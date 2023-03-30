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Россия включила Венгрию в список недружественных стран

орбан

РФ добавила к перечню "недружественных стран" Венгрию из-за того, что она присоединилась к санкциям против нее.

Об этом сообщил посол России в Венгрии Евгений Станиславов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

При этом заявил, что Будапешт якобы демонстрирует "прагматическую" позицию и не готов отходить от нее даже под давлением партнеров из ЕС и НАТО.

"В определенной степени Будапешту это удается, но факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго выполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", - сказал Станиславов.

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В российском посольстве жалуются, что санкции плохо влияют на сотрудничество с Венгрией в сфере экономики, политики, культуры и "человеческих контактов".

При этом Россия, по словам Станиславова, продолжает "держать каналы диалога открытыми".

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Автор: 

Венгрия (1928) россия (95326) санкции (11251)


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Топ комментарии
+16
Як так? ****** так виплясували, так старались, і передом повернуться, і задом, а все одно недружні.
Сподіваюсь, вони себе зараз почувають як шалава, з якої користались всю ніч, а заплатили льодяником, ще й підсрачника дали.
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30.03.2023 10:51
+13
Пройшла любов, пов'яли помідори?
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30.03.2023 10:44
+12
не можна палити агента впливу... я б на їх місці ще й Орбану чайку надіслав би... аби легенду підтримати
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30.03.2023 10:46
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Пройшла любов, пов'яли помідори?
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30.03.2023 10:44 Ответить
Залишається КНДР і Еритрея.
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30.03.2023 10:50 Ответить
Як так? ****** так виплясували, так старались, і передом повернуться, і задом, а все одно недружні.
Сподіваюсь, вони себе зараз почувають як шалава, з якої користались всю ніч, а заплатили льодяником, ще й підсрачника дали.
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30.03.2023 10:51 Ответить
Виходить, Угорці любили козлів?
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30.03.2023 10:52 Ответить
Это ОНИ на публику .....
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30.03.2023 13:51 Ответить
Орбан досидівся на двох стільцях
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30.03.2023 10:57 Ответить
Публичная порка вассала. Сам по себе этот списюк недружественных стран ничего не значит. Больше всего пострадал большой желтый чемоданчик путлера.
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30.03.2023 10:59 Ответить
Не получилось орбану "і рибку з'їсти і ***** ***** в космос злітати"
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30.03.2023 11:10 Ответить
Ай-я-я-я-яй, так лизали дуру, так лизали, а шо сі трапило, оциганене паньство чумазе, не вгадали з глибиною прааанікновєнія, чи довжини язика виявилось замало 🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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30.03.2023 11:58 Ответить
це більше схоже на аферу
щоб мадяр не турнули з ЄС за їх проросійську політику
от орки й підігрують
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30.03.2023 12:18 Ответить
****** думали, шо якшо добре відсмоктувати *****, то їм за це в кинці заплатять. А оно он як вийшло. Пічалька....
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30.03.2023 10:46 Ответить
как в том анекдоте - "Дядь, а ты подрочи вприсядку! И на*бешься и натанцуешься!"
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30.03.2023 11:29 Ответить
Вот ета паварот...
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30.03.2023 10:46 Ответить
не можна палити агента впливу... я б на їх місці ще й Орбану чайку надіслав би... аби легенду підтримати
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30.03.2023 10:46 Ответить
Так то Орбана чайком, а раптом більш такого не буде? І виберуть щось проєвропейське?
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30.03.2023 10:48 Ответить
та там ще ****** усілякі скачуть...
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30.03.2023 10:53 Ответить
От халепа, і підлизував, і підмахував-і отримав по ''пиці''. Може буде йому наука?
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30.03.2023 10:48 Ответить
я " плачу "
он де вона "справедливість "
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30.03.2023 10:49 Ответить
******* хотіли і далі сутенерствувати. Але Козлодоєви не хочуть платити в борделі.
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30.03.2023 10:51 Ответить
лукавлять москалі-це як шуфрич і бойко небажані особи в рашці --
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30.03.2023 10:51 Ответить
🤣🤣🤣
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30.03.2023 10:51 Ответить
"...на адресу яких можуть застосовуватися наші заходи у відповідь" Джерело:

Бджоли проти меду! (с)

То зупиніть постачання Угорщині нафти та газу! А, ще! Розчавіть щось угорське під камери трактором!
ДБЛ! (с)
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30.03.2023 10:51 Ответить
А тобі відоме на сьогодні хоч ЩОСЬ "угорське", яке є цінним і його можна роздавить? У них нічого власного, (крім шарфиків з картою "Великої Угорщини" та плакатів з лозунгом "Ельен Мадьярорсаг!") уже нічого не виробляється!
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30.03.2023 11:37 Ответить
От тому так і написав, бо на думку не спало аж нічого з лейбою "зроблено в Угорщині". Мо хтось десь щось бачив.
О! Най Орбана з Сіярто розчавлять!
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30.03.2023 12:08 Ответить
В рашистів друзі це терористичні диктатури як:іран,сирія ,кндр ітп.
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30.03.2023 10:54 Ответить
Вот это поворот)
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30.03.2023 10:54 Ответить
Ха ха ха
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30.03.2023 10:54 Ответить
Такая же реакция
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30.03.2023 13:33 Ответить
щось мабуть недосмоктали ******, а може це спецопєрація по внедренію, мов держіть їх при собі вони нам не потрібні
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30.03.2023 10:55 Ответить
Шо, у Орбана з Сіряйто мозолі на губах, вже не подобається?)))
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30.03.2023 10:59 Ответить
"Родина тебя кинет, сынок" (с) Бабченко
Это касается не только сынков, но и дружков.
Хотя, это может быть просто маскировка.
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30.03.2023 11:03 Ответить
коли треба ЄС може Орбана поставити раком)))
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30.03.2023 11:05 Ответить
Вот сейчас обидно за ******* стало. Слезы мешают писать )))
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30.03.2023 11:05 Ответить
Смеюсь и рыдаю 😅
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30.03.2023 14:14 Ответить
що б не світити агента
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30.03.2023 11:07 Ответить
Угорщина: робота під прикриттям! А дурні радіють...
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30.03.2023 11:21 Ответить
обычная "операция прикрытия". Точно также , гэбисты рассылают свою агентуру в другие страны, под видом "оппозиционеров" или "политических беженцев". Специально открывают на них уголовные дела, или задерживают на несколько месяцев и т.д. Что б все выглядело натурально .
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30.03.2023 11:27 Ответить
А так старались...
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30.03.2023 11:46 Ответить
у ******** срачка,,,,або Прикинуться,що в них срачка,,,,,)),,
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30.03.2023 11:54 Ответить
Это прекрасно, пусть мадьяры увидят настоящее рыло кремлёвского параноика, мало лижите

задницу, господа венгерские правители!
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30.03.2023 12:05 Ответить
вот так, сосали-сосали, видимо не дососали
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30.03.2023 12:19 Ответить
Не ведусь.
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30.03.2023 12:28 Ответить
Та.... вони і шуфрича включали до якогось списку.
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30.03.2023 13:19 Ответить
Бугага. Анекдот.
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30.03.2023 13:32 Ответить
Що за фальшивоє порєцаніє на публіку! Оголосили нєдружествєнним государством, а за спиною пальці схрестили😉🤔 НЄВЄРЮ!!!
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30.03.2023 14:06 Ответить
От халепа! Так, орбан?
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30.03.2023 15:32 Ответить
своя своих непознаша!
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30.03.2023 17:29 Ответить
 
 