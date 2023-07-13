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Новости Агрессия России против Украины
19 895 79

Появление F-16 у Украины является ядерной угрозой России, - Лавров

f-16

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать передачу Украине истребителей F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере.

Об этом сообщают российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Российский министр заявил, что сам факт появления в Украине истребителей F-16 будет рассматриваться РФ как угроза в ядерной сфере.

По его словам, модификации истребителей F-16 имеют подставку, на которой может быть закреплено ядерное вооружение.

Лавров назвал планы США передать Украине F-16 примером "крайне опасного развития событий", добавив, что Вашингтон и его союзники по НАТО якобы создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ.

Также смотрите: Атака шахедов на Киев: силы ПВО сбили 10 дронов, один человек погиб, двое получили ранения. ФОТО

Лавров Сергей (2329) самолет (3657) F-16 (571)


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Топ комментарии
+69
Коняка, ви, кацапи, зайві на цій планеті, і, повинні здохнути.
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13.07.2023 07:33 Ответить
+52
Если НАТО вступит в войну, ты, Лошадь, в течении минуты будешь уже на бутылочке прыгать.
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13.07.2023 07:32 Ответить
+50
Щось про Фінляндію і їх Ф-35 мовчить. І НАТО не загроза лошарі, Україна йому загроза
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13.07.2023 07:58 Ответить
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Если НАТО вступит в войну, ты, Лошадь, в течении минуты будешь уже на бутылочке прыгать.
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13.07.2023 07:32 Ответить
Щось про Фінляндію і їх Ф-35 мовчить. І НАТО не загроза лошарі, Україна йому загроза
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13.07.2023 07:58 Ответить
Нагадайте, в рашці вже немає ядерної зброї ?

То у чому проблема, якщо Україна буде її мати
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13.07.2023 08:06 Ответить
Нi якщо, а коли!
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13.07.2023 13:25 Ответить
Коняка, ви, кацапи, зайві на цій планеті, і, повинні здохнути.
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13.07.2023 07:33 Ответить
Ваащета каняка это иудохачик, а не мардва.
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13.07.2023 10:08 Ответить
модифікації винищувачів F-16 мають підставку Джерело:
**************
Америка дасть Зеленському підставку, вилізши на яку він зможе трахнути унилую лошадь попід хвоста.
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13.07.2023 07:34 Ответить
Цьому "політичному імпотенту" хоч три підставки давай - у нього все одно "не стоїть" Трахать будуть ЗСУ!
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13.07.2023 08:14 Ответить
Але ж є язик як помело.
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13.07.2023 09:29 Ответить
Та й той працює лише в режимі "ретранслятора" - відтворює лише те що напишуть "подоляки" з "литвинами"! Прибрать від нього його команду "спічрайтерів" - і він три слова докупи не стулить!
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13.07.2023 09:36 Ответить
Конечно ядерная угроза, лошадь. Но только для рашистских пердаков.
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13.07.2023 07:34 Ответить
у стайні Кремля завезли сіно нового пококсу
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13.07.2023 07:35 Ответить
Макову соломку?
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13.07.2023 08:10 Ответить
Та всім чхати що росія і коні собі там думають що вони думають.Все буде.Тільки що повільно це все,це погано
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13.07.2023 07:35 Ответить
хто? що? розцінювати?-ти лошадь за порцію кокса будешь свій навоз оцінювати
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13.07.2023 07:36 Ответить
Наявність у лаврова голови Св'ята інкввзиція може повинна вважати доказом одержимості дияволом. Оскільки голова у лаврова може служити підставкою для рогів. Адже думати аона не здатна. Тому лавров підлягає здійсенню обряду аутодаффе - спаленню на багатті.
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13.07.2023 07:37 Ответить
Та роги в нього є, тільки ростуть всередину...
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13.07.2023 08:11 Ответить
Рогата коняка - щось нове у зоології!
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13.07.2023 08:39 Ответить
Це не про коней. Це про полички. 😊Лавров же написав про поличку. І я теж про роличкк. Твльки у мене з лавровим поняття поличок різняться. 😊
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13.07.2023 08:42 Ответить
Хорошо полыхает, поскорее Ф-ки сюда, и подставочки не забудьте
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13.07.2023 07:37 Ответить
...горила, коли ти вже нарешті підеш до Кобзона зі своїми друзями....
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13.07.2023 07:38 Ответить
Давай їбаш коняка, подивимося скільки ти проживеш після цього
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13.07.2023 07:39 Ответить
Піднімають ставки .
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13.07.2023 07:40 Ответить
Ну є пдіставка - і що? Нам їх дають у комплекті з ядерною зброєю?

До речі, їхні ночви літаючі деякі теж пристосовані для несення ракет з ядерними зарядами. І що?
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13.07.2023 07:41 Ответить
Мабуть коняка не знає, що точка-У теж може жахнути ядеркою...
Та й піон може бахнуть...
Я вже не говорю про піхотинця з ядерним гранатометом. Карочє, нам треба заборонити воювати і піхотою, бо це можна розцінювати як загрозу удару Деві Крокетт
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13.07.2023 14:25 Ответить
Таки так, ядерна загроза - найкраща із загроз, яка може загрожувати оркостану і тут з кінноголовим не посперечаєшся 🤔🧐😁
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13.07.2023 07:41 Ответить
Еге ж, в обіцяний буйлом рай не хочуть, курви ! 👿
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13.07.2023 08:08 Ответить
Ігого. Ігогооооо.
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13.07.2023 07:42 Ответить
У меня подставка под ноутбук то же много чего нести может
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13.07.2023 07:44 Ответить
Ти там пальохше, бо скопитишся вопше.
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13.07.2023 07:45 Ответить
Там вони Білорусі передають ядерну зброю, Пригожин чуть незахватив склад не зберігається ядерка, а тут F-16 мають підставку, на якій може бути закріплено ядерні озброєння.
Придурочний кінь-клоун.
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13.07.2023 07:48 Ответить
Чого ти розходився, лавруха ? штати якраз і не передають ... ви ж все погодили ще в 2021.
Наші почали вимагати, то в Європі й балакають.

Ну, а після твоєї пред'яви-пригадки дорогому партнеру - він зараз заборонить Європі і навчання, і передачу літаків ген колись. Не переживай, то він забув, вік уже і голова зовсім не та ... Хто ж це бачив - ескалацію робити. Ніззя.
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13.07.2023 07:54 Ответить
"І-і-і- го-го-го-го ! ! !"
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13.07.2023 07:55 Ответить
идят двое мужиков в кафе. один другому:
- Хрухт
- Трухт
- Нет, Прухт
Рядом сидящая женщина слышит это и решает им помочь и говорит:
- Наверное "Фрукт", так правильнее звучит!
Мужчина спрашивает:
- Ну а вы то откуда знаете как жираф пердит?
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13.07.2023 09:26 Ответить
Зеленський: Ми не проміняємо навіть село з одним дідом на жоден статус.
Ми не віддамо наших територій і ніколи не будемо міняти на заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери.
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13.07.2023 07:55 Ответить
ага ,простознищить розвідку і на всі ключові позиції поставить кацапів.
А так ,да ,борцун за незалежність

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13.07.2023 09:26 Ответить
ага, з главою міжпланетної коаліції
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13.07.2023 09:42 Ответить
F-16 у Украины-ядерная угроза, F-35 у Финлядии-"это другое".
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13.07.2023 07:55 Ответить
То що Лавров є лошара, а Путін ху&до ввійшло у історію
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13.07.2023 07:58 Ответить
"додавши, що Вашингтон і його союзники по НАТО нібито створюють ризики прямого збройного зіткнення з РФ"
А істеричка-соловйов та боброїдка-симоньян давно розказують на своїх зомбошоу, шо вони воюють вже не з Україною, а з усім НАТО.
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13.07.2023 08:00 Ответить
Чується жалюгідне завивання…
Відчувається сморід з москальських болот….
чемоданчік оказиваєтся уже полон….
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13.07.2023 08:03 Ответить
Кобила с піськовим йде нахрін.
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13.07.2023 08:03 Ответить
Очередная линия коричневого цвета с характерным душком.
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13.07.2023 08:05 Ответить
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13.07.2023 08:09 Ответить
«Диктатор не буде диктувати». Захід знав, що буде повномасштабне вторгнення - Байден

Він запевнив, що підтримка України з боку Штатів не ослабне і залишатиметься непохитною, «і диктатор не буде нам диктувати».

Байден також переконаний, що військові злочини путіна не залишаться безкарними.

Він зазначив, що путін зробив ставку на розпад НАТО ще рік тому, коли розпочав повномасштабне вторгнення своїх військ в Украiну

«Він думав, що демократичні лідери виявляться слабкими… Він помилився», - наголосив президент США.

Байден наголосив, що Північноатлантичний альянс сильніший, ніж будь-коли.
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13.07.2023 09:09 Ответить
З Піона, між іншим, теж стріляють...ядерними снарядами
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13.07.2023 08:10 Ответить
лошадь не отбирай у алкогнома димки айфончика хлеб про ядерку
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13.07.2023 08:20 Ответить
Висловлюсь словами "великого" класика **********: 1. Опа, опа резиновая попа. 2. Нравится, не нравится, терпи моя красавица. А що ти коняка заспіваєш коли в нас будуть F-15, F-18, A-10, Apache, Black Hawk або наві F-35 і не буде F-16 то ми ще не перетнемо червоні лінії?
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13.07.2023 08:22 Ответить
ДО чого ж мерзенні ,цинічні,брехливі ці дикі варвари. Московія "побудована" на цих засадах і потрібно тільки силою їх заставити жити як живе більшість людей в світі.
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13.07.2023 08:25 Ответить
Загроза для москові--не F-16, а нинішня влада кацапні.
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13.07.2023 08:34 Ответить
Це вже не загроза. Це піздєц.
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13.07.2023 10:38 Ответить
Ірану значить можна Су-35 , і це не буде ніякою ядерною загрозою. А Україні F-16 ні.
З логікою як то поганенько.
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13.07.2023 08:36 Ответить
Логика мардовского людоеда елементарна как у амебы: прикинуться нормальным, ******* и сажрать.
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13.07.2023 10:16 Ответить
Бояться підари
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13.07.2023 08:36 Ответить
Та й я про те, але тільки в одному випадку, якщо замість ядерної зброї нестиме черепушку Лаврова, бо те що в ній що гірше, чим ядерна зброя, але в цьому немає потреби, нехай вибухає там, де знаходиться, бо БОГ вже до місця вибуху доставив. АРХ М
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13.07.2023 08:43 Ответить
И шо кацапы по этому поводу сделают? Медведев опять уничтожит Финляндию? В этот раз две и по 0,7?
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13.07.2023 08:55 Ответить
Любой современный боевой реактивный истребитель или бомбардировщик имеет возможность нести ядерные бомбы, в т.ч. стоящий на вооружении Украины МиГ-29. Лаврову лишь бы что-то ляпнуть
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13.07.2023 08:56 Ответить
Долго выдумывали, что брякнуть - выдумали. Пока США разрешит Ф-16 они еще навыдумывают кучу всего.
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13.07.2023 08:56 Ответить
русня може розглядати це хоч як напад прибульців, нам на це настільки байдуже, що аж незручно)))
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13.07.2023 08:58 Ответить
" рашистський д,,**** плять" ,а поява ядерної рашистської зброї в "бульборусії" є рашистськи " голуб миру" для України і ЄС із рашистського пекла???
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13.07.2023 09:01 Ответить
козломорді самі є загрозою і військовими злочинцями, а що вони мелють у своє виправдання це більше ніхто не слухає.
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13.07.2023 09:09 Ответить
А знаєте чому ядерна війна між парашиєю і країнами НАТО неможлива? Бо в країнах НАТО живуть діти і онуки всієї кремлівської бидлоеліти. Не будуть же вони епашити стратегічними ядерними ракетами по Нью Йорку де живе донька лаврова, чи по сан Франциско, де живе синок дімона медведєва, чи по Парижу, де живе синок пєскова і тд.
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13.07.2023 09:10 Ответить
Що він вживає?
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13.07.2023 09:20 Ответить
Ну й добре. Сріть по ногам
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13.07.2023 09:21 Ответить
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13.07.2023 09:25 Ответить
На сьогоднішній день загроза йде від Росії
І путлер стане перешкодою щодо передачі Україні літаків?
Думка Кремля цікавить тільки проросійсько налаштованих політиків іншим це не цікаво
Теж кацапи погрожували щодо танків леопард
І що з того ?
Україна отримали і буде отримувати зброю і потихеньку відбиває території
А погрози Кремля свідчать про новий теракт як з ГЕС
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13.07.2023 09:27 Ответить
Тут проснувся сивий мерин...
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13.07.2023 09:36 Ответить
Та не хвилюйтесь, ми поки не будемо скидувати на лаптєрейх ядерні бомби.
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13.07.2023 10:49 Ответить
Цитируется по журналу Коневодство и конный спорт
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13.07.2023 09:58 Ответить
лавруха, а ще про бонбу забув!
ту що з бойовими комарами.
та нову їх модіфікацією, яка кусає виключно вірмен-рососіян.

це ж на тую підставку скільки бойових комарів влізе!
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13.07.2023 10:23 Ответить
...перед поставкой самолетов нанести удары по всем стратегическим целям болот мацковии...И будет мокшам счастье....
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13.07.2023 10:42 Ответить
Старый ***** решил напомнить о себе.
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13.07.2023 11:16 Ответить
Комменты 👍
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13.07.2023 12:02 Ответить
Каждое появление коняки Калантаряки нужно сопровождать музыкой "Советский цирк" 🐴
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13.07.2023 13:27 Ответить
Всім вже начхати на твої червоні лінії, лаврошадь!
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13.07.2023 14:56 Ответить
ядерні ракети в білорусі це значить не ядерна загроза,

а якісь звичайні літаки це якогось хера загроза
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13.07.2023 19:27 Ответить
 
 