УПЦ МП до сих пор не выехала из Киево-Печерской Лавры и проводит там службу. ВИДЕО
УПЦ МП не выехала с территории Киево-Печерской лавры, несмотря на то, что договор аренды храмов у нее закончился 29 марта.
По состоянию на утро 30 марта священники УПЦ МП проводят в лавре богослужения. Об этом сообщили журналисты в эфире национального марафона новостей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Как отмечается, УПЦ МП проводит службу и транслирует ее в прямом эфире в соцсетях. Журналисты нацмарафона новостей сообщили, что богослужение продлится до 10 утра. В 10 утра на территорию Киево-Печерского заповедника должна прибыть комиссия и начать процесс передачи имущества лавры государству.
Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.
Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.
С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.
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1. ці кацапські попи 3.14дераси ніколи на це не підуть бо вони моляться не ГНІХ, а нейросифілітіку ч леніну, сталіну, *****, тощо і у них усіх погони кгб/фсб;
2. томосу на територію України цій "купц зе/сн" Вселенській патріарх не дость !!! зе доведеться брати "томос" хіба що у верховного ревіна Ізраєлю ...
ПЦУ, дякуючи 5 Презеденту України, Петру Порошенку, на відміну від вас кгбістів, Томос цей має !!!
горите в аду кацапсины!
Путінський десант по підготовці платцдарму для нового наступу
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Хто його знає що у них там під ризами ?
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Мордаті та здоровенні як спецпризначенці...
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А всякі " Патріархи" та шушара що дрібніше бояться що тут корито
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втратять а в Московії іх до свого корита місцеві не допустять..