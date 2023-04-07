Россияне потеряли интерес к отдыху в Крыму, - Кулеба

Россияне потеряли интерес к отдыху в Крыму, что следует из данных российской поисковой системы "Яндекс".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В марте 2023 года было вдвое меньше поисковых запросов "отдых в Крыму" (129 000), чем в марте 2022 года (261 000). Даже обычные россияне осознают, что время, когда можно было наслаждаться украденной украинской землей" – написал он.

Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что деоккупация Крыма является приоритетной задачей для украинской армии, поскольку Крым – "решающая территория". Военный предположил, что Киев сначала сосредоточится на полуострове, а затем перейдет в Донбасс.

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