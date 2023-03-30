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УПЦ МП до сих пор не выехала из Киево-Печерской Лавры и проводит там службу. ВИДЕО

УПЦ МП не выехала с территории Киево-Печерской лавры, несмотря на то, что договор аренды храмов у нее закончился 29 марта.

По состоянию на утро 30 марта священники УПЦ МП проводят в лавре богослужения. Об этом сообщили журналисты в эфире национального марафона новостей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, УПЦ МП проводит службу и транслирует ее в прямом эфире в соцсетях. Журналисты нацмарафона новостей сообщили, что богослужение продлится до 10 утра. В 10 утра на территорию Киево-Печерского заповедника должна прибыть комиссия и начать процесс передачи имущества лавры государству.

УПЦ МП до сих пор не выехала из Киево-Печерской Лавры и проводит там службу 01

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Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.

Автор: 

Лавра (421) служба (39) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+35
А вони звідти добровільно і не виїдуть! Їх доведеться звідти ''викурювати"!
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30.03.2023 10:42
+25
Поки люди не викинуть сатаністів з їхніми зомбі або всіх не заарештують - діла не буде.
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30.03.2023 10:42
+25
Вчепилася воша кожуха🤣 але-
скоро на балотаа, дамой.., просираєтся матушка срусь)))
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30.03.2023 10:43
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так вофка зе хоче з цієї ворожої "упц мп" зробити свою, ручну "церкву" - "упц зе" або "упц сн" бо вважає ПЦУ власністю Петра Порошенка !!! у тільки в цьому всьому "гешефті" є декілька проблем:
1. ці кацапські попи 3.14дераси ніколи на це не підуть бо вони моляться не ГНІХ, а нейросифілітіку ч леніну, сталіну, *****, тощо і у них усіх погони кгб/фсб;
2. томосу на територію України цій "купц зе/сн" Вселенській патріарх не дость !!! зе доведеться брати "томос" хіба що у верховного ревіна Ізраєлю ...





ПЦУ, дякуючи 5 Презеденту України, Петру Порошенку, на відміну від вас кгбістів, Томос цей має !!!



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30.03.2023 11:56 Ответить
У нас Конституцією гарантується свобода світогляду і віросповідання. Якщо хтось хоче заборонити всіх, хто особисто йому не подобається, то від кацапів він нічим не відрізняється.
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30.03.2023 12:03 Ответить
Заборонити мали церковну організацію, яка заперечує війну і має центр керування з кацапії, а не віросповідання. Віра в нас одна - православна, хоча я з повагою відношусь до любих конфессій, які славлять Господа, а не Сатану...
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30.03.2023 13:06 Ответить
Ну, от - Буткевич абсолютно правий, коли каже, що упц мп необхідно законодавчо заборонити в Україні, інакше усі ці виселення і розірвання договорів оренди - до 3,14зди. Он навіть розповідають, що лаврська братія у квітні-травні очікує захоплення Києва і повернення до рідних келій. А, як вам таке?
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30.03.2023 11:34 Ответить
в квитни 2223,разве что))))клоуны так и не поняли что их армия посмещище которое городок сейчас до 100 к,уже полгода берет....не ну я бы сейчас посмотрел на эту клоунаду с наступлением на киев,сначала потопнут в болотах потом артой ******** и на том весь сказ.
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30.03.2023 11:57 Ответить
Статтю 35 Конституції заборонити, ага.
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30.03.2023 11:58 Ответить
гораздо проще вас кацапсин пендалем под сраку с Украiни!
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30.03.2023 21:22 Ответить
****** тебе на воротник, чтоб шея не мерзла, сиповка
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31.03.2023 08:20 Ответить
,ты кацапсина можешь хоть усраться от злобы, а Украина уже больше никогда не будет колонией империи зла ********!
горите в аду кацапсины!
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31.03.2023 20:25 Ответить
ЗГАДАЙТЕ ПРОРОЦТВО НАСТРАДАМУСА: 2000 РІК НА ЗЕМЛЮ СПУСТИТЬЦЯ сатана (птн) І БУДЕ КІНЕЦЬ ЛЮДСТВУ В 2020 РОКАХ.
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30.03.2023 11:41 Ответить
цього настродамуса усі цитують коли вже той чи інший катаклізм відбувся .. тому ваше трердження ні про що .... сатана спустивсмя на землю значно раніше 1999-2000 рр.
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30.03.2023 11:58 Ответить
почати ремонт капітальний завезти техніку робочих почати демонтаж лишніх споруд покраски побілкиі тд
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30.03.2023 11:54 Ответить
Агентура начала работу. Если Зеленский хочет по хорошему то навряд ли.
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30.03.2023 12:20 Ответить
Зелені нікчеми навіть ФСБешну секту зі святитнь не мужуть викинути... тепер будем спостерігати біснування пашки мерседеса...
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30.03.2023 12:29 Ответить
Я теж саме казав з 2014 року, але тоді це було про інших.
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30.03.2023 23:03 Ответить
Яиц у власти нет, чтобы решить проблему МП, как и оппорыгов в ВР ....
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30.03.2023 12:47 Ответить
будем посмотреть
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30.03.2023 21:24 Ответить
Там де не треба-щемлять народ, там де треба-соплі жують.
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30.03.2023 12:48 Ответить
Руководству страны нельзя прогибаться - нужно насильно разгонять и выкидывать. Если нужно спецсредствами- здесь ничего, что связано с Церковью и Верой нету в помине- посмотрите на морду Паши.
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30.03.2023 13:23 Ответить
Що ви панькаєтеся з упоротими? В кайданки і у в'язницю.
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30.03.2023 13:31 Ответить
Zhenit' kacaps'kyx satanistiv na parashu !!!! Vsix pryxozhan, sho znaxodyat'sya u Lavri na front, ryty ukriplennya !!!
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30.03.2023 14:22 Ответить
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30.03.2023 15:40 Ответить
Це такі будуть вибори Президента в Україні. В ОПі затишно і хлібно, як вдома і ніхто їх звідти не викурнить. Тільки на відміну від пришиблених бабусь, там будуть стояли поліцейські і працювати на всю катушку суди для захисту тих, що не захочуть покинути приміщення.
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30.03.2023 17:43 Ответить
....
Путінський десант по підготовці платцдарму для нового наступу
...
Хто його знає що у них там під ризами ?
...
Мордаті та здоровенні як спецпризначенці...
..
А всякі " Патріархи" та шушара що дрібніше бояться що тут корито
..
втратять а в Московії іх до свого корита місцеві не допустять..
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31.03.2023 01:01 Ответить
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