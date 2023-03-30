В Харькове зафиксировано шесть "прилетов", - мэр Терехов

Во время вражеских обстрелов в Харькове зафиксировано шесть "прилетов".

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - написал мэр в телеграм-канале.

"Российские террористы обстреливают Харьков из Белгородской области", – сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Харьков обстреливают ракетами из ЗРК С-300.

Читайте: Россия атакует с севера "Шахедами", Харьков - под обстрелом С-300, - Воздушные силы