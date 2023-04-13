Німеччина сьогодні вирішить, чи передавати Україні МІГ-29, - Пісторіус

Берлін хоче вирішити сьогодні, чи дозволить він Польщі передати Україні винищувачі МІГ-29 із запасів колишньої НДР.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке агентство DPA.

"Уряд Німеччини хоче вирішити цього четверга, чи дасть він згоду Польщі на поставку винищувачів МіГ-29 радянського виробництва в Україну, заявив міністр оборони Борис Пісторіус", – йдеться у повідомленні.

Йдеться про винищувачі МіГ-29 зі старих запасів Німецької демократичної республіки, які Німеччина колись продала Польщі.

Нагадаємо, Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29.

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