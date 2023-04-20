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На саміті НАТО Україна очікує ухвалення пакета гарантій безпеки, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна очікує ухвалення на саміті НАТО у Вільнюсі пакета гарантій безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Нам необхідно щось більше, ніж нинішній формат відносин. Ми хочемо зрозуміти, коли Україна буде в НАТО. Ми хочемо гарантій безпеки на цьому шляху. Ми не готуємо альтернативу членству і не розглядаємо це як компроміс", - зазначив президент.
"Ми будемо в Альянсі. Ми вважаємо, що це і є гарантії безпеки для України. Пакет гарантій на цьому шляху - ось це ми хотіли б затвердити у Вільнюсі. Ми зі свого боку все підготуємо точно", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+11 18c49ed2
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+6 Evgeny N
показати весь коментар20.04.2023 15:20
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Хто стоїть за злочинними диверсіями проти українського ракетобудування
з 6:00
https://twitter.com/i/status/1648737786923569152
Мій твіттер український
Там уже росс. акаунти повернули на держ. органи, а аккаунти ЄС і НАТО позначають публічно як такі, що не викликають довіри.
Це стратегічна помилка!
Затверджувати треба в Будапешті!
І якщо до ЗСУ питань немає від слова "взагалі", то до влади - одні питання. А це зовсім не наближає Україну до членства в ЄС та НАТО.
Залишиться ПУСТИР з пенсами....
Нах ПУСТИРУ З ПЕНСАМИ, якісь гарантії?