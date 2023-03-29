Украинцы нуждаются еще в тренировках для использования Challenger 2, - Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду подтвердил прибытие первых британских танков Challenger 2 в Украину, но предостерег, что для их эффективного использования украинцы должны пройти дополнительные тренировки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, такое заявление он сделал в среду на пресс-конференции.
Как отметил глава британского Минобороны, хотя первые Challenger 2 прибыли в Украину, "впереди еще довольно значительное количество тренировок", прежде чем украинские войска будут готовы использовать их в бою.
"В то же время их (украинскому военному. - Ред.) руководству необходимо учиться и тренироваться вести боевые действия на уровне бригады или боевой группы - воевать так, как это делает НАТО и Запад", - подчеркнул Уоллес.
"Это очень важно. Не могу обсуждать то, когда, где и как может произойти (украинское. - Ред.) наступление, но я думаю, что ни для кого не секрет, что Украина стремится начать процесс отбрасывания российских сил в конфликте", - добавил он.
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@vinnicanin
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https://twitter.com/vinnicanin/status/1641027335058071552 6 ч
Зеленський ,який обурився, що в Україну передали неробочу систему ППО та Зеленський,який познімав з української ППО клістрони ,це той самий Зеленський?
https://nikvesti.com/ru/news/politics/264910
https://hvylya.net/news/252402-zaluzhnyy-vyskazalsya-o-zelenskom-zatknuv-rty-razgonyayushchim-zradu-porohobotam
https://www.youtube.com/watch?v=edE87Yphu_Y
P.S. у мене багато знайомих які на фронті там не ділитися за політичними ознаками ,ворог там один і загальний для всіх наших захисників
Не пиши більше херні, смішно читать.
сравнивать Израиль и Украину в корне некорректно.
мне кажется, что руководство Израиля были едины с народом в целях и "работали" в унисон и продолжают это делать. но увы, у нас это далеко не так.
до сих пор выкладывают видосики, как один танк куда-то едет и кого-то мочит... подают, как крутизну. как минимум, без поддержки пехоты.
на мой взгляд.... так и не смог подобрать литературное выражение.
я бы тех командиров снимал и ставил рядовыми в окопы.