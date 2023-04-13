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Германия сегодня решит, передавать ли Украине МИГ-29, - Писториус
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Берлин хочет решить сегодня, позволит ли Польше передать Украине истребители МИГ-29 из запасов бывшей ГДР.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое агентство DPA.
"Правительство Германии хочет решить в этот четверг, даст ли оно согласие Польши на поставку истребителей МиГ-29 советского производства в Украину, заявил министр обороны Борис Писториус", – говорится в сообщении.
Речь идет об истребителях МиГ-29 из старых запасов Немецкой демократической республики, которые Германия когда-то продала Польше.
Напомним, Польша обратилась к правительству Германии с просьбой согласовать поставку в Украину истребителей советского образца МиГ-29.
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