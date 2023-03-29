Українці потребують ще тренувань для використання Challenger 2, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у середу підтвердив прибуття перших британських танків Challenger 2 до України, але застеріг, що для їхнього ефективного використання українці повинні пройти додаткові тренування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, таку заяву він зробив у середу на пресконференції.
Як зазначив очільник британського Міноборони, хоча перші Challenger 2 прибули в Україну, "попереду ще досить значна кількість тренувань", перш ніж українські війська будуть готові використовувати їх у бою.
"У той же час їхньому (українському військовому – ред.) керівництву необхідно навчатися і тренуватися вести бойові дії на рівні бригади або бойової групи – воювати так, як це робить НАТО і Захід", – наголосив Воллес.
"Це дуже важливо. Не можу обговорювати те, коли, де і як може відбутися (український – ред.) наступ, але я думаю, що ні для кого не секрет, що Україна прагне розпочати процес відкидання російських сил у конфлікті", – додав він.
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@vinnicanin
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https://twitter.com/vinnicanin/status/1641027335058071552 6 ч
Зеленський ,який обурився, що в Україну передали неробочу систему ППО та Зеленський,який познімав з української ППО клістрони ,це той самий Зеленський?
https://nikvesti.com/ru/news/politics/264910
https://hvylya.net/news/252402-zaluzhnyy-vyskazalsya-o-zelenskom-zatknuv-rty-razgonyayushchim-zradu-porohobotam
https://www.youtube.com/watch?v=edE87Yphu_Y
P.S. у мене багато знайомих які на фронті там не ділитися за політичними ознаками ,ворог там один і загальний для всіх наших захисників
Не пиши більше херні, смішно читать.
сравнивать Израиль и Украину в корне некорректно.
мне кажется, что руководство Израиля были едины с народом в целях и "работали" в унисон и продолжают это делать. но увы, у нас это далеко не так.
до сих пор выкладывают видосики, как один танк куда-то едет и кого-то мочит... подают, как крутизну. как минимум, без поддержки пехоты.
на мой взгляд.... так и не смог подобрать литературное выражение.
я бы тех командиров снимал и ставил рядовыми в окопы.