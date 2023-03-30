Россия включила Венгрию в список недружественных стран

РФ добавила к перечню "недружественных стран" Венгрию из-за того, что она присоединилась к санкциям против нее.

Об этом сообщил посол России в Венгрии Евгений Станиславов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

При этом заявил, что Будапешт якобы демонстрирует "прагматическую" позицию и не готов отходить от нее даже под давлением партнеров из ЕС и НАТО.

"В определенной степени Будапешту это удается, но факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго выполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", - сказал Станиславов.

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В российском посольстве жалуются, что санкции плохо влияют на сотрудничество с Венгрией в сфере экономики, политики, культуры и "человеческих контактов".

При этом Россия, по словам Станиславова, продолжает "держать каналы диалога открытыми".

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