Появление F-16 у Украины является ядерной угрозой России, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать передачу Украине истребителей F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере.

Об этом сообщают российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Российский министр заявил, что сам факт появления в Украине истребителей F-16 будет рассматриваться РФ как угроза в ядерной сфере.

По его словам, модификации истребителей F-16 имеют подставку, на которой может быть закреплено ядерное вооружение.

Лавров назвал планы США передать Украине F-16 примером "крайне опасного развития событий", добавив, что Вашингтон и его союзники по НАТО якобы создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ.

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