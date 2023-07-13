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Новости Война
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ВСУ имеют успехи вблизи Бахмута и в Запорожской области, - Генштаб

війна,зсу

Украинские военные продолжают продвигаться на двух направлениях фронта. У ВСУ есть успехи вблизи Бахмута и в Запорожской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украинские военные продолжают давить на врага на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Ковалев отметил, что в Запорожской области украинские воины имеют успех на двух участках вблизи города Орехов.

"На направлениях Новоданиловка - Широкая Балка, Новотокмачка - Новопокровка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сказал он.

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Наши войска также продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Бахмута. По словам спикера, на южном фланге ВСУ имели частичный успех и закрепляются на позициях. При этом украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ и стягивают резервы, но наши бойцы отбивают атаки.

Генштаб ВС (6571) Запорожская область (3249) Бахмут (1605)


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Дивлюся карту Бахмут, а й насправді маленьку частину міста орки так і не отримали. Є успіхи ЗСУ, крок за кроком до Перемоги України
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13.07.2023 09:15 Ответить
"Питання по ситуації під Бахмутом вирішиться в наступні 3-4 доби. Або підрозділи РФ відійдуть залишивши Бахмут, або будуть оточені. РФ чекає повернення Зеленського і гарантування виходу з Бахмуту. " Думка
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13.07.2023 09:24 Ответить
Те що відбувається навколо Бахмуту, це бої місцевого значення, москалі ж збираються зіграти по крупному.
Нікого не дивує що вони ще чомусь невтікають із Бахмуту, а мали б вже....
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13.07.2023 09:45 Ответить
Чи Ви погано знаєте москалів? Вони по Бахмуту вже отсвяткували "дєнь пабєди" з роздачею зірок "хероїв" та інших цьяцьок. Вони туди влізли, як та ялинкова шишка в дупу...
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13.07.2023 09:54 Ответить
 
 