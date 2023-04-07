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Россияне потеряли интерес к отдыху в Крыму, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне потеряли интерес к отдыху в Крыму, что следует из данных российской поисковой системы "Яндекс".
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"В марте 2023 года было вдвое меньше поисковых запросов "отдых в Крыму" (129 000), чем в марте 2022 года (261 000). Даже обычные россияне осознают, что время, когда можно было наслаждаться украденной украинской землей" – написал он.
Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что деоккупация Крыма является приоритетной задачей для украинской армии, поскольку Крым – "решающая территория". Военный предположил, что Киев сначала сосредоточится на полуострове, а затем перейдет в Донбасс.
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-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!
гражданіни, везіть ***** - фоту з обезяною обезпечу.
Я був там якраз у 2013 - вразило що не побачив жодної вивіски українською мовою, безліч атрибутів РФ флоту, купа приїжджих із РФ, преса на 95% московська тощо.
Радіо та ТБ на всі 100 раше-попса.
Так і сказав своїй дружині - Я побував у РФ, Україна з Криму вже пішла
бо українці там були завжди, доки ви, криворогаті "окающіє і акающіє"
з ґімноавтоматами не приперлися,
і зваж - вас там не ******* - тепер будуть...
правильно - на хій, чи під землю - вибір ваш...
До магазину далеко і ти відповідаєш - "Цигарок немає!". Через якийсь час закурюєш - він знову підходить - "Ты сказал что у тебя сигарет больше нет - оставь докурить"
У пивних та кафе брудні склянки - замість попільничок порізані банки від чорноморських бичків, неохайні продавщиці - на вулицях бруд, за автобусними зупинками нассано ранковими алкашами - УРА я знову в СРСР.
Після, коли я повернувся до свого тоді ще Дніпропетровська він мені здався раєм цивілізації
запустили все геть.
без обісраних кепов 1,2,3 на пенсії з подагрою,
їхніх онучечок-профі за $25? - та цеж рай!
і шо тіко вночі, шо б люди не пострадали?
ну ви даєте - де ви там людей побачили?