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Новости Война в Украине
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Зеленский (16534) НАТО (8937) членство в НАТО (1215)

На саммите НАТО Украина ожидает принятия пакета гарантий безопасности, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг,зеленський

Украина ожидает принятия на саммите НАТО в Вильнюсе пакета гарантий безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Нам необходимо нечто большее, чем нынешний формат отношений. Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Мы хотим гарантий безопасности на этом пути. Мы не готовим альтернативу членству и не рассматриваем это как компромисс", - отметил президент.

"Мы будем в Альянсе. Мы считаем, что это и есть гарантии безопасности для Украины. Пакет гарантий на этом пути – вот это мы хотели бы утвердить в Вильнюсе. Мы со своей стороны все подготовим точно", – добавил Зеленский.

Читайте: Президент Чехии Павел поддержал вступление Украины в НАТО после завершения войны
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Топ комментарии
+11
Может пора перестать воровать на армии? Вы считаете там всех дурными и слепыми?
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20.04.2023 15:21
+6
Запад тоже хочет понять когда эта власть уже нажрется и перестанет воровать.
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20.04.2023 15:16
+6
Хтось пояснить цьому недолугому, що НАТО - військово-ПОЛІТИЧНИЙ альянс і вступають туди не збройні сили, а країна (разом зі своїми збройними силами та політичною владою). Та й рішення про вступ приймають не генерали країн НАТО, а політичне керівництво цих держав.
І якщо до ЗСУ питань немає від слова "взагалі", то до влади - одні питання. А це зовсім не наближає Україну до членства в ЄС та НАТО.
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20.04.2023 15:20
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уявляю як він задовбав вже всіх у Європі та в Нато.
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20.04.2023 15:12 Ответить
Може вже достатньо боятися вимагати? Бо це просто якийсь синдром меньшовартості.
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20.04.2023 15:19 Ответить
Может пора перестать воровать на армии? Вы считаете там всех дурными и слепыми?
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20.04.2023 15:21 Ответить
є серйозна проблема - ніхто з них не збирається "перестати". і що з тим робити? амери могли б брати за пейси але вони не хочуть принципово це робити! і що тоді?
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20.04.2023 15:23 Ответить
Вначале - на выборах думать головой, а не жопой. И не надеяться на амеров если сами идиоты и выбрали такое дерьмо во время войны.

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20.04.2023 15:27 Ответить
ясно. справа безнадійна.
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20.04.2023 15:29 Ответить
ще раз для тих, хто не встиг на сеанс:
Хто стоїть за злочинними диверсіями проти українського ракетобудування
з 6:00
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20.04.2023 15:13 Ответить
нам треба гарантії ВСТУПУ в нато. все інше від лукавого
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20.04.2023 15:14 Ответить
Гарантии никто не даст пока у нас воры у власти.
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20.04.2023 15:18 Ответить
Есть Устав НАТО, где прописаны условия для приема в альянс. Хотя зеледенту не в первой показывать свою тупость и необучаемость... Вот и в этот раз снова всрався...
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20.04.2023 15:27 Ответить
яо немає, віддати взамін нічого
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20.04.2023 15:14 Ответить
Квартал ржав над ЗСУ , ніби вони барани, а авіаудар по москві то мавпяча какашка.
https://twitter.com/i/status/1648737786923569152
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20.04.2023 15:15 Ответить
нормальна людина з ватного твіттера вже пішла і не заходить.
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20.04.2023 15:21 Ответить
Чим він ватний ?
Мій твіттер український
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20.04.2023 15:25 Ответить
Ватан Маск повернувся і тому твіттер весь простежується ФСБ.
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20.04.2023 15:32 Ответить
У штатах був би великий скандал через те.
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20.04.2023 15:34 Ответить
там і є скандал, тільки якщо один телемарафон дивитися то нічого і не дізнаєшся.
Там уже росс. акаунти повернули на держ. органи, а аккаунти ЄС і НАТО позначають публічно як такі, що не викликають довіри.
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20.04.2023 15:38 Ответить
біжи звідти швидше, поки тебе там за жопу не взяли.
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20.04.2023 15:34 Ответить
https://twitter.com/i/status/1648941644262133761
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20.04.2023 15:35 Ответить
Твіттер це ватний смітник і патріотам України там не місце.
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20.04.2023 15:40 Ответить
Ванятко, а ти яким боком до патріотів України?!!! Що ти зробив патріотичного??
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20.04.2023 17:54 Ответить
Запад тоже хочет понять когда эта власть уже нажрется и перестанет воровать.
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20.04.2023 15:16 Ответить
"Пакет гарантій на цьому шляху - ось це ми хотіли б затвердити у Вільнюсі.
Це стратегічна помилка!
Затверджувати треба в Будапешті!
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20.04.2023 15:18 Ответить
Хтось пояснить цьому недолугому, що НАТО - військово-ПОЛІТИЧНИЙ альянс і вступають туди не збройні сили, а країна (разом зі своїми збройними силами та політичною владою). Та й рішення про вступ приймають не генерали країн НАТО, а політичне керівництво цих держав.
І якщо до ЗСУ питань немає від слова "взагалі", то до влади - одні питання. А це зовсім не наближає Україну до членства в ЄС та НАТО.
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20.04.2023 15:20 Ответить
Опять эти пакеты *****, давай полноценное членство требуй, а то всех нас скоро по пакетам положат
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20.04.2023 15:22 Ответить
Залишки народу з'їпеться закопдон, після закінчення війни....чоловіки, поїдуть до своїх дружин та дітей...
Залишиться ПУСТИР з пенсами....

Нах ПУСТИРУ З ПЕНСАМИ, якісь гарантії?
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20.04.2023 15:22 Ответить
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20.04.2023 15:24 Ответить
був будапештський договір, тепер чекаємо вільнюського?
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20.04.2023 15:51 Ответить
"Ми зі свого боку все підготуємо точно". Краще не треба. Бо ви там підготуєте, як колись Чонгар.
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20.04.2023 15:57 Ответить
F 16 - краща гарантія безпеки
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20.04.2023 16:22 Ответить
F-16?!!! Пошукай під асфальтом! Хоча так, ти ж голосував не за Зеленського, ти голосував проти…. здорового глузду!
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20.04.2023 17:57 Ответить
Була б Юля, жили б як у Швейцарії. І у кожного вдома армійська зброя
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20.04.2023 19:08 Ответить
Дурнику, а що заважало їй це зробити коли вона «була»?!!
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20.04.2023 20:02 Ответить
ахаха бовдур,то та йуля що висрала Україні газовий зашморг?
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21.04.2023 01:21 Ответить
 
 