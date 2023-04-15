США выделят Украине еще около $5 миллиардов бюджетной поддержки

Соединенные Штаты предоставили Украине бюджетную поддержку в размере 18 миллиардов долларов через механизмы Всемирного банка. Еще почти 5 миллиардов долларов станут доступны в сентябре.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты предоставили 18 миллиардов долларов бюджетной поддержки правительству Украины через механизмы Всемирного банка. Дополнительные 4,9 миллиарда долларов будут доступны в сентябре. Это финансирование вместе с поддержкой ЕС, МВФ и других позволяет правительству предоставлять жизненно важные услуги своим гражданам, борясь с жестокой агрессией России", - говорится в заявлении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, премьер-министр Денис Шмигаль 12-14 апреля находился с рабочим визитом в США. Он принял участие в ежегодном форуме Spring Meetings МВФ и Всемирного банка. Кроме того, глава правительства провел встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен, другими американскими чиновниками и представителями бизнеса, а также руководством МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка.

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Министры финансов стран G7 по результатам переговоров в рамках Spring Meetings заверили в выделении Украине дополнительной поддержки более чем на 5 миллиардов долларов. В частности, речь идет о дополнительных пакетах поддержки от Франции, Германии и Великобритании.