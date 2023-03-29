Серьезных нарушений, связанных с помощью США Украине, не обнаружено, - USAID

Инспекторы не обнаружили фактов нецелевого использования помощи, предоставленной Украине Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявила на специальном заседании в Сенате США и.о. генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Анджарелла, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам чиновницы, Соединенные Штаты создали многоуровневую систему контроля за американской помощью Украине и провели разъяснительную работу относительно того, как можно сообщить о подозрениях нарушений. Анджарелла отметила, что с начала соответствующей деятельности ее офис генерального инспектора USAID получил 178 сообщений о возможных нарушениях, связанных с Украиной, "что на 556% больше, чем за предыдущие одиннадцать месяцев".

"На сегодняшний день мы не имеем никаких серьезных криминальных находок, связанных с предоставлением помощи Украине со стороны США. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская работа работает. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях средствами USAID", - подчеркнула Анджарелла.

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Исполняющая обязанности генинспектора USAID позже рассказала, что ее офис сейчас осуществляет два открытых расследования относительно возможного злоупотребления американской помощью и еще пять находятся на стадии предварительного расследования.

Она рассказала о случае, когда могло возникнуть потенциальное злоупотребление в рамках тендерных процедур, о котором сообщил "один из крупных американских подрядчиков, работающих в Украине", но в этом случае до нарушения дело не дошло - его предотвратили.

"Серьезные выводы будут сделаны после процесса тщательного расследования или аудита, ... поэтому на сегодня мы не подтвердили ни одного обвинения", - подчеркнула Анджарелла.

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