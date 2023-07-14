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Новости Война
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На Авдеевском направлении бойцы Нацгвардии готовят плацдарм для наступательных действий, - Уршалович

нгу,нацгвардія

Бойцы Национальной гвардии на Авдеевском направлении отражают постоянные атаки армии РФ. В настоящее время бойцы готовятся к расширению плацдарма для наступательных действий.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом на брифинге рассказал заместитель директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Николай Уршалович.

"На Авдеевском направлении потери позиций и территорий не допущены. Противник атакует постоянно, делает вылазки, но его попытки успехов не имеют. Подразделения Национальной гвардии удерживают инициативу и готовят плацдарм для расширения и продолжения наступательных действий", - сказал он.

Уршалович добавил, что в этом направлении Нацгвардия расчетом Javelin уничтожила российский танк вместе с экипажем.

Через неделю на Авдеевском направлении наши воины ликвидировали 58 россиян и ранили 9 вражеских солдат.

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Автор: 

Национальная гвардия (2179) ВСУ (6735) контрнаступление (353) Уршалович Николай (19)


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що,Горлівське шосе займуть?
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14.07.2023 12:46 Ответить
Як з..ли ці інтегральні повідомлення про контрнаступ
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14.07.2023 12:49 Ответить
Було б непогано
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14.07.2023 12:50 Ответить
Очередной контрнаступ?
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14.07.2023 12:54 Ответить
контрнаступизм
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14.07.2023 13:01 Ответить
за тиждень -ліквідовано 58 солдатів . У нас що війна закончилачь з кацпією. Совкові сводки цих генералів краще б не публікували.
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14.07.2023 12:55 Ответить
головне, аби точну дату наступу й склад сил не забув кацапам повідомити...
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14.07.2023 13:09 Ответить
 
 