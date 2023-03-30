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Инкриминируют шпионаж: Московский суд арестовал журналиста WSJ Гершковича

гершкович,еван

Московский суд арестовал журналиста WSJ американца Эвана Гершковича, задержанного российской ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

"Суд в Москве арестовал журналиста WSJ американца Гершковича по делу о шпионаже", – сообщили изданию в инстанции.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге. Против него возбудили уголовное дело о шпионаже.

Читайте: В России задержан журналист WSJ по подозрению в шпионаже

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Топ комментарии
+9
Не понимаю эти сопли. Пусть США арестуют пару диточок депутатов или пропагандонов у себя... В Гуантанамо места есть.
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30.03.2023 17:10
+8
Їхати в ******* рф - це абсолютна дурість для будь-якого громадянина "нєдружествєнних стран".

Чесно кажучи, таких шукачів пригод навіть не шкода.
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30.03.2023 16:14
+7
The Wall Street Journal отправил своего журналиста в масковию во время войны... Какие, интересно знать, финансовые тайны воюющей расеи WSJ хотел раскопать? А не подстава ли это?
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30.03.2023 16:32
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штірліц не спить
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30.03.2023 16:13 Ответить
Їхати в ******* рф - це абсолютна дурість для будь-якого громадянина "нєдружествєнних стран".

Чесно кажучи, таких шукачів пригод навіть не шкода.
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30.03.2023 16:14 Ответить
точнее..жаль но не очень.
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30.03.2023 16:28 Ответить
На диване тебе, конечно, безопаснее сидеть.
Не каждый журналист, поедет в логово, нужно иметь крепкие яйца...
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30.03.2023 17:28 Ответить
Або яйця та мізки курки. Хай ще у крокодилів інтерв'ю візьме. Чи яєць забракло?
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30.03.2023 18:23 Ответить
по крайней мере мой диван в Украине ,в моей стране! в отличии от твоего..
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31.03.2023 10:59 Ответить
The Wall Street Journal отправил своего журналиста в масковию во время войны... Какие, интересно знать, финансовые тайны воюющей расеи WSJ хотел раскопать? А не подстава ли это?
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30.03.2023 16:32 Ответить
WSJ - аналізує не лише суто фінансові аспекти; вони - повноцінна публікація, яка висвітлює події в світі. в рашці повно іноземних журналістів чи Ви забули як на пресухє ставили питання. Звинувачувати цивільного журналіста, що його заарештували маньяки - це вже край.
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30.03.2023 19:17 Ответить
ніхто нікого нікуди не відправляв. цей "журналіст" - громадянин паРаші.
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30.03.2023 21:25 Ответить
Посмотрим на реакцию американцев. Если будут пытаться его освобождать -- он реально их, если нет -- масковская провокация.
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31.03.2023 09:35 Ответить
в ответку посла в говнорашки в США и небензю на одном суку повесить!
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30.03.2023 16:35 Ответить
Не понимаю эти сопли. Пусть США арестуют пару диточок депутатов или пропагандонов у себя... В Гуантанамо места есть.
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30.03.2023 17:10 Ответить
Мабуть росія знову хоче якогось свого бандюка на обмін з американської тюрми визволити. От і знайшли жертву.
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30.03.2023 17:54 Ответить
Очередной заложник. На кого/что менять кацапы всегда найдут
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30.03.2023 18:16 Ответить
Если нет головы,будет страдать жопа
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30.03.2023 19:09 Ответить
С Вами все хорошо? А как Вы думаете американцы узнают о войнах, протестах, злоупотреблениях и всем прочем? От Скабеевой или из Украинской Правды? Журналисты работают везде или Вы забыли как они ездили на фронт и стояли под воздушной тревогой в Харькове и Киеве? Конечно, это всегда риск, но в раше полно иностранных журналистов.
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30.03.2023 19:13 Ответить
Цікаво, скільки було американських журналістів у Японії, під час 2 світової?
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30.03.2023 20:08 Ответить
Lana Sveta cb26531e , на мою думку, щоб дізнатися, про справи та процеси які ідуть в выгребной ямі, не обов'язковою туди занурюватися
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31.03.2023 00:09 Ответить
 
 