Моравецкий: Война может продолжаться несколько лет

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, война в Украине может занять несколько лет.

Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы не высчитываем какую-то точную дату, а просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы стараемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – сказал Моравецкий, когда его спросили, как долго может длиться война.

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На вопрос журналистки, может ли война длиться даже несколько лет, премьер-министр ответил утвердительно.

Моравецкий также заверил, что все еще доверяет американским спецслужбам, несмотря на недавнюю утечку секретных документов.

"Это обидно, но такие вещи, к сожалению, случаются", – сказал глава польского правительства.

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Он добавил, что Польша поддерживает частые контакты со спецслужбами США, а сам он дважды встречался с координатором этих служб, директором Национальной разведки Аврил Хейнс.