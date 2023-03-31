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Новости Война
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Обсуждение отправки в Украину миротворцев очень опасная тема, - Песков

пєсков

Руководство РФ прокомментировало возможность размещения миротворцев на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"В Кремле считают потенциально очень опасной темой обсуждения возможности размещения миротворцев в Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о том, можно ли отправлять миротворческие войска в Украину, становится все более законным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о "противостоянии с враждебными государствами": "Это надолго"

миротворцы (1138) Песков (1853) россия (95326)


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Топ комментарии
+56
Єдині миротворці на території України, це - ЗСУ. Крапка.
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31.03.2023 13:17
+37
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31.03.2023 13:17
+28
Играют с Орбаном в плохого и хорошего полицейского. Хотя на самом деле в одну и ту же игру которая называется, остановление контрнаступления ЗСУ и фиксирование *новой границы миротворцами*.
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31.03.2023 13:21
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Очередная "Красная Линия" что станет "Коричневым Черкашом"?
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31.03.2023 13:16 Ответить
Звісно небезпечна. Для планів кацапні.
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31.03.2023 13:16 Ответить
Для України теж...
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31.03.2023 13:18 Ответить
Точно…..кацапам только это и надо….
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31.03.2023 13:48 Ответить
Им это не желательно ,*********** могут применить яо ,когда других аргументов у них не остается
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31.03.2023 14:41 Ответить
Тоді їм засунуть його в сраку, якщо ви не зрозуміли.
Так, що хай відразу своє яо собі засунуть.
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31.03.2023 16:31 Ответить
Та я не проти ,але ж рашисти реально їбануті на всю голову ,може бути що завгодно нажаль
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01.04.2023 09:56 Ответить
Єдині миротворці на території України, це - ЗСУ. Крапка.
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31.03.2023 13:17 Ответить
А ЧТО вы имеете против миротворцев на границе Украина-Расия?
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31.03.2023 15:12 Ответить
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31.03.2023 13:17 Ответить
пєсков, ти теж здохнеш в Гаазі - пропагандони і "прессекретарі" - також воєнні злочинці
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31.03.2023 13:18 Ответить
А було б дуже круто для нас, якби миротворці були поставлені на кордоні з бульбастаном - вусатий же не збирається з нами воювати, от і чудово, там сині каски + частина наших військ, а ми в цей час перекидаємо резерви на інші напрямки
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31.03.2023 13:18 Ответить
Так нам вони також не потрібні. А за декілька місяців ти будеш благати за тих миротворців.
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31.03.2023 13:19 Ответить
Це і так гра на публіку. Типу, ой, тільки не кидай мене у терновий кущ.
Україна збирається відбити свої території, їй, принаймні зараз, миротворці ні до чого, і тут як чорт з ******** вилазить Орбан і каже про миротворців, а за ним картопляний шкідник голосить про перемир'я. І одразу вуса Пєскова, які зазвичай "нічого не знають", вискакують та тицяють пальчиком "нєнєнє, миротворці це зло, ви ж не подумайте, що це ми ту ідею продавлюємо"
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31.03.2023 13:28 Ответить
Играют с Орбаном в плохого и хорошего полицейского. Хотя на самом деле в одну и ту же игру которая называется, остановление контрнаступления ЗСУ и фиксирование *новой границы миротворцами*.
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31.03.2023 13:21 Ответить
в точку!
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31.03.2023 13:31 Ответить
Питання тут в тому, що "миротворці" вводяться не для "припинення війни силовим способом", а тільки для розмежування сторін, під час УЖЕ ОГОЛОШЕНОГО припинення бойових дій та початку перемир"я Мова про "перемир"я десь велася? ТО про яких "миротворців" може вестись мова?
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31.03.2023 13:22 Ответить
А что случілось,піська?
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31.03.2023 13:22 Ответить
сразу на россию нужно отправлять миротворцев - утихомиривать ватную шоблу
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31.03.2023 13:24 Ответить
Миротворців варто ставити на кордоні з бульбенфюрером. Тоді від них була б користь у вигляді можливості частково перемістити звідти ЗСУ на південь/схід.
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31.03.2023 13:26 Ответить
Пральна! Ніяких миротворців, озброєних легкою технікою і озброєнням! Це справді небезпечно! Лише важкоозброєні і укомплектовані на 100 відсотків всім необхідним союзні Україні військові контингенти у форматі експедиційних корпусів!
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31.03.2023 13:26 Ответить
Бульбофюрер Лука, напрягся, аж завоняло.
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31.03.2023 13:27 Ответить
Самі кращі миротворці в Україні- це "Леопарди", "Абрамси", та Ф-16. І чим буде їх більше,тим швидче закінчитьсявійна. Уразумєл,****#юк кацапський?
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31.03.2023 13:28 Ответить
пургогон письков і наци орбан видно не домовились про деталі.
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31.03.2023 13:33 Ответить
Кацапи всюди кричать, що вони за мирне врегулювання, але коли воно дійсно можливе, то кацапи одразу погрожують, ліцемірна мразота!
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31.03.2023 13:33 Ответить
У РФ військкомати почнуть розсилати електронні повістки на телефони.
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31.03.2023 13:33 Ответить
Акуркафюрер, а за ним і бульбофюрер почали давати задню. Бульбофюрер заявив" "люди, ни с одной, ни с другой сторони нє панімают, за что они дерутся?" Українці "дерутся" за те, щоб, виправити помилку гетьманів, які віддали націю в рабство орді, щоб ми, українці, як нація, мали право жити на землі своїх предків, будувати державу таку, яку ми хочемо. За що дерутся лапті, вони точно не знают. Напевне за те, щоб Україна була їхньою колонією, а ми, українці, продовжували бути їхніми рабами, або й самі не знають за що, а тому, что так павелел акуркафюрер.
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31.03.2023 13:34 Ответить
Вся мішпуха кремлівська відправиться до Гааги , бо вони всі воєнні злочинці і загарбники !!
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31.03.2023 13:35 Ответить
Письков испугался миротворцев на территории другого государства!
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31.03.2023 13:35 Ответить
"хорошие сапоги, надо брать"....
Отже, якщо піськову миротворці не подобаються, то ідея виходить хороша...
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31.03.2023 13:37 Ответить
Ага. Кацапам тільки це зара0 і потрібно,щоби відновитись.
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31.03.2023 13:43 Ответить
Не надо в Украину ! Надо сразу в кремль и к пуйлу в бункер !
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31.03.2023 13:38 Ответить
Небезпечною. Особдиво для москалів
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31.03.2023 13:38 Ответить
Миротворці - тільки на кордонах 1991 року, коли виб'ємо кацапню, що б більше сюди кацапи носа не сували. А зараз - війна триває, ніяких миротворців бути не може.
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31.03.2023 13:38 Ответить
хай стають на кордоні з бульборусією і збивають шахеди
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31.03.2023 15:31 Ответить
з десяток ескадрілій миротворців на Ф-16 стануть нам у нагоді, тим більше що вони не перетнуть жодних "червоних ліній", вони їх просто облітатимуть ...
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31.03.2023 13:39 Ответить
nebezpechnou dlya kogo? dlya vas?
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31.03.2023 13:40 Ответить
Це така гра від кацапні. Вони самі собі підігрують з метою, тіпа «погодитись» і подати це як велику поступку. Не вірте кацапам. Кацапи брешуть завжди. Якщо кацап не бреше-це дохлий кацап.
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31.03.2023 13:41 Ответить
єдиною умовою розміщення миротворців від ЄС .Є ЇХ РОЗМІЩЕННЯ НА ГРАНИЦІ УКРАЇНИ І 3,14ДЕРАЦІЇ СТАНОМ НА 2014 РІК.
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31.03.2023 13:48 Ответить
чого це єдиною умовою? "дивізії" миротвоців не будуть зайві й на фронті. для умиротворєнія кацап-фашистів.
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31.03.2023 14:15 Ответить
їм до лампочки така місія "умиротворення" Миротворці, це "замороження" того стану в якому ворогуючі сторони знаходяться на даний момент часу.Це легалізація кацапської окупації території України.
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31.03.2023 14:21 Ответить
В унісон гонять пургу. ****** шось там промямлив про миротворців, піцьков вважає неприйнятним, таракан за перемиря там де стоять. А в ОПі ждуть переговорів з товаришем СІ. Тільки, як говорять у товариша Сі, в ОПі бояться про це говорити.
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31.03.2023 13:52 Ответить
300 000 миротворців уже чекають на кордоні
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31.03.2023 13:53 Ответить
Сядет Песков, дурак. Говорят был не плохой малый, но теперь убийца, с кровью по локти.
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31.03.2023 14:02 Ответить
Давно пора нашим партнера хлебнуть гущи, может после этого что то изменится.
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31.03.2023 14:04 Ответить
Миротворець
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31.03.2023 14:08 Ответить
йоршик, меротворці потенційно небезпечні для кого??? звісно, для фашистів кремля і всієї кацапії.
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31.03.2023 14:13 Ответить
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31.03.2023 14:25 Ответить
Миротворців НАТО треба відправити на кацапію, ще миротворців талібану та альнусри
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31.03.2023 14:31 Ответить
Шо? Нам потом еще и "миротворцев" защищать?
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31.03.2023 14:34 Ответить
О, почувся голос з унітазу
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31.03.2023 14:34 Ответить
Ці миротворці можуть зірвати перемовини о капітуляції. Бо ці люди не підготовані і не зрозуміюь Зелю.
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31.03.2023 14:36 Ответить
Скажу що треба зняти бронь і дозволити мобілізовувати всіх громадян України, з трьома дітьми, умовно придатних, тоді диванних воїнів на цензорі стане напорядок менше, особливо в постах про місяць підготовки достатньо

і про наступи з 60 танками замість запрошених 200-300 на підготовлені бетоновані укріплення і ешелоновану оборону що готувалась від осені, без авіації яка виявляється уже не потрібна в цій війні, і де у ворога перевага в артилерії...

а в постах по ухилянтах набагато більше, лиш залишаться з іноземними прапорами, бо вони не можуть воювати їм сім'ї треба годувати, але інших відправити на убій з радістю
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31.03.2023 15:01 Ответить
А ЧТО вы имеете против миротворцев на границе Украина-Расия?
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31.03.2023 15:11 Ответить
та *****, що там у вашому кремлі "считают"
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31.03.2023 15:37 Ответить
ПНХ!!!! ПДРС
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31.03.2023 15:55 Ответить
Навіть тільки обговорення теми вже дуже небезпечне - вони коли небудь почнуть говорити по суті? Країна-брехня, збіговисько зеків та середньовічних племен, генетичне сміття, тьфу...
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31.03.2023 16:56 Ответить
Піськов не дурак. Цю мульку розігрують задля збереження захоплених територій. Введення миротворців - це для спинення контрнаступу наших військ! Мирний план китахуйоз не спрацював, тому і закидають нову приманку для відстоювання награбованого.
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31.03.2023 18:04 Ответить
 
 