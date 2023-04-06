Інших шляхів, окрім як продовжувати війну в Україні, поки немає, - Пєсков

У Кремлі не бачать інших шляхів, окрім як продовжувати війну проти України.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Інших шляхів для РФ, крім продовження спецоперації, поки що немає, ситуація не демонструє перспектив мирного врегулювання", - сказав він.

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