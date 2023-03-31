Украина и Польша запустят на границе общие пункты пропуска

На украино-польской границе запустят единые пункты пропуска. Благодаря им не придется больше проходить контроль сначала со стороны одной страны, а затем со стороны другой.

Об этом заявил замминистра инфраструктуры Сергей Деркач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Для того чтобы пересечь украинско-польскую границу, нужно пройти контроль и со стороны Польши, и со стороны Украины. Единый пункт пропуска значительно ускорит пересечение границы.

"То есть коллеги из Польши, например, будут на нашей территории, и это будет один проезд. Или наши коллеги будут на территории Польши. Это значительно ускорит процесс", – отметил Сергей Деркач.

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Соглашение с польской стороной координационно согласовано. Предстоит подготовка финального текста и процесс ратификации. Вскоре определят первые пункты пропуска, где будут введены единые границы.

Также единый пограничный контроль планируется ввести с Венгрией и Словакией.

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