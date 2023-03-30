Комиссия Минкульта не смогла попасть в закрытую церковь в Лавре
Комиссия Минкульта, которая должна передать имущество Киево-Печерской лавры государству и которая 30 марта должна была начать процесс проверки объектов святыни, не смогла попасть в первое помещение, потому что оно оказалось запертым.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на представительницу комиссии, директора департамента культурного наследия Минкульта Марианну Томин.
"Мы пришли с комиссией и должны были зайти в 111 корпус и начать проверку. Так как люди молятся, поют, пока по неизвестным причинам, которые сейчас будем устанавливать, корпус закрыт, то есть церковь закрыта. Поэтому мы сейчас зафиксируем все эти вещи и будем продолжать нашу деятельность", - отметила она.
По ее словам, в состав комиссии вошли 15 человек, в том числе трое из лаврского монастыря УПЦ МП. О проверке представителей церкви предупреждали.
Комиссия планирует обращаться в правоохранительные органы из-за препятствования ее работе.
В частности, они хотят выяснить, почему не было открыто помещение. Томина также призвала членов монастыря дать комиссии сделать все в соответствии с требованиями закона и в пределах ее полномочий.
По словам представительницы Минкульта, в целом комиссия на территории Лавры должна работать 3 месяца.
"Мы будем выяснять, почему не было открыто помещение. Это больше вопрос к монастырю, которые были предупреждены. Члены монастыря есть в нашей комиссии. Позвольте, мы все это сделаем, в соответствии с требованиями закона и в пределах наших полномочий", - рассказала представительница Минкульта. Она добавила, что в общей сложности комиссия на территории Лавры будет работать три месяца.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Куди сховався Ткаченко?
Труси зминюе? За посаду боїться? Роби свою справу, а бо йди
-Орден Рождества Христова 1 степени;
-Орден Преподобного Ильи Муромца 2 степени;
-Орден Святого равноапостольного князя Владимира (УПЦ МП) 3 степени;
-Орден «1020 лет Крещения Киевской Руси»;
С 2014 года он воевал за лднр против Украины. И сейчас активно работает на оккупированных территориях на оккупантов.
Чем УПЦ МП (как бы они себя ни называли) не враги.
Вкотре переконуюсь, що закони в цій країні діють лише для тих, хто згоден їх виконувати.
https://www.youtube.com/watch?v=TJq3c-YiOaQ
а тут все-всі проти кацапів, а воно, бач - гальмуєтсья... татаро-портновці крутять Зєлєю, як дермак Сонцем?
а якщо без жартів, то таки багато ще у МП прихильників в Україні...
і вони, нажаль, і зорганізовані, і затяті...
Тоді можна не вдаватись в тонкощі, якими манюпулюють сатаністи.
батьки за ручку не завели то сіли і розплакались