На Авдіївському напрямку бійці Нацгвардії готують плацдарм для наступальних дій, - Уршалович

Бійці Національної гвардії на Авдіївському напрямку відбивають постійні атаки армії РФ. Наразі бійці готуються до розширення плацдарму для наступальних дій.

Як пише Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу розповів заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії Микола Уршалович.

"На Авдіївському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Противник атакує постійно, робить вилазки, але його спроби успіхів не мають. Підрозділи Національної гвардії утримують ініціативу та готують плацдарм для розширення та продовження наступальних дій", - сказав він.

Уршалович додав, що на цьому напрямку Нацгвардія розрахунком Javelin знищили російський танк разом з екіпажем.

За тиждень на Авдіївському напрямку наші воїни ліквідували 58 росіян та поранили 9 ворожих солдатів.

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