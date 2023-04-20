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На саммите НАТО Украина ожидает принятия пакета гарантий безопасности, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина ожидает принятия на саммите НАТО в Вильнюсе пакета гарантий безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Нам необходимо нечто большее, чем нынешний формат отношений. Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Мы хотим гарантий безопасности на этом пути. Мы не готовим альтернативу членству и не рассматриваем это как компромисс", - отметил президент.
"Мы будем в Альянсе. Мы считаем, что это и есть гарантии безопасности для Украины. Пакет гарантий на этом пути – вот это мы хотели бы утвердить в Вильнюсе. Мы со своей стороны все подготовим точно", – добавил Зеленский.
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Хто стоїть за злочинними диверсіями проти українського ракетобудування
з 6:00
https://twitter.com/i/status/1648737786923569152
Мій твіттер український
Там уже росс. акаунти повернули на держ. органи, а аккаунти ЄС і НАТО позначають публічно як такі, що не викликають довіри.
Це стратегічна помилка!
Затверджувати треба в Будапешті!
І якщо до ЗСУ питань немає від слова "взагалі", то до влади - одні питання. А це зовсім не наближає Україну до членства в ЄС та НАТО.
Залишиться ПУСТИР з пенсами....
Нах ПУСТИРУ З ПЕНСАМИ, якісь гарантії?