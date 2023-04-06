США впервые ввели санкции против представителей судейских властей Грузии
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Соединенные Штаты ввели санкции против четырех грузинских судей и членов Высшего совета юстиции Грузии.
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Цензор.НЕТ.
Так, санкции ввели против Михеила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Санкции предусматривают визовые ограничения для них и членов их семей.
"Эти лица злоупотребляли своим положением в должностях председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и доверие общества к судебной системе Грузии", - отметил Блинкен.
Госсекретарь подчеркнул, что Штаты продолжают поддерживать демократию и верховенство права в Грузии, а также будут "продолжать способствовать привлечению к ответственности злоупотребляющих государственной властью ради личной выгоды".
По данным СМИ, США впервые ввели санкции против представителей судебных властей Грузии.
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