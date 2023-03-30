В Харькове зафиксировано шесть "прилетов", - мэр Терехов
Во время вражеских обстрелов в Харькове зафиксировано шесть "прилетов".
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - написал мэр в телеграм-канале.
"Российские террористы обстреливают Харьков из Белгородской области", – сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Харьков обстреливают ракетами из ЗРК С-300.
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Щасти.
Знищити його ракетою чи беспілотником - майже нереально
фау-2с-300?
Чи збирається наше командування взагалі відповідати на ці провокації ворога?
А тим часом через логістичний ворожий хаб у Валуйках окупанти продовжують гнати свої ешелони з технікою, ************ і живою силою для підкріплення угпупувань, які зараз наступають на Куп'янськ і Торське-Лиман.
Не зрозуміло чому ці ешелони вільно проходять і не знищуються?