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Новости Помощь Украине
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Украина получила от США грант в 1,25 млрд долларов, - Минфин

сша,україна

В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства от США в размере 1,25 млрд долларов.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

Денежные средства поступили через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Отмечается, что полученные средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для ВПЛ), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, работников ГСЧС и работников сферы образования.

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от США уже $15,5 млрд в форме грантов, напомнили в Минфине.

Читайте также: Украина с начала полномасштабной войны привлекла $25 млрд внешнего финансирования, - Минфин

Автор: 

бюджет (4837) Минфин (1556) США (26528) грант (27)


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В країні Дурнів закипіла робота.
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29.03.2023 23:40 Ответить
США потрбіна ця війна - зелений шмарофон....
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29.03.2023 23:54 Ответить
от сиджу і думаю ***** вона мені потрібна?
з жодного боку ніт.
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30.03.2023 00:00 Ответить
9 березня увага український медіа була прикута до Києво-Печерської лаври, звідки нарешті мають виселити адептів РПЦ. Також активно обговорювались події на фронті, контрнаступ та інші важливі теми. Майже непоміченою залишилась воістину епохальна подія: очільник «ЛНР» Леонід Пасічник видав указ «Про ліквідацію виконавчих органів державної влади Луганської Народної Республіки». Тобто всі «міністерства», «служби», «комітети» разом з «народною міліцією» перестануть існувати до 1 червня поточного року.

Жодної сенсації тут, звісно ж, нема. Після анексії, оголошеної у Москві восени 2022 року, «народну республіку» вводять до складу Російської Федерації - от і весь секрет внутрішніх перестановок. Луганщина як була, так і залишається (поки що) окупованою - і байдуже, яку назву має тамтешня окупаційна адміністрація. Та все ж є один символічний аспект, що справді має значення.

29 березня завершився сепаратистський водевільчик, який тривав довгих вісім років - з травня 2014-го, коли на Донбасі відбувся сумнозвісний «референдум». Пам'ятаєте, скільки пафосу тоді генерувала російська пропаганда? «Народне волевиявлення», «незалежна республіка», «вибір Донбасу». Ну і де тепер захисники цього вибору? Де патріоти «маленької, але гордої республіки»? Про протести у Луганську щось не чути. Не буде їх і у Донецьку. Все, вистава закінчилась, актори розійшлися, декорації вивозять на смітник.
https://tyzhden.ua/kinets-parshyvoho-vodeviliu/?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=kinets-parshyvoho-vodeviliu&fbclid=IwAR3gy8Xl7zZfZaV6xBmHqAWbEsr3u5GY-PhcVGaBrSWbs9xyHI5oZOrwMvY
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29.03.2023 23:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OdgBmb8LXKM&list=RDQMQ9rfFVzs0QU&index=8 зачепило, слухати не обовьязково....
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30.03.2023 00:09 Ответить
прочитав "гранат"
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30.03.2023 06:34 Ответить
ці гроші покриються в офшорах зеленою пліснявою. нащо давати корупціонерам гранти?
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30.03.2023 09:59 Ответить
 
 