Воздушные силы подтвердили использование Украиной высокоточных бомб JDAM
Украинская боевая авиация уже использует высокоточные бомбы JDAM против агрессора.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы также используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточные", - рассказал Игнат.
Он также подчеркнул, что Украине необходимо большее количество таких бомб, чтобы иметь еще больший успех на фронте.
JDAM – это комплекты оборудования на основе технологии GPS. С его помощью обычную авиабомбу можно превратить в высокоточный управляемый боеприпас. Ранее звучали заявления от союзников, что Украина уже получила такие бомбы. Как сообщалось, Россия использует собственные аналоги таких бомб для бомбардировки украинских городов.
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