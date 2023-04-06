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Других путей, кроме как продолжать войну в Украине, пока нет, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Кремле не видят других путей, кроме как продолжать войну против Украины.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
"Других путей для РФ, кроме продолжения спецоперации, пока нет, ситуация не демонстрирует перспективы мирного урегулирования", - сказал он.
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1. Постоянная мобилизация - по мере выбывших идет постоянный набор мяса.(около 30 000 -40 000 в месяц - для параши это немного)
2. Перевод экономики на полувоенную.
3. Постоянное давление на ЗСУ мясными атаками по всей линии фронта, масивными артналетами (даже старой артилерией). Атаками на инфраструктур и гражданских