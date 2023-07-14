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Новини Війна
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На Авдіївському напрямку бійці Нацгвардії готують плацдарм для наступальних дій, - Уршалович

нгу,нацгвардія

Бійці Національної гвардії на Авдіївському напрямку відбивають постійні атаки армії РФ. Наразі бійці готуються до розширення плацдарму для наступальних дій.

Як пише Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу розповів заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії Микола Уршалович.

"На Авдіївському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Противник атакує постійно, робить вилазки, але його спроби успіхів не мають. Підрозділи Національної гвардії утримують ініціативу та готують плацдарм для розширення та продовження наступальних дій", - сказав він.

Уршалович додав, що на цьому напрямку Нацгвардія розрахунком Javelin знищили російський танк разом з екіпажем.

За тиждень на Авдіївському напрямку наші воїни ліквідували 58 росіян та поранили 9 ворожих солдатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці під Кремінною спалили склад, траншеї та бліндажі російських окупантів, - Уршалович

Автор: 

Національна гвардія (1590) ЗСУ (7717) контрнаступ (435) Уршалович Микола (26)


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що,Горлівське шосе займуть?
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14.07.2023 12:46 Відповісти
Як з..ли ці інтегральні повідомлення про контрнаступ
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14.07.2023 12:49 Відповісти
Було б непогано
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14.07.2023 12:50 Відповісти
Очередной контрнаступ?
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14.07.2023 12:54 Відповісти
контрнаступизм
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14.07.2023 13:01 Відповісти
за тиждень -ліквідовано 58 солдатів . У нас що війна закончилачь з кацпією. Совкові сводки цих генералів краще б не публікували.
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14.07.2023 12:55 Відповісти
головне, аби точну дату наступу й склад сил не забув кацапам повідомити...
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14.07.2023 13:09 Відповісти
 
 