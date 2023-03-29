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Новости Помощь Украине
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Серьезных нарушений, связанных с помощью США Украине, не обнаружено, - USAID

usaid

Инспекторы не обнаружили фактов нецелевого использования помощи, предоставленной Украине Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявила на специальном заседании в Сенате США и.о. генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Анджарелла, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам чиновницы,  Соединенные Штаты создали многоуровневую систему контроля за американской помощью Украине и провели разъяснительную работу относительно того, как можно сообщить о подозрениях нарушений. Анджарелла отметила, что с начала соответствующей деятельности ее офис генерального инспектора USAID получил 178 сообщений о возможных нарушениях, связанных с Украиной, "что на 556% больше, чем за предыдущие одиннадцать месяцев".

"На сегодняшний день мы не имеем никаких серьезных криминальных находок, связанных с предоставлением помощи Украине со стороны США. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская работа работает. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях средствами USAID", - подчеркнула Анджарелла.

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Исполняющая обязанности генинспектора USAID позже рассказала, что ее офис сейчас осуществляет два открытых расследования относительно возможного злоупотребления американской помощью и еще пять находятся на стадии предварительного расследования.

Она рассказала о случае, когда могло возникнуть потенциальное злоупотребление в рамках тендерных процедур, о котором сообщил "один из крупных американских подрядчиков, работающих в Украине", но в этом случае до нарушения дело не дошло - его предотвратили.

"Серьезные выводы будут сделаны после процесса тщательного расследования или аудита, ... поэтому на сегодня мы не подтвердили ни одного обвинения", - подчеркнула Анджарелла.

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Автор: 

США (26528) USAID (89) Сенат США (500)


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Топ комментарии
+8
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29.03.2023 23:05
+6
Зелень навчилась красти непомітно. Зеля ж привів команду проффесіоналів.
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29.03.2023 23:08
+3
Не турбуйтесь, вони на яйцях і яблуках ********
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29.03.2023 23:08
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29.03.2023 23:05 Ответить
Очень красиво сказано. Вроде как и придраться не к чему, но ...
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29.03.2023 23:11 Ответить
Подскажите профану что такое спивробитникив?
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29.03.2023 23:14 Ответить
Сотрудников
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29.03.2023 23:21 Ответить
Зелень навчилась красти непомітно. Зеля ж привів команду проффесіоналів.
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29.03.2023 23:08 Ответить
Не турбуйтесь, вони на яйцях і яблуках ********
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29.03.2023 23:08 Ответить
А несерьезные выявлены? Если да, то хорошо бы их озвучить и привлечь к ответственности того решил заработать на войне.
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29.03.2023 23:13 Ответить
На войне всегда зарабатывают и везде.
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30.03.2023 00:46 Ответить
На фоне общего завала выявлены отдельные недостатки (из народной класики далеких советских из партийного
сериала "дурдом-веселка").
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29.03.2023 23:18 Ответить
Довіри до зелених мавп немає, тому
контроль потрібен постійно!!!
Дяка USA! 🙏
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29.03.2023 23:20 Ответить
Звичайно. Даремно за неї топила кончена гебнява мразота - Юрочка Швец?!!
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29.03.2023 23:36 Ответить
похоже беруть всі
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29.03.2023 23:51 Ответить
Вони свої гроші контролюють а не «всі». А допомога в основному йде на підтримку бюджетного сектора (пенсії, зарплати, медицина і т.д. і т.п.), тому, буде видно.
А внутрішні надходження /витрати бюджету України вони не контролюють.
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29.03.2023 23:56 Ответить
 
 