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Інших шляхів, окрім як продовжувати війну в Україні, поки немає, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пєсков

У Кремлі не бачать інших шляхів, окрім як продовжувати війну проти України.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Інших шляхів для РФ, крім продовження спецоперації, поки що немає, ситуація не демонструє перспектив мирного врегулювання", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+59
Пнх
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06.04.2023 12:17
+59
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06.04.2023 12:26
+55
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06.04.2023 12:29
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Дурачок. Хорошо жил, но плохо кончит - в Трибунале приговорят пожизненно как террориста.
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06.04.2023 16:26 Відповісти
они уже навоевались
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06.04.2023 16:46 Відповісти
a čomu toj v trusikax ne raspiat, a?
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07.04.2023 05:35 Відповісти
Самознищитись на своєй рфіі- ось тому інший варіант, піськов!
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06.04.2023 20:15 Відповісти
Путлер будет бодаться до конца. Традиция на параше, царей лузеров убивают - своиже. С другой стороны известны ходы лузера.

1. Постоянная мобилизация - по мере выбывших идет постоянный набор мяса.(около 30 000 -40 000 в месяц - для параши это немного)

2. Перевод экономики на полувоенную.

3. Постоянное давление на ЗСУ мясными атаками по всей линии фронта, масивными артналетами (даже старой артилерией). Атаками на инфраструктур и гражданских
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06.04.2023 21:31 Відповісти
Піськов, рижий таракан,пока війна ти в кремлі,а після війни ти в гімні! Та й навка тебе бортоне!
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07.04.2023 01:00 Відповісти
і тебе, унітазний йоршик, посадять в тюрму!
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07.04.2023 04:44 Відповісти
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