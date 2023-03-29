Украина получила от США грант в 1,25 млрд долларов, - Минфин
В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства от США в размере 1,25 млрд долларов.
Об этом сообщило Министерство финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.
Денежные средства поступили через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).
Отмечается, что полученные средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для ВПЛ), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, работников ГСЧС и работников сферы образования.
С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от США уже $15,5 млрд в форме грантов, напомнили в Минфине.
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з жодного боку ніт.
Жодної сенсації тут, звісно ж, нема. Після анексії, оголошеної у Москві восени 2022 року, «народну республіку» вводять до складу Російської Федерації - от і весь секрет внутрішніх перестановок. Луганщина як була, так і залишається (поки що) окупованою - і байдуже, яку назву має тамтешня окупаційна адміністрація. Та все ж є один символічний аспект, що справді має значення.
29 березня завершився сепаратистський водевільчик, який тривав довгих вісім років - з травня 2014-го, коли на Донбасі відбувся сумнозвісний «референдум». Пам'ятаєте, скільки пафосу тоді генерувала російська пропаганда? «Народне волевиявлення», «незалежна республіка», «вибір Донбасу». Ну і де тепер захисники цього вибору? Де патріоти «маленької, але гордої республіки»? Про протести у Луганську щось не чути. Не буде їх і у Донецьку. Все, вистава закінчилась, актори розійшлися, декорації вивозять на смітник.
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