Україна отримала від США грант на 1,25 млрд доларів, - Мінфін

До державного бюджету України надійшли грантові кошти від США у розмірі 1,25 млрд доларів.

Про це повідомило Міністерство фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти надійшли через Цільовий фонд Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE).

Зазначається, що отримані кошти буде спрямоване на забезпечення часткового відшкодування видатків держбюджету, зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, працівників ДСНС та працівників сфери освіти.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від США вже $15,5 млрд. у формі грантів, нагадали в Мінфіні.

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