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Українці потребують ще тренувань для використання Challenger 2, - Воллес

воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у середу підтвердив прибуття перших британських танків Challenger 2 до України, але застеріг, що для їхнього ефективного використання українці повинні пройти додаткові тренування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, таку заяву він зробив у середу на пресконференції.

Як зазначив очільник британського Міноборони, хоча перші Challenger 2 прибули в Україну, "попереду ще досить значна кількість тренувань", перш ніж українські війська будуть готові використовувати їх у бою.

"У той же час їхньому (українському військовому – ред.) керівництву необхідно навчатися і тренуватися вести бойові дії на рівні бригади або бойової групи – воювати так, як це робить НАТО і Захід", – наголосив Воллес.

"Це дуже важливо. Не можу обговорювати те, коли, де і як може відбутися (український – ред.) наступ, але я думаю, що ні для кого не секрет, що Україна прагне розпочати процес відкидання російських сил у конфлікті", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія готова надати винищувачі союзникам, які передадуть Україні МіГ-29 та Су-24, - Воллес

Автор: 

танк (2062) військові навчання (2775) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+17
Kurt Wootz

@vinnicanin

·

https://twitter.com/vinnicanin/status/1641027335058071552 6 ч

Зеленський ,який обурився, що в Україну передали неробочу систему ППО та Зеленський,який познімав з української ППО клістрони ,це той самий Зеленський?

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29.03.2023 20:04
+8
Британець діло каже. Аби не вийшло так що імпортними танками почали затикати діри чи щось проривати в "традициях савецкой ваенной науки". Почитайте інтерв'ю та огляди Т.Чмут по бронетехніці і її застосуванню. Наводить епізод, коли без інженерної розвідки місцевості і глибини оборони руцких наш командир кинув в лоб танкову групу, в підсумку втратили безповоротно більше 10 машин - одні підірвались на мінах, іншихи знищили з прихованих птрк. І це в одному бою на одній ділянці, подія першої половини 22 року
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29.03.2023 20:24
+5
Зеленський та пуйло зовсiм рiзнi, але в одному вони однаковi - для обох потрiбна або повна перемога (яка все спише), або їм *******.
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29.03.2023 20:18
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Kurt Wootz

@vinnicanin

·

https://twitter.com/vinnicanin/status/1641027335058071552 6 ч

Зеленський ,який обурився, що в Україну передали неробочу систему ППО та Зеленський,який познімав з української ППО клістрони ,це той самий Зеленський?

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29.03.2023 20:04 Відповісти
Зеленський та пуйло зовсiм рiзнi, але в одному вони однаковi - для обох потрiбна або повна перемога (яка все спише), або їм *******.
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29.03.2023 20:18 Відповісти
ЦИТАТА: "- Найсильнішим компроматом росіян є відео і аудіозаписи на Зеленського з цієї самої зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання."
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29.03.2023 20:22 Відповісти
Чья цитата?
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29.03.2023 20:37 Відповісти
Погугли, знайдеш
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29.03.2023 20:41 Відповісти
Погуглив - Микола Мазуренко - це хто?
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29.03.2023 20:57 Відповісти
Погуглив - Свєта Яценко, розгубився, дуже багато. Ти хто?
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29.03.2023 22:43 Відповісти
типовой ответ кремлебота
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29.03.2023 21:21 Відповісти
Чому? Хтось гуглив, розчарувався? Не бачу ошуканих пошуком, тільки лінивих словоблудів.
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29.03.2023 22:23 Відповісти
томушо приличные люди в гугл не посылают, а дают готовый линк
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29.03.2023 22:31 Відповісти
Не цікаво - не шукай, якщо ти прилічний, а я ні.
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29.03.2023 22:38 Відповісти
Якщо такий компромат є, то вiн бiльше проти Єрмака нiж против Зеленського, а Єрмака навряд чи коли здадуть, вiн дуже корисний.
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29.03.2023 20:58 Відповісти
Якщо людина вірить будь-якій російській пропаганді та їх зливним бачкам, вона вже точно не українець і патріот України наприклад в них завтра, з'явиться компромат на тебе, що ти немовля з'їв на сніданок і що нам тоді треба повірити , пам'ятаєш був компромат на пороха від деркача, ну ти ж напевно не повірив,бо вважаєш його кумиром, це просто як приклад ,насправді я не знаю правди і мовчу ,бо плітки той ще гріх
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29.03.2023 23:13 Відповісти
Зливні бачки щось розповідали про Оман? Не чув. І хто це ми, організація 73%?
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29.03.2023 23:27 Відповісти
Я не належу до відсотків ні до тих не до інших, а ти поясни ось цi трi речі, це не фейк
https://nikvesti.com/ru/news/politics/264910
https://hvylya.net/news/252402-zaluzhnyy-vyskazalsya-o-zelenskom-zatknuv-rty-razgonyayushchim-zradu-porohobotam
https://www.youtube.com/watch?v=edE87Yphu_Y

P.S. у мене багато знайомих які на фронті там не ділитися за політичними ознаками ,ворог там один і загальний для всіх наших захисників
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29.03.2023 23:55 Відповісти
Жовта преса влади. Що тут пояснювати?
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30.03.2023 09:19 Відповісти
А может они играют спектакль срежесированый им мировым правительством. Может они просто актеры.
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29.03.2023 20:42 Відповісти
Хто не розумiє що свiтового уряду не icнyє, тому що повсюди, навiть на самих високих свiтових посадах занадто багато iдiотiв, той сам вiд них недалеко пiшов. Ось коли все захопить штучний iнтелект, тодi може бути.
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29.03.2023 20:53 Відповісти
и Земля плоская...
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29.03.2023 21:06 Відповісти
Розібрались. Приїзжали представники. Домовились замінити. На днях.
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29.03.2023 20:48 Відповісти
Та то все той же хрін, тільки вигляд збоку!
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29.03.2023 21:31 Відповісти
тепер будуть тренуватись на кацапах !
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29.03.2023 20:12 Відповісти
пару десятков танков передали, а гонору, как будто звезду смерти подарили
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29.03.2023 20:16 Відповісти
евреи во время войн судного дня,херачили арабов на челенджерах особо не учась,и разхерачили ******* в ноль,хотя у тех были лучшие на тот момент танки Т-62. мало что лучше,ещё и по количеству в четыре раза больше.
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29.03.2023 20:17 Відповісти
Це тобі совкова пропаганда сказала що т-62 краще Челенджерів
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29.03.2023 20:30 Відповісти
это неверно. у бритов пушка была нарезная,это единственное её на тот момент достоинство. но тот же Т-32 имел уже гладкоствольную пушку,которая была и точнее и мощнее. опять же не я придумал,а чисто ТТХ. позже весь мир перешёл на гладкоствольную пушку,лучшая из которых на сегодня немецкая,которую,кстати,амеры ставят на абрамсы.
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29.03.2023 21:05 Відповісти
на то время,а это был 1973 год,Т-62 был лучшим танком! это не я сказал,так все говорят. абрамс появился позже!
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29.03.2023 21:00 Відповісти
Всі це хто? Особисто мені, знайомий танкіст, полковник що юзав даний танк, говорив що рідкісне лайно, якщо порівнювати з Т-54. І чомусь йому я вірю
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29.03.2023 23:32 Відповісти
по-перше, у Ізраїля були не челенджери, а модернізовані танки "центуріон" (почали випускатися 1945), по-друге вони дійсно поступалися т-62, про це казали самі ізраільскі танкісти, які брали участь в тих подіях!
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29.03.2023 21:14 Відповісти
Модернізовані! Центуріони. Якщо вони поступалися Т-62, о чому ізраїльтяни виставили їх в одні ворота?!!
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29.03.2023 23:44 Відповісти
даже не Т-62, а т-55, у которых на тот момент были ИК-системы наведения, ночью определяли цели на расстоянии 1200 метров, в израильских танках этого не было, единственное преимущество израильских центурионов было в дальности стрельбы, у т-55 2700 метров, у центурионов около 3500 метров... а вынесли арабов за счёт тактики боя, мотивации и конечно же быстрой мобилизации, очень быстро подтянули резервы, менее суток, на что арабы никак не рассчитывали!
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30.03.2023 00:51 Відповісти
Може ти спочатку почитаєш що собою являла ізраїльська модернізація Центуріона
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30.03.2023 06:58 Відповісти
я не только читал про танк "Шот Каль", а и хорошенько его разглядеть как снаружи так и внутри, в Яд ле-Ширьон (музей бронетехники в Израиле есть такой), пушка в Шот Каль например 105 нарезная, дальность до 3,6 км, а в том же т-62 пушка 115 гладкоствольная, дальность более около 5 км
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30.03.2023 10:49 Відповісти
Люблю ідіотів, вони такі милі. Давай поясню, все що ти пишеш, стосовно ТТХ, дальності та ІК приладів - то лише на папері, реалії життя зовсім інші. Техніку оцінюють за результатами бойового застосування. Як сказав один совковий танкіст: - Вони перестріляли нас за рахунок УВНів, в нас не було шансів, наші танки створені для іншого ТВД, а з іншою концепцією застосування.
Не пиши більше херні, смішно читать.
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30.03.2023 11:47 Відповісти
якщо любиш ідіотів, то частіше дивись у дзеркало
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30.03.2023 13:01 Відповісти
Не в каждом арабском танке сидел русский екипаж. В те времена ходили анекдот о том что арабские танки остановились в пустине то ли от того что араби не знали как переключится на доп.баки горючего когда основних закончатся, то ли от того что випили или украли пресную воду из системи охлаждения а туда залили морскую
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29.03.2023 20:31 Відповісти
мне кажется, что Вы не внимательно читали новость. он говорил, что учиться нужно ВОЕННОМУ РУКОВОДСТУ, а я бы добавил бы еще и политическое руководство...
сравнивать Израиль и Украину в корне некорректно.
мне кажется, что руководство Израиля были едины с народом в целях и "работали" в унисон и продолжают это делать. но увы, у нас это далеко не так.
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29.03.2023 20:31 Відповісти
Ну араби ще ті вояки. Менталочка не тягне.
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29.03.2023 20:50 Відповісти
Найбільш неочікуваним та трагічним для єврейських танкістів було масштабне застосування птурс "малютка" з російськими розрахунками
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29.03.2023 21:04 Відповісти
Ну примерно то же самое говорили за азербайджанцев. Пока они не вые.али армян в последней войне.
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30.03.2023 01:11 Відповісти
не на челенджерах, а на модернизированных центурионах А41, которые уступали т55 и т62, которые были у сирийцев и египтян.
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29.03.2023 21:09 Відповісти
жодного Челенджера у євреїв не було,бо тоді у самих бритів був Чифтейн,ну і ще потім у іранців жменька,а перші Челенджери пішли в серію в 80х.А євреї парафінили бармалеїв на Центуріонах.
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29.03.2023 21:43 Відповісти
не тільки бармалеїв, там багато совкових іхтамнєтов засмажили і в танках, і в літаках...
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29.03.2023 22:33 Відповісти
Тільки не на Челенджерах, а на Центуріонах.
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29.03.2023 22:05 Відповісти
да-да,сори...
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29.03.2023 23:09 Відповісти
Юра , не городи х ..... . Т-62 расхерачили израильскими вертолетами . ( есть история , факты , живые люди )
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30.03.2023 01:46 Відповісти
я тоже эту сказку про вертолёты слышал...
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30.03.2023 10:04 Відповісти
*** , ну ВСЕ "эксперты" ( !!!) , мой родной брат в октябре 1973 г. на Синае родился в рубашке ...... ...
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30.03.2023 12:01 Відповісти
я бы рекомендовал вам посмотреть на ютубе Марка Солонина о войне судного дня. 10 частей по часу каждая,с картами,фактами и фотографиями.
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30.03.2023 12:23 Відповісти
Британець діло каже. Аби не вийшло так що імпортними танками почали затикати діри чи щось проривати в "традициях савецкой ваенной науки". Почитайте інтерв'ю та огляди Т.Чмут по бронетехніці і її застосуванню. Наводить епізод, коли без інженерної розвідки місцевості і глибини оборони руцких наш командир кинув в лоб танкову групу, в підсумку втратили безповоротно більше 10 машин - одні підірвались на мінах, іншихи знищили з прихованих птрк. І це в одному бою на одній ділянці, подія першої половини 22 року
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29.03.2023 20:24 Відповісти
100%
до сих пор выкладывают видосики, как один танк куда-то едет и кого-то мочит... подают, как крутизну. как минимум, без поддержки пехоты.
на мой взгляд.... так и не смог подобрать литературное выражение.

я бы тех командиров снимал и ставил рядовыми в окопы.
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29.03.2023 20:37 Відповісти
дарунок компенсує приблизно п'ять відсотків втрат наших танків, а суспільна реакція, начебто сто
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29.03.2023 20:36 Відповісти
Челенджер міцніше за п'ять наших танків, але все рівно їх треба раза в 3 хоча б більше.
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29.03.2023 20:56 Відповісти
нажаль, це неможливо
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29.03.2023 20:58 Відповісти
Я все розумію,але це все вже схоже на тухлий пи₴дьож.
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29.03.2023 20:52 Відповісти
 
 