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На саміті НАТО Україна очікує ухвалення пакета гарантій безпеки, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг,зеленський

Україна очікує ухвалення на саміті НАТО у Вільнюсі пакета гарантій безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Нам необхідно щось більше, ніж нинішній формат відносин. Ми хочемо зрозуміти, коли Україна буде в НАТО. Ми хочемо гарантій безпеки на цьому шляху. Ми не готуємо альтернативу членству і не розглядаємо це як компроміс", - зазначив президент.

"Ми будемо в Альянсі. Ми вважаємо, що це і є гарантії безпеки для України. Пакет гарантій на цьому шляху - ось це ми хотіли б затвердити у Вільнюсі. Ми зі свого боку все підготуємо точно", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт у Вільнюсі має дати Україні чіткі сигнали і конкретні кроки для вступу в НАТО, - глава МЗС Естонії Тсахкна

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Может пора перестать воровать на армии? Вы считаете там всех дурными и слепыми?
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20.04.2023 15:21
+6
Запад тоже хочет понять когда эта власть уже нажрется и перестанет воровать.
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20.04.2023 15:16
+6
Хтось пояснить цьому недолугому, що НАТО - військово-ПОЛІТИЧНИЙ альянс і вступають туди не збройні сили, а країна (разом зі своїми збройними силами та політичною владою). Та й рішення про вступ приймають не генерали країн НАТО, а політичне керівництво цих держав.
І якщо до ЗСУ питань немає від слова "взагалі", то до влади - одні питання. А це зовсім не наближає Україну до членства в ЄС та НАТО.
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20.04.2023 15:20
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уявляю як він задовбав вже всіх у Європі та в Нато.
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20.04.2023 15:12 Відповісти
Може вже достатньо боятися вимагати? Бо це просто якийсь синдром меньшовартості.
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20.04.2023 15:19 Відповісти
Может пора перестать воровать на армии? Вы считаете там всех дурными и слепыми?
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20.04.2023 15:21 Відповісти
є серйозна проблема - ніхто з них не збирається "перестати". і що з тим робити? амери могли б брати за пейси але вони не хочуть принципово це робити! і що тоді?
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20.04.2023 15:23 Відповісти
Вначале - на выборах думать головой, а не жопой. И не надеяться на амеров если сами идиоты и выбрали такое дерьмо во время войны.

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20.04.2023 15:27 Відповісти
ясно. справа безнадійна.
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20.04.2023 15:29 Відповісти
ще раз для тих, хто не встиг на сеанс:
Хто стоїть за злочинними диверсіями проти українського ракетобудування
з 6:00
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20.04.2023 15:13 Відповісти
нам треба гарантії ВСТУПУ в нато. все інше від лукавого
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20.04.2023 15:14 Відповісти
Гарантии никто не даст пока у нас воры у власти.
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20.04.2023 15:18 Відповісти
Есть Устав НАТО, где прописаны условия для приема в альянс. Хотя зеледенту не в первой показывать свою тупость и необучаемость... Вот и в этот раз снова всрався...
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20.04.2023 15:27 Відповісти
яо немає, віддати взамін нічого
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20.04.2023 15:14 Відповісти
Квартал ржав над ЗСУ , ніби вони барани, а авіаудар по москві то мавпяча какашка.
https://twitter.com/i/status/1648737786923569152
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20.04.2023 15:15 Відповісти
нормальна людина з ватного твіттера вже пішла і не заходить.
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20.04.2023 15:21 Відповісти
Чим він ватний ?
Мій твіттер український
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20.04.2023 15:25 Відповісти
Ватан Маск повернувся і тому твіттер весь простежується ФСБ.
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20.04.2023 15:32 Відповісти
У штатах був би великий скандал через те.
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20.04.2023 15:34 Відповісти
там і є скандал, тільки якщо один телемарафон дивитися то нічого і не дізнаєшся.
Там уже росс. акаунти повернули на держ. органи, а аккаунти ЄС і НАТО позначають публічно як такі, що не викликають довіри.
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20.04.2023 15:38 Відповісти
біжи звідти швидше, поки тебе там за жопу не взяли.
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20.04.2023 15:34 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1648941644262133761
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20.04.2023 15:35 Відповісти
Твіттер це ватний смітник і патріотам України там не місце.
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20.04.2023 15:40 Відповісти
Ванятко, а ти яким боком до патріотів України?!!! Що ти зробив патріотичного??
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20.04.2023 17:54 Відповісти
Запад тоже хочет понять когда эта власть уже нажрется и перестанет воровать.
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20.04.2023 15:16 Відповісти
"Пакет гарантій на цьому шляху - ось це ми хотіли б затвердити у Вільнюсі.
Це стратегічна помилка!
Затверджувати треба в Будапешті!
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20.04.2023 15:18 Відповісти
Хтось пояснить цьому недолугому, що НАТО - військово-ПОЛІТИЧНИЙ альянс і вступають туди не збройні сили, а країна (разом зі своїми збройними силами та політичною владою). Та й рішення про вступ приймають не генерали країн НАТО, а політичне керівництво цих держав.
І якщо до ЗСУ питань немає від слова "взагалі", то до влади - одні питання. А це зовсім не наближає Україну до членства в ЄС та НАТО.
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20.04.2023 15:20 Відповісти
Опять эти пакеты *****, давай полноценное членство требуй, а то всех нас скоро по пакетам положат
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20.04.2023 15:22 Відповісти
Залишки народу з'їпеться закопдон, після закінчення війни....чоловіки, поїдуть до своїх дружин та дітей...
Залишиться ПУСТИР з пенсами....

Нах ПУСТИРУ З ПЕНСАМИ, якісь гарантії?
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20.04.2023 15:22 Відповісти
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20.04.2023 15:24 Відповісти
був будапештський договір, тепер чекаємо вільнюського?
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20.04.2023 15:51 Відповісти
"Ми зі свого боку все підготуємо точно". Краще не треба. Бо ви там підготуєте, як колись Чонгар.
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20.04.2023 15:57 Відповісти
F 16 - краща гарантія безпеки
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20.04.2023 16:22 Відповісти
F-16?!!! Пошукай під асфальтом! Хоча так, ти ж голосував не за Зеленського, ти голосував проти…. здорового глузду!
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20.04.2023 17:57 Відповісти
Була б Юля, жили б як у Швейцарії. І у кожного вдома армійська зброя
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20.04.2023 19:08 Відповісти
Дурнику, а що заважало їй це зробити коли вона «була»?!!
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20.04.2023 20:02 Відповісти
ахаха бовдур,то та йуля що висрала Україні газовий зашморг?
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21.04.2023 01:21 Відповісти
 
 