николаевскому - 90 дней на аудит и можно объявлять аукцион. Главное, чтобы юридически этот актив до нас дошел" , – сказал он.
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