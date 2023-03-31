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Новости
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Украина и Польша запустят на границе общие пункты пропуска

прикордонник,кордон,держприкордонслужба

На украино-польской границе запустят единые пункты пропуска. Благодаря им не придется больше проходить контроль сначала со стороны одной страны, а затем со стороны другой.

Об этом заявил замминистра инфраструктуры Сергей Деркач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Для того чтобы пересечь украинско-польскую границу, нужно пройти контроль и со стороны Польши, и со стороны Украины. Единый пункт пропуска значительно ускорит пересечение границы.

"То есть коллеги из Польши, например, будут на нашей территории, и это будет один проезд. Или наши коллеги будут на территории Польши. Это значительно ускорит процесс", – отметил Сергей Деркач.

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Соглашение с польской стороной координационно согласовано. Предстоит подготовка финального текста и процесс ратификации. Вскоре определят первые пункты пропуска, где будут введены единые границы.

Также единый пограничный контроль планируется ввести с Венгрией и Словакией.

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граница (5256) Польша (8393) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+7
Бедные наши!как теперь взятки брать?!)а в общем такое по всей границе Украины с Ес нужно делать!
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31.03.2023 14:53
+6
Наші вже мають таку репутацію, що можна повиганяти зовсім, а довірити все полякам.
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31.03.2023 15:17
+4
На кордон треба ставити бригадним методом - закарпатців до одесськой таможні, а одессітов до Чернівців і так по 2тижня .
так словаки роблять з поліцією мигранціі . Бо мігранти із краін Азії і АФРІЦІ швидко зондують слабих на бабло.
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31.03.2023 15:36
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31.03.2023 14:43 Ответить
Бедные наши!как теперь взятки брать?!)а в общем такое по всей границе Украины с Ес нужно делать!
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31.03.2023 14:53 Ответить
Наші вже мають таку репутацію, що можна повиганяти зовсім, а довірити все полякам.
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31.03.2023 15:17 Ответить
в з угорцями на хиба спільні пункти?
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31.03.2023 15:20 Ответить
Якось спостерігала , у черзі на кордоні , як якийсь мужик заїхав з бусом до українців , пошептив щось вартовим і бус проїхав. Вроді нечого цікавого, але через 5 хвилин він вже на іншому бусі підьіджав.

ТАКА В НИХ ПРАЦЯ- протаскувати приватну. контрабанду . І КОЖЕН прикордонник знае в обличчя цих людей, но мовчать , бо їх звільнять
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31.03.2023 15:33 Ответить
На кордон треба ставити бригадним методом - закарпатців до одесськой таможні, а одессітов до Чернівців і так по 2тижня .
так словаки роблять з поліцією мигранціі . Бо мігранти із краін Азії і АФРІЦІ швидко зондують слабих на бабло.
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31.03.2023 15:36 Ответить
У Києві прикордонники на в'їзних кп так само працюють: поки лохи стоять у черзі на огляд пассажирів, маршрутчики по пріорітетній смузі їдуть без зупинки.
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31.03.2023 16:27 Ответить
Там не маршрутчики були , а бусики з товаром
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31.03.2023 16:30 Ответить
 
 