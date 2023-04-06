США вперше запровадили санкції проти представників суддівської влади Грузії
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Сполучені Штати запровадили санкції проти чотирьох грузинських суддів і членів Вищої ради юстиції Грузії.
Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, передає Цензор.НЕТ.
Так, санкції запровадили проти Михеїла Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Іраклія Шенгелія і Валеріана Церцвадзе. Санкції передбачають візові обмеження для них і членів їхніх сімей.
"Ці особи зловживали своїм становищем на посадах голів судів і членів Вищої ради юстиції Грузії, підриваючи верховенство закону і довіру суспільства до судової системи Грузії", - зазначив Блінкен.
Держсекретар наголосив, що Штати продовжують підтримувати демократію та верховенство права у Грузії, а також "продовжуватимуть сприяти притягненню до відповідальності тих, хто зловживає державною владою заради особистої вигоди".
За даними ЗМІ, США впершве запровадили санкції проти представників судової влади Грузії.
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