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Новости Война
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В Харькове зафиксировано шесть "прилетов", - мэр Терехов

вибух

Во время вражеских обстрелов в Харькове зафиксировано шесть "прилетов".

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - написал мэр в телеграм-канале.

"Российские террористы обстреливают Харьков из Белгородской области", – сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Харьков обстреливают ракетами из ЗРК С-300.

Читайте: Россия атакует с севера "Шахедами", Харьков - под обстрелом С-300, - Воздушные силы

обстрел (26850) Харьков (7437) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+14
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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30.03.2023 23:08
+12
Почти, но я на всякий случай в тамбур вышел, слишком грохотало😁
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30.03.2023 23:05
+10
тримайтеся
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30.03.2023 23:11
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С-300.
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30.03.2023 22:51 Ответить
Вже особо в Харкові ніхто і не шугається кацапських прильотів, звикли.
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30.03.2023 22:58 Ответить
Почти, но я на всякий случай в тамбур вышел, слишком грохотало😁
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30.03.2023 23:05 Ответить
тримайтеся
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30.03.2023 23:11 Ответить
В якому районі мешкаєш ?
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31.03.2023 13:20 Ответить
Холодна Гора
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31.03.2023 13:22 Ответить
Кацапи по Центру в останій час працюють, давно вже не бачив на Салтівці прльотів, з осени.
Щасти.
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31.03.2023 13:48 Ответить
Расказывают шо по Баварии бахнули.Ну там непонятно шо они бомбили-гаражи,две машины,дом пострадал, но вроде без жертв. С-300 вроде бы
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01.04.2023 00:13 Ответить
Да, бомбонуло сильно.Завтра шо узнаю напишу
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31.03.2023 01:22 Ответить
російські шизофашисти мають понад 5000 ракет с300 і постійно виготовляють. Харків може бути повністю зруйнованим цимии ракетами бо наша ПРО безсила проти них. Сумно. Треба з цим щось робити. Хтось сьогодні публічно звизданув що словацькі миг29 захищають небо над Харковом. Ось орки і вирішили перевірити чи це так.
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30.03.2023 22:59 Ответить
Завод з виробництва ракет С300 та С400 знаходиться безпосередньо в Москві
Знищити його ракетою чи беспілотником - майже нереально
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30.03.2023 23:44 Ответить
Тому треба знести те що можемо -Белгород.
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30.03.2023 23:54 Ответить
Угомонись Рэмбо.
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31.03.2023 01:18 Ответить
Надо столько дронов камикадзе по московии запускать, чтобы они свои пво ракеты на них тратили. А на обстрелы их не хватало.
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31.03.2023 00:24 Ответить
Знов тривога.
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30.03.2023 23:01 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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30.03.2023 23:08 Ответить
а шо заважає , плять, вже нарешті дати гідну відповідь по *********** ..., - талєрантнасть терпіли ? ((((
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30.03.2023 23:08 Ответить
Летять ракети летять шахіди і вже летючі бомби використовують .А від нас не летить нічого бо путін ядірну ялду дістане .Пісець .
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30.03.2023 23:13 Ответить
6 прилетів по Харкову і 9 по Бєлгороду. Ну не все ж коту маслениця.
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30.03.2023 23:14 Ответить
бєлгород часто пуски за прильоти видає.
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30.03.2023 23:20 Ответить
Когда с-300 пускают, то громко. Можно подумать что прилеты.
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30.03.2023 23:26 Ответить
Якщо нема чим збивати , то рішення є - окупація Бєлгородської області з наступним обміном на деокупацію Криму. Ще можна поскаржитись в ООН.
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30.03.2023 23:16 Ответить
Тільки не окупація, а дійсно деокупація історичних українських земель )
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30.03.2023 23:44 Ответить
кацапи пишуть про 9! прильотів в *********** , шо це обстріл чи свої впали поки хз ..))))
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30.03.2023 23:38 Ответить
К сожалению не было там прилетов. То они звуки обстрела Харькова приняли за взрывы прилетов.
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30.03.2023 23:54 Ответить
Так і будуть рашисти щоночі і дня кошмарити Харків своїми фау-2 с-300?
Чи збирається наше командування взагалі відповідати на ці провокації ворога?
А тим часом через логістичний ворожий хаб у Валуйках окупанти продовжують гнати свої ешелони з технікою, ************ і живою силою для підкріплення угпупувань, які зараз наступають на Куп'янськ і Торське-Лиман.
Не зрозуміло чому ці ешелони вільно проходять і не знищуються?
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30.03.2023 23:47 Ответить
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31.03.2023 00:07 Ответить
Допа вроде Харьков защищать пошёл. Или пиар
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31.03.2023 00:11 Ответить
Не піар… Підар
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31.03.2023 01:33 Ответить
Великій аматор « Береута» не змінився.
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31.03.2023 01:40 Ответить
Футбольних уболівальників деболетіфікують.
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31.03.2023 06:31 Ответить
 
 