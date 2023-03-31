Комиссию Минкульта снова не пустили на территорию Киево-Печерской лавры

Комиссию Министерства культуры и информационной политики по приемке-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры снова не пустили на территорию монастыря для проведения проверки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 9:40 представители комиссии пришли, как и 30 марта, в 111 корпус лавры, но священнослужители и прихожане помешали попаданию их внутрь здания. После этого комиссия приняла решение в пятницу завершить свою работу", - говорится в сообщении.

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