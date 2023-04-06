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Новини За кордоном
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США вперше запровадили санкції проти представників суддівської влади Грузії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

грузія

Сполучені Штати запровадили санкції проти чотирьох грузинських суддів і членів Вищої ради юстиції Грузії.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, передає Цензор.НЕТ.

Так, санкції запровадили проти Михеїла Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Іраклія Шенгелія і Валеріана Церцвадзе. Санкції передбачають візові обмеження для них і членів їхніх сімей.

"Ці особи зловживали своїм становищем на посадах голів судів і членів Вищої ради юстиції Грузії, підриваючи верховенство закону і довіру суспільства до судової системи Грузії", - зазначив Блінкен.

Держсекретар наголосив, що Штати продовжують підтримувати демократію та верховенство права у Грузії, а також "продовжуватимуть сприяти притягненню до відповідальності тих, хто зловживає державною владою заради особистої вигоди".

За даними ЗМІ, США впершве запровадили санкції проти представників судової влади Грузії.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
До чого доводить бажання сподобатись владі та знущатись над політичними опонентами. Путінські хвойди дочекались.
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06.04.2023 11:16
+9
Давно пора !
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06.04.2023 11:17
+8
В Грузии гибридный режим, воры в законе, у которых договорняк с путлером, у нас перед додоном, таким же был плахатнюк. Следующим этапом в Грузии - будет ихний открытый пророссийский додон, если грузинский народ не избавится от этих тараканов, не вырежет гибридную парашкинскую раковую опухоль
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06.04.2023 11:24
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До чого доводить бажання сподобатись владі та знущатись над політичними опонентами. Путінські хвойди дочекались.
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06.04.2023 11:16 Відповісти
Давно пора !
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06.04.2023 11:17 Відповісти
В Грузии гибридный режим, воры в законе, у которых договорняк с путлером, у нас перед додоном, таким же был плахатнюк. Следующим этапом в Грузии - будет ихний открытый пророссийский додон, если грузинский народ не избавится от этих тараканов, не вырежет гибридную парашкинскую раковую опухоль
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06.04.2023 11:24 Відповісти
Плахатнюк проевропейский олигарх, за это преследует ФСБ.
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06.04.2023 12:43 Відповісти
Ха-ха "проевропейский", к Плахатнюку ещё 10 лет назад приезжал Нарышкин, они так обнимались, целовались при встрече... я видел видео и мне показалось что у 1- из них ..й встал после объятий- Плахатнюк Московский агент - он прячется на Северном Кипре - под турками, а его дружок Шор у нас недавно делал митинги скрытые прорашинские против нашего Правительства
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06.04.2023 13:52 Відповісти
США довго терпіли вибрики путінських холуїв у Сакартвело. Але вже "дісталась гиря до підлоги"!
Терпець урвався.
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06.04.2023 11:30 Відповісти
Даже не верится, что эту страну когда-то ставили в пример другим как быстро можно все испоганить, было бы желание😁
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06.04.2023 11:54 Відповісти
парашка все испаганит
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06.04.2023 13:53 Відповісти
А иванишвили что пропетлял. Непорядок.
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06.04.2023 12:40 Відповісти
Весна . Перша ластівка прилетіла в Грузію.
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06.04.2023 12:46 Відповісти
 
 