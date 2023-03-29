УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10672 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
1 374 7

Україна отримала від США грант на 1,25 млрд доларів, - Мінфін

сша,україна

До державного бюджету України надійшли грантові кошти від США у розмірі 1,25 млрд доларів.

Про це повідомило Міністерство фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти надійшли через Цільовий фонд Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE).

Зазначається, що отримані кошти буде спрямоване на забезпечення часткового відшкодування видатків держбюджету, зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, працівників ДСНС та працівників сфери освіти.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від США вже $15,5 млрд. у формі грантів, нагадали в Мінфіні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна з початку року отримала 7 мільярдів доларів допомоги від США та ЄС, - Шмигаль

Автор: 

бюджет (2987) Мінфін (3634) США (22665) грант (349)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В країні Дурнів закипіла робота.
показати весь коментар
29.03.2023 23:40 Відповісти
США потрбіна ця війна - зелений шмарофон....
показати весь коментар
29.03.2023 23:54 Відповісти
от сиджу і думаю ***** вона мені потрібна?
з жодного боку ніт.
показати весь коментар
30.03.2023 00:00 Відповісти
9 березня увага український медіа була прикута до Києво-Печерської лаври, звідки нарешті мають виселити адептів РПЦ. Також активно обговорювались події на фронті, контрнаступ та інші важливі теми. Майже непоміченою залишилась воістину епохальна подія: очільник «ЛНР» Леонід Пасічник видав указ «Про ліквідацію виконавчих органів державної влади Луганської Народної Республіки». Тобто всі «міністерства», «служби», «комітети» разом з «народною міліцією» перестануть існувати до 1 червня поточного року.

Жодної сенсації тут, звісно ж, нема. Після анексії, оголошеної у Москві восени 2022 року, «народну республіку» вводять до складу Російської Федерації - от і весь секрет внутрішніх перестановок. Луганщина як була, так і залишається (поки що) окупованою - і байдуже, яку назву має тамтешня окупаційна адміністрація. Та все ж є один символічний аспект, що справді має значення.

29 березня завершився сепаратистський водевільчик, який тривав довгих вісім років - з травня 2014-го, коли на Донбасі відбувся сумнозвісний «референдум». Пам'ятаєте, скільки пафосу тоді генерувала російська пропаганда? «Народне волевиявлення», «незалежна республіка», «вибір Донбасу». Ну і де тепер захисники цього вибору? Де патріоти «маленької, але гордої республіки»? Про протести у Луганську щось не чути. Не буде їх і у Донецьку. Все, вистава закінчилась, актори розійшлися, декорації вивозять на смітник.
https://tyzhden.ua/kinets-parshyvoho-vodeviliu/?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=kinets-parshyvoho-vodeviliu&fbclid=IwAR3gy8Xl7zZfZaV6xBmHqAWbEsr3u5GY-PhcVGaBrSWbs9xyHI5oZOrwMvY
показати весь коментар
29.03.2023 23:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OdgBmb8LXKM&list=RDQMQ9rfFVzs0QU&index=8 зачепило, слухати не обовьязково....
показати весь коментар
30.03.2023 00:09 Відповісти
прочитав "гранат"
показати весь коментар
30.03.2023 06:34 Відповісти
ці гроші покриються в офшорах зеленою пліснявою. нащо давати корупціонерам гранти?
показати весь коментар
30.03.2023 09:59 Відповісти
 
 