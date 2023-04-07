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Россияне потеряли интерес к отдыху в Крыму, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим

Россияне потеряли интерес к отдыху в Крыму, что следует из данных российской поисковой системы "Яндекс".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В марте 2023 года было вдвое меньше поисковых запросов "отдых в Крыму" (129 000), чем в марте 2022 года (261 000). Даже обычные россияне осознают, что время, когда можно было наслаждаться украденной украинской землей" – написал он.

Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что деоккупация Крыма является приоритетной задачей для украинской армии, поскольку Крым – "решающая территория". Военный предположил, что Киев сначала сосредоточится на полуострове, а затем перейдет в Донбасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым - решающая территория, его деоккупация изменит все, - генерал Ходжес
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Топ комментарии
+17
Лето 2023 года.Крым.
-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!
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07.04.2023 17:57
+16
Шо уже "не душевно, не по домашнему? 😀", ******** **** русня ******
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07.04.2023 17:58
+15
коли повернемо Крим, з Донбасу кацапи самі підуть, їм і Крим-то був потрібен лишень як плацдарм, а Донбас...зрештою регіон вони знищили, рану нам залишили, і людей, у яких мозги навиворіт від кацапської пропаганди теж.
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07.04.2023 17:55
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коли повернемо Крим, з Донбасу кацапи самі підуть, їм і Крим-то був потрібен лишень як плацдарм, а Донбас...зрештою регіон вони знищили, рану нам залишили, і людей, у яких мозги навиворіт від кацапської пропаганди теж.
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07.04.2023 17:55 Ответить
Лето 2023 года.Крым.
-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!
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07.04.2023 17:57 Ответить
в окопьі не ср...ть
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07.04.2023 17:58 Ответить
Шо уже "не душевно, не по домашнему? 😀", ******** **** русня ******
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07.04.2023 17:58 Ответить
Інтересу вони не втратили а просто обпісюються при згадці про відпочинок
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07.04.2023 17:59 Ответить
най на ямал їдуть, там їм цікаво буде.
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07.04.2023 18:01 Ответить
Коли русозвірі втратять інтерес до життя, а відпочинок на морі Лаптевих буде мрією, якщо їх не прогонять північні народи, тоді руский мир завдяки карліку пабедил.
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07.04.2023 18:03 Ответить
Цей Бен Ходжес мені чимось нагадує Люсю Арестовіч. Ще той стратег. Минулого літа він говорив що до кінця осені Україна захопить Бєлгород.
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07.04.2023 18:04 Ответить
авжеж, у моргу й то затишніше! 😂
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07.04.2023 18:05 Ответить
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07.04.2023 18:06 Ответить
Мамулечка надо валить. Не спасет деревяный домик.
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07.04.2023 18:07 Ответить
і чому? - так на краденому по домашньому все було і тут бздинь - хлопок і задимленіє....
гражданіни, везіть ***** - фоту з обезяною обезпечу.
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07.04.2023 18:15 Ответить
Авжеж, бо вже ''не каміння з неба'' може прилетіти.
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07.04.2023 18:16 Ответить
потрібно віддати належне і Україні, яка втратила інтерес до Криму задовго до його окупації.

Я був там якраз у 2013 - вразило що не побачив жодної вивіски українською мовою, безліч атрибутів РФ флоту, купа приїжджих із РФ, преса на 95% московська тощо.

Радіо та ТБ на всі 100 раше-попса.

Так і сказав своїй дружині - Я побував у РФ, Україна з Криму вже пішла
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07.04.2023 18:18 Ответить
Леон - "Я був там якраз у 2013" - не достатньо, що б звинувачувати Україну в утраті інтересу до Криму.
бо українці там були завжди, доки ви, криворогаті "окающіє і акающіє"
з ґімноавтоматами не приперлися,
і зваж - вас там не ******* - тепер будуть...
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07.04.2023 18:25 Ответить
всі - з дідами, простітутками і шаландами підете куди?
правильно - на хій, чи під землю - вибір ваш...
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07.04.2023 18:36 Ответить
таке саме враження у 2007 і 2008(((
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07.04.2023 18:52 Ответить
невелика замальовка - стоїш палиш, цигарок у кормані пару штук, підходить бомж і з рязанським окцентом - "Браток, дай сигаретку".

До магазину далеко і ти відповідаєш - "Цигарок немає!". Через якийсь час закурюєш - він знову підходить - "Ты сказал что у тебя сигарет больше нет - оставь докурить"

У пивних та кафе брудні склянки - замість попільничок порізані банки від чорноморських бичків, неохайні продавщиці - на вулицях бруд, за автобусними зупинками нассано ранковими алкашами - УРА я знову в СРСР.

Після, коли я повернувся до свого тоді ще Дніпропетровська він мені здався раєм цивілізації
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07.04.2023 19:03 Ответить
тобто денацифікаця русні буде серьзнішею...
запустили все геть.
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07.04.2023 20:00 Ответить
Південний берег Баренцового моря -саме воно...
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07.04.2023 18:20 Ответить
во намутили дебилы вяликие , имперцы хреновы. Скоро татарам, бурятам и китайцам оброк платить будут, как чеченцам, а когда деньги кончатся - натуркой...., но карлик этого уже не увидит.....
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07.04.2023 18:21 Ответить
ботоксньій стєрх це робить вже років так з 12.
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08.04.2023 07:51 Ответить
Вообще то бред ляпнул. Крым может жить только туризму. И всему подобному. Кто подобное мэкнет на Мальте, Крите, Сицилии, или Родосе---ноги вырывают с языком и живьём. Именно кацапы там и делали всегда кассу. Ну так сложилось. Наши туда ездили тоже в эти пусть 25 лет до 17г. Но меньше гораздо. Кто то верит что туда круизники попрут с Генуи и Лодердейла? Шаурму трескать? Хоть и давно работалось в этой сфере---да поменялось не много. Это симферопольские таксюки на 3 языках ЕС как таксюки Стамбула замэкают? Или официантки шлюшки? Там пляжей нет почти песчаных, пусть Евпатория или Феодосия. Остальное камни. И мелкие порты для захода судов кроме Ялты и Севастополя, в котором хрен развернётся круизник и морвокзала нет даже для одного такого. Ржунемагу! Сервис уже давно другой---окуительно другой. За зиму забыл. Ветер и шторма такие---ботинки с ног сдувает.
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07.04.2023 18:22 Ответить
По всем ожиданиям в єтом сезоне отдых в Крыму будет не забываемым!
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07.04.2023 18:37 Ответить
а ви уявляєте собі Крим без русні, без кацапських калош,
без обісраних кепов 1,2,3 на пенсії з подагрою,
їхніх онучечок-профі за $25? - та цеж рай!
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07.04.2023 18:50 Ответить
так яка опора кажете 7ма, 8ма?
і шо тіко вночі, шо б люди не пострадали?
ну ви даєте - де ви там людей побачили?
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07.04.2023 19:21 Ответить
их место для отдыха колыма!
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07.04.2023 19:59 Ответить
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07.04.2023 20:51 Ответить
то що татари без виручки залишаться, ніхто їх чабуреки жерти не буде, а так сподівались на бохатих рузге туріздо.
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07.04.2023 22:09 Ответить
туда попрешься "отдыхать" - а потом сдохнешь в окопе но уже немного дальше. кое-где у кацапов мозги пока еще работают.
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07.04.2023 22:54 Ответить
 
 