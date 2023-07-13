В районе Бахмута ВСУ имеют частичный успех на южном фланге, - Череватый

В районе Бахмута инициатива принадлежит Силам обороны, есть частичный успех.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ.

"Наши войска имеют частичный успех на южном фланге, закрепляются на рубежах. В общем, инициатива принадлежит Силам обороны. Продолжается ежедневная боевая работа. Шаг за шагом, максимально сохраняя личный состав, мы двигаемся для того, чтобы занять господствующие высоты и вытеснить противника с его рубежей" , – сказал он.

По его словам, враг оказывает невероятное сопротивление.

В течение суток противник нанес по украинским защитникам 538 ударов со ствольной и реактивной артиллерии, а также совершил два авианалета. Во время пяти боевых столкновений на этом направлении был уничтожен 71 оккупант, 141 — получил ранения и один попал в плен. Подбиты четыре вражеских танка, боевая машина десанта, две установки РСЗО БМ-21 "Град", три пушки, две САУ "Гиацинт-С", два противотанковых ракетных комплекса, один зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", ккомплекс визуального наблюдения "Муром-М" и пять БПЛА.

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