Украина и Польша запустят на границе общие пункты пропуска
На украино-польской границе запустят единые пункты пропуска. Благодаря им не придется больше проходить контроль сначала со стороны одной страны, а затем со стороны другой.
Об этом заявил замминистра инфраструктуры Сергей Деркач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Для того чтобы пересечь украинско-польскую границу, нужно пройти контроль и со стороны Польши, и со стороны Украины. Единый пункт пропуска значительно ускорит пересечение границы.
"То есть коллеги из Польши, например, будут на нашей территории, и это будет один проезд. Или наши коллеги будут на территории Польши. Это значительно ускорит процесс", – отметил Сергей Деркач.
Соглашение с польской стороной координационно согласовано. Предстоит подготовка финального текста и процесс ратификации. Вскоре определят первые пункты пропуска, где будут введены единые границы.
Также единый пограничный контроль планируется ввести с Венгрией и Словакией.
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ТАКА В НИХ ПРАЦЯ- протаскувати приватну. контрабанду . І КОЖЕН прикордонник знае в обличчя цих людей, но мовчать , бо їх звільнять
так словаки роблять з поліцією мигранціі . Бо мігранти із краін Азії і АФРІЦІ швидко зондують слабих на бабло.