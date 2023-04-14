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Моравецкий: Война может продолжаться несколько лет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

моравецький

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, война в Украине может занять несколько лет.

Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы не высчитываем какую-то точную дату, а просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы стараемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – сказал Моравецкий, когда его спросили, как долго может длиться война.

Читайте: Поражение Украины в войне с РФ будет означать конец "золотого века" Запада, - премьер Польши Моравецкий

На вопрос журналистки, может ли война длиться даже несколько лет, премьер-министр ответил утвердительно.

Моравецкий также заверил, что все еще доверяет американским спецслужбам, несмотря на недавнюю утечку секретных документов.

"Это обидно, но такие вещи, к сожалению, случаются", – сказал глава польского правительства.

Также читайте: НАТО должна предоставить Украине гарантии безопасности летом, - Моравецкий

Он добавил, что Польша поддерживает частые контакты со спецслужбами США, а сам он дважды встречался с координатором этих служб, директором Национальной разведки Аврил Хейнс.
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Топ комментарии
+12
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14.04.2023 11:33
+9
Не може. Нас українців фізично недостатньо для такої тривалої війни.
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14.04.2023 11:29
+8
Вороже ІПСО чистої води. Стара пластинка, типа будемо воювати до останнього українця. Це у ворога в тисячу разів раніше закінчаться смертники, які готов подохнути за ху#ла та олігархів.
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14.04.2023 11:46
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Ням-ням, який смачненький наративчик вкинуто

Війна може тривати декілька десятків років

А може сотень років

А може й тисяч років
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14.04.2023 11:28 Ответить
Штати мають якісь збочені пріоритети: https://twitter.com/sternenko/status/1646588927002673152
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14.04.2023 11:36 Ответить
ні-ні, всього 2-3 тижні, а потім шашлики....легко жити рожевим поні
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14.04.2023 13:05 Ответить
шашлики вже були. Досить.
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14.04.2023 13:32 Ответить
Не може. Нас українців фізично недостатньо для такої тривалої війни.
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14.04.2023 11:29 Ответить
ще років на 5 вистачить. звісно, якщо буде якась підтримка такий довгий час.
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14.04.2023 11:43 Ответить
Вороже ІПСО чистої води. Стара пластинка, типа будемо воювати до останнього українця. Це у ворога в тисячу разів раніше закінчаться смертники, які готов подохнути за ху#ла та олігархів.
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14.04.2023 11:46 Ответить
Від Моравецького ІПСО? Він же не Орбан, не Макрон і не гнида-Меркель.
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14.04.2023 11:48 Ответить
Не треба приписувати Моравецькому цю маячню про українців.
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14.04.2023 11:53 Ответить
Дивно. Це ж ви йому приписали, а я якраз висловив своє здивування з цього приводу.
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14.04.2023 12:11 Ответить
Да, твоє ІПСО. І не роби вигляд, що не зрозумів, що мої слова про тебе, а не Моравецького
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14.04.2023 12:20 Ответить
Це ти мені приписуєш свій власний висер? Хто ще на сайті може мене записати в пропагандиста рускава міра?
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14.04.2023 12:25 Ответить
Ті, хто це читає чудово зрозуміють, хто що кому приписує
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14.04.2023 12:32 Ответить
Пішов ти накуй, член собачий. А гине хто в тому залізобетоні. Хіба не наші люди?Два десятиліття зібралося воно воювать.
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15.04.2023 10:44 Ответить
Мінкульт звертався до YouTube через падіння популярності національного телемарафону - Ткаченко
тут
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14.04.2023 11:30 Ответить
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14.04.2023 11:33 Ответить
Тю. Найвеличніший війну давно вже закінчив.
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14.04.2023 11:38 Ответить
Війна може тривати кілька років Джерело: https://censor.net/ua/n3412087
але поняттям "контрнаступ" досить торгувати.Робіть мовчки!
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14.04.2023 11:40 Ответить
Це він нас так збодрив .
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14.04.2023 11:40 Ответить
Конечно может, а может закончиться и в этом году, всё будет зависеть от количества и качества

поставляемого оружия и от качества новых санкций и их неукоснительного соблюдения всеми

странами мира.
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14.04.2023 11:41 Ответить
Войну всегда начать легче, чем закончить.
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14.04.2023 11:42 Ответить
А хто ж настільки наївний, що вірить, що можна перемогти росію раніше? Це Київ лише можна вяти за три дні, і деякі лідери напротивагу нашим друзям, не будем вказувати пальцем, в це було повірили чи зробили вид, що повірили за кремлівські гроші чи за день підписати капітуляцію під видом миру з агресором на його умовах. Ось так саме позитивно бачать наше майбутнє кращі наші друзі, бо і ми бачимо попереду кілька років хоч і важких, але результативних років нищення ворога, нескінченого потоку цинкових трун на росію, плідної співпраці нової, більшої та більш ефективної військової допомоги, щоб там не казали далекобіїних ракет, винищувачів, касетних снарядів, нищівних - і так до самого захоплення москви. Тому дякуємо нашом другу за віру у найкраще, у впевненість в нашу стійкість!
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14.04.2023 11:43 Ответить
А би ж розуміти, що він має на увазі під словом "війна"? Якщо розглядати виключно активну фазу бойових дій, то за умови необхідного озброєння і розробленої стратегії (а це спільна робота України та ЄС і НАТО) до зими можливо повернемо території, втрачені з 24.02. А от чи продовжиться активна фаза далі питання ще відкрите, особливо в напрямку Донецьку, Макіївки, Горлівки. Хоча можлива військова допомога китаю єерефії може змінити хід подій.
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14.04.2023 11:45 Ответить
"Ми не вираховуємо якусь точну дату, а просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою. І відповідно до цього ми намагаємося адаптуватися до ситуації, працювати через нашу дипломатію з нашими партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну" на випередження вони не працють,щоб надати Україні достатньо зброї ,спостерігачі хренові спостерігають,як рашист знищує Україну і чинить геноцид українців.
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14.04.2023 11:47 Ответить
Була б відповідна зброя у наших бійців,то кацапи б побігли,тільки лапті губили...
Тому,треба набратися терпіння...немає у наших союзників достатньо для нас зброї зразу і тут.Поступово дадуть,але гинуть наші хлопці на нулі,стримуючи орків...їх багато,їх вбивають,а вони знову йдуть...мрак...
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14.04.2023 11:47 Ответить
Тоді яким чином вони збираються захищати кожен дюйм території країн НАТО, якщо у них немає зброї??? Зброя є, волі немає , щоб передати її Україні.
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14.04.2023 13:21 Ответить
В них зброя є,але її недостатньо,щоб ще й з нами поділитись...Вони ж думали,що наша країна виробляє свою зброю для захисту держави...
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14.04.2023 15:21 Ответить
Звичайно, що може, бо Україна вже не впаде - це питання закрите. Навіть в найгішому сценарії, якщо якийсь Трампушка зверне всю допомогу, то Україна його переживе і перечикає.
Проблема в тому, що коли Україна вийде на кордони 91го року війна може тривати ще + роками.
А може і не тривати, де рашка впаде як совок, який був в рази міцніший.
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14.04.2023 11:50 Ответить
Звісно, з такою кількістю зброї яку нам постачають війна може палати довго..
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14.04.2023 11:54 Ответить
вимінявші свою зброю на "газ по 50 коп" невдоволені, що Захід не дає достатньо халяви. Тому і триватиме роками
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14.04.2023 11:57 Ответить
Ви дійсно вважаєте що ті 8 Ту-160 і ракети до них дотягнули б до цього часу з специфічним відношенням України до своєї обороноздатності.
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14.04.2023 12:13 Ответить
Прогнози на жаль не втішні....якщо ще Китай впряжеться у війну...
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14.04.2023 11:55 Ответить
Тому що реальність це не телемарафон. Замість того, щоб обсирать розумніших людей, які в НАТО вступили в 1997, тоді ж, коли ми в Криму русню на 20 років розмістили - варто цікавитись що робиться з енергосистемою, щоб пережити наступну зиму, коли русня знову почне класти нам енергетику.
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14.04.2023 11:59 Ответить
Стільки ефемерних оптимістів яким хоча би подивитися на тенденції розвитку ситуації на карті за останні півроку.
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14.04.2023 12:03 Ответить
А ***** на это и рассчитывает, потому как мяса у него на порядок больше. И розовые пони быстро устают от войны по телику.
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14.04.2023 12:04 Ответить
Зараз мене назвуть московським тролем, але на фоні останніх новин в мене складається враження, що ціль усього цього це вбити як можна більше українських чоловіків, яких влада називає мобілізаційним ресурсом, а за цей час вкрасти як можна більше грошей, потім віддати московії усе що вона забажає, а що залишиться віддати арабам, можливо навіть залишок країни візьмуть у ЄС, усі задоволені, можна й далі купувати у болот газ та будувати потоки.
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14.04.2023 12:22 Ответить
К сожалению, Запад как бы не сочувствовал и не помогал украинцам, но для них всяко лучше, когда воюют украинцы, а не они сами. Они часто повторяют, что главное, что бы война не вышла за пределы Украины, по этой причине есть задержка с поставками оружия и запреты наносить удары по территории РФ. Как можно закончить войну без уничтожения военной и критической инфраструктуры противника я не понимаю, представьте если бы США поставляли ленд-лиз Англии и СССР, но запрещали при этом воевать с немцами за пределами территории Англии и СССР, капитулировала бы Германия в 45-м? Нет конечно. Война бы шла минимум годов до 60-х пока Гитлер от старости не умер.
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14.04.2023 12:56 Ответить
Особисто я в підлості нашої влади не сумніваюся. Можливо, знищення армії і м'ясорубках - це один з пунктів Оману, щоб "сайтісь пасєрєдінє". Згадайте Азовців, яких просто здали в полон під виглядом евакуації. І тільки розголос не дав зеленим про них забути.
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14.04.2023 13:13 Ответить
Дійсно, дуже дивно, бо на війні ж тільки наживаються. Какжетакпраізашло?
Надої не збільшились, простий нарід бідкається, влада розводить руками...
А до виборів рос.агенрути, коли я сварився навіть з знайомими і доказував, що то щастя і диво, що поки люди зі сходу рачки не повзуть перетинати кордон з Європою втікаючи від війни, коли казав, що своїм вибором Зе вони допоможуть кацапопідарам додатково вбити десятки, а то й сотні тисяч людей, коли доказував херсонцю, що ціна його житла впаде в рази, хай хоч про свою жопу подумає, то була "какая разніца".
100 тисяч військових вбити в 100 раз важче, ніж 100 тисяч цивільних, яких 100% за цю війну згинуло більше ніж військових.
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14.04.2023 13:38 Ответить
" а какой тогда смысл в победе" - давай свої паспорті дані і я припиню твою агонію та заріжу тебе як свиню.

Тому що смерть це єдине що чекає всіх українців якщо не боротись.
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15.04.2023 01:48 Ответить
Моравецький не читає, великого пророка зеленого півня Буданова?
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14.04.2023 14:38 Ответить
Якщо НАТО (а це блоку під силу) завалить ЗСУ зброєю, типу "ленд-ліза" ВМВ, і допоможе позбутися зрадників у вищому керівництві Держави, то цього року прийде перемога і мир у Європі.
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14.04.2023 17:25 Ответить
Моравецький повністю правий.

Але на жаль де-хто не хоче готуватись до довгої війни та воювати на території рф щоб максимально наблизити кінець війни через розвал рф.
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15.04.2023 01:50 Ответить
 
 