УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8685 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 802 3

У районі Бахмуту ЗСУ мають частковий успіх на південному фланзі, - Череватий

війна,зсу

В районі Бахмуту ініціатива належить Силам оборони, є частковий успіх.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Наші війська мають частковий успіх на південному фланзі, закріплюються на рубежах. Загалом ініціатива належить Силам оборони. Триває щоденна бойова робота. Крок за кроком, максимально зберігаючи особовий склад, ми рухаємося для того, щоб зайняти панівні висоти й витіснити противника з його рубежів", - сказав він.

За його словами, ворог чинить неймовірний спротив.

Протягом доби він завдав по українських захисниках 538 ударів зі ствольної та реактивної артилерії, а також здійснив два авіанальоти. Під час п’яти бойових зіткнень на цьому напрямку було знищено 71 окупанта, 141 — зазнав поранень і один потрапив у полон. Підбито чотири ворожі танки, бойову машину десанту, дві установки РСЗВ БМ-21 "Град", три гармати, дві САУ "Гіацинт-С", два протитанкові ракетні комплекси, один зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", комплекс візуального спостереження "Муром-М" та п’ять БПЛА.

Також читайте: Ворог накопичує сили на Лиманському та Куп’янському напрямках, за добу ЗСУ знищили 28 окупантів, - Череватий

Автор: 

ЗСУ (7717) Череватий Сергій (166)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це не харківщина ,тим більше і не херсонщина
показати весь коментар
13.07.2023 11:30 Відповісти
Такого цього літа не буде.
показати весь коментар
13.07.2023 11:38 Відповісти
так
показати весь коментар
13.07.2023 11:45 Відповісти
 
 