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Деокупация Крыма безальтернативна для мира, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Деокупация украинского Крыма от российских захватчиков безальтернативна.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время первого проведения на официальном уровне Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и меджлиса крымскотатарского народа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На земле Крыма сейчас под российским триколором сейчас царит зло, унижение, репрессии, убийства, война. Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет, я уверен, и победа, победа над этим злом. Деокупация Крыма безальтернативна не только для Украины, а для всего мира. И я уверен в этом", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Россияне потеряли интерес к отдыху в Крыму, - Кулеба

Он напомнил, что именно с оккупации Крыма, репрессий в Крыму против украинской и крымскотатарской свободы, против крымских мусульман началась попытка России загнать в рабство Украину и другие народы цивилизованной Европы.

Глава государства отмечает, что освобождение Крымского полуострова нужно для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН, а не "на криминальных привычках убийц, насильников, грабителей, которые Россия пытается распространить".

В то же время, Президент призвал все страны уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Так же, как мы уважаем территориальную целостность всех государств от Европы до Латинской Америки, мы справедливо ожидаем уважения к территориальной целостности нашего государства всей Украины от Полесья до побережья Черного и Азовского морей, от северных городов до Севастополя и Керчи. Весь наш восток, юг , каждая наша община, каждый наш человек все равно заслуживают жить и жить свободно", - подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что когда Украина вернется в Крым, тогда миру вернется покой, потому что, по его словам, агрессор проиграет.

"Все остальное может только разжечь жажду России воевать. Пусть же агрессор чувствует на себе, что никому не позволено ломать жизнь народов и обворовывать народы, никому не позволено распространять по миру зло, руины", - отметил Президент.
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Топ комментарии
+13
До большой войны оставалось два месяца. "Освободитель" хренов

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07.04.2023 21:29
+11
Це ж виходить ворота в Крим - Мелітополь здав призначений Зеленським зрадник Кулініч.
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07.04.2023 21:31
+9
Только вот проблема в том, что ни один высокопоставленный сотрудник СБУ не мог натворить с обороной юга всего того, что произошло в реальности. Не их это уровень. Как бы нам этого не пытались втюхать.
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07.04.2023 21:35
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До большой войны оставалось два месяца. "Освободитель" хренов

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07.04.2023 21:29 Ответить
Та там щелепи вже зрощувати начасі..
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07.04.2023 21:32 Ответить
Вечірній пронос..деиж ті санітари вже..
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07.04.2023 21:30 Ответить
Каже добре, ще б із шкіри вилазив,як президент,щоб це зробити."зелені" часто "вагарят" одно ,а роблять плять "совсем другое", "а какая разница???"
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07.04.2023 21:30 Ответить
Це ж виходить ворота в Крим - Мелітополь здав призначений Зеленським зрадник Кулініч.
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07.04.2023 21:31 Ответить
Виявляється. це не з Залужного треба питати про розгортання військ до вторгнення, а з Рєзнікова і з президента. Наказів про підрив моста і про переміщення військ ніхто не давав, що призвело до здачі територій ворогу і смертей серед українців.
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07.04.2023 21:33 Ответить
Именно так

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07.04.2023 21:37 Ответить
То міста здавати ворогу можна було, аби вони дбайливо до мостів ставились ?
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07.04.2023 21:40 Ответить
В этом признался советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью "Фактам".

"По моему мнению, одна из ключевых ошибок, это когда началось интенсивное вторжение, но никто - ни наши граждане, ни военные, ни мы как органы управления - не мог поверить в то, что это происходит в XXI веке и происходит с нами. Тем ранним утром 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты, например, первые несколько часов думали: мы вкладывали средства в комфорт для людей, как теперь разрушать все это?" - отметил он.

Такую неторопливость Подоляк назвал "фундаментальной ошибкой".
"Однако где-то в 18:00 уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими российскими ржавыми танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре", - вспомнил советник.

Он отказался признавать такие ожидания наивными - речь шла о заботе о созданном..."

Забота о созданном ... лять. Не о людях, не о жизни солдат, а о созданном !
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07.04.2023 21:52 Ответить
Це 100 % вони хотіли стати гауляйтерами
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07.04.2023 21:54 Ответить
так війська там були?
чи відвели?
то хто, сам кулібіч розмінував?
чи комусь подзвонила в дзвін секретарка Єрмака і усно попросила шоб взвод солдіків розмінував?
шо за хрінь - здав, взяв, розмінував. ти сам то був солдатом хоч? я - ні, але навіть мені-дєдові(так, дєн, тож не можуть взять и дать(взять з хати і дать автомат)) ясно шо просто так ніхто тобі не міг - ой, візьму і здам і розміную.
той же Залужний - чо, йому хтось наказав відвести солдатів? А розмінувати хто наказав і кому?
Чо він нічого не каже? мля, робл*ть кумира як з Гаді Хавченко. Особливо наш співвітчизник Невзоров любить подвиги Залужного і мужність Муженка Зелі.
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08.04.2023 07:50 Ответить
Зеленський,воно чмо здало
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07.04.2023 21:33 Ответить
Только вот проблема в том, что ни один высокопоставленный сотрудник СБУ не мог натворить с обороной юга всего того, что произошло в реальности. Не их это уровень. Как бы нам этого не пытались втюхать.
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07.04.2023 21:35 Ответить
Та ясно що не всі криси засвітились.
Їх більше половини зеленої влади. Одні точно зрадники, решта на них тупо працювала за бабло. Патріотів там нема. Ніхто ж мандат не здав і на фронт не пішов.
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07.04.2023 21:42 Ответить
Только вот проблема в том, что ни один высокопоставленный сотрудник СБУ не мог натворить с обороной юга всего того, что произошло в реальности.- у високопосадовців не тільки в СБУ, а у всій владі "є слуги" для виконання завдань високопоставлених чиновників. Вони за 100 грн рідну матір поженуть пішком на рашистську Колиму.
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07.04.2023 22:17 Ответить
Зеля! видай на суд зрадника Баканова, якого ти призначив головою СБУ і який злив усе що можна РФ.

Де ти його ховаєш?
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07.04.2023 21:35 Ответить
особливо смішно шо баба Биканова - яросна росіяніскескиня, лизунка мощей РПЦ, як і сам Биканов.
б*же, керівником сбу призначено було віруючого в літаючих мужиків, ну і там - "люби ближнього"(ну так, любить русню, шо не так?) тіпочка.
*******, шо ви розумієш під словом - "видай"? а хто його і як взагалі призначив? "видай себе" - от що означає це. угу, завтра зеля видасть всіх
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08.04.2023 07:54 Ответить
Алєнь, за Къырым ми запитати можемо СУТО Къырымлы, а даунбацянців - нафуй з України. Їх на могили знищених Українців навезено. А за уруцкій ізікъ взагалі будемо пачпарт видавати без Прав громадянина України!
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07.04.2023 22:08 Ответить
коцапам тут не місце
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07.04.2023 22:28 Ответить
fuck off, don't understand russian
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07.04.2023 22:35 Ответить
нажаль Ваша історична примітивна підготовка викликає лише відразу і заважа' подальшому спілкуванню...(
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07.04.2023 22:33 Ответить
НАТО окупировало Югославию? Или Украина устраивала геноцид на Донбассе или в Крыму? Да, это другое, странно, что здесь кому то еще надо это объяснять.
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07.04.2023 22:47 Ответить
Сильного экономического игрока..

Это того игрока, который у себя порядок не мог навести годами и тонул в крови? Не смешите, коктейль из отдельных народов в рамках одной страны обречен рано или поздно на угасание (СССР) или военный конфликт (Югославия).
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07.04.2023 22:58 Ответить
Канада это пример цивилизованного общества и его и близко нельзя примерить на Югославию, там корни уходят намного глубже. Ко всему добавьте шовинизм, ксенофобию, недалёкие высказывания политиков (знаменитая речь Милошевича1989 года) и нарастающую этническую напряжённость. У Югославии как таковых шансов не было, НАТО это уже развязка этой истории.
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07.04.2023 23:15 Ответить
Бельгія, Швейцарія, Іспанія ... обреченьі/не обреченьі ?
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07.04.2023 23:17 Ответить
Ви порівнюєте ці країни із Югославією чи СРСР, серйозно?
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07.04.2023 23:28 Ответить
Не порівнюйте країни, порівнюйте людей, а вони всюди однакові. Все залежить від вкладених до них поняттів, сприйняттям ЗМІ, ...
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07.04.2023 23:55 Ответить
що хочеш почути про Бельгію? Вона давно би вже розділилась, якби Брюсель не був столицею Європи. Що хочеш почути про Іспанію? Не чув, що Каталонія хоче бутu окремо від Іспаніï?
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07.04.2023 23:29 Ответить
то піздуйте на матушку - в рязань...
а земля буде наша
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07.04.2023 21:39 Ответить
бамбас домбіт дамбас..
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07.04.2023 21:41 Ответить
кацапопридурь вузькоока - вас вичісляти будемо по паспорту
не по очах....
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07.04.2023 21:45 Ответить
...костьмі лягут такіє боти, як ти...
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07.04.2023 21:46 Ответить
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07.04.2023 21:47 Ответить
а нахій кому ваші кістки вперлися?
вскрийте віни... ніж дати?
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07.04.2023 21:52 Ответить
А ви звернули увагу, що все оточення Zeленського - це або колаборанти, або мародери. Там жодного порядного немає. "Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто тьі"(с)
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07.04.2023 21:43 Ответить
радий що в вас очі відкрилися...
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07.04.2023 21:47 Ответить
Чому ж ти не захищав Крим, а кривлявся за паребріком?
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07.04.2023 21:45 Ответить
Фото з Майдану у Зе немає.
А з красної площі є.
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07.04.2023 21:55 Ответить
кстаті я то казав - чо Зеля кривлявся на Москві сто раз - і тіпа там йойо не ........(зним-зним)? м?
та це просто тупо нема шо йому дєлати кандидатом.
але козли ж. а тепер - йди воюй. я ..бав, пішли вони нах. та реально в рот пішла така "держава".
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07.04.2023 22:01 Ответить
Щоб захищати Крим не обов"язково бути у владі. Він же казав що вони б кістьми лягли, але Крим би не здали.
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07.04.2023 22:14 Ответить
так ви сам в курсі шо він казав. зокрема про "кумівство" і "якщо порушу закон, то піду"
Баканов це не кумівство, а навіть на виборах пред.явити бюлетень журналістам - це не порушення.
я ненавиджу тих хто робл*ть собі "кумира", але ясно шо "порохолюби" адекватні.ші в рази аніж виборуни Зелі.
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13.04.2023 14:22 Ответить
извини.те,
... просто я бы не хотел бы видеть ваС в местах, в городах, в селах, жители которых поверили в "шашлычки"
...... "пару питань" зададуть.
и да, я то хоть не ходил на выборы, из-за отвращения.
ну и кстати говорил - нападут(после того когда клоуна выбрали то)
а, кстати, воевать не хочу, ну его нах, за Арахимию и за Коклетку и за обрдрестовича.. да мне неважно - я просто не хочу этого всего(смотрит вна небо шоб тока не летали ракеты)
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07.04.2023 21:49 Ответить
Думаю, вже час потихеньку міняти розмови на більш реальні. Як це зробив недавно хтось там із ОП, стосовно дипломатичної деокупації Криму.
Якщо головні особи не хочуть нескінченої війни, то слід думати при яких умовах обидві стороні перестануть стріляти. Варіант виходу фронту на границі 1991 року абстрактно логічний, але реально проблематичний - навіть маленька Вірменія рвалась у битву через маленький Карабах, уявити що довга росія, саме росія, а не її недолугий цар, мовчки і покірно стерпить таке...
Все ж таки Крим не Київ, не споконвічне українське. І взагалі то кримським татарам належить перш за все. Так можна було б і вирішити: демілітаризована зона, у складі України, але із великою автономією, не російською, Севастополь росії залишити (там все пристріляно, для чого міняти позиції)) Турція точно підтримає, із захватом)) мати такого союзника це щастя для України.
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07.04.2023 21:50 Ответить
щастячко ще те...
я би теж выддав - нгахер нам реально той крим. може в НАТО краще, а рашка хай подавиться.
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07.04.2023 21:54 Ответить
Хвилиночку, в любому випадку після війни безпека України повинна стати міцнішою, на довгий час. Є 4 сторони (світу). На Заході безпека і допомога гарантується Польщею, записали, досягнули. Наступний можливий варіант - Південь, там командує Турція і її вплив буде рости, з турками у нас хоч і були сутички, але кохання також)) мінарети їхні на Поділлі ніхто не знищував і не збирається, коротше, у нас із турками столітні відносини, навіть шаровари їх червоні ми зробили своїм козацьким одягом)) так що подружитись із Турцією це таки щастя для нас, заради цього спокійно можна було б віддати їм достатньо присутності в Криму. Потім проблема Півночі, також реально вирішити, бацько майстер дружити на всі боки)) Тоді із тих імперій, які століттями мали нас, залишиться тільки одна - російська, котра скоро сама отримає внутрішні проблеми, не до нас їй буде.
Стосовно НАТО я не в захваті. США все ще на першому місці, але вплив їх буде падати. І взагалі, Україна це європейська держава, триматись потрібно за руки сусідів, а не за океаном. Менше США повинно бути, менше. Хочуть вони чубитись із росією, хай починають із свого кінця, із Аляски)) ну і росія також хай там змагання влаштовує, а не в цивілізованому європейському просторі.
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07.04.2023 22:18 Ответить
може й так, але от напр клоунада з Трампом видається за....
ну, так як за "911" - є багато версій, так шо я про те шо тут особливо за позицію тов. Сі - типу він нічо і ні при чиму - але всі сюсюкають.
знаєш шо, чувак, мені здається, ..... мля, ну Ілон там типу казав вроді, я не перевіряв, але тіпа - світ - "іскуствєнєн" = "хтось" напр. "хаває емоції" = все сходиться по історії = "мають бути конфлікти"
і т.д.
... мені скинеш бабло з дисертації
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07.04.2023 22:30 Ответить
Я не дуже зрозуміла (повільна в голові), але за слово "клоунада" вчепилась і хочу запитати вас: а ви хіба не помітили, що клоунада зараз йде ВСЮДИ - особливо на фоні війни це помітно, береш ЛЮБЕ повідомлення і думаєш, а може це ти в медикаментозній комі від ковіду 2019 і все це твоя маячня? )))
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08.04.2023 18:04 Ответить
а я за що?
клоунада. ти бачив фото Зелі з Трампом?
ну от. Веселий клоун виглядав як ніби йому в штани підклали ядерний заряд і сказали що це масони зробили.
то може не я в комі, бо якраз завжди казав шо клоуни вибрали клоуна.
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13.04.2023 14:12 Ответить
камон, Хйло из подворотни и дипломатия - это вообще где? не надо строить иллюзий. кацапы будут дохнуть до кончины Хйла, массово и безальтернативно. не Крым так Донбасс не Донбасс так Украина не Украина так Польша, Литва и т.п. мозги в таком возрасте уже не меняются, воевать и убивать людей он (как и многие кацапы) мечтал изначально. так что, к сожалению, реальность не очень радужна, как обычно и бывает.
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08.04.2023 03:06 Ответить
Реальность реально пошла диким кошмаром - я согласна с вами. Но один дурной плюс в ней несомненно есть - попытаться понять как и откуда все это пошло, распутать, так сказать, детективчик. Ну и на предсказаниях будущего можно поупражняться.
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08.04.2023 18:09 Ответить
будущее однозначно, как там говорится, масло уже пролито. вопрос только в количестве жертв, которое, если бы всякие ооны, магаты, ядерные "клубы" и иже с ними выполняли свое прямое предназначение, было бы намного меньше.
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09.04.2023 02:59 Ответить
извини.те,
... просто я бы не хотел бы видеть ваС в местах, в городах, в селах, жители которых поверили в "шашлычки"
...... "пару питань" зададуть.
и да, я то хоть не ходил на выборы, из-за отвращения.
ну и кстати говорил - нападут(после того когда клоуна выбрали то)
а, кстати, воевать не хочу, ну его нах, за Арахимию и за Коклетку и за обрдрестовича.. да мне неважно - я просто не хочу этого всего(смотрит вна небо шоб тока не летали ракеты)

07.04.2023 21:49 Відповісти Видалити
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07.04.2023 21:51 Ответить
Єдине, чому ЗЕ так багато говорить про Крим - це тому, зо не при ньому він був окупований. А "єдиний анал" робить надзусилля для того, щоб приписати здачу Крима Порошенку.
Те, що Крим і частина Донбасу були захоплені ще до того, як Порошенко став Президентом, якось замовчується. Так само, як замовчується те, що трагедія Маріуполя, Бучи та інших міст, містечок та сіл - цілковита заслуга Зеленського та його призначенців. Але фанатам секти найвеличнішого заходить нормуль...
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07.04.2023 21:51 Ответить
Крим захапали, коли ще ніяким Порошенком у владі не пахло, а Обама і Меркельша хапала за руки Пастора, запевняючи, що усе самі порішають.
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07.04.2023 22:41 Ответить
ага, Пістор сам казав шо мав 7000 боєготових солдіків.
ну і атакував би животних зелених в Криму - і шо? Пуйло би рванув пару висоток в Смердостополі і завопив - смотрітє, фошізм, Муссоліні отакує - і дійшов би до Варшави на путі до Лісабону.
Ти сам би Пістора хапав за ..... краватку шолі, або якщо ти мужик, то за автомат.)
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08.04.2023 08:12 Ответить
Порох мав бажання мабуть добрі, та за 5 років нічого не показав. Якби не ці 5 років, то можна було б за нього голосувати, а так, вже всім все зрозуміло, кращого він не зробить, пообіцяти чогось, чого ще не обіцяв раніше, теж, то мабуть вже рейтинг його завжди буде незначний, але, це найкращий опонент, тобто, мрія будь якого політика буде вийти з ним в другий тур
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07.04.2023 22:42 Ответить
"Нічого не показав"??? Ви в Україні коли останній раз були?

Він відбудував АРМІЮ! Ту саму, яка, не зважаючи на саботаж "дєрьмаківців", стоїть проти рашистської навали! Він повернув Україні її церков, яка визнана Вселенськім Патріархом. Він відкрив українцям Європу тим сАмим, нікому не потрібним, безвізом....

Що зробив Зеленський, за мйже 4 роки, окрім того, що своїми діями привів повномаштабне вторгнення в Україну з сотнями тисяч жертв????
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07.04.2023 22:58 Ответить
Йой, які аргументи!
Добре, продовжу у вашому стилі: Буча, Ірпінь, Суми, Чернігів, Ізюм, Мощун, Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Соледар, Бахмут, Лиман, Харків, Енергодар (можу продовжувати)...

Нагадайте-но мені, в який рік президенства Порошенка ці міста були або обстріляні, або окуповані... Ну просто так, для чистоти експерименту порівнянь....
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07.04.2023 23:32 Ответить
"Що зробив Зеленський, за мйже 4 роки, окрім того, що своїми діями привів повномаштабне вторгнення в Україну з сотнями тисяч жертв????"

А яке відношення це до дій Пороха?
Кожен сам за себе відповідає
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07.04.2023 23:16 Ответить
Тобто те, що робив Порошенко, коли відбудовував армію, звільняв території, формував антипутлєрівську коаліцію, приймав участь у здобутті незалежності української церкви, здобув "безвіз", розпоча судову реформу - то фігня. Головне "Свинарчуки", "Жму руку, обнімаю", "вбив брата і з'їв", "борщовий набір".... Так?

Тоді давайте наведіть досягнення Зеленського, які (хоча б частково) наблизяться до рівня "бариги", що б ваги хоч трохи врівноважилися при вашому "кожен сам за себе відповідає"...
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07.04.2023 23:27 Ответить
це тому, що ми не молимося - добре хоч без фалоїметатора в руці

Taras Ratushnyy

@TarasRat

·

3 год

Здається бог нас таки наказує за шось..

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07.04.2023 22:01 Ответить
давай так - ти чуть читаєш "ст. заповіт", а потім.....
йднн
проклинаєш Яхве
ОК?
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07.04.2023 22:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=skJhhgLUsVA
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07.04.2023 22:01 Ответить
огидні безобразні до ******* кацапські свині хочуть України
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07.04.2023 22:07 Ответить
Росія живе минулим і не баче свого майбутнього без тих країн які були в СРСР
А хто в цьому винен? Путін і його уряд що весь час свого правління займалися
Україною і народ
Росії також винен в тому що вірять тирану який відправляє синів батьків на війну і це не на захист своєї країни а на загарбання іншої

Бо в
Росії живуть раби які ніколи не захочуть жити вільно.
І бояться зробити переворот в тому що не знають як далі будуть жити
Але забувають одне немає людей незамінних навіть відомих
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07.04.2023 22:17 Ответить
......
................
і все ж таки я думаю шо якшо б царьок був би ........
о б*же(((((
так, ви правий, там такий "народ"
г*споди за шо нам Аллах дав це, ОЦЕ сусідами?
Аллах - козел, правда йогО взагалі то й намає.
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07.04.2023 22:20 Ответить
Якби московія жила минулим, то вона б знала ВЛАСНУ історію. А так вони живуть вигаданим минулим, альтернативною ********** і зовсім не мають майбутнього...
Але це не заважає декільком десяткам тіл заробляти статки, декільком тисячам бути біля годівниці і мільйонам вмирати зате, що б першим двом категроріям жилось добре.
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07.04.2023 23:04 Ответить
розпалити жагу Росії воювати. Джерело: https://censor.net/ua/n3410855

З такими "успіхами" воювати вже ніхто в РФ не хоче, тіки і думок, це як би мир підписати
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07.04.2023 22:20 Ответить
відлизатися, танчиків відклепати, і потім - А чо НАТО Фінляндію в Київ запросило - вон, в Гельсінкі Лавра ******* є, попів виганяють, фошізм!!!!111 Гуйта, гайта, гійта, вон, вже там фошісти-Мусоліні
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07.04.2023 22:23 Ответить
Та вже навряд чи, зараз хочуть хоча б своє утримати, куди їм Фінляндія
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07.04.2023 22:37 Ответить
угу, вчора читав новину - набирають ватників на курси тіпа медична і потім на полігоні підготовка - пишуть шо все своє треба купити, а на курсах бойовик каже шо як мобілізують, то навіть мед. рукавички свої шоб були, взагалі все - бронік і т.д.
і бидло йде, купує, підготовляється.....
а ви кажеш шо не полізуть.... угу, а як же, читай те Бабченка нємного - він то якраз каже шо ніхрена не не захочуть, він то знає, бо сам колишній орк-бойовик.
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08.04.2023 07:42 Ответить
Світ спокойно согласится, если Крым останется там где есть и выдохнет. На кого это расчитано.
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07.04.2023 22:42 Ответить
Цілком верно, а тебе тоже тот крым вроде как не нужен, Ермак вынудит Навального та триллион евро репараций и все будет хорошо. Масоны только возненавидят мужественного Ермака, будущего Президента. Но он активно борется с ними, не убегает, не сдается, до чего же мужественный мужчина, настолько агрессивно отстаивает, командует, наступает, защищается, просто в истории не было еще такого столь крепкого президента, ну, потом будет президентом, а потом - руководителем Евросоюза.
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08.04.2023 08:02 Ответить
раби - до дому....
вмотивуйте їх що б конракт склали - в нас верховний *** забив на 4 повісткі, і нікого це не їбе....
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07.04.2023 22:51 Ответить
Ти спочатку дійди до Криму, оно вже Ігнат бідкається, що без ф16 наступу не буде. А ти вже Крим язиком звільняєш! Суцільні пустопорожні піздаболи!
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07.04.2023 22:59 Ответить
 
 