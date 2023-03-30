Комиссия Минкульта не смогла попасть в закрытую церковь в Лавре

Комиссия Минкульта, которая должна передать имущество Киево-Печерской лавры государству и которая 30 марта должна была начать процесс проверки объектов святыни, не смогла попасть в первое помещение, потому что оно оказалось запертым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на представительницу комиссии, директора департамента культурного наследия Минкульта Марианну Томин.

"Мы пришли с комиссией и должны были зайти в 111 корпус и начать проверку. Так как люди молятся, поют, пока по неизвестным причинам, которые сейчас будем устанавливать, корпус закрыт, то есть церковь закрыта. Поэтому мы сейчас зафиксируем все эти вещи и будем продолжать нашу деятельность", - отметила она.

По ее словам, в состав комиссии вошли 15 человек, в том числе трое из лаврского монастыря УПЦ МП. О проверке представителей церкви предупреждали.

Комиссия планирует обращаться в правоохранительные органы из-за препятствования ее работе.

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В частности, они хотят выяснить, почему не было открыто помещение. Томина также призвала членов монастыря дать комиссии сделать все в соответствии с требованиями закона и в пределах ее полномочий.

По словам представительницы Минкульта, в целом комиссия на территории Лавры должна работать 3 месяца.

"Мы будем выяснять, почему не было открыто помещение. Это больше вопрос к монастырю, которые были предупреждены. Члены монастыря есть в нашей комиссии. Позвольте, мы все это сделаем, в соответствии с требованиями закона и в пределах наших полномочий", - рассказала представительница Минкульта. Она добавила, что в общей сложности комиссия на территории Лавры будет работать три месяца.

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