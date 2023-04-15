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США выделят Украине еще около $5 миллиардов бюджетной поддержки

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

долар

Соединенные Штаты предоставили Украине бюджетную поддержку в размере 18 миллиардов долларов через механизмы Всемирного банка. Еще почти 5 миллиардов долларов станут доступны в сентябре.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты предоставили 18 миллиардов долларов бюджетной поддержки правительству Украины через механизмы Всемирного банка. Дополнительные 4,9 миллиарда долларов будут доступны в сентябре. Это финансирование вместе с поддержкой ЕС, МВФ и других позволяет правительству предоставлять жизненно важные услуги своим гражданам, борясь с жестокой агрессией России", - говорится в заявлении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, премьер-министр Денис Шмигаль 12-14 апреля находился с рабочим визитом в США. Он принял участие в ежегодном форуме Spring Meetings МВФ и Всемирного банка. Кроме того, глава правительства провел встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен, другими американскими чиновниками и представителями бизнеса, а также руководством МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка.

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Министры финансов стран G7 по результатам переговоров в рамках Spring Meetings заверили в выделении Украине дополнительной поддержки более чем на 5 миллиардов долларов. В частности, речь идет о дополнительных пакетах поддержки от Франции, Германии и Великобритании.
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Топ комментарии
+7
Зе-шобла осторонь не стоятиме. Вчора на Ютубі дивився свіже відео Крижанівського, так ось він сказав, що зе-кодло на чолі з дЄрьмаком вже поживились на $400.000 із західної допомоги. Звісно, амери - не ідіоти, але й в ОПі сидять не дурники. У них на підхваті є і ******* юристи, і дєлкі, які здатні вибудувати нові схеми відмивання грошей. За словами Крижанівського зе-гниди ********** ~30% фіндопомоги. Масштаби просто *********. А "мудрий" нарід нехай і далі наївно вважає, що у союзників все під контролем.
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15.04.2023 12:19
+5
это для компенсации украденного зеленским?
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15.04.2023 12:18
+4
зеленьпотирає ручки.... можна прібарахліцца ще й онукам хватить...
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15.04.2023 11:46
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зеленьпотирає ручки.... можна прібарахліцца ще й онукам хватить...
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15.04.2023 11:46 Ответить
Що ти несеш? Зе яким боком до цих надходжень? В Україні дефіцит держбюджету до 100% наближається, то на пенсії, то на субсидії то на виплати військовим немає постійно грошей
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15.04.2023 11:50 Ответить
Наближається до 100%.І що це значить?Якщо е мізки,можете самі відповісти на питання. Скажу лише одне, гроші так просто не дають, за все треба буде платити. Вот тільки чим?
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15.04.2023 12:04 Ответить
невже ви думаєте,що в Білому домі дурачки сидять?та у америкосів в дупі більше розуму,чим і Зе в голові..
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15.04.2023 11:50 Ответить
для него это уже не такая и большая сумма.
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15.04.2023 12:19 Ответить
Зе-клептоманам вже нема куди гроші дівати.
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15.04.2023 13:00 Ответить
слугі крємля все вкрадуть.
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15.04.2023 11:49 Ответить
Я вже збився з ліку скільки нам грошей дали. Головне шоб їх не розтягнули по карманах.
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15.04.2023 11:50 Ответить
Зе-шобла осторонь не стоятиме. Вчора на Ютубі дивився свіже відео Крижанівського, так ось він сказав, що зе-кодло на чолі з дЄрьмаком вже поживились на $400.000 із західної допомоги. Звісно, амери - не ідіоти, але й в ОПі сидять не дурники. У них на підхваті є і ******* юристи, і дєлкі, які здатні вибудувати нові схеми відмивання грошей. За словами Крижанівського зе-гниди ********** ~30% фіндопомоги. Масштаби просто *********. А "мудрий" нарід нехай і далі наївно вважає, що у союзників все під контролем.
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15.04.2023 12:19 Ответить
это для компенсации украденного зеленским?
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15.04.2023 12:18 Ответить
Дякуємо, друзі.
Та чи вистачить цих грошей на забезпечення нашої оборони і військових, чи вони конче необхідні для "великого зеленого крадівництва-відбудівництва"?
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15.04.2023 12:36 Ответить
Краще б надали на 5 млрд військової допомоги. Це було б десь 85 F-16.
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15.04.2023 12:40 Ответить
А вы наверное только что вышли из летаргического сна? Военной помощи из США уже поступило на более чем 30 млд долларов.
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15.04.2023 17:51 Ответить
І що, це якось виправдовує США, за порушені ними ж гарантії безпеки для України, які надали, коли Україна позбавилася ядерної зброї? До речі, 30 млрд - це копійки, у порівнянні, що віддала Україна. Ви мабуть взагалі народилися у пробірці, не знаючи нічого? Вас, дебілів, що штампують?
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15.04.2023 21:04 Ответить
США гарантії безпеки не порушували. Вони обіцяли не нападати на Україну і своє слово дотримали.
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15.04.2023 23:39 Ответить
США гарантувало безпеку України, а не не нападати на неї. Різницю відчуваєте, чи ні?
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16.04.2023 00:43 Ответить
Ти сам подумай, це важлива принципова річ, яку треба обов'язково усвідомити, щоб не робити помилок. Як можна гарантувати те, чого гарантувати неможливо? Гарантія це додаткове зобов'язання яке бере на себе той хто його дає. Гарантія, це забезпечення виконання своїх зобов'язань, а нi не чужих.
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16.04.2023 09:29 Ответить
Що гарантувати неможливо, безпеку країни, яку роззброїли? Якщо у тебе мозок є, згадай про країни НАТО. Чи теж заспіваєш, що їм неможливо гарантувати безпеку
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16.04.2023 10:39 Ответить
Уряди країн, членів НАТО гарантують один одному, що вони надають допомогу в обороні при нападі на будь яку з цих країн. До речі й роззброювали вони Україну, якраз саме для того, щоб зменшити для себе загрозу нападу з боку України. Так що ці договори це зовсім різні пісні. Щоб давати гарантію не нападу Росії на Україну, США повинні очолювати уряд Росії, всі відомства і міністрства і президент Росії повинен бути американцем і російський ядерний зонтик, повинен управлятися з Вашингтона а не москвы. Все це в галузі фантастики, тому я й кажу, що СВОЇ гарантії безпеки США не порушували.
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16.04.2023 13:00 Ответить
Ти зовсім тупе, як я подивлюся. США гарантували, що на Україну НІХТО не нападе, з країн маючих ядерну зброю, тому і підписанти були усі такі країни. Інша річ, що як лохів розвели з цими гарантіями українців.
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16.04.2023 15:19 Ответить
Так ніхто на Україну і не напав, крім росії. Невже мозків не вистачає таке зрозуміти, що всі підписанти, держави незалежні? Ніхто ні від кого не залежить. Ніхто ні на кого не має такого впливу, щоб керувати державними рішеннями, нападати на Україну чи не нападати. Кожен президент сам за себе дає обіцянку про ненапад і його виконує чи ні.
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16.04.2023 16:50 Ответить
Ніхто ні на кого не має такого впливу, щоб керувати державними рішеннями, нападати на Україну чи не нападати, але має вплив, щоби захищати Україну при нападі, а не умивати руки з піпетковою допомогою.
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16.04.2023 16:57 Ответить
Допомагати чи не допомагати, це зовсім інше питання, ніяк не пов'язане з будапештським меморандумом. Якщо для США вигідно, то вони допомагатимуть Україні, а якщо не вигідно, то не будуть, а може навіть скластися така ситуація, що вигідніше допомагатиме росії у війні проти України. Їм вигідно, щоб ніхто крім них не переміг. Головне, щоб росія з україною заважали один одному, щоб вони зав'язли у війні і роками без винятку витрачали свої ресурси на взаємознищення, а не на розвиток. Сильні конкуренти нікому не потрібні. Так само як і Китай, Індія, Бразилія та інші. Вони не хочуть втратити лідерство. Якщо не вдається випередити конкурента, то треба його пригальмувати. Це політика.
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16.04.2023 18:30 Ответить
Чув колись про "ядерний зонтик" США? Якщо не чув - прочитай в інтернеті, і не пиши тут дурню більше.
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16.04.2023 11:24 Ответить
Чудова новина !
Стандартна операція викорінення корупції почалася. Але масштаб вражає. Як мінімум пару міністрів можуть заковтнути наживку
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15.04.2023 13:02 Ответить
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15.04.2023 13:03 Ответить
не давайте зеленим ані цента
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15.04.2023 13:04 Ответить
Святий патріархат. У привладників великі проблеми. Куди тепер розпихати 5 млрд$? І ще більші проблеми, як стриматися, і не почати купляти по 10 майбахів і ламбо, щоб хизуватися ними перед какаяразніцамі? Гроші українських платників податків у розмірі 5 млрд $ можна ілюзіонувати у свої кишені, як Девід Коперфілд, а гроші від американських платників податків, які не можна чіпати, бо бубенці повідривають за це, можна спрямувати на потреби держави. Нєлохі в злодействіі))
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15.04.2023 13:23 Ответить
Як би не оця підтримка світу, як би довго протрималась зелене лайно - але ж скіки зоряний лідер та сама впливова жінка світу хаяли і США і Европу - шо вони такі погані та нагнітають та вводять в оману українців.
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15.04.2023 13:53 Ответить
Знову скандал із зеленими мародерами, у пресі США.

Купували дизпаливо у руzких орків за безцінь, на кошти штатів, а звітували про втрічи вишу за ринковою.
Приблизно 400 мильонів доларів збиткив.
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15.04.2023 14:05 Ответить
Зєлі перемога не потрібна. Його за його "подвиги" треба буде ховати від українців десь у Гаазі. Навіщо йому перемога?
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15.04.2023 14:11 Ответить
Лучше бы серьезного оружия на эти деньги дали бы...
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15.04.2023 16:04 Ответить
А люди в тылу пусть едят траву и кору с деревьев, да?
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15.04.2023 17:53 Ответить
Слухай сюди, мудак, ми тут прокормимось якось, якщо падаль кацапську, типу тебе, знищимо.
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15.04.2023 21:07 Ответить
 
 