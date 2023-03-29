Україна отримала від США грант на 1,25 млрд доларів, - Мінфін
До державного бюджету України надійшли грантові кошти від США у розмірі 1,25 млрд доларів.
Про це повідомило Міністерство фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.
Кошти надійшли через Цільовий фонд Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE).
Зазначається, що отримані кошти буде спрямоване на забезпечення часткового відшкодування видатків держбюджету, зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, працівників ДСНС та працівників сфери освіти.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від США вже $15,5 млрд. у формі грантів, нагадали в Мінфіні.
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з жодного боку ніт.
Жодної сенсації тут, звісно ж, нема. Після анексії, оголошеної у Москві восени 2022 року, «народну республіку» вводять до складу Російської Федерації - от і весь секрет внутрішніх перестановок. Луганщина як була, так і залишається (поки що) окупованою - і байдуже, яку назву має тамтешня окупаційна адміністрація. Та все ж є один символічний аспект, що справді має значення.
29 березня завершився сепаратистський водевільчик, який тривав довгих вісім років - з травня 2014-го, коли на Донбасі відбувся сумнозвісний «референдум». Пам'ятаєте, скільки пафосу тоді генерувала російська пропаганда? «Народне волевиявлення», «незалежна республіка», «вибір Донбасу». Ну і де тепер захисники цього вибору? Де патріоти «маленької, але гордої республіки»? Про протести у Луганську щось не чути. Не буде їх і у Донецьку. Все, вистава закінчилась, актори розійшлися, декорації вивозять на смітник.
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