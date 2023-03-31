Обсуждение отправки в Украину миротворцев очень опасная тема, - Песков

Руководство РФ прокомментировало возможность размещения миротворцев на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"В Кремле считают потенциально очень опасной темой обсуждения возможности размещения миротворцев в Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о том, можно ли отправлять миротворческие войска в Украину, становится все более законным.

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