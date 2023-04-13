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Німеччина сьогодні вирішить, чи передавати Україні МІГ-29, - Пісторіус

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

літак,словаччина,міг-29

Берлін хоче вирішити сьогодні, чи дозволить він Польщі передати Україні винищувачі МІГ-29 із запасів колишньої НДР.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке агентство DPA.

"Уряд Німеччини хоче вирішити цього четверга, чи дасть він згоду Польщі на поставку винищувачів МіГ-29 радянського виробництва в Україну, заявив міністр оборони Борис Пісторіус", – йдеться у повідомленні.

Йдеться про винищувачі МіГ-29 зі старих запасів Німецької демократичної республіки, які Німеччина колись продала Польщі.

Нагадаємо, Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29. 

Читайте також: НАТО збирається передати Україні шість танкових батальйонів Leopard, - Пісторіус
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Топ коментарі
+19
коротше поки весь радянський мотлох зі світу не зберуть, не буде ф-16. з танками так було
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13.04.2023 16:19
+14
вірю в ваш правильний вибір і нехай здохнуть москалі!!
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13.04.2023 16:18
+8
Це вже вони повинні дозволити...важко буде пояснити відмову надати цей, майже, мотлох...
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13.04.2023 16:22
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вірю в ваш правильний вибір і нехай здохнуть москалі!!
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13.04.2023 16:18 Відповісти
коротше поки весь радянський мотлох зі світу не зберуть, не буде ф-16. з танками так було
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13.04.2023 16:19 Відповісти
Тепер є і радянські танки і західні.
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13.04.2023 16:22 Відповісти
Сподіваємось на вашу підтримку.
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13.04.2023 16:19 Відповісти
Все що робиться для Перемоги України, робиться для власної безпеки.
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13.04.2023 16:21 Відповісти
Це вже вони повинні дозволити...важко буде пояснити відмову надати цей, майже, мотлох...
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13.04.2023 16:22 Відповісти
цікаво про яку кількість літаків йде мова ?
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13.04.2023 16:26 Відповісти
тут не розумію лише одного... якщо їх продали Польщі, то вони вже є ЇЇ власністю, чому тоді в когось питати дозволу? невже там вмонтоване ************ обладнання від НАТО?...
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13.04.2023 16:30 Відповісти
Це міжнародно встановлені норми для запобігання безконтрольного розповсюдження та перепродажузброї. Будь-який подальший продаж збої відбувається після отримання згоди від першого власника. Приблизно так.
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13.04.2023 17:59 Відповісти
МИГ-29 - устаревшие морально, класс-4, а сейчас применяют класс- 4 ++.
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13.04.2023 16:30 Відповісти
та ви хоч ті мігі отримайте а потім вже носом будете крутити
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13.04.2023 16:37 Відповісти
На безрибье и рак риба
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13.04.2023 16:48 Відповісти
Які блд можуть бути причини не дозволити?!
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13.04.2023 16:49 Відповісти
Старое совковое говно.
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13.04.2023 16:57 Відповісти
для перехвата ракет при обстрелах пойдет )))
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13.04.2023 17:38 Відповісти
Есть категория таких людей "ботаников ", что будут лучше ходить пешком чем ездить на жигулях, таврии или космиче, здесь аналогично
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13.04.2023 21:20 Відповісти
Нехай кацапи відріжуть голову ангелі меркель,можливо тоді німці зашевеляться....
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13.04.2023 17:32 Відповісти
 
 