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Других путей, кроме как продолжать войну в Украине, пока нет, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пєсков

В Кремле не видят других путей, кроме как продолжать войну против Украины.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Других путей для РФ, кроме продолжения спецоперации, пока нет, ситуация не демонстрирует перспективы мирного урегулирования", - сказал он.

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Топ комментарии
+59
Пнх
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06.04.2023 12:17
+59
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06.04.2023 12:26
+55
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06.04.2023 12:29
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Дурачок. Хорошо жил, но плохо кончит - в Трибунале приговорят пожизненно как террориста.
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06.04.2023 16:26 Ответить
они уже навоевались
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06.04.2023 16:46 Ответить
a čomu toj v trusikax ne raspiat, a?
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07.04.2023 05:35 Ответить
Самознищитись на своєй рфіі- ось тому інший варіант, піськов!
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06.04.2023 20:15 Ответить
Путлер будет бодаться до конца. Традиция на параше, царей лузеров убивают - своиже. С другой стороны известны ходы лузера.

1. Постоянная мобилизация - по мере выбывших идет постоянный набор мяса.(около 30 000 -40 000 в месяц - для параши это немного)

2. Перевод экономики на полувоенную.

3. Постоянное давление на ЗСУ мясными атаками по всей линии фронта, масивными артналетами (даже старой артилерией). Атаками на инфраструктур и гражданских
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06.04.2023 21:31 Ответить
Піськов, рижий таракан,пока війна ти в кремлі,а після війни ти в гімні! Та й навка тебе бортоне!
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07.04.2023 01:00 Ответить
і тебе, унітазний йоршик, посадять в тюрму!
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07.04.2023 04:44 Ответить
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