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Новини Війна
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ЗСУ мають успіхи поблизу Бахмуту та у Запорізькій області, - Генштаб

війна,зсу

Українські військові просуваються на південному фланзі Бахмуту, а також мають успіхи у Запорізькій області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Українські військові продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Ковальов зазначив, що у Запорізькій області українські воїни мають успіх на двох ділянках поблизу міста Оріхів.

"На напрямках Новоданилівка - Широка Балка, Новотокмачка-Новопокровка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказав він.

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Наші війська також продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута. За словами речника, на південному фланзі ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на позиціях. При цьому українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ та стягують резерви, але наші бійці відбивають атаки.

Автор: 

Генштаб ЗС (6873) Запорізька область (3780) Бахмут (1563)


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Дивлюся карту Бахмут, а й насправді маленьку частину міста орки так і не отримали. Є успіхи ЗСУ, крок за кроком до Перемоги України
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13.07.2023 09:15 Відповісти
"Питання по ситуації під Бахмутом вирішиться в наступні 3-4 доби. Або підрозділи РФ відійдуть залишивши Бахмут, або будуть оточені. РФ чекає повернення Зеленського і гарантування виходу з Бахмуту. " Думка
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13.07.2023 09:24 Відповісти
Те що відбувається навколо Бахмуту, це бої місцевого значення, москалі ж збираються зіграти по крупному.
Нікого не дивує що вони ще чомусь невтікають із Бахмуту, а мали б вже....
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13.07.2023 09:45 Відповісти
Чи Ви погано знаєте москалів? Вони по Бахмуту вже отсвяткували "дєнь пабєди" з роздачею зірок "хероїв" та інших цьяцьок. Вони туди влізли, як та ялинкова шишка в дупу...
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13.07.2023 09:54 Відповісти
 
 