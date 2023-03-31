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Новости Помощь Украине
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Воздушные силы подтвердили использование Украиной высокоточных бомб JDAM

бомба

Украинская боевая авиация уже использует высокоточные бомбы JDAM против агрессора.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы также используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточные", - рассказал Игнат.

Он также подчеркнул, что Украине необходимо большее количество таких бомб, чтобы иметь еще больший успех на фронте.

JDAM – это комплекты оборудования на основе технологии GPS. С его помощью обычную авиабомбу можно превратить в высокоточный управляемый боеприпас. Ранее звучали заявления от союзников, что Украина уже получила такие бомбы. Как сообщалось, Россия использует собственные аналоги таких бомб для бомбардировки украинских городов.

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JDAM... дам ще і ще...
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31.03.2023 16:29 Ответить
Яка гарна новина, орки горіть у пеклі.
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31.03.2023 16:34 Ответить
Хочется увидеть результат.
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31.03.2023 16:54 Ответить
Виконати власний обвіс на авіабомбу укроборонпром у змозі?
Боюся, щр крім виплат заробітних плат організація ні на що не годна.
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31.03.2023 17:55 Ответить
Далі буде. Потвори мерзенні.
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31.03.2023 17:56 Ответить
Успішність їх застосування залежить не лише від кількості самих бомб, а й авіа засобів їх запуску, яких не достатньо. Потрібно паралельно також поставляти більше авіації для ЗСУ.
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31.03.2023 17:59 Ответить
 
 