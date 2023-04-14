Моравецкий: Война может продолжаться несколько лет
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По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, война в Украине может занять несколько лет.
Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы не высчитываем какую-то точную дату, а просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы стараемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – сказал Моравецкий, когда его спросили, как долго может длиться война.
На вопрос журналистки, может ли война длиться даже несколько лет, премьер-министр ответил утвердительно.
Моравецкий также заверил, что все еще доверяет американским спецслужбам, несмотря на недавнюю утечку секретных документов.
"Это обидно, но такие вещи, к сожалению, случаются", – сказал глава польского правительства.
Он добавил, что Польша поддерживает частые контакты со спецслужбами США, а сам он дважды встречался с координатором этих служб, директором Национальной разведки Аврил Хейнс.
Пожалуйста, подождите...
Війна може тривати декілька десятків років
А може сотень років
А може й тисяч років
тут
але поняттям "контрнаступ" досить торгувати.Робіть мовчки!
поставляемого оружия и от качества новых санкций и их неукоснительного соблюдения всеми
странами мира.
Тому,треба набратися терпіння...немає у наших союзників достатньо для нас зброї зразу і тут.Поступово дадуть,але гинуть наші хлопці на нулі,стримуючи орків...їх багато,їх вбивають,а вони знову йдуть...мрак...
Проблема в тому, що коли Україна вийде на кордони 91го року війна може тривати ще + роками.
А може і не тривати, де рашка впаде як совок, який був в рази міцніший.
Надої не збільшились, простий нарід бідкається, влада розводить руками...
А до виборів рос.агенрути, коли я сварився навіть з знайомими і доказував, що то щастя і диво, що поки люди зі сходу рачки не повзуть перетинати кордон з Європою втікаючи від війни, коли казав, що своїм вибором Зе вони допоможуть кацапопідарам додатково вбити десятки, а то й сотні тисяч людей, коли доказував херсонцю, що ціна його житла впаде в рази, хай хоч про свою жопу подумає, то була "какая разніца".
100 тисяч військових вбити в 100 раз важче, ніж 100 тисяч цивільних, яких 100% за цю війну згинуло більше ніж військових.
Тому що смерть це єдине що чекає всіх українців якщо не боротись.
Але на жаль де-хто не хоче готуватись до довгої війни та воювати на території рф щоб максимально наблизити кінець війни через розвал рф.