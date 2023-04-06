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Інших шляхів, окрім як продовжувати війну в Україні, поки немає, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Кремлі не бачать інших шляхів, окрім як продовжувати війну проти України.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
"Інших шляхів для РФ, крім продовження спецоперації, поки що немає, ситуація не демонструє перспектив мирного врегулювання", - сказав він.
Топ коментарі
+59 Дмитрий Чечикай a42705a2
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+59 Роман с камнем
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1. Постоянная мобилизация - по мере выбывших идет постоянный набор мяса.(около 30 000 -40 000 в месяц - для параши это немного)
2. Перевод экономики на полувоенную.
3. Постоянное давление на ЗСУ мясными атаками по всей линии фронта, масивными артналетами (даже старой артилерией). Атаками на инфраструктур и гражданских