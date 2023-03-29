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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинцы нуждаются еще в тренировках для использования Challenger 2, - Уоллес

воллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду подтвердил прибытие первых британских танков Challenger 2 в Украину, но предостерег, что для их эффективного использования украинцы должны пройти дополнительные тренировки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, такое заявление он сделал в среду на пресс-конференции.

Как отметил глава британского Минобороны, хотя первые Challenger 2 прибыли в Украину, "впереди еще довольно значительное количество тренировок", прежде чем украинские войска будут готовы использовать их в бою.

"В то же время их (украинскому военному. - Ред.) руководству необходимо учиться и тренироваться вести боевые действия на уровне бригады или боевой группы - воевать так, как это делает НАТО и Запад", - подчеркнул Уоллес.

"Это очень важно. Не могу обсуждать то, когда, где и как может произойти (украинское. - Ред.) наступление, но я думаю, что ни для кого не секрет, что Украина стремится начать процесс отбрасывания российских сил в конфликте", - добавил он.

Читайте также: Британия готова предоставить истребители союзникам, которые передадут Украине МиГ-29 и Су-24, - Уоллес

Автор: 

танк (2251) военные учения (3457) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+17
Kurt Wootz

@vinnicanin

·

https://twitter.com/vinnicanin/status/1641027335058071552 6 ч

Зеленський ,який обурився, що в Україну передали неробочу систему ППО та Зеленський,який познімав з української ППО клістрони ,це той самий Зеленський?

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29.03.2023 20:04
+8
Британець діло каже. Аби не вийшло так що імпортними танками почали затикати діри чи щось проривати в "традициях савецкой ваенной науки". Почитайте інтерв'ю та огляди Т.Чмут по бронетехніці і її застосуванню. Наводить епізод, коли без інженерної розвідки місцевості і глибини оборони руцких наш командир кинув в лоб танкову групу, в підсумку втратили безповоротно більше 10 машин - одні підірвались на мінах, іншихи знищили з прихованих птрк. І це в одному бою на одній ділянці, подія першої половини 22 року
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29.03.2023 20:24
+5
Зеленський та пуйло зовсiм рiзнi, але в одному вони однаковi - для обох потрiбна або повна перемога (яка все спише), або їм *******.
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29.03.2023 20:18
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Kurt Wootz

@vinnicanin

·

https://twitter.com/vinnicanin/status/1641027335058071552 6 ч

Зеленський ,який обурився, що в Україну передали неробочу систему ППО та Зеленський,який познімав з української ППО клістрони ,це той самий Зеленський?

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29.03.2023 20:04 Ответить
Зеленський та пуйло зовсiм рiзнi, але в одному вони однаковi - для обох потрiбна або повна перемога (яка все спише), або їм *******.
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29.03.2023 20:18 Ответить
ЦИТАТА: "- Найсильнішим компроматом росіян є відео і аудіозаписи на Зеленського з цієї самої зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання."
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29.03.2023 20:22 Ответить
Чья цитата?
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29.03.2023 20:37 Ответить
Погугли, знайдеш
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29.03.2023 20:41 Ответить
Погуглив - Микола Мазуренко - це хто?
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29.03.2023 20:57 Ответить
Погуглив - Свєта Яценко, розгубився, дуже багато. Ти хто?
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29.03.2023 22:43 Ответить
типовой ответ кремлебота
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29.03.2023 21:21 Ответить
Чому? Хтось гуглив, розчарувався? Не бачу ошуканих пошуком, тільки лінивих словоблудів.
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29.03.2023 22:23 Ответить
томушо приличные люди в гугл не посылают, а дают готовый линк
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29.03.2023 22:31 Ответить
Не цікаво - не шукай, якщо ти прилічний, а я ні.
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29.03.2023 22:38 Ответить
Якщо такий компромат є, то вiн бiльше проти Єрмака нiж против Зеленського, а Єрмака навряд чи коли здадуть, вiн дуже корисний.
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29.03.2023 20:58 Ответить
Якщо людина вірить будь-якій російській пропаганді та їх зливним бачкам, вона вже точно не українець і патріот України наприклад в них завтра, з'явиться компромат на тебе, що ти немовля з'їв на сніданок і що нам тоді треба повірити , пам'ятаєш був компромат на пороха від деркача, ну ти ж напевно не повірив,бо вважаєш його кумиром, це просто як приклад ,насправді я не знаю правди і мовчу ,бо плітки той ще гріх
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29.03.2023 23:13 Ответить
Зливні бачки щось розповідали про Оман? Не чув. І хто це ми, організація 73%?
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29.03.2023 23:27 Ответить
Я не належу до відсотків ні до тих не до інших, а ти поясни ось цi трi речі, це не фейк
https://nikvesti.com/ru/news/politics/264910
https://hvylya.net/news/252402-zaluzhnyy-vyskazalsya-o-zelenskom-zatknuv-rty-razgonyayushchim-zradu-porohobotam
https://www.youtube.com/watch?v=edE87Yphu_Y

P.S. у мене багато знайомих які на фронті там не ділитися за політичними ознаками ,ворог там один і загальний для всіх наших захисників
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29.03.2023 23:55 Ответить
Жовта преса влади. Що тут пояснювати?
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30.03.2023 09:19 Ответить
А может они играют спектакль срежесированый им мировым правительством. Может они просто актеры.
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29.03.2023 20:42 Ответить
Хто не розумiє що свiтового уряду не icнyє, тому що повсюди, навiть на самих високих свiтових посадах занадто багато iдiотiв, той сам вiд них недалеко пiшов. Ось коли все захопить штучний iнтелект, тодi може бути.
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29.03.2023 20:53 Ответить
и Земля плоская...
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29.03.2023 21:06 Ответить
Розібрались. Приїзжали представники. Домовились замінити. На днях.
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29.03.2023 20:48 Ответить
Та то все той же хрін, тільки вигляд збоку!
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29.03.2023 21:31 Ответить
тепер будуть тренуватись на кацапах !
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29.03.2023 20:12 Ответить
пару десятков танков передали, а гонору, как будто звезду смерти подарили
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29.03.2023 20:16 Ответить
евреи во время войн судного дня,херачили арабов на челенджерах особо не учась,и разхерачили ******* в ноль,хотя у тех были лучшие на тот момент танки Т-62. мало что лучше,ещё и по количеству в четыре раза больше.
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29.03.2023 20:17 Ответить
Це тобі совкова пропаганда сказала що т-62 краще Челенджерів
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29.03.2023 20:30 Ответить
это неверно. у бритов пушка была нарезная,это единственное её на тот момент достоинство. но тот же Т-32 имел уже гладкоствольную пушку,которая была и точнее и мощнее. опять же не я придумал,а чисто ТТХ. позже весь мир перешёл на гладкоствольную пушку,лучшая из которых на сегодня немецкая,которую,кстати,амеры ставят на абрамсы.
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29.03.2023 21:05 Ответить
на то время,а это был 1973 год,Т-62 был лучшим танком! это не я сказал,так все говорят. абрамс появился позже!
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29.03.2023 21:00 Ответить
Всі це хто? Особисто мені, знайомий танкіст, полковник що юзав даний танк, говорив що рідкісне лайно, якщо порівнювати з Т-54. І чомусь йому я вірю
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29.03.2023 23:32 Ответить
по-перше, у Ізраїля були не челенджери, а модернізовані танки "центуріон" (почали випускатися 1945), по-друге вони дійсно поступалися т-62, про це казали самі ізраільскі танкісти, які брали участь в тих подіях!
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29.03.2023 21:14 Ответить
Модернізовані! Центуріони. Якщо вони поступалися Т-62, о чому ізраїльтяни виставили їх в одні ворота?!!
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29.03.2023 23:44 Ответить
даже не Т-62, а т-55, у которых на тот момент были ИК-системы наведения, ночью определяли цели на расстоянии 1200 метров, в израильских танках этого не было, единственное преимущество израильских центурионов было в дальности стрельбы, у т-55 2700 метров, у центурионов около 3500 метров... а вынесли арабов за счёт тактики боя, мотивации и конечно же быстрой мобилизации, очень быстро подтянули резервы, менее суток, на что арабы никак не рассчитывали!
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30.03.2023 00:51 Ответить
Може ти спочатку почитаєш що собою являла ізраїльська модернізація Центуріона
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30.03.2023 06:58 Ответить
я не только читал про танк "Шот Каль", а и хорошенько его разглядеть как снаружи так и внутри, в Яд ле-Ширьон (музей бронетехники в Израиле есть такой), пушка в Шот Каль например 105 нарезная, дальность до 3,6 км, а в том же т-62 пушка 115 гладкоствольная, дальность более около 5 км
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30.03.2023 10:49 Ответить
Люблю ідіотів, вони такі милі. Давай поясню, все що ти пишеш, стосовно ТТХ, дальності та ІК приладів - то лише на папері, реалії життя зовсім інші. Техніку оцінюють за результатами бойового застосування. Як сказав один совковий танкіст: - Вони перестріляли нас за рахунок УВНів, в нас не було шансів, наші танки створені для іншого ТВД, а з іншою концепцією застосування.
Не пиши більше херні, смішно читать.
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30.03.2023 11:47 Ответить
якщо любиш ідіотів, то частіше дивись у дзеркало
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30.03.2023 13:01 Ответить
Не в каждом арабском танке сидел русский екипаж. В те времена ходили анекдот о том что арабские танки остановились в пустине то ли от того что араби не знали как переключится на доп.баки горючего когда основних закончатся, то ли от того что випили или украли пресную воду из системи охлаждения а туда залили морскую
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29.03.2023 20:31 Ответить
мне кажется, что Вы не внимательно читали новость. он говорил, что учиться нужно ВОЕННОМУ РУКОВОДСТУ, а я бы добавил бы еще и политическое руководство...
сравнивать Израиль и Украину в корне некорректно.
мне кажется, что руководство Израиля были едины с народом в целях и "работали" в унисон и продолжают это делать. но увы, у нас это далеко не так.
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29.03.2023 20:31 Ответить
Ну араби ще ті вояки. Менталочка не тягне.
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29.03.2023 20:50 Ответить
Найбільш неочікуваним та трагічним для єврейських танкістів було масштабне застосування птурс "малютка" з російськими розрахунками
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29.03.2023 21:04 Ответить
Ну примерно то же самое говорили за азербайджанцев. Пока они не вые.али армян в последней войне.
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30.03.2023 01:11 Ответить
не на челенджерах, а на модернизированных центурионах А41, которые уступали т55 и т62, которые были у сирийцев и египтян.
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29.03.2023 21:09 Ответить
жодного Челенджера у євреїв не було,бо тоді у самих бритів був Чифтейн,ну і ще потім у іранців жменька,а перші Челенджери пішли в серію в 80х.А євреї парафінили бармалеїв на Центуріонах.
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29.03.2023 21:43 Ответить
не тільки бармалеїв, там багато совкових іхтамнєтов засмажили і в танках, і в літаках...
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29.03.2023 22:33 Ответить
Тільки не на Челенджерах, а на Центуріонах.
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29.03.2023 22:05 Ответить
да-да,сори...
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29.03.2023 23:09 Ответить
Юра , не городи х ..... . Т-62 расхерачили израильскими вертолетами . ( есть история , факты , живые люди )
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30.03.2023 01:46 Ответить
я тоже эту сказку про вертолёты слышал...
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30.03.2023 10:04 Ответить
*** , ну ВСЕ "эксперты" ( !!!) , мой родной брат в октябре 1973 г. на Синае родился в рубашке ...... ...
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30.03.2023 12:01 Ответить
я бы рекомендовал вам посмотреть на ютубе Марка Солонина о войне судного дня. 10 частей по часу каждая,с картами,фактами и фотографиями.
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30.03.2023 12:23 Ответить
Британець діло каже. Аби не вийшло так що імпортними танками почали затикати діри чи щось проривати в "традициях савецкой ваенной науки". Почитайте інтерв'ю та огляди Т.Чмут по бронетехніці і її застосуванню. Наводить епізод, коли без інженерної розвідки місцевості і глибини оборони руцких наш командир кинув в лоб танкову групу, в підсумку втратили безповоротно більше 10 машин - одні підірвались на мінах, іншихи знищили з прихованих птрк. І це в одному бою на одній ділянці, подія першої половини 22 року
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29.03.2023 20:24 Ответить
100%
до сих пор выкладывают видосики, как один танк куда-то едет и кого-то мочит... подают, как крутизну. как минимум, без поддержки пехоты.
на мой взгляд.... так и не смог подобрать литературное выражение.

я бы тех командиров снимал и ставил рядовыми в окопы.
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29.03.2023 20:37 Ответить
дарунок компенсує приблизно п'ять відсотків втрат наших танків, а суспільна реакція, начебто сто
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29.03.2023 20:36 Ответить
Челенджер міцніше за п'ять наших танків, але все рівно їх треба раза в 3 хоча б більше.
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29.03.2023 20:56 Ответить
нажаль, це неможливо
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29.03.2023 20:58 Ответить
Я все розумію,але це все вже схоже на тухлий пи₴дьож.
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29.03.2023 20:52 Ответить
 
 