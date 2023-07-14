На Авдеевском направлении бойцы Нацгвардии готовят плацдарм для наступательных действий, - Уршалович

Бойцы Национальной гвардии на Авдеевском направлении отражают постоянные атаки армии РФ. В настоящее время бойцы готовятся к расширению плацдарма для наступательных действий.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом на брифинге рассказал заместитель директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Николай Уршалович.

"На Авдеевском направлении потери позиций и территорий не допущены. Противник атакует постоянно, делает вылазки, но его попытки успехов не имеют. Подразделения Национальной гвардии удерживают инициативу и готовят плацдарм для расширения и продолжения наступательных действий", - сказал он.

Уршалович добавил, что в этом направлении Нацгвардия расчетом Javelin уничтожила российский танк вместе с экипажем.

Через неделю на Авдеевском направлении наши воины ликвидировали 58 россиян и ранили 9 вражеских солдат.

Читайте также: На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция, - Минобороны