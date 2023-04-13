4 581 18
Німеччина сьогодні вирішить, чи передавати Україні МІГ-29, - Пісторіус
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Берлін хоче вирішити сьогодні, чи дозволить він Польщі передати Україні винищувачі МІГ-29 із запасів колишньої НДР.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке агентство DPA.
"Уряд Німеччини хоче вирішити цього четверга, чи дасть він згоду Польщі на поставку винищувачів МіГ-29 радянського виробництва в Україну, заявив міністр оборони Борис Пісторіус", – йдеться у повідомленні.
Йдеться про винищувачі МіГ-29 зі старих запасів Німецької демократичної республіки, які Німеччина колись продала Польщі.
Нагадаємо, Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29.
Топ коментарі
+19 Paul Foxen 3f4b90a6
показати весь коментар13.04.2023 16:19
+14 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар13.04.2023 16:18
+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.04.2023 16:22
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex Sav 8157c114
показати весь коментар13.04.2023 16:18 Відповісти Мені подобається 14
Paul Foxen 3f4b90a6
показати весь коментар13.04.2023 16:19 Відповісти Мені подобається 19
Petrov Viktor
показати весь коментар13.04.2023 16:22 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар13.04.2023 16:19 Відповісти Мені подобається 3
Petrov Viktor
показати весь коментар13.04.2023 16:21 Відповісти Мені подобається 0
Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.04.2023 16:22 Відповісти Мені подобається 8
Роман Кокоровець 01cbec24
показати весь коментар13.04.2023 16:26 Відповісти Мені подобається 1
piligrim
показати весь коментар13.04.2023 16:30 Відповісти Мені подобається 3
Isaienko Vlad
показати весь коментар13.04.2023 17:59 Відповісти Мені подобається 0
dar ddd55bf6
показати весь коментар13.04.2023 16:30 Відповісти Мені подобається 0
Александр К bdc42b02
показати весь коментар13.04.2023 16:37 Відповісти Мені подобається 3
MrStepanovM
показати весь коментар13.04.2023 16:48 Відповісти Мені подобається 2
✘
MrStepanovM
показати весь коментар13.04.2023 16:49 Відповісти Мені подобається 0
Вадим Владимирович ca588c1e
показати весь коментар13.04.2023 16:57 Відповісти Мені подобається 0
KosAn30 JT26
показати весь коментар13.04.2023 17:38 Відповісти Мені подобається 2
Mlrs Himers
показати весь коментар13.04.2023 21:20 Відповісти Мені подобається 0
Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар13.04.2023 17:32 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...