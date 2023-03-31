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Новости Агрессия России против Украины
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Комиссию Минкульта снова не пустили на территорию Киево-Печерской лавры

лавра

Комиссию Министерства культуры и информационной политики по приемке-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры снова не пустили на территорию монастыря для проведения проверки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 9:40 представители комиссии пришли, как и 30 марта, в 111 корпус лавры, но священнослужители и прихожане помешали попаданию их внутрь здания. После этого комиссия приняла решение в пятницу завершить свою работу", - говорится в сообщении.

Читайте: Надеюсь, что представители УПЦ МП придут в себя и пустят комиссию в Лавру, - Ткаченко

Лавра (421) Министерство культуры и информационной политики (771) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+60
А де спецпризначенці? Як в музей де ''порох'' виставляв ''експонати'' то швиденько вломилися!
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31.03.2023 10:35
+39
Повторю.
Show must go on... Всього лиш шоу від 95-кварталу. Ніхто тих попів звідти не виселить, нічого їм не буде, навіть, якщо вони там когось покалічать а то й приб`ють... А ціль всього того цирку в тому, щоб зелені отримали повний контроль над РПЦ в Україні, або хоч гарантії лояльності. Йде торгівля, і все!
Ну невже в когось виникла думка, що та зелена мерзота раптом стала патріотом України? Що його хвилюють проблеми українців? ха-ха-ха..
До речі, а ніхто не задумується, ЧОМУ з приходом зеленої влади блокуються переходи парафій з РПЦ в ПЦУ? З чієї то подачі? О тож... А до, до речі, то єдиний законний спосіб знищити ту московську нечисть в Україні, але ж ОПа не дозволяє...
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31.03.2023 10:37
+38
з повагою до "вірян" які заперечують існування держави Україна? І до чого тут віра?
Далеко зайдемо з такими обмеженнями
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31.03.2023 10:46
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От цікаво від якого прой#бу нас відволікають цим шоу? А де ж славнозвісна армія наступу МВС? Чи вона формується для захисту прогнившої влади?
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31.03.2023 11:07 Ответить
"Усе буде" - терпіння, холодний розрахунок
процетую найкращий коментар для усіх хто "Всьо пропало".....



за цим слідкує у весь світ - влада просто зобов'язана продемонструвати спроби мирно і з повагою до вірян (це в світі особливо цінується) вирішити конфлікт - не поспішайте

Тут усе сказано, так "віряни" - я б їх усіх закопав повісив на облік поставив у СБУ (а може уже стоять) - нехай біснуються! І чим більше вони "біснуються", тим більше увесь світ бачить і оцінює їх "віру"! А це лише нам на руку! Храми всеодно вони нікуди не заберуть, АЛЕ нам ПотрібнО показати, що вони сатаністи "православні" нелюди, зарагрбники, крадії і т.д.!!!!
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31.03.2023 11:09 Ответить
Шановна владо!Ви влада,чи порожнє місце?Вас московити мають ні за що і сміються над вами!Ганьба!Вже навіть рішення суду не подіяло на московитів,то хіба немає важелів впливу на порушників Закону?Де поліція,де СБУ,де прокуратура,де врешті активісти?
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31.03.2023 11:10 Ответить
яке рішення суду, дайте посилання?
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31.03.2023 14:06 Ответить
https://ukranews.com/ua/news/924237-sud-blagoslovyv-vyselennya-upts-mp-z-kyyevo-pecherskoyi-lavry
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31.03.2023 14:57 Ответить
це не те. не шукайте, рішення нема, ще навіть позов не поданий. Примусово виконувати поки нема чого.
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31.03.2023 15:11 Ответить
Чим більше буде поразок кацапів у війні, тим більше буде скаженіти їх 5та колона в Україні?! Напевно по наказу кремля будуть піднімати, збурювати насєлєніє проти істинної української Церкви, проти української влади, українців, крові хочуть, міжрелігійної війни в українському тилу...? А 90 % священників і мирян вірні українському народу і державі Україна,а колотять і підривають мир в церкві і в Україні 5та колона, агенти ФСБ в рясах...?! У кожного злочину є Прізвище, Ім'я і посада, чому на волі?!
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31.03.2023 22:28 Ответить
Коль пошла такая свадьба , то перекрыть туди водопостачання, відрубить газ , оцепить полицией и відпускати тільки на вихід но нікого з цих ФСБ не впускати , перевіряти усі ручі на виході щоб нічого крім свого не виносили і крапка). Бити не треба щоб вереску не було .
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31.03.2023 11:10 Ответить
играют « цапки -пецки»КОГДА ВЛАСТИ , надо , ПРИХОДЯТ С ОМОНОМ!
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31.03.2023 17:15 Ответить
Що значить "ЗНОВУ не пустили"? І що? Ну не пустили, ну шо ж, давайте ще їх повмовляємо"? Не пустили раз - підготували належні документи, приїхали зі спецназом, пустили.
Це ж не тьоркі пенсіонера з лаврою, це конфлікт держави з терористичною організацією в воюючій країні. Держава ще існує, чи це вже Єржава?
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31.03.2023 11:11 Ответить
Ткаченко влаштував виставу "переслідування московських попів та вірян".
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31.03.2023 11:15 Ответить
Чим більше буде поразок кацапів у війні, тим більше буде скаженіти їх 5та колона в Україні?! Напевно по наказу кремля будуть піднімати, збурювати насєлєніє проти істинної української Церкви, проти української влади, українців, крові хочуть, міжрелігійної війни в українському тилу...? А 90 % священників і мирян вірні українському народу і державі Україна,а колотять і підривають мир в церкві і в Україні 5та колона, агенти ФСБ в рясах...?! У кожного злочину є Прізвище, Ім'я і посада, чому ці вражини на волі?!
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31.03.2023 16:45 Ответить
Тобі про дешевих популістів при владі, а ти знову про фсб в рясах! Цей жабо- гадюкінг вже починає втомлювати(((
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01.04.2023 00:07 Ответить
Повинні бути норми!! Де можно розташовуватись церкви МП, як в країнах НАТО, заборонено біля військових баз і т.д а вони під час війни біля ради, СБУ, військових частин, їздять де хотять збирають інфу, що хотять і роблять, це ворожа організація, якщо в Почаєвській лаврі продають і виготовляють антидержавну літературу, як це???
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31.03.2023 11:17 Ответить
я не понимаю, а полицией и спецназом нельзя вынести этих уродов из Лавры??? сколько можно терпеть это рашистское кодло в центре столицы??
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31.03.2023 11:24 Ответить
Табір проти корупції на Грушевського жорстоко зруйновано з кровопролиттям і постановкою на коліна за лічені години. Було стягнуто значні сили мусорів.
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31.03.2023 11:27 Ответить
Ну ви порівняли теж. То раби і бидло *****, яке береги поплутало, а це шановані партнери.
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31.03.2023 12:22 Ответить
Московський патріархат УПЦ знаходить на нашій намоленій святій землі в київській лаврі.
Поки цю зграю не вижинемо зі святого місця, війна не закінчиться, адже відомо за кого вони моляться (за Росію та путіна).
Геть путіністів із Лаври.
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31.03.2023 11:27 Ответить
Алексей Селиванов ярый промосковский, антиукраинский делец получил во времена Януковича от УПЦ МП такие награды:
-Орден Рождества Христова 1 степени;
-Орден Преподобного Ильи Муромца 2 степени;
-Орден Святого равноапостольного князя Владимира (УПЦ МП) 3 степени;
-Орден «1020 лет Крещения Киевской Руси»;

С 2014 года он воевал за лднр против Украины. И сейчас активно работает на оккупированных территориях на оккупантов.
Чем УПЦ МП (как бы они себя ни называли) не враги. Такі речі необхідно враховувати і про них багато говорити
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31.03.2023 11:41 Ответить
продолжение сериала голобородько для ЗЕБилов, бакЛанов уже сидит, резников как минимум отстранен, халимон арестован, фсбэшник Елдак дает показание своему ставленнику малюку и т.д запомните с этим Сбродом Украине ни чего не светит!!!!
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31.03.2023 11:44 Ответить
Что значит не пустили? Ввели охрану на заповедный объект. Всех выпускаем, никого не пускаем....
Что это за сопли на 9м году войны?
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31.03.2023 11:46 Ответить
Должна быть постепенность нажима. Думаю, что через несколько рабочих дней такое и будет.
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31.03.2023 12:25 Ответить
Главное не обострять....
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31.03.2023 11:47 Ответить
А то што? пуцєн нападьот?
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31.03.2023 12:23 Ответить
Ну да, это ж не картины Порошенко по беспределу арестовывать..
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31.03.2023 12:25 Ответить
Цікаво, скільки комедія, з ревізією Лаври, триватиме?
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31.03.2023 12:59 Ответить
Можливо, до вересня. Найзеленіша кодла хоче вибори провести десь там. Вже й громадську думку готують до того, що "так не може продовжуватися вічно - треба щось підписати"
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31.03.2023 13:14 Ответить
..а скажіть зебілам, що московська секта - то "порохоботи" - порішать кацапських засланців за один суд та ще й конфіскацією
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31.03.2023 13:17 Ответить
розумні люди прочитали головне - комісія прийшла вдруге вже на наступний день.
Раніше було інтерв'ю від Ткаченко, де приблизно є план дій.
Вони швидко діють за планом. Без рішення суду примус в правовій державі неможливий.

А зрадойоби можуть хоч потонути в своєму гівні, обливаючись ненавистю не на рупопів, а на комісію. Довбані жертви стокгольмського синдрому.
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31.03.2023 13:23 Ответить
Альо,можновладці буєві,а може все ж таки вже час і владу застосувати?Бо таке враження,що влади в нас в країні зовсім нема. Бо дограєтесь. Позорище.
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31.03.2023 13:39 Ответить
Позор!
Якась шушваль-рейдери можуть виставити та підімняти під себе підприємство.
А тут держава з усіма Законними важілями не може...
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31.03.2023 14:02 Ответить
и сколько эти мрази фсбшные ещё не будут давать органам власти Украины свершится правосудию?!это уже совсем не смешно.
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31.03.2023 14:05 Ответить
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31.03.2023 14:25 Ответить
Може, переглянеш фотки із парижа в 2019 р? Як там пуйло зебілом вертів, а воно обнюхане сміялося і бачило " мір в глазах " ?
Ну , і за одно , почитало б ти Оланда...
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01.04.2023 00:13 Ответить
добрий вечір лугандонка...
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01.04.2023 19:48 Ответить
Лєнка, лікуй скліроз.
Зустріч Зеленського та путіна завершилась, останній сказав: «Я задоволений»
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01.04.2023 19:49 Ответить
Читаємо і оху*ваємо -

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 31.‎03.‎2023

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Комісію знову не пустили в Лавру. Після цього комісія ухвалила рішення у п'ятницю 31.03.2023 завершити свою роботу
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31.03.2023 14:27 Ответить
Цирк поїхав, а клоуни залишились
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31.03.2023 14:33 Ответить
Відчуття що новину з 2020 року читаю, шо за цирк? Війна йде, війна на знищення всього
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31.03.2023 14:33 Ответить
Кацапи воюють на всіх фронтах. а не тільки на передовій. Треба бути готовим до різних напрямків.
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31.03.2023 14:36 Ответить
Я розумію, але вигнати цих попів з лаври справа 40 хвилин а воно тягнеться вже місяць. Народ України зупинив орду біля Києва, чому влада не може зупинити купку фсбшників в тилу??
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31.03.2023 14:39 Ответить
Очевидно щоб вигнати фсб з Лаври спочатку потрібно вигнати фсбшну зешоблу з української влади, адже це одне кодло, яке знищує Україну
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31.03.2023 14:50 Ответить
Перешкоджання роботі державних установ - це адмінпорушення або злочин. Брати у кайданки першого ліпшого з порушників.
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31.03.2023 14:34 Ответить
А в мінкульті усі повністю йбнуті чи трохи? Де поліція?!
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31.03.2023 14:52 Ответить
" Якщо розкривати двері приміщення та звільняти приміщення від речей орендаря самостійно, то все це може призвести до зустрічного позову до суду з боку орендаря. І тоді вже орендодавець виступатиме відповідачем у суді. А це навряд чи найкращий варіант. у таких випадках орендарі іноді подають до суду на орендодавця, звинувачуючи його в самоправності та крадіжці їх майна.
Тож все-таки у цій ситуації найбільш ефективний спосіб - звернення орендодавця до суду з позовом про витребування речі з чужого незаконного володіння відповідно до https://i.factor.ua/ukr/law-54/section-298/article-5609/ ст. 386 ЦКУ .
Крім того, згідно з https://i.factor.ua/ukr/law-54/section-300/article-6009/ п. 2 ст. 785 ЦКУ якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення ..."
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31.03.2023 15:25 Ответить
договір аренди вже не дійсний. МП не орендар, а рейдер.
Вимагати подвійну плату? Взагалі не смішно (0*2)
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31.03.2023 17:51 Ответить
Рейдер - це окрема історія , а за незаконне користування теж треба платити за рішенням суду за розцінками центра міста , а не 0х2. Хіба це не зрозуміло?
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31.03.2023 18:08 Ответить
Про Лавру.Згадавсь старий анекдот: Німеччина,1943 рік,стук в двері: -Хто там? -Гестапа,відкривай -Ідіть ***** -Ну вибачте,ми пізніше зайдемо
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31.03.2023 15:50 Ответить
спочатку має зайти національний корпус, потім зеля має їм сказати, що він їх вирок чи виродок, ну а потім вже комісія мінкульту. І все це має відбуватися опівночі
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31.03.2023 17:07 Ответить
на коліна встаньте і бийте чолом в землю, просіть, щоб впустили
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31.03.2023 17:16 Ответить
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31.03.2023 17:19 Ответить
це як крим окупували і все не «можна» кацапів чіпати
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31.03.2023 18:32 Ответить
Пані Люба в Лаврі ВЗУЛА рпц-шників! https://www.youtube.com/watch?v=BJmbWlM9W2c
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31.03.2023 19:21 Ответить
Світло, вода та каналізація звичайно не відключені? Проїзд і прохід вільні? Чому ?!
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31.03.2023 20:15 Ответить
власть показывает свою импотенцию,ето плохо влияет на боевой дух наших Защитников
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31.03.2023 20:28 Ответить
Православні-тушки-тітушки у діі(((
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31.03.2023 21:54 Ответить
комиссия делает вид, что хочет войти, как же вы, мрази уже всех достали
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31.03.2023 21:57 Ответить
мінкульт: РРРРРЯЯЯ УХИЛЯНТ!!111 ЗАКОРДОН НЕ МОЖНА НІМОЖНА!!!11

також мінкульт: ой ніпустілі в церкааавь... аайай допоможіть...там попии
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31.03.2023 22:58 Ответить
***, зелена влада просто знущається...

Йди щоб патріоти не пустили якусь комісію кудись, то зразу мусоройоби приїдуть, а як друган паша - то ***!
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01.04.2023 06:32 Ответить
А де активісти? Вигнати цю чернь *****?
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01.04.2023 06:33 Ответить
убрать все видеокамеры и ,,мерседеса,, за бороду и ****** об асфальт если по человечески срюський мир не понимает --- всем здоровым бугаям роздать в ЛАВРЕ повестки и под БАХМУТ , чтобы проблядь ***** в белой куртке меньше красовалась перед тв --- ЛАВРУ ЗАКРЫТЬ НА КАРАНТИН ПОКА ВИРУСЫ НЕ ЗАКОНЧАТСЯ ---- АМИНЬ
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01.04.2023 06:46 Ответить
Не здивуюся,якщо попи і їхня паства оголосять референдум про заснування Києво-печерської Народної республіки.Для "картинки" нікого гнати під дулами автоматів не знадобиться-віруючі в руського бога самі набіжать.Президентом оберуть Пашу-мерседеса,а рашка на наступний день визає цю попівську республіку.
Сміх-сміхом,але пора вже закінчувати цей цирк в рясах.Церва у нас відокремлена від держави-так відокремне цю попівську і монашу мразоту аж за порєбрік.
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01.04.2023 07:14 Ответить
Зегевара,мабуть,напише ще одну книгу до тих "Місяців війни",на кшталт"Малої землі" Брєжнєва-"Як ми захищали Бахмут Лавру".
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01.04.2023 07:21 Ответить
Виходить, РПЦМП в Україні має таку ж як у депутатів недоторканість?Потрібно ще на Заході попросити "автозаки" для МВС якщо їх немає.
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01.04.2023 19:55 Ответить
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