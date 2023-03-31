Обсуждение отправки в Украину миротворцев очень опасная тема, - Песков
Руководство РФ прокомментировало возможность размещения миротворцев на территории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
"В Кремле считают потенциально очень опасной темой обсуждения возможности размещения миротворцев в Украине", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о том, можно ли отправлять миротворческие войска в Украину, становится все более законным.
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Так, що хай відразу своє яо собі засунуть.
Україна збирається відбити свої території, їй, принаймні зараз, миротворці ні до чого, і тут як чорт з ******** вилазить Орбан і каже про миротворців, а за ним картопляний шкідник голосить про перемир'я. І одразу вуса Пєскова, які зазвичай "нічого не знають", вискакують та тицяють пальчиком "нєнєнє, миротворці це зло, ви ж не подумайте, що це ми ту ідею продавлюємо"
Отже, якщо піськову миротворці не подобаються, то ідея виходить хороша...
і про наступи з 60 танками замість запрошених 200-300 на підготовлені бетоновані укріплення і ешелоновану оборону що готувалась від осені, без авіації яка виявляється уже не потрібна в цій війні, і де у ворога перевага в артилерії...
а в постах по ухилянтах набагато більше, лиш залишаться з іноземними прапорами, бо вони не можуть воювати їм сім'ї треба годувати, але інших відправити на убій з радістю