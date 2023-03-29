Серйозних порушень, пов’язаних із допомогою США Україні, не виявлено, - USAID

Інспектори не виявили фактів нецільове використання допомоги, наданої Україні Сполученими Штатами Америки.

Про це заявила на спеціальному засіданні в Сенаті США в.о. генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Анджарелла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами посадовиці, США створили кількарівневу систему контролю за американською допомогою Україні та провели роз’яснювальну роботу щодо того, як можна повідомити про підозри порушень. Анджарелла зазначила, що з початку відповідної діяльності її офіс генерального інспектора USAID отримав 178 повідомлень про можливі порушення, пов'язаних із Україною, "що на 556% більше, ніж за попередні одинадцять місяців".

"На сьогоднішній день ми не маємо жодних серйозних кримінальних знахідок, пов'язаних з наданням допомоги Україні з боку США. Однак таке збільшення кількості повідомлень свідчить про те, що наша інформаційно-просвітницька робота працює. І що люди знають, як і кому повідомляти про потенційні зловживання коштами USAID", – підкреслила Анджарелла.

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Виконувачка обов’язки генінспектора USAID розповіла, що її офіс наразі здійснює два відкриті розслідування щодо можливого зловживання американською допомогою і ще п’ять – перебувають на стадії попереднього розслідування.

Вона розповіла про випадок, коли могло виникнути потенційне зловживання в межах тендерних процедур, про яке повідомив "один із великих американських підрядників, що працюють в Україні", та в цьому випадку до порушення справа не дійшла – його було попереджено.

"Серйозні висновки будуть зроблені після процесу ретельного розслідування або аудиту, … тож на сьогодні ми не підтвердили жодного звинувачення", – підкреслила Анджарелла.

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