Украина получила от США грант в 1,25 млрд долларов, - Минфин

В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства от США в размере 1,25 млрд долларов.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

Денежные средства поступили через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Отмечается, что полученные средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для ВПЛ), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, работников ГСЧС и работников сферы образования.

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от США уже $15,5 млрд в форме грантов, напомнили в Минфине.

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