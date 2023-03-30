Инкриминируют шпионаж: Московский суд арестовал журналиста WSJ Гершковича

Московский суд арестовал журналиста WSJ американца Эвана Гершковича, задержанного российской ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

"Суд в Москве арестовал журналиста WSJ американца Гершковича по делу о шпионаже", – сообщили изданию в инстанции.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге. Против него возбудили уголовное дело о шпионаже.

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