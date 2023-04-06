Других путей, кроме как продолжать войну в Украине, пока нет, - Песков

В Кремле не видят других путей, кроме как продолжать войну против Украины.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Других путей для РФ, кроме продолжения спецоперации, пока нет, ситуация не демонстрирует перспективы мирного урегулирования", - сказал он.

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