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Украина выставит на приватизацию конфискованные у россиян ТРЦ Ocean Plaza и Николаевский глиноземный

приватизація

Фонд государственного имущества выставит на приватизацию Николаевский глиноземный завод и ТРЦ Ocean Plaza, конфискованные у российских олигархов Олега Дерипаски и Аркадия Ротенберга.

Об этом глава фонда Рустем Умеров сказал в интервью Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, фонд планирует продать все активы, которые конфискует у российских олигархов по закону о санкциях, и сделать это максимально быстро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин решил продавать конфискованные российские активы через аукционы

"ФГИУ уже передали активы беглого президента Виктора Януковича и российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, а также Демуринский ГОК, принадлежавший российскому бизнесмену Михаилу Шелкову. Демуринский ГОК готовим выставлять на приватизацию. По другим активам еще ведем работу по принятию в управление", – рассказал он.

Николаевский глиноземный завод, который до войны оценивали в $1 млрд, могут выставить на продажу еще до конца года – во втором-третьем кварталах.

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"Завод сейчас не работает, будем искать выход, как сделать так, чтобы он заработал. <...> К моменту объявления аукциона Фонд будет действовать так же как и на Демуринском ГОКе. Там для того, чтобы запустить предприятие, нужно было 40 млн грн. Мы посмотрели на существующие активы и решили выставить существующую продукцию, которая сохранилась на ГОКе, на Prozorro. И за эти средства запустили предприятие и выплатили заработные платы", - сказал Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин решил продавать конфискованные российские активы через аукционы

Аукцион по продаже ТРЦ Ocean Plaza также состоится без задержек, уверен Умеров.

"Мы заинтересованы выставить его на аукцион как можно скорее. Предварительно нужно провести юридический, технический и финансовый аудит. По срокам сродни Николаевскому - 90 дней на аудит и можно объявлять аукцион. Главное, чтобы юридически этот актив до нас дошел" , – сказал он.

Дерипаска Олег (82) конфискация (599) приватизация (1043) Умеров Ильми (280) Ротенберг Аркадий (25) ФГИУ (664) Николаевский глиноземный завод (23)


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Топ комментарии
+6
Комусь видно дуже хочеться придбати за копійки.
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29.03.2023 11:01
+5
Зразу Глиноземний на прихватизацію ну я так розумію Бєня вже має його в кармані. А для держави залишити не варіант , а то ви Зе шобла тількі щось продати та відосікі пишете все на що здатна відома на весь світ Трускавецька школа зелебобіків
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29.03.2023 10:51
+5
Патрійот нестор вже зацікавився.
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29.03.2023 10:58
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Зразу Глиноземний на прихватизацію ну я так розумію Бєня вже має його в кармані. А для держави залишити не варіант , а то ви Зе шобла тількі щось продати та відосікі пишете все на що здатна відома на весь світ Трускавецька школа зелебобіків
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29.03.2023 10:51 Ответить
не мели дурню...виробництво алюмінію не простий цикл, щоб той глиноземний хтось купив треба щоб мав завод з переробки глинозему в алюміній. В Україні такого нема, був у Запоріжжі але кацапи його купили і розвалили...тож наразі миколаївський завод нікому нах не потрібен. Принаймні як завод...
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29.03.2023 12:34 Ответить
Там главный актив - глубоководный порт. А завод без полного цикла никому не нужен. Больше денег надо потратить на рекультивацию земли после этого жуткого завода. Вот порт и надо продавать задорого!
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29.03.2023 13:18 Ответить
Патрійот нестор вже зацікавився.
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29.03.2023 10:58 Ответить
Гдиноземний,це виробництво алюмінію?Я думав,таке не приватизують.
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29.03.2023 10:58 Ответить
Комусь видно дуже хочеться придбати за копійки.
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29.03.2023 11:01 Ответить
Авжеж, виставляти активи на продаж під час війни економічний злочин! І за таке треба притягати до відповідальності!
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29.03.2023 11:19 Ответить
Цим заводом Кучма розрахувався з Дерипаскою за гроші,які отримав з Росії на вибори у 1994 році.
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29.03.2023 11:29 Ответить
зелена наволоч,знову зачуяли запах кеша....
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29.03.2023 12:29 Ответить
стільки знавців виробничого циклу алюмінію, що нудить...
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29.03.2023 12:36 Ответить
И у них всех, почему-то, одно имя - идиот
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29.03.2023 12:47 Ответить
Так продадуть як готель в Києві ні грошей ні готелю
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29.03.2023 13:13 Ответить
Самі конфіскували самі продають самі купують Бо на часі і дуже хочеться
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29.03.2023 13:40 Ответить
максимально швидко, щоб максимально дешево,бо іноземці зараз не прийдуть, війна, а куплять тільки свої місцеві або знову кацапи через підставні контори офшорні.
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29.03.2023 13:44 Ответить
 
 