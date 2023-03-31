Комиссию Минкульта снова не пустили на территорию Киево-Печерской лавры
Комиссию Министерства культуры и информационной политики по приемке-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры снова не пустили на территорию монастыря для проведения проверки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на 9:40 представители комиссии пришли, как и 30 марта, в 111 корпус лавры, но священнослужители и прихожане помешали попаданию их внутрь здания. После этого комиссия приняла решение в пятницу завершить свою работу", - говорится в сообщении.
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процетую найкращий коментар для усіх хто "Всьо пропало".....
за цим слідкує у весь світ - влада просто зобов'язана продемонструвати спроби мирно і з повагою до вірян (це в світі особливо цінується) вирішити конфлікт - не поспішайте
Тут усе сказано, так "віряни" - я б їх усіх
закопав повісивна облік поставив у СБУ (а може уже стоять) - нехай біснуються! І чим більше вони "біснуються", тим більше увесь світ бачить і оцінює їх "віру"! А це лише нам на руку! Храми всеодно вони нікуди не заберуть, АЛЕ нам ПотрібнО показати, що вони сатаністи "православні"нелюди, зарагрбники, крадії і т.д.!!!!
Це ж не тьоркі пенсіонера з лаврою, це конфлікт держави з терористичною організацією в воюючій країні. Держава ще існує, чи це вже Єржава?
Поки цю зграю не вижинемо зі святого місця, війна не закінчиться, адже відомо за кого вони моляться (за Росію та путіна).
Геть путіністів із Лаври.
-Орден Рождества Христова 1 степени;
-Орден Преподобного Ильи Муромца 2 степени;
-Орден Святого равноапостольного князя Владимира (УПЦ МП) 3 степени;
-Орден «1020 лет Крещения Киевской Руси»;
С 2014 года он воевал за лднр против Украины. И сейчас активно работает на оккупированных территориях на оккупантов.
Чем УПЦ МП (как бы они себя ни называли) не враги. Такі речі необхідно враховувати і про них багато говорити
Что это за сопли на 9м году войны?
Раніше було інтерв'ю від Ткаченко, де приблизно є план дій.
Вони швидко діють за планом. Без рішення суду примус в правовій державі неможливий.
А зрадойоби можуть хоч потонути в своєму гівні, обливаючись ненавистю не на рупопів, а на комісію. Довбані жертви стокгольмського синдрому.
Якась шушваль-рейдери можуть виставити та підімняти під себе підприємство.
А тут держава з усіма Законними важілями не може...
Ну , і за одно , почитало б ти Оланда...
Зустріч Зеленського та путіна завершилась, останній сказав: «Я задоволений»
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 31.03.2023
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Комісію знову не пустили в Лавру. Після цього комісія ухвалила рішення у п'ятницю 31.03.2023 завершити свою роботу
Тож все-таки у цій ситуації найбільш ефективний спосіб - звернення орендодавця до суду з позовом про витребування речі з чужого незаконного володіння відповідно до https://i.factor.ua/ukr/law-54/section-298/article-5609/ ст. 386 ЦКУ .
Крім того, згідно з https://i.factor.ua/ukr/law-54/section-300/article-6009/ п. 2 ст. 785 ЦКУ якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення ..."
Вимагати подвійну плату? Взагалі не смішно (0*2)
також мінкульт: ой ніпустілі в церкааавь... аайай допоможіть...там попии
Йди щоб патріоти не пустили якусь комісію кудись, то зразу мусоройоби приїдуть, а як друган паша - то ***!
Сміх-сміхом,але пора вже закінчувати цей цирк в рясах.Церва у нас відокремлена від держави-так відокремне цю попівську і монашу мразоту аж за порєбрік.
БахмутЛавру".