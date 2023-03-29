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Новини Допомога Україні
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Серйозних порушень, пов’язаних із допомогою США Україні, не виявлено, - USAID

usaid

Інспектори не виявили фактів нецільове використання допомоги, наданої Україні Сполученими Штатами Америки.

Про це заявила на спеціальному засіданні в Сенаті США в.о. генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Анджарелла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами посадовиці, США створили кількарівневу систему контролю за американською допомогою Україні та провели роз’яснювальну роботу щодо того, як можна повідомити про підозри порушень. Анджарелла зазначила, що з початку відповідної діяльності її офіс генерального інспектора USAID отримав 178 повідомлень про можливі порушення, пов'язаних із Україною, "що на 556% більше, ніж за попередні одинадцять місяців".

"На сьогоднішній день ми не маємо жодних серйозних кримінальних знахідок, пов'язаних з наданням допомоги Україні з боку США. Однак таке збільшення кількості повідомлень свідчить про те, що наша інформаційно-просвітницька робота працює. І що люди знають, як і кому повідомляти про потенційні зловживання коштами USAID", – підкреслила Анджарелла.

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Виконувачка обов’язки генінспектора USAID розповіла, що її офіс наразі здійснює два відкриті розслідування щодо можливого зловживання американською допомогою і ще п’ять – перебувають на стадії попереднього розслідування.

Вона розповіла про випадок, коли могло виникнути потенційне зловживання в межах тендерних процедур, про яке повідомив "один із великих американських підрядників, що працюють в Україні", та в цьому випадку до порушення справа не дійшла – його було попереджено.

"Серйозні висновки будуть зроблені після процесу ретельного розслідування або аудиту, … тож на сьогодні ми не підтвердили жодного звинувачення", – підкреслила Анджарелла.

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Автор: 

США (22665) USAID (208) Сенат США (599)


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Топ коментарі
+8
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29.03.2023 23:05
+6
Зелень навчилась красти непомітно. Зеля ж привів команду проффесіоналів.
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29.03.2023 23:08
+3
Не турбуйтесь, вони на яйцях і яблуках ********
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29.03.2023 23:08
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29.03.2023 23:05 Відповісти
Очень красиво сказано. Вроде как и придраться не к чему, но ...
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29.03.2023 23:11 Відповісти
Подскажите профану что такое спивробитникив?
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29.03.2023 23:14 Відповісти
Сотрудников
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29.03.2023 23:21 Відповісти
Зелень навчилась красти непомітно. Зеля ж привів команду проффесіоналів.
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29.03.2023 23:08 Відповісти
Не турбуйтесь, вони на яйцях і яблуках ********
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29.03.2023 23:08 Відповісти
А несерьезные выявлены? Если да, то хорошо бы их озвучить и привлечь к ответственности того решил заработать на войне.
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29.03.2023 23:13 Відповісти
На войне всегда зарабатывают и везде.
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30.03.2023 00:46 Відповісти
На фоне общего завала выявлены отдельные недостатки (из народной класики далеких советских из партийного
сериала "дурдом-веселка").
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29.03.2023 23:18 Відповісти
Довіри до зелених мавп немає, тому
контроль потрібен постійно!!!
Дяка USA! 🙏
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29.03.2023 23:20 Відповісти
Звичайно. Даремно за неї топила кончена гебнява мразота - Юрочка Швец?!!
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29.03.2023 23:36 Відповісти
похоже беруть всі
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29.03.2023 23:51 Відповісти
Вони свої гроші контролюють а не «всі». А допомога в основному йде на підтримку бюджетного сектора (пенсії, зарплати, медицина і т.д. і т.п.), тому, буде видно.
А внутрішні надходження /витрати бюджету України вони не контролюють.
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29.03.2023 23:56 Відповісти
 
 