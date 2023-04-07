Деокупация Крыма безальтернативна для мира, - Зеленский
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Деокупация украинского Крыма от российских захватчиков безальтернативна.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время первого проведения на официальном уровне Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и меджлиса крымскотатарского народа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На земле Крыма сейчас под российским триколором сейчас царит зло, унижение, репрессии, убийства, война. Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет, я уверен, и победа, победа над этим злом. Деокупация Крыма безальтернативна не только для Украины, а для всего мира. И я уверен в этом", - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что именно с оккупации Крыма, репрессий в Крыму против украинской и крымскотатарской свободы, против крымских мусульман началась попытка России загнать в рабство Украину и другие народы цивилизованной Европы.
Глава государства отмечает, что освобождение Крымского полуострова нужно для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН, а не "на криминальных привычках убийц, насильников, грабителей, которые Россия пытается распространить".
В то же время, Президент призвал все страны уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.
"Так же, как мы уважаем территориальную целостность всех государств от Европы до Латинской Америки, мы справедливо ожидаем уважения к территориальной целостности нашего государства всей Украины от Полесья до побережья Черного и Азовского морей, от северных городов до Севастополя и Керчи. Весь наш восток, юг , каждая наша община, каждый наш человек все равно заслуживают жить и жить свободно", - подчеркнул Зеленский.
Он объяснил, что когда Украина вернется в Крым, тогда миру вернется покой, потому что, по его словам, агрессор проиграет.
"Все остальное может только разжечь жажду России воевать. Пусть же агрессор чувствует на себе, что никому не позволено ломать жизнь народов и обворовывать народы, никому не позволено распространять по миру зло, руины", - отметил Президент.
Пожалуйста, подождите...
"По моему мнению, одна из ключевых ошибок, это когда началось интенсивное вторжение, но никто - ни наши граждане, ни военные, ни мы как органы управления - не мог поверить в то, что это происходит в XXI веке и происходит с нами. Тем ранним утром 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты, например, первые несколько часов думали: мы вкладывали средства в комфорт для людей, как теперь разрушать все это?" - отметил он.
Такую неторопливость Подоляк назвал "фундаментальной ошибкой".
"Однако где-то в 18:00 уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими российскими ржавыми танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре", - вспомнил советник.
Он отказался признавать такие ожидания наивными - речь шла о заботе о созданном..."
Забота о созданном ... лять. Не о людях, не о жизни солдат, а о созданном !
чи відвели?
то хто, сам кулібіч розмінував?
чи комусь подзвонила в дзвін секретарка Єрмака і усно попросила шоб взвод солдіків розмінував?
шо за хрінь - здав, взяв, розмінував. ти сам то був солдатом хоч? я - ні, але навіть мені-дєдові(так, дєн, тож не можуть взять и дать(взять з хати і дать автомат)) ясно шо просто так ніхто тобі не міг - ой, візьму і здам і розміную.
той же Залужний - чо, йому хтось наказав відвести солдатів? А розмінувати хто наказав і кому?
Чо він нічого не каже? мля, робл*ть кумира як з Гаді Хавченко. Особливо наш співвітчизник Невзоров любить подвиги Залужного і мужність
МуженкаЗелі.
Їх більше половини зеленої влади. Одні точно зрадники, решта на них тупо працювала за бабло. Патріотів там нема. Ніхто ж мандат не здав і на фронт не пішов.
Де ти його ховаєш?
б*же, керівником сбу призначено було віруючого в літаючих мужиків, ну і там - "люби ближнього"(ну так, любить русню, шо не так?) тіпочка.
*******, шо ви розумієш під словом - "видай"? а хто його і як взагалі призначив? "видай себе" - от що означає це. угу, завтра зеля видасть всіх
Это того игрока, который у себя порядок не мог навести годами и тонул в крови? Не смешите, коктейль из отдельных народов в рамках одной страны обречен рано или поздно на угасание (СССР) или военный конфликт (Югославия).
а земля буде наша
не по очах....
вскрийте віни... ніж дати?
А з красної площі є.
та це просто тупо нема шо йому дєлати кандидатом.
але козли ж. а тепер - йди воюй. я ..бав, пішли вони нах. та реально в рот пішла така "держава".
Баканов це не кумівство, а навіть на виборах пред.явити бюлетень журналістам - це не порушення.
я ненавиджу тих хто робл*ть собі "кумира", але ясно шо "порохолюби" адекватні.ші в рази аніж виборуни Зелі.
... просто я бы не хотел бы видеть ваС в местах, в городах, в селах, жители которых поверили в "шашлычки"
...... "пару питань" зададуть.
и да, я то хоть не ходил на выборы, из-за отвращения.
ну и кстати говорил - нападут(после того когда клоуна выбрали то)
а, кстати, воевать не хочу, ну его нах, за Арахимию и за Коклетку и за обрдрестовича.. да мне неважно - я просто не хочу этого всего(смотрит вна небо шоб тока не летали ракеты)
Якщо головні особи не хочуть нескінченої війни, то слід думати при яких умовах обидві стороні перестануть стріляти. Варіант виходу фронту на границі 1991 року абстрактно логічний, але реально проблематичний - навіть маленька Вірменія рвалась у битву через маленький Карабах, уявити що довга росія, саме росія, а не її недолугий цар, мовчки і покірно стерпить таке...
Все ж таки Крим не Київ, не споконвічне українське. І взагалі то кримським татарам належить перш за все. Так можна було б і вирішити: демілітаризована зона, у складі України, але із великою автономією, не російською, Севастополь росії залишити (там все пристріляно, для чого міняти позиції)) Турція точно підтримає, із захватом)) мати такого союзника це щастя для України.
я би теж выддав - нгахер нам реально той крим. може в НАТО краще, а рашка хай подавиться.
Стосовно НАТО я не в захваті. США все ще на першому місці, але вплив їх буде падати. І взагалі, Україна це європейська держава, триматись потрібно за руки сусідів, а не за океаном. Менше США повинно бути, менше. Хочуть вони чубитись із росією, хай починають із свого кінця, із Аляски)) ну і росія також хай там змагання влаштовує, а не в цивілізованому європейському просторі.
ну, так як за "911" - є багато версій, так шо я про те шо тут особливо за позицію тов. Сі - типу він нічо і ні при чиму - але всі сюсюкають.
знаєш шо, чувак, мені здається, ..... мля, ну Ілон там типу казав вроді, я не перевіряв, але тіпа - світ - "іскуствєнєн" = "хтось" напр. "хаває емоції" = все сходиться по історії = "мають бути конфлікти"
і т.д.
... мені скинеш бабло з дисертації
клоунада. ти бачив фото Зелі з Трампом?
ну от. Веселий клоун виглядав як ніби йому в штани підклали ядерний заряд і сказали що це масони зробили.
то може не я в комі, бо якраз завжди казав шо клоуни вибрали клоуна.
... просто я бы не хотел бы видеть ваС в местах, в городах, в селах, жители которых поверили в "шашлычки"
...... "пару питань" зададуть.
и да, я то хоть не ходил на выборы, из-за отвращения.
ну и кстати говорил - нападут(после того когда клоуна выбрали то)
а, кстати, воевать не хочу, ну его нах, за Арахимию и за Коклетку и за обрдрестовича.. да мне неважно - я просто не хочу этого всего(смотрит вна небо шоб тока не летали ракеты)
07.04.2023 21:49 Відповісти Видалити
Те, що Крим і частина Донбасу були захоплені ще до того, як Порошенко став Президентом, якось замовчується. Так само, як замовчується те, що трагедія Маріуполя, Бучи та інших міст, містечок та сіл - цілковита заслуга Зеленського та його призначенців. Але фанатам секти найвеличнішого заходить нормуль...
ну і атакував би животних зелених в Криму - і шо? Пуйло би рванув пару висоток в Смердостополі і завопив - смотрітє, фошізм, Муссоліні отакує - і дійшов би до Варшави на путі до Лісабону.
Ти сам би Пістора хапав за ..... краватку шолі, або якщо ти мужик, то за автомат.)
Він відбудував АРМІЮ! Ту саму, яка, не зважаючи на саботаж "дєрьмаківців", стоїть проти рашистської навали! Він повернув Україні її церков, яка визнана Вселенськім Патріархом. Він відкрив українцям Європу тим сАмим, нікому не потрібним, безвізом....
Що зробив Зеленський, за мйже 4 роки, окрім того, що своїми діями привів повномаштабне вторгнення в Україну з сотнями тисяч жертв????
Добре, продовжу у вашому стилі: Буча, Ірпінь, Суми, Чернігів, Ізюм, Мощун, Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Соледар, Бахмут, Лиман, Харків, Енергодар (можу продовжувати)...
Нагадайте-но мені, в який рік президенства Порошенка ці міста були або обстріляні, або окуповані... Ну просто так, для чистоти експерименту порівнянь....
А яке відношення це до дій Пороха?
Кожен сам за себе відповідає
Тоді давайте наведіть досягнення Зеленського, які (хоча б частково) наблизяться до рівня "бариги", що б ваги хоч трохи врівноважилися при вашому "кожен сам за себе відповідає"...
Taras Ratushnyy
@TarasRat
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3 год
Здається бог нас таки наказує за шось..
йдннпроклинаєш Яхве
ОК?
А хто в цьому винен? Путін і його уряд що весь час свого правління займалися
Україною і народ
Росії також винен в тому що вірять тирану який відправляє синів батьків на війну і це не на захист своєї країни а на загарбання іншої
Бо в
Росії живуть раби які ніколи не захочуть жити вільно.
І бояться зробити переворот в тому що не знають як далі будуть жити
Але забувають одне немає людей незамінних навіть відомих
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і все ж таки я думаю шо якшо б царьок був би ........
о б*же(((((
так, ви правий, там такий "народ"
г*споди за шо нам Аллах дав це, ОЦЕ сусідами?
Аллах - козел, правда йогО взагалі то й намає.
Але це не заважає декільком десяткам тіл заробляти статки, декільком тисячам бути біля годівниці і мільйонам вмирати зате, що б першим двом категроріям жилось добре.
З такими "успіхами" воювати вже ніхто в РФ не хоче, тіки і думок, це як би мир підписати
і бидло йде, купує, підготовляється.....
а ви кажеш шо не полізуть.... угу, а як же, читай те Бабченка нємного - він то якраз каже шо ніхрена не не захочуть, він то знає, бо сам колишній орк-бойовик.
вмотивуйте їх що б конракт склали - в нас верховний *** забив на 4 повісткі, і нікого це не їбе....