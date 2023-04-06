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Новости За рубежом
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США впервые ввели санкции против представителей судейских властей Грузии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

грузія

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех грузинских судей и членов Высшего совета юстиции Грузии.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Цензор.НЕТ.

Так, санкции ввели против Михеила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Санкции предусматривают визовые ограничения для них и членов их семей.

"Эти лица злоупотребляли своим положением в должностях председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и доверие общества к судебной системе Грузии", - отметил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что Штаты продолжают поддерживать демократию и верховенство права в Грузии, а также будут "продолжать способствовать привлечению к ответственности злоупотребляющих государственной властью ради личной выгоды".

По данным СМИ, США впервые ввели санкции против представителей судебных властей Грузии.

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Топ комментарии
+18
До чого доводить бажання сподобатись владі та знущатись над політичними опонентами. Путінські хвойди дочекались.
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06.04.2023 11:16
+9
Давно пора !
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06.04.2023 11:17
+8
В Грузии гибридный режим, воры в законе, у которых договорняк с путлером, у нас перед додоном, таким же был плахатнюк. Следующим этапом в Грузии - будет ихний открытый пророссийский додон, если грузинский народ не избавится от этих тараканов, не вырежет гибридную парашкинскую раковую опухоль
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06.04.2023 11:24
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До чого доводить бажання сподобатись владі та знущатись над політичними опонентами. Путінські хвойди дочекались.
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06.04.2023 11:16 Ответить
Давно пора !
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06.04.2023 11:17 Ответить
В Грузии гибридный режим, воры в законе, у которых договорняк с путлером, у нас перед додоном, таким же был плахатнюк. Следующим этапом в Грузии - будет ихний открытый пророссийский додон, если грузинский народ не избавится от этих тараканов, не вырежет гибридную парашкинскую раковую опухоль
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06.04.2023 11:24 Ответить
Плахатнюк проевропейский олигарх, за это преследует ФСБ.
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06.04.2023 12:43 Ответить
Ха-ха "проевропейский", к Плахатнюку ещё 10 лет назад приезжал Нарышкин, они так обнимались, целовались при встрече... я видел видео и мне показалось что у 1- из них ..й встал после объятий- Плахатнюк Московский агент - он прячется на Северном Кипре - под турками, а его дружок Шор у нас недавно делал митинги скрытые прорашинские против нашего Правительства
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06.04.2023 13:52 Ответить
США довго терпіли вибрики путінських холуїв у Сакартвело. Але вже "дісталась гиря до підлоги"!
Терпець урвався.
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06.04.2023 11:30 Ответить
Даже не верится, что эту страну когда-то ставили в пример другим как быстро можно все испоганить, было бы желание😁
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06.04.2023 11:54 Ответить
парашка все испаганит
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06.04.2023 13:53 Ответить
А иванишвили что пропетлял. Непорядок.
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06.04.2023 12:40 Ответить
Весна . Перша ластівка прилетіла в Грузію.
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06.04.2023 12:46 Ответить
 
 