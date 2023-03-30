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Комиссия Минкульта не смогла попасть в закрытую церковь в Лавре

лавра

Комиссия Минкульта, которая должна передать имущество Киево-Печерской лавры государству и которая 30 марта должна была начать процесс проверки объектов святыни, не смогла попасть в первое помещение, потому что оно оказалось запертым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на представительницу комиссии, директора департамента культурного наследия Минкульта Марианну Томин.

"Мы пришли с комиссией и должны были зайти в 111 корпус и начать проверку. Так как люди молятся, поют, пока по неизвестным причинам, которые сейчас будем устанавливать, корпус закрыт, то есть церковь закрыта. Поэтому мы сейчас зафиксируем все эти вещи и будем продолжать нашу деятельность", - отметила она.

По ее словам, в состав комиссии вошли 15 человек, в том числе трое из лаврского монастыря УПЦ МП. О проверке представителей церкви предупреждали.

Комиссия планирует обращаться в правоохранительные органы из-за препятствования ее работе.

Смотрите также: УПЦ МП до сих пор не выехала из Киево-Печерской Лавры и проводит там службу. ВИДЕО

В частности, они хотят выяснить, почему не было открыто помещение. Томина также призвала членов монастыря дать комиссии сделать все в соответствии с требованиями закона и в пределах ее полномочий.

По словам представительницы Минкульта, в целом комиссия на территории Лавры должна работать 3 месяца.

"Мы будем выяснять, почему не было открыто помещение. Это больше вопрос к монастырю, которые были предупреждены. Члены монастыря есть в нашей комиссии. Позвольте, мы все это сделаем, в соответствии с требованиями закона и в пределах наших полномочий", - рассказала представительница Минкульта. Она добавила, что в общей сложности комиссия на территории Лавры будет работать три месяца.

Также смотрите: Возле Киево-Печерской Лавры массово нарушают права журналистов, - Нацсоюз. ВИДЕО

Автор: 

Лавра (421) Министерство культуры и информационной политики (771) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+39
довго ми на цей цирк будемо дивитися? де поліція, сбу? викинути к чортовой матері руснявих фсбешників в рясі на болота, досить гратися в толерантність!
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30.03.2023 14:33
+22
Часто подмечаю, что "русский мир" любят украинцы с какими-то психическими нарушениями или с ослабевшим рассудком.
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30.03.2023 14:33
+15
Далі по процедурі повинні з'явитися судові виконавці у супроводі правоохоронців, на скільки я розумію. Подивимось. Але зрозуміло, що московських попів звідти виженуть.
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30.03.2023 14:37
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30.03.2023 14:30 Ответить
Зрозуміти та вибачитися!
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30.03.2023 14:31 Ответить
Неначасі.
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30.03.2023 14:32 Ответить
Далі по процедурі повинні з'явитися судові виконавці у супроводі правоохоронців, на скільки я розумію. Подивимось. Але зрозуміло, що московських попів звідти виженуть.
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30.03.2023 14:37 Ответить
Ооо! А ви оптиміст!...👍
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30.03.2023 14:40 Ответить
Требо зайнятися « паствою». Може до Лаври стягнути людей з іншими поглядами, а потім втрутитися ментам та заборонити збиратися більше двох під стінами Лаври, як варіан
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30.03.2023 15:52 Ответить
Під час військового стану будь-які масові зібрання офіційно заборонені
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30.03.2023 16:08 Ответить
Далі- степ намба ту- приходять придставники силових структур та забезпечують порядок згідно до Законодавства України.

Куди сховався Ткаченко?

Труси зминюе? За посаду боїться? Роби свою справу, а бо йди
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30.03.2023 15:26 Ответить
Нічого, залишилось представникам Мінкульту вибачитися і простити - клоуни((
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30.03.2023 16:19 Ответить
Позавчора написав, що буде зермаковський цирк з мп. Єто же наші люді. А потім із зермаковського плеча дозволять Епіфанію службу в Лаврі на Великдень.. Гидко дивитись на ці ігрища з кацапськими слугами.
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30.03.2023 16:41 Ответить
А лома немає, нє. Чи це тільки показуха.
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30.03.2023 14:31 Ответить
аднака-внєзапна!!..... ну хто ж би міг подумати?? 🤔🤔
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30.03.2023 14:31 Ответить
Терпіли.
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30.03.2023 14:31 Ответить
Часто подмечаю, что "русский мир" любят украинцы с какими-то психическими нарушениями или с ослабевшим рассудком.
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30.03.2023 14:33 Ответить
Який 'мир',такий і 'рассудок'.
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30.03.2023 16:00 Ответить
Ну не може людина з ясним розумом любити таке смердюче болото
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30.03.2023 16:09 Ответить
довго ми на цей цирк будемо дивитися? де поліція, сбу? викинути к чортовой матері руснявих фсбешників в рясі на болота, досить гратися в толерантність!
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30.03.2023 14:33 Ответить
На це і розраховують, вони сьогодні весь ранок провокували, їм потрібне відео, "где подлые нацики бьют служителей церкви" шоб розповсюдити його максимально і підняти хайп. Треба їх у межах закона видавлювати.
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30.03.2023 14:50 Ответить
Цілком погоджуююсь. Викидати їх з пафосом треба було ще у 1991 році. А зараз нажаль ніт. Діяти виключно в правовому полі. Не пустили в приміщення, викликати поліцію, фіксувати факти перешкоджання. А там походу справи можна і представників ТЦК...
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30.03.2023 15:00 Ответить
не https://youtu.be/-33axW6KpG0 при цій владі тупих криворагульних запроданців і наркоманів !!! нажаль ...
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30.03.2023 15:06 Ответить
РПЦ окупувала Києво-Печерську Лавру у XVII столітті. Україна-Русь повертає своє по праву.
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30.03.2023 14:37 Ответить
Алексей Селиванов ярый промосковский, антиукраинский делец получил во времена Януковича от УПЦ МП такие награды:
-Орден Рождества Христова 1 степени;
-Орден Преподобного Ильи Муромца 2 степени;
-Орден Святого равноапостольного князя Владимира (УПЦ МП) 3 степени;
-Орден «1020 лет Крещения Киевской Руси»;

С 2014 года он воевал за лднр против Украины. И сейчас активно работает на оккупированных территориях на оккупантов.
Чем УПЦ МП (как бы они себя ни называли) не враги.
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30.03.2023 14:40 Ответить
Ми самі винні..пізно всрались..всеж за феншуєм, спочатку вулицям назви змінити, пом'ятники демонтувати. Відразу попам бошки треба було позносити, хоча б після 24 лютого. Але ж завжди треба шукати того, кому це вигідно. Ото й голосували за дрібноту, куди знов таки можна бабла бюджетного зарити - перейменування-знесення..а паству реально до психарні на освідоцтво. Особливо р'яних - до буцегарні.
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30.03.2023 14:40 Ответить
Вчора писали, що до 1 травня все мали передати, а сьогодні вже 3 місяця. Так і до 3-х років можна дійти.
Вкотре переконуюсь, що закони в цій країні діють лише для тих, хто згоден їх виконувати.
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30.03.2023 14:42 Ответить
В стране война с русскими нацистами, а сектанты русско-фашистской УПЦ МП, чей патриарх Гундяев благословил убийства украинских детей, аппелируют к демократии и свободе вероисповедания, затыкая журналисту рот:
https://www.youtube.com/watch?v=TJq3c-YiOaQ
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30.03.2023 14:43 Ответить
Цій молодняк зафіксувати та видати пповістки до фронту чи до цугарні
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30.03.2023 14:43 Ответить
Ще так пару раз і ЗЕлені включать задню та полишать всю цю затію.
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30.03.2023 14:49 Ответить
толку не будет в стране. Этот цирк нужно насильно ликвидировать. у себя на московии никто даже не посмел что то против подумать . А тут все смелые.
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30.03.2023 14:50 Ответить
Зараз треба негайно приймати ВР закон про повну заборону ФСБ-РПЦ в Україні, скасувати постанову азірова про оренду лаври агентами-збоченцями та вести роботу по знищенню п'ятої колони і позбавлення їх любого майна по всій Україні. Робота має бути системною та постійною.
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30.03.2023 14:54 Ответить
хто це зробить ??? ті що ще трохи більше https://youtu.be/-33axW6KpG0 нам про те що "кацапи також люди" та шашлики розповідали ???
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30.03.2023 15:00 Ответить
ви хотіли сказати,про повну заборону УПЦ МП? так для них це не проблема,перереєстровуються,на УПЦ без МП і вуаля,думаєте чого вони такі веселі ходять..вже є такий план.
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30.03.2023 15:04 Ответить
Закон звичайно треба продумати. Але забороняти не мп - бо патріархат у нас один - Вселенський Константинопольський, а заборона стосується любої релігії, ща має зв'язок з московщиною. Довести це не складно. В любій ДПС або архівах адміністрацій любого району лежать статути з клеймом мп. А як переєеструються то зв'язок доводити кримінальним методом відмовляти та скасовувати таку рєестрацію. Тут головне принцип. Спростити і кримінал. Де просто по факту - русня - зразу КК, а строки встановити і штрафи занебесні.
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30.03.2023 16:37 Ответить
.."на Майдані" зєліни силовики та лівосуддя були більш вигадливими, Федина-Поярков-Марченко-Порошенко-Звіробій.........
а тут все-всі проти кацапів, а воно, бач - гальмуєтсья... татаро-портновці крутять Зєлєю, як дермак Сонцем?
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30.03.2023 14:56 Ответить
Шоу має продовжуватись. Обоз вже вирахував лахудру, професійну "прихожанку", яка розказувала на камеру , як буде поділена країна і що там кому відійде. І що? А нічого, тільки пику можна натовкти, бо різні структури у нас імпотенти.
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30.03.2023 14:57 Ответить
там десь патріот Усик співає... вручити повістку й лопату, най окопи риє...
а якщо без жартів, то таки багато ще у МП прихильників в Україні...
і вони, нажаль, і зорганізовані, і затяті...
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30.03.2023 14:59 Ответить
тобто визвати загін поліції щоб вскрити двері та опіздюліти кацапів неможуть.
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30.03.2023 15:01 Ответить
Думаю, що ВР має прийняти закон, який знімає аренду Лаври УПЦ (МП). І питання вирішене.
Тоді можна не вдаватись в тонкощі, якими манюпулюють сатаністи.
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30.03.2023 15:02 Ответить
Всі тут викидателі "сатаністів", але всі сидять перед монітором і клацають по клавіатурі. Викидати треба було у 1991 році. Але всі "героїчно" тоді мовчали, пішли на вибори і обрали червонопузого "кансамольца". Зараз розмахувати мєнтавськими палицями, ламати заболотних попів не найкращий варіант.
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30.03.2023 15:06 Ответить
Виходить,що їх хочуть виселити, потім 3 місяці рахувати ікони. Якщо чогось нема, то що? Заарештують заочно? А чому не притримують цих попів десь тимчасово? Поки баланс не зійдеться?
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30.03.2023 15:13 Ответить
Якщо сказали "А", тобто про виселення агентів ФСБ у рясах з Лаври, то треба казати й "Б", тобто реально виселити їх звідти! А інакше це стане приводом думати, що держава не спроможна навіть псевдопопів привести до тями. Як порушаючи навіть закон "слуги" рішуче борються з опизицією використовуючи правоохоронні та слідчі органи ми бачимо з травня 2019-го, хотілося б побачити як використовуючи ці ж структури вміють боротися з ворогами України не лише на рівні окремих осіб колаборантів, а й на рівні організацій, що раковою пухлиною з метастазами просочили тіло нашої країни!!!
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30.03.2023 15:14 Ответить
спроможуться "зелені слуги" винути МП з Лаври, чи ні, а пухлина з метастазами нікуди не дінеться! от тільки затяті прихильники гундяєва отримають нових "святих мучениників"...
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30.03.2023 15:21 Ответить
е2-е4;, зеля твій ход?
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30.03.2023 15:24 Ответить
зато с какой гордостью малюк, голова слабоух, говорил - зеленьськая отдал приказ... и приказ янелохамнесорокдва выполнили... и?
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30.03.2023 15:30 Ответить
С ними надо как в рашке двери вынести " всем лежать работает ОМОН". Мордой в пол и наручники.
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30.03.2023 15:39 Ответить
Вони так можуть тільки з українцями,"лежать Бандера",а цих не можна,хуйло осудіт і будіть недоволен...
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30.03.2023 15:46 Ответить
****** голимая отмазка.... А болгарка с алмаз дисками зачем придумана?
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30.03.2023 15:43 Ответить
а якщо пiд час вiйни зекномити час, та просто вибивати дверi та сортувати боже стадо на 2 групи: 1) за кордон 2) на зону.
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30.03.2023 16:31 Ответить
З фсб-шною московською церквою, яка прикривається назвою "українська" треба поводитись як з ворогом - російською армією на полі бою. Гнати з нашої землі!
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30.03.2023 17:04 Ответить
Учитесь у мордора решать такие вопросы.
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30.03.2023 17:06 Ответить
Я собі уявив, що якийсь дурачок-самозванець, назвався Президентогм, та зі своїми прихильниками вночі захопили Офіс президента. Визвали поліцію і вони виявили, що дурачок десь загубив ключі. Виходить, що поліція потовчеться, пошукає ключі і не знайшовши поїде геть?
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30.03.2023 17:22 Ответить
Це не нормально, коли арендатори не пускають хазяїна в його власність. Пора силові міри примінити.
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30.03.2023 17:36 Ответить
Можливо вже орендатори занесли цілу купу грошей і ведуть себе відповідно. В іншому випадку, чому їх не поставили на місце? Чи хтось переплутав державне зі своїм?
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30.03.2023 17:53 Ответить
Передайте кацапським попам, що дурних і в церкві б'ють.
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30.03.2023 17:36 Ответить
Таке відчуття, що влада знала, що так буде і не сильно і хоче виселяти ту погань., чому немає СБУ, поліції, вони ж повинні робити все по закону, але щось заважає владі.
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30.03.2023 17:39 Ответить
дитячий садок чи що?
батьки за ручку не завели то сіли і розплакались
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30.03.2023 19:28 Ответить
 
 