ВСУ имеют успехи вблизи Бахмута и в Запорожской области, - Генштаб
Украинские военные продолжают продвигаться на двух направлениях фронта. У ВСУ есть успехи вблизи Бахмута и в Запорожской области.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Украинские военные продолжают давить на врага на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.
Ковалев отметил, что в Запорожской области украинские воины имеют успех на двух участках вблизи города Орехов.
"На направлениях Новоданиловка - Широкая Балка, Новотокмачка - Новопокровка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сказал он.
Наши войска также продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Бахмута. По словам спикера, на южном фланге ВСУ имели частичный успех и закрепляются на позициях. При этом украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ и стягивают резервы, но наши бойцы отбивают атаки.
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