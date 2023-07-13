Поява F-16 в України є ядерною загрозою Росії, - Лавров

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія розглядатиме передачу Україні винищувачів F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Російський міністр заявив, що сам факт появи в Україні винищувачів F-16 буде розглядатися РФ як загроза в ядерній сфері.

За його словами, модифікації винищувачів F-16 мають підставку, на якій може бути закріплено ядерні озброєння.

Лавров назвав плани США передати Україні F-16 прикладом "вкрай небезпечного розвитку подій", додавши, що Вашингтон і його союзники по НАТО нібито створюють ризики прямого збройного зіткнення з РФ.

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