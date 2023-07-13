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Поява F-16 в України є ядерною загрозою Росії, - Лавров
Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія розглядатиме передачу Україні винищувачів F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Російський міністр заявив, що сам факт появи в Україні винищувачів F-16 буде розглядатися РФ як загроза в ядерній сфері.
За його словами, модифікації винищувачів F-16 мають підставку, на якій може бути закріплено ядерні озброєння.
Лавров назвав плани США передати Україні F-16 прикладом "вкрай небезпечного розвитку подій", додавши, що Вашингтон і його союзники по НАТО нібито створюють ризики прямого збройного зіткнення з РФ.
Топ коментарі
+69 Анатолий Воробей #479779
показати весь коментар13.07.2023 07:33 Відповісти Посилання
+52 dd13
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+50 Микола Мазуренко #551183
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То у чому проблема, якщо Україна буде її мати
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Америка дасть Зеленському підставку, вилізши на яку він зможе трахнути унилую лошадь попід хвоста.
До речі, їхні ночви літаючі деякі теж пристосовані для несення ракет з ядерними зарядами. І що?
Та й піон може бахнуть...
Я вже не говорю про піхотинця з ядерним гранатометом. Карочє, нам треба заборонити воювати і піхотою, бо це можна розцінювати як загрозу удару Деві Крокетт
Придурочний кінь-клоун.
Наші почали вимагати, то в Європі й балакають.
Ну, а після твоєї пред'яви-пригадки дорогому партнеру - він зараз заборонить Європі і навчання, і передачу літаків ген колись. Не переживай, то він забув, вік уже і голова зовсім не та ... Хто ж це бачив - ескалацію робити. Ніззя.
- Хрухт
- Трухт
- Нет, Прухт
Рядом сидящая женщина слышит это и решает им помочь и говорит:
- Наверное "Фрукт", так правильнее звучит!
Мужчина спрашивает:
- Ну а вы то откуда знаете как жираф пердит?
Ми не віддамо наших територій і ніколи не будемо міняти на заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери.
А так ,да ,борцун за незалежність
А істеричка-соловйов та боброїдка-симоньян давно розказують на своїх зомбошоу, шо вони воюють вже не з Україною, а з усім НАТО.
Відчувається сморід з москальських болот….
чемоданчік оказиваєтся уже полон….
Він запевнив, що підтримка України з боку Штатів не ослабне і залишатиметься непохитною, «і диктатор не буде нам диктувати».
Байден також переконаний, що військові злочини путіна не залишаться безкарними.
Він зазначив, що путін зробив ставку на розпад НАТО ще рік тому, коли розпочав повномасштабне вторгнення своїх військ в Украiну
«Він думав, що демократичні лідери виявляться слабкими… Він помилився», - наголосив президент США.
Байден наголосив, що Північноатлантичний альянс сильніший, ніж будь-коли.
З логікою як то поганенько.
І путлер стане перешкодою щодо передачі Україні літаків?
Думка Кремля цікавить тільки проросійсько налаштованих політиків іншим це не цікаво
Теж кацапи погрожували щодо танків леопард
І що з того ?
Україна отримали і буде отримувати зброю і потихеньку відбиває території
А погрози Кремля свідчать про новий теракт як з ГЕС
ту що з бойовими комарами.
та нову їх модіфікацією, яка кусає виключно вірмен-рососіян.
це ж на тую підставку скільки бойових комарів влізе!
а якісь звичайні літаки це якогось хера загроза