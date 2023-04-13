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Новости За рубежом
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Германия сегодня решит, передавать ли Украине МИГ-29, - Писториус

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

літак,словаччина,міг-29

Берлин хочет решить сегодня, позволит ли Польше передать Украине истребители МИГ-29 из запасов бывшей ГДР.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое агентство DPA.

"Правительство Германии хочет решить в этот четверг, даст ли оно согласие Польши на поставку истребителей МиГ-29 советского производства в Украину, заявил министр обороны Борис Писториус", – говорится в сообщении.

Речь идет об истребителях МиГ-29 из старых запасов Немецкой демократической республики, которые Германия когда-то продала Польше.

Напомним, Польша обратилась к правительству Германии с просьбой согласовать поставку в Украину истребителей советского образца МиГ-29.

Также читайте: НАТО намерена передать Украине шесть танковых батальонов Leopard, - Писториус
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Топ комментарии
+19
коротше поки весь радянський мотлох зі світу не зберуть, не буде ф-16. з танками так було
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13.04.2023 16:19
+14
вірю в ваш правильний вибір і нехай здохнуть москалі!!
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13.04.2023 16:18
+8
Це вже вони повинні дозволити...важко буде пояснити відмову надати цей, майже, мотлох...
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13.04.2023 16:22
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Правила форума Совет форумчан
вірю в ваш правильний вибір і нехай здохнуть москалі!!
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13.04.2023 16:18 Ответить
коротше поки весь радянський мотлох зі світу не зберуть, не буде ф-16. з танками так було
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13.04.2023 16:19 Ответить
Тепер є і радянські танки і західні.
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13.04.2023 16:22 Ответить
Сподіваємось на вашу підтримку.
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13.04.2023 16:19 Ответить
Все що робиться для Перемоги України, робиться для власної безпеки.
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13.04.2023 16:21 Ответить
Це вже вони повинні дозволити...важко буде пояснити відмову надати цей, майже, мотлох...
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13.04.2023 16:22 Ответить
цікаво про яку кількість літаків йде мова ?
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13.04.2023 16:26 Ответить
тут не розумію лише одного... якщо їх продали Польщі, то вони вже є ЇЇ власністю, чому тоді в когось питати дозволу? невже там вмонтоване ************ обладнання від НАТО?...
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13.04.2023 16:30 Ответить
Це міжнародно встановлені норми для запобігання безконтрольного розповсюдження та перепродажузброї. Будь-який подальший продаж збої відбувається після отримання згоди від першого власника. Приблизно так.
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13.04.2023 17:59 Ответить
МИГ-29 - устаревшие морально, класс-4, а сейчас применяют класс- 4 ++.
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13.04.2023 16:30 Ответить
та ви хоч ті мігі отримайте а потім вже носом будете крутити
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13.04.2023 16:37 Ответить
На безрибье и рак риба
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13.04.2023 16:48 Ответить
Які блд можуть бути причини не дозволити?!
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13.04.2023 16:49 Ответить
Старое совковое говно.
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13.04.2023 16:57 Ответить
для перехвата ракет при обстрелах пойдет )))
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13.04.2023 17:38 Ответить
Есть категория таких людей "ботаников ", что будут лучше ходить пешком чем ездить на жигулях, таврии или космиче, здесь аналогично
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13.04.2023 21:20 Ответить
Нехай кацапи відріжуть голову ангелі меркель,можливо тоді німці зашевеляться....
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13.04.2023 17:32 Ответить
 
 